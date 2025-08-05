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Колонки Power Bank с логотипом

Гибрид портативной колонки и внешнего аккумулятора: играет музыку и заряжает телефон от одного корпуса. Собственное производство в Екатеринбурге.

  • От 30 штукминимальный тираж
  • Срок от 5 днейнанесение на своём производстве
  • Два в одномколонка и аккумулятор
  • Bluetoothподключение к любому телефону
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Колонки Power Bank с логотипом — AEPRINT
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Колонки Power Bank с логотипом — модели

Компактные модели 3–10 Вт с аккумулятором 4 000–10 000 мАч и Bluetooth.

  • Колонка U-Tone с логотипом
    Колонка U-Tone арт. AG11020.022в наличии 500+ шт Беспроводная зарядка УФ-печать или тампопечать Пластик15 Вт4 цв. от 1 310 ₽цена без нанесения
  • Колонка relaxTime с логотипом
    Колонка relaxTime арт. G17359.60в наличии 1 000+ шт Беспроводная зарядка УФ-печать или тампопечать Пластик от 1 890 ₽цена без нанесения
  • Часы-колонка Smart Hub с логотипом
    Часы-колонка Smart Hub арт. OG9641-3в наличии 1 000+ шт Логотип с подсветкой Гравировка с подсветкой логотипа Пластик5 Вт от 3 839 ₽цена без нанесения
  • Колонка Droid с логотипом
    Колонка Droid арт. G17587.10в наличии 1 000+ шт Беспроводная зарядка УФ-печать или тампопечать Пластик от 5 999 ₽цена без нанесения
  • Колонка Ареа с логотипом
    Колонка Ареа арт. O975697в наличии 1 000+ шт Беспроводная зарядка УФ-печать или тампопечать Переработ. пластик5 Вт от 1 997 ₽цена без нанесения
  • Лампа-колонка Alladin с логотипом
    Лампа-колонка Alladin арт. AG45000.01в наличии 500+ шт Беспроводная зарядка УФ-печать или тампопечать Пластик2 цв. от 806 ₽цена без нанесения
  • Колонка Veske с логотипом
    Колонка Veske арт. G18646.10в наличии 1 000+ шт Беспроводная зарядка УФ-печать или тампопечать Пластик от 4 499 ₽цена без нанесения
  • Колонка Cone Sonance с логотипом
    Колонка Cone Sonance арт. G17573.10в наличии 1 000+ шт Беспроводная зарядка УФ-печать или тампопечать Пластик от 4 999 ₽цена без нанесения
  • Колонка Esca с логотипом
    Колонка Esca арт. G16305.30в наличии 500+ шт Логотип с подсветкой Гравировка с подсветкой логотипа Пластик от 2 999 ₽цена без нанесения
  • Колонка Sentry с логотипом
    Колонка Sentry арт. O975700в наличии 500+ шт Беспроводная зарядка УФ-печать или тампопечать Пластик от 3 490 ₽цена без нанесения
  • Лампа-колонка Flashback с логотипом
    Лампа-колонка Flashback арт. G16239.60в наличии 500+ шт Беспроводная зарядка УФ-печать или тампопечать Пластик от 3 499 ₽цена без нанесения
  • Лампа-колонка moonLight с логотипом
    Лампа-колонка moonLight арт. G13927.60в наличии 300+ шт Беспроводная зарядка УФ-печать или тампопечать Пластик от 2 999 ₽цена без нанесения
  • Здесь — лишь малая часть моделей

    На складах поставщиков — сотни колонок с зарядкой в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.

    • Колонка и внешний аккумулятор в одном корпусе
    • УФ-печать полноцветом и гравировка
    • Модели с влагозащитой для улицы
    • Кабель и фирменная коробка в комплекте
    • Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
    Колонки Power Bank с логотипом: ещё модель 1Колонки Power Bank с логотипом: ещё модель 2Колонки Power Bank с логотипом: ещё модель 3
СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО

Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге

Брендируем колонки Power Bank на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.

