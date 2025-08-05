Печать календарей с логотипом
Квартальные, настенные, настольные домики и карманные. Тираж на год нужно закладывать с осени. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 50 штукминимальный тираж
- Срок от 7 днейпечать и сборка у нас
- Все форматыквартальные, настольные, карманные
- Сезонзаказ на год — с сентября
Шаблон для макета:Календарь-домик · 210 × 100 мм · PDFКвартальный календарь · мини · миди · макси · PDFвсе шаблоны
Календари — форматы и варианты
Квартальные трёхблочные, настенные перекидные, настольные домики и карманные.
- Квартальный календарь арт. PG-KL-KVхит продаж Три блока, бегунок, фирменное поле сверху Полноцветная печать шапки и подложки по запросуцена зависит от тиража
- Настольный домик арт. PG-KL-DMна стол Треугольный домик на пружине Полноцвет на каждом развороте по запросуцена зависит от тиража
- Карманный календарик арт. PG-KL-KRдля раздачи 70×100 мм, ламинация с двух сторон Полноцветная печать и ламинация по запросуцена зависит от тиража
- Ещё форматы
Перекидные настенные, планинги на год, магнитные и нестандартные раскладки.Не нашли нужный формат?Опишите задачу и тираж — подберём бумагу, формат и отделку.
- Фирменное поле шапки под ваш макет
- Отметка корпоративных дат и праздников
- Ламинация и тиснение фольгой на шапке
- Индивидуальная сетка и оформление блоков
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем календари на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать календари
- 01Тираж
До 500 штук выгоднее цифровая печать, дальше офсет: цена за экземпляр падает в разы.
- 02Бумага
Плотность и фактура определяют, как изделие ощущается в руках и сколько стоит.
- 03Красочность
Односторонняя печать дешевле, двусторонняя работает лучше — на обороте контакты и QR-код.
- 04Отделка
Ламинация, фольга, лак и вырубка поднимают восприятие, но добавляют к сроку.
Отделка и постпечать для календарей
- ЛаминацияМатовая или глянцевая плёнка защищает от истирания и влаги.
- Тиснение фольгойЗолото, серебро или цвет — акцент на логотипе и заголовке.
- Выборочный УФ-лакГлянцевый лак по отдельным элементам поверх матовой ламинации.
- ВырубкаФигурная форма по вашему макету, скругление углов.
- Биговка и фальцовкаСгибы без залома для буклетов, папок и открыток.
- НумерацияСквозные номера для купонов, билетов и бланков строгой отчётности.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 50 шт.минимальный тираж
- от 7 днейминимальный срок печати
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какую печать выбрать
Сравнили технологии печати под разные тиражи.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Цифровая печатьхит
|от 100 шт.
|по запросу
|любая бумага
|полноцвет
|от 2 дней
|малые тиражи и срочные заказы
|Офсет
|от 1 000 шт.
|по запросу
|любая бумага
|полноцвет
|от 5 дней
|большие тиражи, низкая цена за экземпляр
|УФ-печать
|от 50 шт.
|по запросу
|пластик, картон
|полноцвет
|от 3 дней
|плотные материалы и нестандартные основы
|Ризография
|от 500 шт.
|по запросу
|офсетная
|1–2 цвета
|от 3 дней
|бланки и внутренние документы
|Широкий формат
|от 10 шт.
|по запросу
|баннер, плёнка
|полноцвет
|от 1 дня
|постеры, баннеры, стенды
|Пантон
|от 1 000 шт.
|по запросу
|любая бумага
|точный цвет
|от 7 дней
|точное попадание в фирменный цвет
- МакетПроверяем и готовим к печати бесплатно
- СрочноОт 1 дня по договорённости
- ПантонТочный фирменный цвет на офсете
Цены на календари
Цена зависит от формата, бумаги, красочности и тиража. Пришлём расчёт в день обращения.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
- Цена в таблицеза печать, отделка считается отдельно
- Макетпроверяем и готовим к печати бесплатно
- Срочная печатьот 1 дня по договорённости
- Доставка по городуот 30 000 ₽ бесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Фирменная полиграфия
- Настольный календарь
- Календарь-круг
- Блокнот с логотипом
- Наклейки на заказ
- Стикерпак с вашим дизайном
- Объёмные наклейки
- Открытки на заказ
- Новогодняя открытка
- Закладки на заказ
- Бумажные браслеты
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Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают календари
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- КлиентамПодарок, который весь год напоминает о компании.
- СотрудникамНастольный календарь на каждое рабочее место.
