Конференц-сумки с логотипом оптом

Производим конференц-сумки с логотипом оптом от 30 штук, срок от 5 дней. Полиэстер 300–600D, отделение под документы А4 и ноутбук, регулируемый ремень через плечо, внешние и внутренние карманы. Шелкография, DTF-печать, машинная вышивка. Собственное производство в Екатеринбурге.

Конференц-сумка — рабочая часть комплекта участника: в неё складывают программу, блокнот, ручку, раздаточные материалы и всё, что выдают на стойке регистрации. Для организатора это ещё и решение логистики: комплект собирается заранее и выдаётся одним движением, а не по частям.

Что должно помещаться Основное отделение под А4 обязательно: программа, буклеты и папка не должны сгибаться. Если аудитория приезжает с техникой, как на конференциях в IT и образовании, нужно мягкое отделение под ноутбук 13–15". Внешний карман под телефон, бейдж и пропуск избавляет от поисков в общем отделении, а держатель для бутылки воды — мелочь, которую участники отмечают. Сборка комплекта Собираем комплект участника целиком: сумка, блокнот, ручка, флешка с материалами, бейдж с лентой, раздатка спонсоров. Комплектуем и упаковываем на своей площадке, отгружаем готовыми партиями по числу участников — организатору не приходится собирать пакеты вручную накануне мероприятия. Это отдельная работа, и её нужно закладывать в срок сверх производства. Нанесение и спонсоры Логотип мероприятия — на лицевой стороне, логотипы спонсоров часто размещают на обратной или на ремне. Шелкография выгодна от 50 штук при простом макете, DTF-печать — для полноцветных эмблем и малых партий. Если состав спонсоров ещё не финальный, макет фиксируем позже, но ткань и пошив запускаем раньше: это экономит неделю. Сроки под мероприятие От 5 дней на нанесение по складским моделям, от 20 дней на пошив по своим лекалам. Под конференцию с датой тираж размещают минимум за месяц: сборка комплектов с материалами требует времени сверх производства сумок.