  • 1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге

  • 50+единиц оборудования

  • с 2009 годаопыт в нанесении логотипов

  • ОТКпроверка каждой партии

Производство AEPRINT в ЕкатеринбургеНаше производство на ул. Черепанова
Производство AEPRINTПроизводство AEPRINTПроизводство AEPRINT

Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад

Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной

8 (800) 707-57-06Отдел продаж

СамовывозВ день готовности заказа

Приехать на производство Как проехать →
Карта: ул. Черепанова, 28Б ул. Черепанова, 28Б Открыть в Яндекс Картах
Экскурсии на производство

Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.

Как выбрать колонки Power Bank

  • 01Модель и характеристики

    Ёмкость, мощность, время работы — от них зависит и цена, и восприятие подарка.

  • 02Материал корпуса

    Металл и софт-тач идут под гравировку, пластик — под УФ-печать полноцветом.

  • 03Нанесение

    Гравировка выглядит дороже и не стирается, печать даёт цвет и площадь.

  • 04Упаковка

    Коробка с ложементом и вкладыш с инструкцией — обязательны для техники.

Как нанести логотип на колонку

  • 17 летна рынке · с 2009 года
  • 15 000+компаний-клиентов
  • от 30 шт.минимальный тираж
  • от 5 днейминимальный срок изготовления
  • 30 000 ₽минимальная сумма заказа
  • 15технологий нанесения

Какое нанесение выбрать

Сравнили способы нанесения логотипа на корпус устройства.

СпособМин. тиражЦенаМатериалЦветностьСрокЛучше всего подходит
Гравировкахитот 30 шт.от 31 ₽/штметалл, софт-тачцвет металлаот 5 днейделовые подарки и VIP
УФ-печатьот 30 шт.по запросупластик, металлполноцветот 5 днейцветные логотипы и градиенты
Тампопечатьот 300 шт.по запросупластик1–2 цветаот 5 днейбольшие тиражи, простые логотипы
УФ-DTFот 30 шт.по запросурельефполноцветот 7 днейфигурные корпуса
Шелкографияот 100 шт.по запросупластик1–2 цветаот 5 днейплотный логотип на цветном корпусе
Упаковкаот 30 шт.по запросукартонполноцветот 7 днейкоробка и вкладыш под бренд
  • Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
  • СертификацияТехника поставляется с документами
  • СрокиСкладские модели быстрее заказных

Цены на нанесение на колонку

Гравировка — по прайсу лазерной гравировки (до 10 см²). Цену изделия и печати пришлём под вашу модель и тираж.

Прайс-лист PDF
ТиражУФ-печатьГравировкаТампопечатьУФ-DTFУпаковка
30–99 шт по запросупо запросупо запросу
от 100 шт по запросупо запросупо запросу
от 300 шт по запросупо запросупо запросу
от 1 000 шт по запросупо запросупо запросу

Цена за нанесение на одно изделие · Корпус: Пластик · Нанесение: Гравировка

УФ-печать, Тампопечать, УФ-DTF, Шелкография — цены под ваш тираж и макет
Выберите цену в таблице
  • Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
  • Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
  • Распаковка/упаковка5 ₽ за изделие
  • Макет и визуализациябесплатно
Нужен точный расчёт под ваш тираж?Пришлите модель, тираж и макет — рассчитаем стоимость и сроки производства.
Рассчитать мой тираж

Наши работы

Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.

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    все работы    250+ проектов
Отзывы

Отзывы клиентов

Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.

5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
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  • Фото автора отзыва
    Екатерина Ерфомова27 июля
    ★ 5

    Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)

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  • Фото автора отзыва
    Дарьюшка6 июля
    ★ 5

    Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные сроки

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  • Фото автора отзыва
    Аурика Добря26 июня
    ★ 5

    Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильно

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  • Фото автора отзыва
    Иван Казанцев30 сентября
    ★ 5

    Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!

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  • Фото автора отзыва
    Турбиный Завод5 августа 2025
    ★ 5

    Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.

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Для каких задач заказывают колонки Power Bank

Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.

  • Деловые подаркиПолезная техника партнёрам и клиентам вместо сувенира.
  • Награды сотрудникамПодарок по итогам года или за выполнение плана.
  • Welcome packГаджет новичку вместе с корпоративными материалами.
  • ВыставкиРозыгрыш на стенде и подарок ключевым посетителям.

  • Программы лояльностиПодарок за покупку или накопленные баллы.
  • Новый годКорпоративный подарок ключевым клиентам.
  • Мерч-шопыПозиция для фирменного магазина компании.
  • Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.