- ПартнёрамКвартальный календарь в офис партнёра.
- Массовая раздачаКарманные календарики большим тиражом.
- ЮбилеиКалендарь с историей компании по месяцам.
- ОтраслевыеСетка с профессиональными датами.
- Точки продажКалендарь на стене торгового зала.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды полиграфии
Визитки, листовки, буклеты, каталоги, календари и наклейки — 30 видов в разделе.
Как заказать календари
Шесть шагов от макета до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 7 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С календарями часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Календари с логотипом оптом
Печатаем календари с логотипом оптом от 50 штук, срок от 5 дней. Квартальные трёхблочные, настенные перекидные, настольные домики и планинги, карманные. Полноцветная печать, ламинация, тиснение фольгой, вырубка по контуру логотипа на шапке. Собственное производство в Екатеринбурге.
Календарь — единственный корпоративный подарок, который висит на стене весь год и на который смотрят каждый день по делу. Для компании это самая долгая рекламная поверхность в офисе клиента: двенадцать месяцев присутствия за стоимость одного сувенира.
Виды под задачу
Стандарт для офиса — квартальный трёхблочный календарь: три месяца сразу, курсор текущей даты, шапка под логотип и рекламный блок. Имиджевый вариант — настенный перекидной с полноцветными полосами под фотографии производства, объектов или продукции. Настольный домик занимает мало места и всегда в поле зрения. Тем, кто планирует руками, подходит планинг с полями для записей, а клиентам массово раздают карманные.
Что размещают на шапке
Главная рекламная площадь квартального календаря — шапка: логотип, слоган, контакты, QR-код. Вырубка по контуру логотипа делает её заметнее прямоугольной. В перекидном календаре каждый месяц — отдельная полоса под фотографии объектов, продукции, сотрудников или тематические изображения отрасли.
Когда заказывать — критично
Календарь привязан к году, и после января он не нужен. Тираж размещают в сентябре–октябре: в ноябре типографии загружены новогодними заказами, дизайнерская бумага вымывается со складов, а срок из пяти дней превращается в три недели. Заказ в декабре — это почти всегда переплата за срочность и ограниченный выбор.
Тиражи и комплект
От 50 штук, срок от 5 дней в несезон. Календарь часто идёт в новогоднем наборе с ежедневником, ручкой и вкусными подарками — собираем комплект в общей коробке. Работаем с юрлицами по договору, документы с НДС.
Частые вопросы о календарях
Календари с логотипом: какой минимальный тираж?
От 100 штук на цифровой печати. Офсет становится выгоднее от 1 000 экземпляров.
Календари с логотипом: сколько стоит печать?
Цена зависит от вида календаря, формата, количества блоков, бумаги, отделки и тиража — пришлём расчёт в день обращения. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Чем раньше размещён заказ, тем меньше риск переплаты за срочность в сезон.
Календари с логотипом: сколько занимает изготовление?
В несезон календари печатаем от 5–7 дней: печать и сборка проходят на нашем производстве. В ноябре–декабре загрузка выше и срок растёт, поэтому тираж на год лучше размещать в сентябре–октябре. Точный срок назовём при расчёте.
Подготовите макет к печати?
Да, проверяем файл и готовим его к печати бесплатно, макет и визуализацию согласуем до запуска. Можем разработать шапку квартального календаря или полосы перекидного с нуля по вашему фирменному стилю. Логотип принимаем в векторе (AI, EPS, PDF, CDR), растровый дизайнер отрисует.
Какую бумагу выбрать?
Бумагу подбираем под вид календаря: для шапки и полос — плотная мелованная под полноцвет, для имиджевых тиражей — дизайнерская с тиснением фольгой. В сезон дизайнерская бумага быстро уходит со складов, поэтому её выбор лучше делать осенью. Менеджер предложит варианты под бюджет.
Можно точный фирменный цвет?
Да, для точного попадания в фирменный цвет печатаем по Пантону на офсете — от 1 000 штук, срок от 7 дней. На малых тиражах цифровая печать даёт полноцвет, и менеджер подскажет, насколько близко он совпадёт с брендбуком.
Сделаете ламинацию и фольгу?
Да, делаем ламинацию, тиснение фольгой, выборочный УФ-лак и вырубку шапки по контуру логотипа — так она заметнее прямоугольной. Отделка считается отдельно от печати и добавляет к сроку. Посчитаем её вместе с тиражом.
Есть срочная печать?
