Конференц-сумки с логотипом оптом

Конференц-сумки с логотипом
Комплект участника форума: сумка под документы A4, блокнот и ручку. Печать символики мероприятия. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 30 штукминимальный тираж
- Срок от 3 днейпод дату мероприятия
- Формат A4папка и документы помещаются
- Символикалоготип форума и спонсоров
Конференц-сумки с логотипом — модели
Модели под формат A4: плоские папки-сумки, вместительные с боковинами и текстильные шопперы.
- Конференц-сумка Join арт. HG349751/08в наличии 10 000+ шт Основное отделение на молнии Вышивка, шелкография или DTF от 429 ₽цена без нанесения
- Сумка для документов Charran арт. AGBO7517S105в наличии 10 000+ шт Основное отделение на молнии Вышивка, шелкография или DTF от 172 ₽цена без нанесения
- Сумка Anchorage арт. NNTEU15-328617в наличии 10 000+ шт Регулируемый плечевой ремень Вышивка, шелкография или DTF от 2 401 ₽цена без нанесения
- Сумка Orlando арт. O11943400в наличии 10 000+ шт Основное отделение на молнии Вышивка, шелкография или DTF от 538 ₽цена без нанесения
- Сумка-папка Simple арт. G5295.44в наличии 10 000+ шт Основное отделение на молнии Вышивка, шелкография или DTF от 229 ₽цена без нанесения
- Сумка Clip арт. O842469в наличии 5 000+ шт Регулируемый плечевой ремень Шелкография, DTF или вышивка от 648 ₽цена без нанесения
- Сумка Detroit арт. NNTEU15-328062в наличии 10 000+ шт Основное отделение на молнии Вышивка, шелкография или DTF от 1 851 ₽цена без нанесения
- Конференц-сумка Divaz арт. HG346846/30в наличии 10 000+ шт Основное отделение на молнии Вышивка, шелкография или DTF от 659 ₽цена без нанесения
- Конференц-сумка Xenac арт. HG344371/25в наличии 1 000+ шт Вместительное основное отделение Вышивка, шелкография или DTF от 1 699 ₽цена без нанесения
- Сумка Ritmon арт. AGFU1940S155в наличии 5 000+ шт Водоотталкивающая ткань Вышивка, шелкография или DTF от 901 ₽цена без нанесения
- Конференц-сумка Session арт. O1919302в наличии 1 000+ шт Основное отделение на молнии Вышивка, шелкография или DTF от 702 ₽цена без нанесения
- Конференц-сумка The First арт. G3284.30в наличии 1 000+ шт Регулируемый плечевой ремень Вышивка, шелкография или DTF от 1 368 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни конференц-сумок в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Формат A4: папка, блокнот и раздатка помещаются
- Печать логотипа мероприятия и спонсоров
- Сборка комплектов участника по запросу
- Срочный тираж под дату форума
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем конференц-сумки на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать конференц-сумки
- 01Материал
Плотный полиэстер и оксфорд служат годами, спанбонд и хлопок дешевле и экологичнее.
- 02Размер и объём
Под ноутбук, комплект участника или спортивную форму — от этого зависит модель.
- 03Нанесение
Шелкография выгодна на тираже, DTF даёт полноцвет, вышивка выглядит дороже всего.
- 04Цвет изделия
Подбираем по фирменному стилю: на светлом дешевле печать, тёмное практичнее в работе.
Как нанести логотип на конференц-сумку
- ШелкографияСтойкое нанесение на текстиль и спанбонд, выгодна на больших тиражах.
- DTF-печатьПолноцвет с градиентами и мелкими деталями, подходит для малых партий.
- Машинная вышивкаПремиальный вариант: логотип нитью не стирается и выглядит дорого.
- ТермопереносПлёнка под сложные формы и небольшие тиражи.
- СублимацияПолноцветный рисунок по всей площади светлой синтетики.
- НашивкаОтдельный шеврон или бирка, пришивается на изделие.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 30 шт.минимальный тираж
- от 3 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения логотипа на текстиль изделия.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Шелкографияхит
|от 50 шт.
|по запросу
|текстиль, спанбонд
|1–4 цвета
|от 3 дней
|большие тиражи, простые логотипы
|DTF-печать
|от 10 шт.
|по запросу
|текстиль
|полноцвет
|от 3 дней
|сложные логотипы и малые партии
|Вышивка
|от 10 шт.
|по запросу
|плотный текстиль
|до 12 цветов
|от 5 дней
|деловые модели и мерч сотрудников
|Термоперенос
|от 10 шт.
|по запросу
|текстиль
|полноцвет
|от 3 дней
|небольшие тиражи и сложные формы
|Сублимация
|от 30 шт.
|по запросу
|светлая синтетика
|полноцвет
|от 5 дней
|рисунок по всей площади
|Нашивка
|от 50 шт.
|по запросу
|любой материал
|полноцвет
|от 7 дней
|фирменные шевроны и бирки
- Мин. сумма заказа30 000 ₽ по разделу сумок
- ОбразецСогласуем до запуска тиража
- СрочноОт 1 дня под дату мероприятия
Цены на нанесение логотипа на конференц-сумки
В таблице цена нанесения логотипа на одно изделие, без стоимости самого изделия. Полный расчёт с изделием пришлём под вашу модель и тираж.
|Тираж
|Принт A5
|Принт A4
|Принт A3
|10 шт
|50 шт
|100 шт
|300 шт
|1 000 шт
Цена за один DTF-принт по прайсу печати, без стоимости изделия · перенос на изделие — по запросу · калькулятор DTF
- Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
- Согласование образцадо запуска тиража
- Смена макета1 000 ₽ за тираж
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
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Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают конференц-сумки
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Форумы и конференцииКомплект участника с программой и раздаткой.
