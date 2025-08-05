Сумки-шопперы с логотипом
Хлопковые и тканевые шопперы с логотипом для промо, мерча и розницы: шелкография, DTF-полноцвет, термотрансфер. Многоразовая эко-упаковка, которая работает как реклама годами. Печать в Екатеринбурге.
- От 10 штукDTF-печать от 10 шт., шелкография от 50
- Срок от 24 часовпечать на собственном производстве
- 3 способа печатишелкография, DTF, термотрансфер
- от 45 ₽за нанесение А5 в 1 цвет при 50 шт.
Шаблон для макета:Шоппер · 380 × 420 мм · PDFвсе шаблоны
Сумки-шопперы с логотипом на заказ
Выберите модель, плотность ткани и способ печати. Стоимость зависит от модели, размера печати, цветности и тиража
- Промо-шоппер, хлопок 140 г арт. SH-140белый / натуральный Хлопок 140 г/м², 38×42 см Шелкография 1–4 цвета · DTF полноцвет от 45 ₽нанесение, от 50 шт.
- Шоппер плотный, хлопок 220 г арт. SH-22010+ цветов Хлопок 220 г/м², 38×42 см Плотный, для ежедневного ношения от 45 ₽нанесение, от 50 шт.
- Шоппер с дном, хлопок 280 г арт. SH-DNOцветной Хлопок 280 г/м², с дном 10 см Вместительный · шелкография, DTF от 45 ₽нанесение, от 50 шт.
- Ещё 5 моделей шопперов
Лён, спанбонд промо, с карманом, с молнией, детские — под любой бюджет и задачуНе нашли нужную модель?Подберём шоппер под бюджет и задачу или сошьём по вашему эскизу
- Хлопок 140–280 г/м², лён, спанбонд, полиэстер
- Размеры печати от А6 до А3 и больше А3
- Шелкография до 4 цветов, DTF-полноцвет, термотрансфер
- Отгрузка от 24 часов из Екатеринбурга
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем сумки-шопперы на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать шоппер под задачу
- 01Модель
Промо 140 г — для раздач и акций; плотный 220 г — для мерча и продажи; с дном 280 г — для магазинов и подарочных наборов.
- 02Нанесение
Шелкография — логотип в 1–4 цвета, выгодна от 50 шт.; DTF — фото и градиенты от 10 шт.; термотрансфер — надписи и мелкие тиражи.
- 03Размер печати
А5 — логотип по центру; А4 — стандарт для шоппера 38×42; А3 и больше — дизайн на всю сторону.
- 04Тираж
10–50 шт. — DTF; 50–500 шт. — шелкография; от 1 000 шт. — шелкография от 24 ₽ за нанесение.
Как нанести логотип на шоппер
- ШелкографияЛоготип в 1–4 цвета плотной краской. Основной способ, от 50 шт., от 45 ₽ за А5.
- DTF-печатьПолноцвет, фото и градиенты, стойкий к стирке. От 10 шт., от 175 ₽ за А6.
- ТермотрансферНадписи и логотипы плёнкой, точные цвета. От 50 шт., от 69 ₽ за А5.
- DTF светящаясяПолноцвет с эффектом свечения в темноте — для мероприятий. От 10 шт., от 263 ₽.
- МеталликПечать золотом или серебром — шелкография с коэффициентом 1,25. От 50 шт.
- ВышивкаЛоготип нитками на плотном хлопке — премиальный мерч. Расчёт по макету.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 10 шт.минимальный тираж шопперов
- 24 часаминимальный срок изготовления
- 3способа нанесения
- 15технологий нанесения
Какое нанесение на шоппер выбрать
Сравнили шесть вариантов по минимальному тиражу, цене за нанесение, стойкости и задачам
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Цветность
|Стойкость
|Срок
|Лучше всего подходит
|Шелкографияхит
|от 50 шт.
|от 45 ₽/шт
|1–4 цвета
|50+ стирок
|от 24 часов
|промо-тиражи, логотип, мерч
|DTF-печать
|от 10 шт.