Другие виды электроники

Пауэрбанки, зарядки, наушники, колонки, лампы и гаджеты — 17 видов в разделе.

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Как заказать колонки Power Bank

Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.

  1. 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
  2. 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
  3. 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
  4. 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
  5. 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 5 дней
  6. 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России

С колонками Power Bank часто заказывают

Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.

Колонки Power Bank с логотипом оптом

Производим колонки с функцией пауэрбанка с логотипом оптом от 20 штук, срок от 5 дней. Bluetooth-колонка со встроенным аккумулятором 2 000–10 000 мА·ч, который заряжает телефон через USB. Лазерная гравировка, УФ-печать по корпусу. Собственное производство в Екатеринбурге.

Колонка-пауэрбанк объединяет два предмета, которые берут с собой в поездку и на природу: музыку и зарядку для телефона. Для компании это подарок, который закрывает сразу две задачи и потому используется чаще, чем каждый предмет по отдельности.

Компромисс двух функций

Аккумулятор делится между музыкой и зарядкой: если заряжать от колонки телефон, она проиграет меньше. Ёмкость 5 000 мА·ч хватает на полный заряд телефона и несколько часов музыки. Для тех, кому важна одна функция, отдельные колонка и пауэрбанк работают лучше, но займут больше места в сумке.

Нанесение

Логотип на корпусе гравировкой или УФ-печатью. На решётке печать не держится. Проверяем каждую единицу перед отгрузкой, упаковываем в коробку с ложементом, на технику действует гарантия производителя. Работаем с юрлицами по договору с НДС.

Частые вопросы о колонках Power Bank

Колонки Power Bank с логотипом: какой минимальный тираж?

От 30 штук на складские модели. Гравировка на тираже до 49 штук считается за партию — 2 500 ₽.

Колонки Power Bank с логотипом: сколько стоит с нанесением?

Колонки с функцией пауэрбанка стоят от 806 ₽ (лампа-колонка Alladin) до 5 999 ₽ (Droid) без нанесения. Гравировка логотипа — от 47 ₽ за штуку на 30–99 шт. и от 31 ₽ при тираже от 1 000, до 49 шт. — 2 500 ₽ за всю партию. Стоимость УФ-печати и итог с упаковкой рассчитаем под модель и тираж.

Колонки Power Bank с логотипом: каким способом лучше нанести логотип?

Логотип наносим на корпус лазерной гравировкой или УФ-печатью: гравировка не стирается, печать даёт полноцвет. На решётке динамика печать не держится, поэтому место нанесения подбираем по конкретной модели и показываем на бесплатной визуализации до запуска.

Есть ли гарантия на технику?

Да, на колонки действует гарантия производителя, техника поставляется с документами. Каждую единицу проверяем перед отгрузкой. Помните, что аккумулятор общий: если заряжать от колонки телефон, музыки она проиграет меньше — это особенность формата, а не брак.

Колонки Power Bank с логотипом: сколько занимает изготовление?

Нанесение на своём производстве занимает от 5 дней, УФ-DTF и фирменная упаковка — от 7 дней. Складские модели выходят быстрее заказных. Точный срок назовём после согласования модели, тиража и макета.

Можно подобрать цвет корпуса под бренд?

Модели колонок выпускаются в разных цветах корпуса, подберём ближайший к вашему фирменному стилю. Нужен ли точный цвет на заказной модели и какой тираж для этого потребуется — уточнит менеджер.

Сделаете фирменную упаковку?

Да. Колонки упаковываем в коробку с ложементом, а коробку и вкладыш брендируем полноцветом по вашему оформлению — от 30 шт., срок от 7 дней. Распаковка и упаковка стоит 5 ₽ за изделие, макет готовим бесплатно.

Соберёте набор из нескольких гаджетов?

Да, соберём подарочный набор: колонку-пауэрбанк можно дополнить кабелем, беспроводной зарядкой или другими гаджетами и корпоративными материалами. Предложим состав, нанесение и упаковку под бюджет и посчитаем всё вместе с доставкой.

Работаете по договору и с НДС?

Да, работаем с юрлицами по договору, со счётом с НДС и закрывающими документами. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Отправляем транспортными компаниями по всей России или отдаём самовывозом с производства в Екатеринбурге.

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