Календари с логотипом оптом

Печатаем календари с логотипом оптом от 50 штук, срок от 5 дней. Квартальные трёхблочные, настенные перекидные, настольные домики и планинги, карманные. Полноцветная печать, ламинация, тиснение фольгой, вырубка по контуру логотипа на шапке. Собственное производство в Екатеринбурге.

Календарь — единственный корпоративный подарок, который висит на стене весь год и на который смотрят каждый день по делу. Для компании это самая долгая рекламная поверхность в офисе клиента: двенадцать месяцев присутствия за стоимость одного сувенира.

Виды под задачу Стандарт для офиса — квартальный трёхблочный календарь: три месяца сразу, курсор текущей даты, шапка под логотип и рекламный блок. Имиджевый вариант — настенный перекидной с полноцветными полосами под фотографии производства, объектов или продукции. Настольный домик занимает мало места и всегда в поле зрения. Тем, кто планирует руками, подходит планинг с полями для записей, а клиентам массово раздают карманные. Что размещают на шапке Главная рекламная площадь квартального календаря — шапка: логотип, слоган, контакты, QR-код. Вырубка по контуру логотипа делает её заметнее прямоугольной. В перекидном календаре каждый месяц — отдельная полоса под фотографии объектов, продукции, сотрудников или тематические изображения отрасли. Когда заказывать — критично Календарь привязан к году, и после января он не нужен. Тираж размещают в сентябре–октябре: в ноябре типографии загружены новогодними заказами, дизайнерская бумага вымывается со складов, а срок из пяти дней превращается в три недели. Заказ в декабре — это почти всегда переплата за срочность и ограниченный выбор. Тиражи и комплект От 50 штук, срок от 5 дней в несезон. Календарь часто идёт в новогоднем наборе с ежедневником, ручкой и вкусными подарками — собираем комплект в общей коробке. Работаем с юрлицами по договору, документы с НДС.