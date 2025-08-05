Колонки Power Bank с логотипом
Гибрид портативной колонки и внешнего аккумулятора: играет музыку и заряжает телефон от одного корпуса. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 30 штукминимальный тираж
- Срок от 5 днейнанесение на своём производстве
- Два в одномколонка и аккумулятор
- Bluetoothподключение к любому телефону
Колонки Power Bank с логотипом — модели
Компактные модели 3–10 Вт с аккумулятором 4 000–10 000 мАч и Bluetooth.
- Колонка U-Tone арт. AG11020.022в наличии 500+ шт Беспроводная зарядка УФ-печать или тампопечать от 1 310 ₽цена без нанесения
- Колонка relaxTime арт. G17359.60в наличии 1 000+ шт Беспроводная зарядка УФ-печать или тампопечать от 1 890 ₽цена без нанесения
- Часы-колонка Smart Hub арт. OG9641-3в наличии 1 000+ шт Логотип с подсветкой Гравировка с подсветкой логотипа от 3 839 ₽цена без нанесения
- Колонка Droid арт. G17587.10в наличии 1 000+ шт Беспроводная зарядка УФ-печать или тампопечать от 5 999 ₽цена без нанесения
- Колонка Ареа арт. O975697в наличии 1 000+ шт Беспроводная зарядка УФ-печать или тампопечать от 1 997 ₽цена без нанесения
- Лампа-колонка Alladin арт. AG45000.01в наличии 500+ шт Беспроводная зарядка УФ-печать или тампопечать от 806 ₽цена без нанесения
- Колонка Veske арт. G18646.10в наличии 1 000+ шт Беспроводная зарядка УФ-печать или тампопечать от 4 499 ₽цена без нанесения
- Колонка Cone Sonance арт. G17573.10в наличии 1 000+ шт Беспроводная зарядка УФ-печать или тампопечать от 4 999 ₽цена без нанесения
- Колонка Esca арт. G16305.30в наличии 500+ шт Логотип с подсветкой Гравировка с подсветкой логотипа от 2 999 ₽цена без нанесения
- Колонка Sentry арт. O975700в наличии 500+ шт Беспроводная зарядка УФ-печать или тампопечать от 3 490 ₽цена без нанесения
- Лампа-колонка Flashback арт. G16239.60в наличии 500+ шт Беспроводная зарядка УФ-печать или тампопечать от 3 499 ₽цена без нанесения
- Лампа-колонка moonLight арт. G13927.60в наличии 300+ шт Беспроводная зарядка УФ-печать или тампопечать от 2 999 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни колонок с зарядкой в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Колонка и внешний аккумулятор в одном корпусе
- УФ-печать полноцветом и гравировка
- Модели с влагозащитой для улицы
- Кабель и фирменная коробка в комплекте
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем колонки Power Bank на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать колонки Power Bank
- 01Модель и характеристики
Ёмкость, мощность, время работы — от них зависит и цена, и восприятие подарка.
- 02Материал корпуса
Металл и софт-тач идут под гравировку, пластик — под УФ-печать полноцветом.
- 03Нанесение
Гравировка выглядит дороже и не стирается, печать даёт цвет и площадь.
- 04Упаковка
Коробка с ложементом и вкладыш с инструкцией — обязательны для техники.
Как нанести логотип на колонку
- УФ-печатьПолноцвет и градиенты по пластику и окрашенному металлу корпуса.
- Лазерная гравировкаПо металлу и софт-тач — логотип не стирается при ежедневном использовании.
- Тампопечать1–2 цвета, экономично на больших тиражах.
- УФ-DTFПеренос плёнкой на неровные и фигурные поверхности корпуса.
- ШелкографияПлотный однотонный логотип на пластике.
- Брендирование упаковкиПечать по коробке и вкладышу с вашим оформлением.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 30 шт.минимальный тираж
- от 5 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения логотипа на корпус устройства.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Гравировкахит
|от 30 шт.
|от 31 ₽/шт
|металл, софт-тач
|цвет металла
|от 5 дней
|деловые подарки и VIP
|УФ-печать
|от 30 шт.
|по запросу
|пластик, металл
|полноцвет
|от 5 дней
|цветные логотипы и градиенты
|Тампопечать
|от 300 шт.
|по запросу
|пластик
|1–2 цвета
|от 5 дней
|большие тиражи, простые логотипы
|УФ-DTF
|от 30 шт.
|по запросу
|рельеф
|полноцвет
|от 7 дней
|фигурные корпуса
|Шелкография
|от 100 шт.
|по запросу
|пластик
|1–2 цвета
|от 5 дней
|плотный логотип на цветном корпусе
|Упаковка
|от 30 шт.
|по запросу
|картон
|полноцвет
|от 7 дней
|коробка и вкладыш под бренд
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- СертификацияТехника поставляется с документами
- СрокиСкладские модели быстрее заказных
Цены на нанесение на колонку
Гравировка — по прайсу лазерной гравировки (до 10 см²). Цену изделия и печати пришлём под вашу модель и тираж.
|Тираж
|УФ-печать
|Гравировка
|Тампопечать
|УФ-DTF
|Упаковка
|30–99 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 100 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 300 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 1 000 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
Цена за нанесение на одно изделие · Корпус: Пластик · Нанесение: Гравировка
|Тираж
|Упаковка
|30–99 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 1 000 шт
Цена за нанесение на одно изделие
- Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- Распаковка/упаковка5 ₽ за изделие
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
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Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают колонки Power Bank
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Деловые подаркиПолезная техника партнёрам и клиентам вместо сувенира.
