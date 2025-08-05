Спортивные бутылки с логотипом
Нанесение логотипа на спортивные бутылки и шейкеры из тритана и пластика: УФ-печать полноцветом по корпусу. Мерч для залов, клубов и корпоративных команд.
- От 50 штукминимальный тираж спортивных бутылок
- Срок от 3 днейсобственное производство в Екатеринбурге
- Гравировкаот 56 ₽ за штуку при тираже от 1 000 шт.
- УФ-печать 360°от 74 ₽ за штуку, площадь до 10 см²
Шаблон для макета:Бутылка — развёртка · 200 × 90 мм · PDFвсе шаблоны
Спортивные бутылки с логотипом на заказ
Выберите модель и способ нанесения. Стоимость зависит от объёма, тиража и площади печати
- Спортивная бутылка Running арт. OMD4046S160в наличии 50 000+ шт Многоразовая бутылка для воды УФ-печать или тампопечать от 169 ₽цена без нанесения
- Бутылка спортивная Ригон арт. OBI1579S101в наличии 50 000+ шт Индикатор температуры УФ-печать или тампопечать от 969 ₽цена без нанесения
- Спортивная бутылка Biggy арт. O81371.07в наличии 10 000+ шт Крышка в комплекте УФ-печать или тампопечать от 549 ₽цена без нанесения
- Бутылка спортивная Kumat арт. OMD4036S105в наличии 10 000+ шт Крышка в комплекте УФ-печать или тампопечать от 367 ₽цена без нанесения
- Бутылка спортивная Capri арт. O10031300в наличии 10 000+ шт Многоразовая бутылка для воды УФ-печать или тампопечать от 1 271 ₽цена без нанесения
- Бутылка спортивная Лэймер арт. OBI1578S103в наличии 10 000+ шт Индикатор температуры УФ-печать или тампопечать от 1 040 ₽цена без нанесения
- Спортивная бутылка Speedy арт. O820117в наличии 10 000+ шт Многоразовая бутылка для воды УФ-печать или тампопечать от 415 ₽цена без нанесения
- Спортивная бутылка Biking арт. OMD4047S131в наличии 10 000+ шт Многоразовая бутылка для воды УФ-печать или тампопечать от 239 ₽цена без нанесения
- Спортивная бутылка Via арт. TWP437.5007в наличии 10 000+ шт Герметичная крышка Лазерная гравировка или УФ-печать от 1 285 ₽цена без нанесения
- Бутылка Тэтлон с трубочкой арт. OBI1976S101в наличии 10 000+ шт Крышка с трубочкой Лазерная гравировка или УФ-печать от 743 ₽цена без нанесения
- Бутылка спортивная Buff арт. O5-10031304в наличии 10 000+ шт Крышка в комплекте УФ-печать или тампопечать от 742 ₽цена без нанесения
- Бутылка Фитнес арт. OG6358-3в наличии 10 000+ шт Покрытие софт-тач Лазерная гравировка или УФ-печать от 1 571 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни спортивных бутылок в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Объёмы от 500 мл до 1 литра под зал, бег и командные виды
- УФ-печать полноцветом по корпусу и круговое нанесение 360°
- Крышка-поилка, трубочка и ремешок для переноски в комплекте
- Отгрузка от 3 дней с собственного производства в Екатеринбурге
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем спортивные бутылки на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать спортивную бутылку под задачу
- 01Материал
Тритан не бьётся, прозрачный и держит полноцвет. Пластик дешевле на тираже.
- 02Объём
600 мл — зал и бег. 750 мл и литр — командные виды и длинные тренировки.
- 03Крышка
Поилка удобна в зале, трубочка — на бегу, винтовая надёжнее в сумке.
- 04Упаковка
Индивидуальный пакет, коробка и наборы с полотенцем — по запросу.
Как нанести логотип на спортивную бутылку
- Лазерная гравировкаЛуч снимает верхний слой металла. Не стирается, от 56 ₽ за штуку.
- УФ-печатьПолноцвет по пластику и окрашенному металлу. От 74 ₽ за штуку.