- ОбучениеСумка слушателям курса вместе с методичками.
- ВыставкиРаздатка посетителям стенда и партнёрам.
- Съезды и собранияКомплект делегата с документами.
- Спонсорские пакетыЛоготипы спонсоров на общем тираже.
- Корпоративные событияСумка гостям юбилея или дня компании.
- Приёмные кампанииКомплект абитуриенту в вузе или колледже.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды сумок и рюкзаков
Рюкзаки, портфели, конференц-сумки, спортивные и промо-модели — 13 видов в разделе.
Как заказать конференц-сумки
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С конференц-сумками часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Конференц-сумки с логотипом оптом
Производим конференц-сумки с логотипом оптом от 30 штук, срок от 5 дней. Полиэстер 300–600D, отделение под документы А4 и ноутбук, регулируемый ремень через плечо, внешние и внутренние карманы. Шелкография, DTF-печать, машинная вышивка. Собственное производство в Екатеринбурге.
Конференц-сумка — рабочая часть комплекта участника: в неё складывают программу, блокнот, ручку, раздаточные материалы и всё, что выдают на стойке регистрации. Для организатора это ещё и решение логистики: комплект собирается заранее и выдаётся одним движением, а не по частям.
Что должно помещаться
Основное отделение под А4 обязательно: программа, буклеты и папка не должны сгибаться. Если аудитория приезжает с техникой, как на конференциях в IT и образовании, нужно мягкое отделение под ноутбук 13–15". Внешний карман под телефон, бейдж и пропуск избавляет от поисков в общем отделении, а держатель для бутылки воды — мелочь, которую участники отмечают.
Сборка комплекта
Собираем комплект участника целиком: сумка, блокнот, ручка, флешка с материалами, бейдж с лентой, раздатка спонсоров. Комплектуем и упаковываем на своей площадке, отгружаем готовыми партиями по числу участников — организатору не приходится собирать пакеты вручную накануне мероприятия. Это отдельная работа, и её нужно закладывать в срок сверх производства.
Нанесение и спонсоры
Логотип мероприятия — на лицевой стороне, логотипы спонсоров часто размещают на обратной или на ремне. Шелкография выгодна от 50 штук при простом макете, DTF-печать — для полноцветных эмблем и малых партий. Если состав спонсоров ещё не финальный, макет фиксируем позже, но ткань и пошив запускаем раньше: это экономит неделю.
Сроки под мероприятие
От 5 дней на нанесение по складским моделям, от 20 дней на пошив по своим лекалам. Под конференцию с датой тираж размещают минимум за месяц: сборка комплектов с материалами требует времени сверх производства сумок.
Частые вопросы о конференц-сумках
Какой минимальный тираж и сумма заказа?
Работаем тиражами от 30 штук и от 30 000 ₽. На больших партиях цена за единицу заметно ниже — рассчитаем под ваш объём.
Конференц-сумки с логотипом: сколько стоит с нанесением?
Цена складывается из сумки и нанесения. В каталоге конференц-модели от 172 ₽ (Charran) до 2 401 ₽ (Anchorage) без нанесения, стоимость печати зависит от способа, цветности и тиража. Сборку комплекта участника считаем отдельно, расчёт и макет бесплатно.
Конференц-сумки с логотипом: сколько занимает изготовление?
Нанесение по складским моделям — от 3 дней, вышивка от 5 дней, пошив по своим лекалам — от 20 дней. Под конференцию с датой тираж лучше размещать минимум за месяц: сборка комплектов с материалами требует времени сверх производства. Срочно под дату мероприятия делаем от 1 дня.
Сделаете образец перед тиражом?
Да, образец согласуем до запуска тиража: бесплатно готовим макет и визуализацию с логотипом мероприятия и спонсоров. Если состав спонсоров ещё не финальный, макет фиксируем позже, а пошив запускаем раньше. Смена макета после запуска стоит 1 000 ₽ за тираж.
Конференц-сумки с логотипом: каким способом лучше нанести логотип?
Логотип мероприятия размещают на лицевой стороне, логотипы спонсоров — на обратной стороне или на ремне. Шелкография выгодна от 50 штук при простом макете, DTF-печать подходит для полноцветных эмблем и малых партий, вышивка — для деловых событий.
Можно подобрать цвет изделия под бренд?
Да, подбираем цвет сумки под фирменный стиль мероприятия из доступных расцветок моделей, а при пошиве по своим лекалам — свой цвет ткани. Цвет нанесения подбираем под символику форума и показываем на бесплатной визуализации.
Доставляете в другие города?
Да, отправляем по всей России транспортными компаниями — можем отгрузить готовые комплекты партиями по числу участников. Стоимость доставки входит в расчёт. Также доступен самовывоз с производства в Екатеринбурге, ул. Черепанова, 28Б.
Работаете с рекламными агентствами?
Да, работаем с рекламными и event-агентствами по договору, со счётом с НДС и закрывающими документами. Изготовим сумки и соберём комплект участника целиком — сумка, блокнот, ручка, флешка, бейдж, раздатка спонсоров. Условия сотрудничества уточнит менеджер.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Оплата — безналичным расчётом по счёту. Реквизиты можно прислать менеджеру вместе с заявкой.