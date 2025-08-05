Наборы для дома с логотипом
Подарочные наборы для дома с логотипом: посуда, текстиль, доски и аксессуары для кухни в одной коробке. Гравировка, деколь и УФ-печать по предметам.
- От 30 штукминимальный тираж наборов
- Срок от 3 днейсобственное производство в Екатеринбурге
- Гравировкаот 56 ₽ за штуку при тираже от 1 000 шт.
- УФ-печать 360°от 74 ₽ за штуку, площадь до 10 см²
Наборы для дома с логотипом на заказ
Выберите состав набора и способ нанесения. Стоимость зависит от комплектации и тиража
- Набор Веста, 2 кружки арт. P2600091.030в наличии 5 000+ шт Подарочная коробка Гравировка или печать на упаковке от 1 391 ₽цена без нанесения
- Набор бокалов Блэк Эдишн арт. P2700460.010в наличии 1 000+ шт Подарочная коробка Гравировка или печать на упаковке от 3 457 ₽цена без нанесения
- Набор бокалов Мансера арт. P270425.040в наличии 1 000+ шт Готовый подарочный набор Гравировка или печать на упаковке от 2 209 ₽цена без нанесения
- Набор Мансера Винтаро арт. P270429.110в наличии 1 000+ шт Готовый подарочный набор Гравировка или печать на упаковке от 5 534 ₽цена без нанесения
- Набор кружек Луна арт. P270479.030в наличии 1 000+ шт Подарочная коробка Гравировка или печать на упаковке от 1 876 ₽цена без нанесения
- Набор бокалов Бланш арт. P270401.010в наличии 1 000+ шт Готовый подарочный набор Гравировка или печать на упаковке от 1 708 ₽цена без нанесения
- Набор Сенто Мизу арт. P270437.525в наличии 1 000+ шт Готовый подарочный набор Гравировка или печать на упаковке от 3 732 ₽цена без нанесения
- Декантер и бокалы Эмеральд арт. P270410.040в наличии 1 000+ шт Подарочная коробка Гравировка или печать на упаковке от 4 699 ₽цена без нанесения
- Декантер и бокалы Блэк Эдишн арт. P270410.010в наличии 1 000+ шт Подарочная коробка Гравировка или печать на упаковке от 4 699 ₽цена без нанесения
- Набор Блэк Эдишн Винтаро арт. P270431.030в наличии 1 000+ шт Готовый подарочный набор Гравировка или печать на упаковке от 5 873 ₽цена без нанесения
- Набор Энигма Мизу арт. P270438.040в наличии 1 000+ шт Готовый подарочный набор Гравировка или печать на упаковке от 3 000 ₽цена без нанесения
- Набор Веста Селла арт. P2600099.100в наличии 500+ шт Подарочная коробка Гравировка или печать на упаковке от 3 862 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни наборов для дома в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Составы от 2 до 5 предметов в коробке или деревянном кейсе
- Гравировка по дереву, деколь по керамике и вышивка по текстилю
- Индивидуальная комплектация набора под бюджет и задачу
- Отгрузка от 7 дней с собственного производства в Екатеринбурге
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем наборы для дома на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать набор для дома под задачу
- 01Комплектация
2–3 предмета — массовый подарок. 4–5 и кейс — для партнёров и руководства.
- 02Состав
Кухонный — доска и текстиль. Для завтрака — кружка, доска и вкусное дополнение.
- 03Нанесение
Гравировка по дереву, деколь по керамике, вышивка по фартуку и прихватке.
- 04Упаковка
Крафтовая коробка, подарочный бокс или деревянный кейс — под бюджет.
Как нанести логотип на набор
- Лазерная гравировкаЛуч снимает верхний слой металла. Не стирается, от 56 ₽ за штуку.
- УФ-печатьПолноцвет по пластику и окрашенному металлу. От 74 ₽ за штуку.
- Круговая 360°УФ-печать по всей окружности — для паттернов и крупной графики.
- УФ-DTFПеренос плёнкой: сложный рельеф и глянцевый эффект изображения.
- Переменные данныеИмена и должности на каждом изделии. Коэффициент 1,5 к цене.
- Печать с лакомГлянцевый лак поверх изображения. Плюс 30 % к цене печати.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 30 шт.минимальный тираж наборов
- от 3 днейминимальный срок изготовления
- 5 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили составы наборов для дома по тиражу, цене и задачам
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Лазерная гравировкахит
|от 50 шт.
|от 56 ₽/шт
|металл
|цвет металла
|от 3 дней
|welcome pack, подарки топ-менеджерам
|УФ-печать
|от 30 шт.
|от 74 ₽/шт
|пластик, металл
|полноцвет
|от 3 дней
|выставки, промо, яркие логотипы
|Круговая 360°
|от 30 шт.
|от 74 ₽/шт
|гладкий корпус
|полноцвет
|от 5 дней
|паттерны и крупные иллюстрации
|УФ-DTF
|от 30 шт.
|по запросу
|сложный рельеф
|полноцвет
|от 5 дней
|нестандартные формы корпуса
|Печать 1 цветом
|от 30 шт.
|−5 % к цене
|пластик, металл
|белый / чёрный
|от 3 дней
|строгий логотип, экономия на тираже
|Переменные данные
|от 50 шт.
|×1,5 к цене
|металл
|цвет металла
|от 5 дней
|именные подарки сотрудникам
- Тираж до 49 шт.Гравировка от 4 500 ₽ за запуск, УФ-печать от 1 900 ₽
- Тираж от 1 000 шт.Гравировка 56 ₽, УФ-печать от 74 ₽ за штуку
- Свыше 2 000 шт.Цена договорная — считаем индивидуально
Сколько стоит нанесение на набор для дома
В таблице — УФ-печать по окружности в зависимости от площади нанесения, в правой колонке — круговая лазерная гравировка. Цены за нанесение, без стоимости изделия.
|Тираж
|до 10 см²
|до 25 см²
|до 50 см²
|до 100 см²
|Гравировка
|до 29 шт
|по запросу
|от 50 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 1000 шт
Цена за нанесение на одно изделие · Корпус: Металл · Покрытие: Глянец
|Тираж
|Гравировка
|до 29 шт
|по запросу
|от 50 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 1000 шт
Цена за нанесение на одно изделие
- Цена в таблицеза нанесение УФ-печатью, без стоимости изделия
- Минимальный запуск УФ-печати3 000 ₽
- Софт-тач ×1,2 · с лаком +30 %1 цвет −5 %
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
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Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают наборы для дома
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Партнёрам и клиентамПодарок, который остаётся в доме и работает на бренд
- СотрудникамНовогодние и юбилейные наборы для всего коллектива
- Топ-менеджерамVIP-набор из дуба с гравировкой в деревянном кейсе
- Для новосельяПодарок при заселении от застройщика или агентства
- Корпоративные подаркиПрактичный набор вместо сувенира, который уберут в ящик
- Для отелей и баз отдыхаФирменные наборы для гостей и постоянных клиентов
- Юбилеи компанииПамятный набор с датой и фирменной символикой
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём модель, нанесение и упаковку
Другие виды посуды
Кружки, термосы, бутылки, стаканы и наборы с логотипом
Как заказать наборы для дома
Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в печать — вы видите результат раньше, чем платите.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и бюджет на наборна связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С наборами для дома часто заказывают
Соберём весь заказ в одном месте — один договор, одна доставка
Наборы для дома с логотипом оптом
Собираем наборы для дома с логотипом оптом от 30 штук, срок от 10 дней. Разделочные доски, полотенца, фартуки, наборы специй, пледы, свечи и посуда в общей коробке. Гравировка, вышивка, тиснение. Собственное производство в Екатеринбурге.
Набор для дома — подарок, который уходит из офиса и попадает в личное пространство получателя: его распаковывают дома, при семье. Компании выбирают такие наборы, когда хотят выйти за рамки рабочего контекста — к Новому году, на юбилей компании, для подарков клиентам.
Что входит
Кухонная линия: разделочная доска с гравировкой, фартук и полотенце с вышивкой, набор специй или масел, прихватки. Уютная линия: плед, свеча, кружка, чай — набор под зимний сезон. Комбинированные: доска с ножом и маслом, или плед с термокружкой и пледом для пикника. Состав собираем под бюджет и под повод.
Брендирование в наборе для дома
Здесь логотип уместен в сдержанной форме: гравировка на доске, небольшая вышивка на углу полотенца, тиснение на кожаной бирке. Крупная печать на предметах домашнего обихода воспринимается хуже — человек ставит вещь на свою кухню, и она не должна выглядеть как рекламный носитель. Основной брендинг переносят на коробку и открытку.
Сроки
От 10 дней, под Новый год заказ размещают в октябре: текстиль и вышивка занимают время сверх сборки. Отгружаем готовыми партиями с возможностью развозки по адресам.
Частые вопросы о наборах для дома
Какой минимальный тираж наборов для дома?
От 30 штук. Нанесение считается по каждому предмету: гравировка 89 ₽ при тираже от 50 шт. и 56 ₽ от 1 000 шт.
Что входит в набор для дома?
Кухонная линия — разделочная доска с гравировкой, фартук и полотенце с вышивкой, набор специй или масел, прихватки. Уютная линия — плед, свеча, кружка и чай под зимний сезон. В каталоге есть также наборы бокалов, кружек и декантеров; состав собираем под повод и бюджет.
Сколько стоит нанесение логотипа на набор?
Нанесение считается по каждому предмету набора: гравировка — 89 ₽ при тираже от 50 шт. и 56 ₽ от 1 000 шт., УФ-печать — от 113 ₽ до 74 ₽ за штуку. Вышивку, деколь и брендирование коробки рассчитаем под состав. Итоговую смету посчитаем бесплатно.
Можно ли собрать набор под свой бюджет?
Да, состав собираем под бюджет и повод. 2–3 предмета — массовый подарок для коллектива, 4–5 предметов и кейс — для партнёров и руководства. Расскажите о сумме на человека — предложим несколько вариантов.
Можно ли добавить текстиль с вышивкой?
Да, в наборы для дома добавляем фартуки, полотенца и прихватки с вышивкой логотипа. Рекомендуем сдержанное брендирование — небольшую вышивку на углу полотенца, чтобы вещь не выглядела как рекламный носитель. Основной брендинг можно перенести на коробку и открытку.
Наборы для дома с логотипом: сколько занимает изготовление?
На наборы закладывайте от 10 дней: текстиль, вышивка и ручная сборка занимают время сверх производства. Под Новый год заказ лучше размещать в октябре. Точный срок назовёт менеджер после расчёта.
Какая упаковка входит в набор?
Упаковку подбираем под бюджет: крафтовая коробка, подарочный бокс или деревянный кейс. Коробка и открытка — главное место для логотипа в наборе для дома. Вариант оформления согласуем до запуска.
Поможете подобрать состав набора?
Да, подберём состав, нанесение и упаковку под повод — Новый год, юбилей компании, новоселье или подарок клиентам. Готовые наборы отгружаем партиями, возможна развозка по адресам. Расскажите о задаче — предложим варианты.
Работаете по договору и с закрывающими документами?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и предоставляем закрывающие документы. Оплата — безналичная по счёту. Макет и визуализация бесплатно и согласуются до запуска.