- Круговая 360°УФ-печать по всей окружности — для паттернов и крупной графики.
- УФ-DTFПеренос плёнкой: сложный рельеф и глянцевый эффект изображения.
- Переменные данныеИмена и должности на каждом изделии. Коэффициент 1,5 к цене.
- Печать с лакомГлянцевый лак поверх изображения. Плюс 30 % к цене печати.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 50 шт.минимальный тираж спортивных бутылок
- от 3 днейминимальный срок изготовления
- 5 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения на спортивные бутылки по тиражу, цене и задачам
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Лазерная гравировкахит
|от 50 шт.
|от 56 ₽/шт
|металл
|цвет металла
|от 3 дней
|welcome pack, подарки топ-менеджерам
|УФ-печать
|от 30 шт.
|от 74 ₽/шт
|пластик, металл
|полноцвет
|от 3 дней
|выставки, промо, яркие логотипы
|Круговая 360°
|от 30 шт.
|от 74 ₽/шт
|гладкий корпус
|полноцвет
|от 5 дней
|паттерны и крупные иллюстрации
|УФ-DTF
|от 30 шт.
|по запросу
|сложный рельеф
|полноцвет
|от 5 дней
|нестандартные формы корпуса
|Печать 1 цветом
|от 30 шт.
|−5 % к цене
|пластик, металл
|белый / чёрный
|от 3 дней
|строгий логотип, экономия на тираже
|Переменные данные
|от 50 шт.
|×1,5 к цене
|металл
|цвет металла
|от 5 дней
|именные подарки сотрудникам
- Тираж до 49 шт.Гравировка от 4 500 ₽ за запуск, УФ-печать от 1 900 ₽
- Тираж от 1 000 шт.Гравировка 56 ₽, УФ-печать от 74 ₽ за штуку
- Свыше 2 000 шт.Цена договорная — считаем индивидуально
Сколько стоит нанесение на спортивную бутылку
В таблице — УФ-печать по окружности в зависимости от площади нанесения, в правой колонке — круговая лазерная гравировка. Цены за нанесение, без стоимости изделия.
|Тираж
|до 10 см²
|до 25 см²
|до 50 см²
|до 100 см²
|Гравировка
|до 29 шт
|по запросу
|от 50 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 1000 шт
Цена за нанесение на одно изделие · Корпус: Металл · Покрытие: Глянец
|Тираж
|Гравировка
|до 29 шт
|по запросу
|от 50 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 1000 шт
Цена за нанесение на одно изделие
- Цена в таблицеза нанесение УФ-печатью, без стоимости изделия
- Минимальный запуск УФ-печати3 000 ₽
- Софт-тач ×1,2 · с лаком +30 %1 цвет −5 %
- Макет и визуализациябесплатно
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Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
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Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают спортивные бутылки
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Для фитнес-клубовФирменный мерч зала и подарок при покупке абонемента
- Забеги и марафоныРаздаточный сувенир участникам, волонтёрам и партнёрам
- Корпоративный спортСпартакиады, беговые клубы и командные тренировки
- Для спортивных секцийЕдиный стиль команды на выездах и соревнованиях
- Welcome packБутылка новичку вместе с футболкой и худи
- Спонсорские проектыЛоготип спонсора на бутылках участников турнира
- Эко-инициативыМногоразовая бутылка вместо пластиковых на площадке
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём модель, нанесение и упаковку
Другие виды посуды
Кружки, термосы, бутылки, стаканы и наборы с логотипом
Как заказать спортивные бутылки с логотипом
Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в печать — вы видите результат раньше, чем платите.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и вид спортана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем модель, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
Спортивные бутылки с логотипом оптом
Производим спортивные бутылки с логотипом оптом от 30 штук, срок от 5 дней. Тритан и полипропилен 500–1000 мл, крышка с клапаном или носиком, шкала объёма, карабин. УФ-печать по окружности, тампопечать. Собственное производство в Екатеринбурге.
Спортивная бутылка — мерч для корпоративных спортивных программ, забегов и фитнес-инициатив: её берут на тренировку и на дистанцию, где логотип виден другим участникам. Компании заказывают их как экипировку команды и как раздатку на спортивных событиях, которые спонсируют.
Материал и особенности
Тритан прозрачный, лёгкий, не даёт запаха и привкуса, видно уровень воды — основной материал для спортивных бутылок. Полипропилен дешевле, но со временем мутнеет и может впитывать запах. Шкала объёма на корпусе полезна в программах водного баланса: сотрудник видит, сколько выпил за день, — для ЗОЖ-инициатив это рабочая деталь, а не украшение.
Крышка и крепление
Клапан позволяет пить на бегу одной рукой, не откручивая крышку. Носик с защитной заглушкой держит горлышко чистым, когда бутылка в рюкзаке. Карабин на крышке крепит бутылку к сумке или велораме. Для забегов и веломероприятий выбирают модели с клапаном и карабином — это не опция, а условие использования.
Нанесение
УФ-печать по окружности даёт полноцвет на тритане, включая логотипы спонсоров. На прозрачном корпусе печать читается по-разному в зависимости от того, что за бутылкой: белая подложка под макет решает эту проблему. Тампопечать дешевле на больших тиражах при простом логотипе.
Частые вопросы о спортивных бутылках с логотипом
Какой минимальный тираж спортивных бутылок?
От 50 штук. Чем больше тираж, тем ниже цена за нанесение: УФ-печать стоит 113 ₽ при тираже от 50 шт. и 74 ₽ от 1 000 шт.
Что такое тритан и чем он лучше?
Тритан — прозрачный, лёгкий и небьющийся пластик без запаха и привкуса, в нём видно уровень воды. Он хорошо держит полноцветную печать, поэтому это основной материал для спортивных бутылок. Полипропилен дешевле на тираже, но со временем мутнеет и может впитывать запах.
Спортивные бутылки с логотипом: сколько стоит нанесение логотипа?
УФ-печать при площади до 10 см² стоит 113 ₽ за штуку от 50 шт., 91 ₽ от 300 шт. и 74 ₽ от 1 000 шт. Цены указаны за нанесение без стоимости бутылки, минимальный запуск УФ-печати — 3 000 ₽. При простом логотипе на большом тираже рассчитаем и тампопечать.
Можно ли напечатать логотип на весь корпус?
Да, делаем круговую УФ-печать 360° по всей окружности гладкого корпуса — подходит для паттернов, крупной графики и логотипов спонсоров. Тираж от 30 шт., цена от 74 ₽ за штуку, срок от 5 дней. На прозрачном тритане добавляем белую подложку, чтобы изображение читалось.
Можно ли нанести имена спортсменов?
Да, наносим имена на каждую бутылку как переменные данные — к цене применяется коэффициент 1,5, тираж от 50 шт., срок от 5 дней. Именные бутылки удобны для команд на выездах и соревнованиях: их не перепутают. Макет со списком имён согласуем до запуска.
Спортивные бутылки с логотипом: сколько занимает изготовление?
Минимальный срок — от 3 дней на собственном производстве в Екатеринбурге; круговая печать 360°, УФ-DTF и персонализация — от 5 дней. Срок зависит от тиража и модели. Точные сроки назовёт менеджер при расчёте.
Есть ли шейкеры для спортивного питания?
Да, кроме спортивных бутылок наносим логотип и на шейкеры из тритана и пластика. Подберём модель под задачу — для фитнес-клуба, корпоративного спорта или подарка при покупке абонемента. Наличие и цену конкретных моделей уточнит менеджер.
Поможете подобрать модель?
Да, подберём материал, объём, крышку и нанесение: 600 мл — для зала и бега, 750 мл и литр — для командных видов и длинных тренировок. Для забегов и веломероприятий рекомендуем модели с клапаном и карабином. Расскажите о задаче — предложим варианты в тот же день.
Работаете по договору и с закрывающими документами?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и предоставляем закрывающие документы. Оплата — безналичная по счёту. Доставляем по всей России транспортными компаниями или отдаём самовывозом с производства в Екатеринбурге.
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Спортивная бутылка — практичный предмет для тех, кто постоянно находится в движении. Её берут на тренировку, прогулку, выездное мероприятие или оставляют на рабочем столе. Для корпоративного мерча это удобно: вместо декоративного сувенира компания получает вещь с понятным сценарием использования. AEPRINT предлагает спортивные бутылки под брендирование и подбирает способ нанесения под материал изделия и макет.
Пластиковые и металлические спортивные бутылки
Основные материалы для спортивных бутылок — пищевой пластик и металл. Пластиковые модели обычно легче и подходят для массового мерча, спортивных мероприятий и промо-наборов. Металлические варианты отличаются большей жёсткостью корпуса и подходят, когда бутылка должна выглядеть как более основательный корпоративный подарок.
При выборе модели стоит учитывать не только объём. Для корпоративного заказа важны форма корпуса, площадь под логотип, способ нанесения и то, как бутылка будет использоваться. Например, для массового мероприятия может быть важнее небольшой вес, а для подарочного набора — материал и внешний вид изделия.
Как нанести логотип на спортивную бутылку
Технология зависит от поверхности. Для пластиковых бутылок на странице AEPRINT указаны тампопечать и УФ-печать. На металлические модели логотип можно нанести лазерной гравировкой.
Тампопечать подходит для нанесения фирменной символики на ограниченной области корпуса. УФ-печать позволяет работать с более сложной цветной графикой. Гравировка на металле создаёт изображение непосредственно на поверхности изделия, поэтому её часто выбирают для лаконичного логотипа или надписи.
Если в одном заказе используются разные модели, технологию для каждой из них определяют отдельно. Это позволяет не пытаться воспроизвести один и тот же макет неподходящим способом.
Бутылки для спортивных мероприятий и команд
Для забегов, соревнований, корпоративных спартакиад и тренировочных программ бутылка может стать частью экипировки участника. На ней размещают логотип организатора, название команды или графику конкретного события.
Для команды удобно сделать единое оформление всей партии. Если требуется персонализация, в макет можно заложить различающиеся элементы для отдельных групп или участников — возможность такой персонализации зависит от выбранной модели и технологии.
Корпоративная бутылка не обязательно должна быть спортивным сувениром
Спортивные модели используют не только во время тренировок. Бутылка может входить в welcome-пак для нового сотрудника, корпоративный набор для выездного мероприятия или комплект для программы, связанной с активным отдыхом.
В одном из проектов AEPRINT спортивные бутылки вошли в корпоративный комплект вместе с термосами, кружками, зарядными станциями, пауэрбанками и другой продукцией. Такой формат показывает практический сценарий использования бутылки как части более крупного набора, а не отдельного рекламного предмета.
Спортивные бутылки в комплекте с мерчем
Бутылку можно объединить с полотенцем, спортивной одеждой, сумкой или другим аксессуаром. Для такого набора удобно заранее определить общую систему оформления: один логотип, одинаковые фирменные цвета и согласованные размеры графики.
Если продукция готовится для мероприятия, набор можно собрать вокруг конкретного сценария. Для спортивной команды это может быть бутылка, форма и сумка; для корпоративной программы — бутылка, полотенце и другие предметы, которые участник сможет использовать после мероприятия.
Подготовка макета для бутылки
У бутылки ограниченная площадь нанесения и изогнутая поверхность, поэтому макет нельзя оценивать только на плоском экране. Перед запуском важно проверить размер логотипа, толщину мелких элементов и расположение изображения относительно корпуса.
AEPRINT располагает собственным парком оборудования для нанесения, а штатные дизайнеры сопровождают подготовку макета внутри компании. Это позволяет заранее учитывать особенности выбранной модели, а не переносить технические вопросы на этап уже готового тиража.
Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Для отдельных позиций действуют условия по минимальному тиражу, срочное производство возможно от 2–3 дней. Работа с юридическими лицами ведётся по договору, с полным пакетом закрывающих документов, с НДС и без.