- Награды сотрудникамПодарок по итогам года или за выполнение плана.
- Welcome packГаджет новичку вместе с корпоративными материалами.
- ВыставкиРозыгрыш на стенде и подарок ключевым посетителям.
- Программы лояльностиПодарок за покупку или накопленные баллы.
- Новый годКорпоративный подарок ключевым клиентам.
- Мерч-шопыПозиция для фирменного магазина компании.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды электроники
Пауэрбанки, зарядки, наушники, колонки, лампы и гаджеты — 17 видов в разделе.
Как заказать колонки Power Bank
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 5 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С колонками Power Bank часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Колонки Power Bank с логотипом оптом
Производим колонки с функцией пауэрбанка с логотипом оптом от 20 штук, срок от 5 дней. Bluetooth-колонка со встроенным аккумулятором 2 000–10 000 мА·ч, который заряжает телефон через USB. Лазерная гравировка, УФ-печать по корпусу. Собственное производство в Екатеринбурге.
Колонка-пауэрбанк объединяет два предмета, которые берут с собой в поездку и на природу: музыку и зарядку для телефона. Для компании это подарок, который закрывает сразу две задачи и потому используется чаще, чем каждый предмет по отдельности.
Компромисс двух функций
Аккумулятор делится между музыкой и зарядкой: если заряжать от колонки телефон, она проиграет меньше. Ёмкость 5 000 мА·ч хватает на полный заряд телефона и несколько часов музыки. Для тех, кому важна одна функция, отдельные колонка и пауэрбанк работают лучше, но займут больше места в сумке.
Нанесение
Логотип на корпусе гравировкой или УФ-печатью. На решётке печать не держится. Проверяем каждую единицу перед отгрузкой, упаковываем в коробку с ложементом, на технику действует гарантия производителя. Работаем с юрлицами по договору с НДС.
Частые вопросы о колонках Power Bank
Колонки Power Bank с логотипом: какой минимальный тираж?
От 30 штук на складские модели. Гравировка на тираже до 49 штук считается за партию — 2 500 ₽.
Колонки Power Bank с логотипом: сколько стоит с нанесением?
Колонки с функцией пауэрбанка стоят от 806 ₽ (лампа-колонка Alladin) до 5 999 ₽ (Droid) без нанесения. Гравировка логотипа — от 47 ₽ за штуку на 30–99 шт. и от 31 ₽ при тираже от 1 000, до 49 шт. — 2 500 ₽ за всю партию. Стоимость УФ-печати и итог с упаковкой рассчитаем под модель и тираж.
Колонки Power Bank с логотипом: каким способом лучше нанести логотип?
Логотип наносим на корпус лазерной гравировкой или УФ-печатью: гравировка не стирается, печать даёт полноцвет. На решётке динамика печать не держится, поэтому место нанесения подбираем по конкретной модели и показываем на бесплатной визуализации до запуска.
Есть ли гарантия на технику?
Да, на колонки действует гарантия производителя, техника поставляется с документами. Каждую единицу проверяем перед отгрузкой. Помните, что аккумулятор общий: если заряжать от колонки телефон, музыки она проиграет меньше — это особенность формата, а не брак.
Колонки Power Bank с логотипом: сколько занимает изготовление?
Нанесение на своём производстве занимает от 5 дней, УФ-DTF и фирменная упаковка — от 7 дней. Складские модели выходят быстрее заказных. Точный срок назовём после согласования модели, тиража и макета.
Можно подобрать цвет корпуса под бренд?
Модели колонок выпускаются в разных цветах корпуса, подберём ближайший к вашему фирменному стилю. Нужен ли точный цвет на заказной модели и какой тираж для этого потребуется — уточнит менеджер.
Сделаете фирменную упаковку?
Да. Колонки упаковываем в коробку с ложементом, а коробку и вкладыш брендируем полноцветом по вашему оформлению — от 30 шт., срок от 7 дней. Распаковка и упаковка стоит 5 ₽ за изделие, макет готовим бесплатно.
Соберёте набор из нескольких гаджетов?
Да, соберём подарочный набор: колонку-пауэрбанк можно дополнить кабелем, беспроводной зарядкой или другими гаджетами и корпоративными материалами. Предложим состав, нанесение и упаковку под бюджет и посчитаем всё вместе с доставкой.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, со счётом с НДС и закрывающими документами. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Отправляем транспортными компаниями по всей России или отдаём самовывозом с производства в Екатеринбурге.