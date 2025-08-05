Колонки Power Bank с логотипом оптом

Производим колонки с функцией пауэрбанка с логотипом оптом от 20 штук, срок от 5 дней. Bluetooth-колонка со встроенным аккумулятором 2 000–10 000 мА·ч, который заряжает телефон через USB. Лазерная гравировка, УФ-печать по корпусу. Собственное производство в Екатеринбурге.

Колонка-пауэрбанк объединяет два предмета, которые берут с собой в поездку и на природу: музыку и зарядку для телефона. Для компании это подарок, который закрывает сразу две задачи и потому используется чаще, чем каждый предмет по отдельности.

Компромисс двух функций Аккумулятор делится между музыкой и зарядкой: если заряжать от колонки телефон, она проиграет меньше. Ёмкость 5 000 мА·ч хватает на полный заряд телефона и несколько часов музыки. Для тех, кому важна одна функция, отдельные колонка и пауэрбанк работают лучше, но займут больше места в сумке. Нанесение Логотип на корпусе гравировкой или УФ-печатью. На решётке печать не держится. Проверяем каждую единицу перед отгрузкой, упаковываем в коробку с ложементом, на технику действует гарантия производителя. Работаем с юрлицами по договору с НДС.