Плюшевые тапочки с логотипом оптом

Производим плюшевые тапочки с логотипом оптом от 50 пар, срок от 14 дней. Плюш и флис, закрытые и с открытой пяткой, нескользящая подошва, размеры от 36 до 46. Вышивка логотипа, возможна форма персонажа или маскота. Собственное производство в Екатеринбурге.

Плюшевые тапочки — зимний домашний подарок, который носят каждый вечер: логотип уходит из офиса в дом получателя. Компании заказывают их к Новому году, в уютные наборы с пледом и для гостиниц, где тапочки входят в комплект номера.

Размер — главная сложность Тапочки требуют размерной сетки: универсальный размер подходит не всем. Для тиража на сотрудников собираем размеры заранее или берём модели с широким диапазоном на размер, например 38–40 и 41–43. Для гостиниц делают универсальные открытые модели на резинке. Нескользящая подошва обязательна — на гладком полу плюш скользит. Нанесение Вышивка на мыске — логотип или надпись. Для брендов с маскотом тапочки делают в форме персонажа — это превращает их в узнаваемый мерч. На длинном ворсе мелкая вышивка теряется, логотип упрощаем. Сертификаты соответствия предоставляем. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС.