Спортивные бутылки с логотипом оптом

Производим спортивные бутылки с логотипом оптом от 30 штук, срок от 5 дней. Тритан и полипропилен 500–1000 мл, крышка с клапаном или носиком, шкала объёма, карабин. УФ-печать по окружности, тампопечать. Собственное производство в Екатеринбурге.

Спортивная бутылка — мерч для корпоративных спортивных программ, забегов и фитнес-инициатив: её берут на тренировку и на дистанцию, где логотип виден другим участникам. Компании заказывают их как экипировку команды и как раздатку на спортивных событиях, которые спонсируют.

Материал и особенности Тритан прозрачный, лёгкий, не даёт запаха и привкуса, видно уровень воды — основной материал для спортивных бутылок. Полипропилен дешевле, но со временем мутнеет и может впитывать запах. Шкала объёма на корпусе полезна в программах водного баланса: сотрудник видит, сколько выпил за день, — для ЗОЖ-инициатив это рабочая деталь, а не украшение. Крышка и крепление Клапан позволяет пить на бегу одной рукой, не откручивая крышку. Носик с защитной заглушкой держит горлышко чистым, когда бутылка в рюкзаке. Карабин на крышке крепит бутылку к сумке или велораме. Для забегов и веломероприятий выбирают модели с клапаном и карабином — это не опция, а условие использования. Нанесение УФ-печать по окружности даёт полноцвет на тритане, включая логотипы спонсоров. На прозрачном корпусе печать читается по-разному в зависимости от того, что за бутылкой: белая подложка под макет решает эту проблему. Тампопечать дешевле на больших тиражах при простом логотипе.