|от 175 ₽/шт
|полноцвет
|50+ стирок
|от 24 часов
|фото, градиенты, малые тиражи
|Термотрансфер
|от 50 шт.
|от 69 ₽/шт
|1–4 цвета
|30+ стирок
|от 3 дней
|надписи, номера, мелкие партии
|DTF светящаяся
|от 10 шт.
|от 263 ₽/шт
|полноцвет
|50+ стирок
|от 3 дней
|фестивали, вечерние мероприятия
|Металлик
|от 50 шт.
|от 56 ₽/шт
|золото / серебро
|50+ стирок
|от 3 дней
|премиум-мерч, подарки
|Вышивка
|от 50 шт.
|по запросу
|до 8 нитей
|не стирается
|от 5 дней
|статусный корпоративный мерч
- Тираж 10–50 шт.DTF полноцвет — от 175 ₽ за А6, срок от 24 часов
- Тираж от 1 000 шт.Шелкография — от 24 ₽ за нанесение А5 в 1 цвет
- Долговечный мерчШелкография или вышивка на хлопке 220–280 г/м²
Сколько стоит нанесение логотипа на шоппер
Цена за нанесение зависит от способа, размера печати, цветности и тиража; шоппер считается отдельно по модели. Ниже — шелкография; DTF полноцвет — от 145 ₽ (А6) до 225 ₽ (А3) при 500 шт.
|Тираж
|А5 · 1 цвет
|А5 · 2 цвета
|А4 · 1 цвет
|А4 · 2 цвета
|А3 · 1 цвет
|50–99 шт
|100–300 шт
|300–500 шт
|500–1000 шт
|1000–2000 шт
Цена за нанесение на одно изделие · Печать: Шелкография · Размер: А5
|Тираж
|Принт A5
|Принт A4
|Принт A3
|10 шт
|50 шт
|100 шт
|300 шт
|500 шт
|1 000 шт
Цена за один DTF-принт по прайсу печати, без стоимости изделия · перенос на изделие — по запросу · калькулятор DTF
- Цена в таблицеза нанесение на шоппер, без стоимости сумки
- Каждый следующий цвет+10–15 ₽ за шоппер
- Золото / сереброкоэффициент 1,25
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Пакеты для «Сбер»
- ПВД-пакеты с логотипом
- Пакет для бутика
- Пакет, полноцвет
- Бумажный пакет с логотипом
- Пакеты на заказ
- Бумажный пакет, 1 цвет
- Подарочная коробка
- Zip-пакеты с печатью
- Шопер с полноцветом
- Шопер, DTF-печать
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все работы200+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают сумки-шопперы
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Для промоакцийПромо-шопперы 140 г с логотипом для раздач и акций
- Для мерча брендаПлотный хлопок 220–280 г с дизайном на всю сторону
- Для магазиновМногоразовая фирменная сумка вместо пакета
- Для выставокСумка под раздатку — реклама, которую унесут домой
- Для корпоративных подарковШоппер как основа подарочного набора сотрудникам
- Для эко-брендовЛён и хлопок без синтетики — честная экоупаковка
- Для мероприятийСветящаяся DTF и полноцвет для фестивалей
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём модель и нанесение
Другие виды пакетов
Бумажные, крафт, ПВД, zip-пакеты и пакеты-майки с логотипом
Как заказать шопперы с логотипом
Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в печать — вы видите результат раньше, чем платите.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и дату мероприятияна связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем модель шоппера и нанесение под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем шопперы, печать и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 24 часов
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С шопперами часто заказывают
Соберём весь заказ в одном месте — один договор, одна доставка
Сумки-шопперы с логотипом оптом
Производим сумки-шопперы с логотипом оптом от 30 штук, срок от 5 дней. Хлопок и саржа 140–280 г/м², длинные и короткие ручки, с дном и боковинами. Шелкография от 50 штук, DTF-печать, вышивка. Собственное производство в Екатеринбурге.
Шоппер в разделе упаковки — многоразовая замена одноразовому пакету: магазины и кофейни продают или дарят его клиентам, и он продолжает работать на бренд месяцами. В отличие от пакета, шоппер не выбрасывают после одной покупки.
