Наборы для дома с логотипом оптом

Собираем наборы для дома с логотипом оптом от 30 штук, срок от 10 дней. Разделочные доски, полотенца, фартуки, наборы специй, пледы, свечи и посуда в общей коробке. Гравировка, вышивка, тиснение. Собственное производство в Екатеринбурге.

Набор для дома — подарок, который уходит из офиса и попадает в личное пространство получателя: его распаковывают дома, при семье. Компании выбирают такие наборы, когда хотят выйти за рамки рабочего контекста — к Новому году, на юбилей компании, для подарков клиентам.

Что входит Кухонная линия: разделочная доска с гравировкой, фартук и полотенце с вышивкой, набор специй или масел, прихватки. Уютная линия: плед, свеча, кружка, чай — набор под зимний сезон. Комбинированные: доска с ножом и маслом, или плед с термокружкой и пледом для пикника. Состав собираем под бюджет и под повод. Брендирование в наборе для дома Здесь логотип уместен в сдержанной форме: гравировка на доске, небольшая вышивка на углу полотенца, тиснение на кожаной бирке. Крупная печать на предметах домашнего обихода воспринимается хуже — человек ставит вещь на свою кухню, и она не должна выглядеть как рекламный носитель. Основной брендинг переносят на коробку и открытку. Сроки От 10 дней, под Новый год заказ размещают в октябре: текстиль и вышивка занимают время сверх сборки. Отгружаем готовыми партиями с возможностью развозки по адресам.