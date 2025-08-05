Плюшевые тапочки с логотипом
Мягкие тапочки с вышивкой для дома, отелей и корпоративных подарков. Тёплый подарок, который носят каждый день. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 100 парминимальный тираж
- Срок от 20 днейпошив и вышивка у нас
- Вышивкана подъёме или заднике
- Размерная сеткапо нескольку размеров в тираже
Плюшевые тапочки с логотипом на заказ
Делаем плюшевые тапочки с логотипом под заказ — от брифа до отгрузки. Стоимость зависит от материала, размера, нанесения и тиража.
Готовые модели этой категории есть на складе не всегда, поэтому делаем под заказ: подберём форму, материал и способ нанесения и покажем визуализацию до запуска производства.
- 1Брифзадача, тираж, срокив день обращения
- 2Визуализациялоготип на изделиибесплатно
- 3Образецперед запуском тиражапо запросу
- 4Производствои доставка по Россиисроки — в договоре
- От 100 парминимальный тираж
- Срок от 20 днейпошив и вышивка у нас
- Вышивкана подъёме или заднике
- Размерная сеткапо нескольку размеров в тираже
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем плюшевые тапочки на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать плюшевые тапочки
- 01Кто получатель
Дети, сотрудники или клиенты — от этого зависят материал, размер и требования к безопасности.
- 02Тираж
Индивидуальный пошив окупается от 300 штук; на меньших партиях берут складские модели с вышивкой.
- 03Материал
Плюш, флис, велюр и хлопок отличаются на ощупь и по цене.
- 04Нанесение
Вышивка выглядит дороже всего, шелкография и сублимация дешевле на тираже.
Как нанести логотип на тапочки
- Машинная вышивкаЛоготип нитью — премиальный вид, не стирается и не трескается.
- ШелкографияПечать по ткани в 1–2 цвета, экономично на тираже.
- СублимацияПолноцветный рисунок по всей площади светлой синтетики.
- НашивкаОтдельный шеврон или бирка, пришивается на изделие.
- ТермопереносПлёнка под сложные формы и небольшие тиражи.
- Бирка и этикеткаФирменная бирка с составом и логотипом.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 100 шт.минимальный тираж
- от 20 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое исполнение выбрать
Сравнили способы нанесения логотипа на текстиль.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Вышивкахит
|от 100 шт.
|по запросу
|плюш, флис
|до 12 цветов
|от 20 дней
|премиальный вид, не стирается
|Шелкография
|от 300 шт.
|по запросу
|хлопок, флис
|1–2 цвета
|от 20 дней
|большие тиражи, простые логотипы
|Сублимация
|от 300 шт.
|по запросу
|светлая синтетика
|полноцвет
|от 20 дней
|рисунок по всей площади
|Нашивка
|от 100 шт.
|по запросу
|любой материал
|полноцвет
|от 25 дней
|фирменные шевроны и бирки
|Термоперенос
|от 100 шт.
|по запросу
|текстиль
|полноцвет
|от 20 дней
|малые тиражи и сложные формы
|Фирменная бирка
|от 100 шт.
|по запросу
|текстиль
|полноцвет
|от 20 дней
|состав, логотип, требования
- ОбразецШьём и согласуем до запуска тиража
- ЛекалаОстаются у нас — повторный тираж дешевле
- СертификацияИгрушки поставляем с документами
Цены на плюшевые тапочки
Цена складывается из пошива, материала и нанесения. Считаем под конкретный эскиз и тираж.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
- Образецшьём и согласуем до запуска тиража
- Лекалаостаются у нас под повторный тираж
- Сертификацияигрушки поставляются с документами
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Маскот с логотипом
- Мягкие игрушки с логотипом
- Игрушки на заказ
- Мишка в фирменной футболке
- Игрушка с вышивкой логотипа
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все работы100+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают плюшевые тапочки
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Отели и санаторииТапочки в номер с логотипом сети.
- Подарки сотрудникамТёплый подарок к Новому году.
- Детские центрыФигурные тапочки для маленьких клиентов.
- Спа и банные комплексыКомплект гостю.
- Мерч-шопыУютная позиция магазина бренда.
- КлиникамТапочки для стационара с логотипом.
- КорпоративыПодарок с домашним настроением.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие мягкие изделия
Игрушки по эскизу, символ года, тапочки, подушки, перчатки и упаковка — 6 видов в разделе.
Как заказать плюшевые тапочки
Шесть шагов от эскиза до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 20 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С тапочками часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Плюшевые тапочки с логотипом оптом
Производим плюшевые тапочки с логотипом оптом от 50 пар, срок от 14 дней. Плюш и флис, закрытые и с открытой пяткой, нескользящая подошва, размеры от 36 до 46. Вышивка логотипа, возможна форма персонажа или маскота. Собственное производство в Екатеринбурге.
Плюшевые тапочки — зимний домашний подарок, который носят каждый вечер: логотип уходит из офиса в дом получателя. Компании заказывают их к Новому году, в уютные наборы с пледом и для гостиниц, где тапочки входят в комплект номера.
Размер — главная сложность
Тапочки требуют размерной сетки: универсальный размер подходит не всем. Для тиража на сотрудников собираем размеры заранее или берём модели с широким диапазоном на размер, например 38–40 и 41–43. Для гостиниц делают универсальные открытые модели на резинке. Нескользящая подошва обязательна — на гладком полу плюш скользит.
