Сумки-шопперы с логотипом оптом

Производим сумки-шопперы с логотипом оптом от 30 штук, срок от 5 дней. Хлопок и саржа 140–280 г/м², длинные и короткие ручки, с дном и боковинами. Шелкография от 50 штук, DTF-печать, вышивка. Собственное производство в Екатеринбурге.

Шоппер в разделе упаковки — многоразовая замена одноразовому пакету: магазины и кофейни продают или дарят его клиентам, и он продолжает работать на бренд месяцами. В отличие от пакета, шоппер не выбрасывают после одной покупки.

Шоппер вместо пакета Для розницы шоппер — способ превратить расход на упаковку в долгую рекламу: пакет выбрасывают в тот же день, шоппер носят годами. Его выдают при крупной покупке, продают как мерч или используют в программах отказа от пластика. Для этой задачи берут хлопок плотностью от 200 г/м² — тонкий спанбонд быстро рвётся и работает только на одно мероприятие. Нанесение На шоппер от 50 штук выгоднее всего шелкография — плотный цвет держится долго. Полноцвет от 10 штук печатаем DTF. Для мерч-шопов берут вышивку, она выглядит дороже всего. Подробнее о плотности и крое — на странице промо-сумок и шопперов в разделе сумок. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.