Срочная печать возможна по договорённости, но календарь — сезонный продукт: в декабре заказ почти всегда означает переплату за срочность и ограниченный выбор бумаги. Минимальный срок — от 5–7 дней в несезон. Если дата горит, расскажите сразу — подберём вариант, который успеем.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, документы с НДС и закрывающие документы передаём в комплекте. Календари можем собрать в новогодний набор с ежедневником и ручкой. Доставка по всей России транспортными компаниями или самовывоз с производства в Екатеринбурге.
Мы производим печать на всех видах полиграфии. Полный выбор календарей в каталоге по ссылке ниже. Либо вы можете запросить коммерческое предложение по вашим параметрам по электронной почте info@aeprint.ru
Корпоративный календарь работает сразу в двух плоскостях: помогает планировать год и остаётся на виду в течение месяцев. Поэтому при выборе важен не только размер логотипа, но и сам формат — квартальный календарь удобен для рабочего пространства, настольный остаётся перед глазами на столе, а календарь-домик можно разместить на стойке регистрации или в переговорной. AEPRINT печатает календарную продукцию для корпоративных тиражей.
Какой календарь выбрать для компании
Квартальные модели подходят для офисов и рабочих кабинетов, где важно видеть сразу несколько месяцев. На странице AEPRINT представлены варианты шириной 297 и 335 мм, с тремя пружинами и рекламным полем. В зависимости от конструкции можно разместить одно или три рекламных поля.
Календарь-домик занимает меньше места и подходит для рабочего стола, стойки ресепшн или раздаточных комплектов. Есть классический вариант 210 × 100 мм с печатью 4+0 на мелованной бумаге 300 г/м², а также меньший формат 140 × 70 мм с пружиной. Для поверхности доступно матовое или глянцевое покрытие.
Перекидной домик — ещё один вариант для рабочего стола: страницы меняются в течение года, а фирменная графика остаётся частью оформления. На странице указан формат 210 × 100 мм, печать 4+0 и мелованная бумага плотностью 300 г/м².
Что разместить на календаре
Календарь не обязательно превращать в рекламный плакат. Для корпоративного тиража достаточно логотипа и фирменных цветов, а свободную площадь можно использовать практичнее: разместить календарь работы компании, важные даты, контакты подразделений или тематические изображения.
В квартальных календарях конструкция позволяет работать сразу с несколькими рекламными полями. Это удобно, когда один тираж должен представлять несколько направлений компании или содержать дополнительную информацию рядом с календарной сеткой.
Календари для офиса, клиентов и партнёров
Формат стоит выбирать исходя из того, кому предназначен тираж. Для сотрудников и рабочих мест логичны настольные и квартальные варианты. Небольшой календарь-домик можно включить в корпоративный набор или использовать как раздаточный материал на мероприятии. Более крупные настенные модели подходят для помещений, где календарь должен быть хорошо виден с рабочего места.
Если календарь предназначен клиентам или партнёрам, имеет смысл заранее определить, какую информацию компания хочет оставлять перед глазами весь год. Тогда макет строится не вокруг одного логотипа, а вокруг реального сценария использования.
Печать и материалы
Для разных конструкций используются разные параметры печати и постпечатной обработки. Например, календарь-домик может выполняться на мелованной бумаге 300 г/м² с матовым или глянцевым покрытием, а перекидные модели собираются на пружину.
Макет можно подготовить под готовую конструкцию либо передать AEPRINT исходные материалы для подготовки. Штатные дизайнеры и менеджеры сопровождают заказ внутри компании, а собственное производство в Екатеринбурге позволяет контролировать подготовку и выпуск тиража на своей стороне.
Тираж и сроки
На странице представлены расчёты для тиражей от 50 экземпляров, а для отдельных моделей приведены цены вплоть до 500 штук. При больших объёмах стоимость рассчитывается отдельно. Это позволяет подобрать формат не только под дизайн, но и под количество получателей.
Срок изготовления календарей начинается от 2 дней. Минимальная сумма заказа в AEPRINT — 30 000 ₽; для отдельных позиций могут действовать условия по минимальному тиражу.
Календарь в фирменной полиграфии
Если календарь выпускается как часть годового комплекта полиграфии, его можно оформить в одной системе с каталогами, буклетами, блокнотами и другой печатной продукцией. Такой подход особенно удобен для компаний, которые ежегодно обновляют корпоративные материалы: меняется содержание, а визуальная система остаётся узнаваемой.
AEPRINT работает с юридическими лицами по договору, предоставляет полный пакет закрывающих документов, с НДС и без.