Нанесение
Вышивка на мыске — логотип или надпись. Для брендов с маскотом тапочки делают в форме персонажа — это превращает их в узнаваемый мерч. На длинном ворсе мелкая вышивка теряется, логотип упрощаем. Сертификаты соответствия предоставляем. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС.
Частые вопросы о плюшевых тапочках
Плюшевые тапочки с логотипом: какой минимальный тираж?
От 100 штук на складские модели с вышивкой и от 300 на индивидуальный пошив по эскизу.
Плюшевые тапочки с логотипом: сколько стоит с нанесением?
Цена складывается из пошива, материала и нанесения, поэтому считаем её под модель и тираж. На стоимость влияют материал, тип модели — закрытая, с открытой пяткой или в форме персонажа — и вышивка. Расчёт бесплатный и без обязательств.
Что нужно прислать для расчёта?
Сообщите тираж, назначение — сотрудникам, в отель или детям — и желаемую модель. Для тиража на сотрудников приложите размерную сетку: сколько пар каждого размера. Логотип принимаем в векторе (AI, EPS, PDF, CDR), растровый дизайнер отрисует.
Плюшевые тапочки с логотипом: сколько занимает изготовление?
Минимальный срок — от 20 дней, пошив и вышивку делаем на своём производстве в Екатеринбурге. Точный срок зависит от модели, размерной сетки и тиража и фиксируется в договоре. К Новому году заказ лучше размещать заранее.
Сошьёте образец до тиража?
Да, по запросу сошьём образец перед запуском тиража, чтобы вы оценили материал, посадку и вышивку. Визуализацию логотипа на изделии готовим бесплатно. Тираж запускаем после согласования.
Есть ли сертификаты на игрушки?
Да, сертификаты соответствия предоставляем, продукция поставляется с документами. Если вашей службе закупок или отелю нужен определённый пакет документов, сообщите заранее — менеджер уточнит.
Можно повторить тираж позже?
Да, лекала остаются у нас под повторный тираж, поэтому повтор запускается проще и быстрее. Это удобно для отелей и сетей, которым тапочки нужны регулярно. Сообщите тираж и размерную сетку — согласуем детали.
Какие материалы возможны?
Шьём из плюша и флиса, делаем закрытые модели и с открытой пяткой, для отелей — универсальные открытые на резинке. Нескользящая подошва обязательна, ведь на гладком полу плюш скользит. Логотип вышиваем на подъёме или заднике.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Оплата — безналичная по счёту. Отгружаем по всей России транспортными компаниями, есть самовывоз с производства в Екатеринбурге на ул. Черепанова, 28Б.
Плюшевые тапочки с логотипом — корпоративный сувенир для гостиниц, отелей, подарочных наборов и welcome-паков. Мягкие тапочки можно использовать как самостоятельный брендированный подарок или дополнить ими комплект вместе с другими изделиями. AEPRINT принимает корпоративные заказы и организует производство сувенирной продукции на собственном производстве в Екатеринбурге.
Плюшевые тапочки в корпоративных наборах
Тапочки особенно подходят для проектов, связанных с гостеприимством и отдыхом. Их можно включить в welcome-пак для гостей отеля, подарочный набор для партнёров или корпоративный комплект к мероприятию. В таком формате тапочки работают не как обычный сувенир, а как часть продуманного набора, связанного с комфортом и заботой о получателе.
Брендированные тапочки также можно сочетать с другими изделиями из категории мягкой сувенирной продукции. Например, собрать комплект с плюшевой игрушкой, подушкой для шеи или другой продукцией в едином оформлении.
Логотип на плюшевых тапочках
Способ нанесения выбирается с учётом материала и конструкции конкретной модели. Для текстильных изделий AEPRINT использует собственный парк оборудования для нанесения, в который входят вышивка, DTF-печать и другие технологии. Перед производством макет проверяется с учётом зоны нанесения и особенностей изделия.
Подготовкой макетов занимаются штатные дизайнеры AEPRINT. Это позволяет заранее согласовать расположение логотипа и технические параметры нанесения, а затем передать готовый макет в производство без привлечения стороннего подрядчика.
Тапочки с логотипом для отелей и бизнеса
В гостиничном бизнесе брендированные тапочки можно размещать в номерах или включать в наборы для гостей. Для корпоративных задач они подходят как элемент подарочного комплекта, welcome-пака или сувенирной продукции для мероприятия.
Если проект включает несколько видов продукции, тапочки можно оформить в едином стиле с остальными элементами набора. Такой подход позволяет сохранить одну визуальную концепцию на всех изделиях — от упаковки до самого подарка.
AEPRINT работает с юридическими лицами по договору и предоставляет полный пакет закрывающих документов, с НДС и без. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Срочное производство — от 2–3 дней. Собственное производство находится в Екатеринбурге, а сопровождение заказа ведут штатные дизайнеры и менеджеры.
Среди реализованных проектов AEPRINT — корпоративные наборы и мерч для USTA Group, USTA Hotels, Program School, Alma Ceramica и других компаний. Примеры работ представлены в разделе «Кейсы».