Шоппер вместо пакета
Для розницы шоппер — способ превратить расход на упаковку в долгую рекламу: пакет выбрасывают в тот же день, шоппер носят годами. Его выдают при крупной покупке, продают как мерч или используют в программах отказа от пластика. Для этой задачи берут хлопок плотностью от 200 г/м² — тонкий спанбонд быстро рвётся и работает только на одно мероприятие.
Нанесение
На шоппер от 50 штук выгоднее всего шелкография — плотный цвет держится долго. Полноцвет от 10 штук печатаем DTF. Для мерч-шопов берут вышивку, она выглядит дороже всего. Подробнее о плотности и крое — на странице промо-сумок и шопперов в разделе сумок. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.
Частые вопросы о шопперах
Какой минимальный тираж шопперов с логотипом?
От 10 штук для DTF-печати и от 50 штук для шелкографии и термотрансфера. При 50 шт. шелкография А5 в 1 цвет стоит 45 ₽ за нанесение, при 1 000 шт. — 24 ₽. Стоимость самого шоппера зависит от модели и плотности ткани.
Сколько стоит шоппер с логотипом?
Стоимость складывается из самого шоппера и нанесения. Шоппер считаем отдельно по модели и плотности хлопка 140–280 г/м². Шелкография А5 в 1 цвет стоит 45 ₽ при 50 шт. и 24 ₽ при 1 000 шт., А4 в 2 цвета — от 65 до 41 ₽. DTF-полноцвет — от 145 ₽ за А6 при 500 шт. Пришлите макет, и мы рассчитаем комплект.
Шелкография или DTF — что выбрать?
Шелкография выгоднее на тиражах от 50 шт. и при простом логотипе в 1–4 цвета: от 45 ₽, а на тысяче — от 24 ₽ за нанесение. DTF печатает полноцвет, фото и градиенты от 10 шт., от 175 ₽ за А6. Оба способа выдерживают 50+ стирок, так что выбор зависит от макета и тиража.
Какой размер печати выбрать?
Обычно на шоппер берут печать А5 или А4: А5 — аккуратный логотип, А4 — крупная графика, заметная издалека. Формат А3 подходит для смелого дизайна на всю сумку. При тираже 100–300 шт. шелкография в 1 цвет стоит 39 ₽ за А5, 45 ₽ за А4 и 54 ₽ за А3. На визуализации покажем, как смотрится каждый вариант.
Выдержит ли печать стирку?
Да. Шелкография, DTF-печать, DTF со светящимся эффектом и печать металликом выдерживают 50+ стирок, термотрансфер — 30+ стирок, а вышивка вообще не стирается. Чтобы печать прослужила дольше, стирайте шоппер при умеренной температуре и не гладьте по рисунку.
Можно ли напечатать фото на шоппере?
Да, фото, градиенты и сложную полноцветную графику печатаем методом DTF. Минимальный тираж — от 10 шт., стоимость от 175 ₽ за А6, при 500 шт. — от 145 ₽ за А6 до 225 ₽ за А3. Есть и светящийся вариант DTF для вечерних мероприятий — от 263 ₽.
Как подготовить макет?
Логотип присылайте в векторе: AI, EPS, PDF или CDR. Если есть только растровое изображение, дизайнер отрисует его, а для DTF подойдёт и качественный растр. Мы бесплатно подготовим макет и визуализацию на выбранной модели шоппера и запустим печать только после согласования.
Сумки-шопперы с логотипом: сколько занимает изготовление?
Шелкографию и DTF-печать выполняем от 24 часов, термотрансфер, металлик и светящийся DTF — от 3 дней, вышивку — от 5 дней. Итоговый срок зависит от тиража, наличия моделей шопперов и сложности макета. Если тираж нужен к дате мероприятия, сообщите её сразу — спланируем производство.
Доставляете ли шопперы в другие города?
Да, отправляем шопперы по всей России транспортными компаниями, стоимость доставки посчитаем вместе с заказом. Можно забрать тираж самовывозом с производства в Екатеринбурге на ул. Черепанова, 28Б. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС.