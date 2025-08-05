Печать на одежде в Екатеринбурге

Печать на одежде и мерче
Одежда и текстиль под нанесение логотипа: футболки, худи, поло, куртки и другие изделия. Подберём модель под тираж, бюджет и способ нанесения. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 10 изделийминимальный тираж зависит от технологии
- Доставка по Россииотправляем готовые заказы в регионы
- Работаем с юрлицамидоговор, счёт и закрывающие документы
- Персональный менеджерпоможем подобрать товар и нанесение
Печать на одежде с логотипом
Основные категории изделий под нанесение — всего печатаем на 34 видах одежды, полный список по кнопке ниже
- Футболки
- Худи
- Свитшоты
- Толстовки
- Поло
- Рубашки
- Куртки
- Ветровки
- Бомберы
- Жилеты
- Бейсболки
- Защитная одежда
- Эко-одежда
- Фартуки
- Галстуки
- Каски
- Лонгсливы
- Майки
- Накидки
- Нашивки на одежду
- Пледы
- Дождевики
- Косынки на шею
- Платки
- Наборы с пледами
- Шапки
- Шарфы
- Шевроны и нашивки
- Мешки для обуви
- Спортивная форма
- Полотенца
- Брюки
- Юбки
- Варежки
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем одежду и текстиль на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Срок от 3 днейуспеем к вашей дате
6 технологий нанесенияDTF, вышивка, шелкография
Макет бесплатнопокажем результат до заказа
Стойкая печатьгарантия при стирках
- с 2009 годана рынке сувениров и мерча
- 50+единиц оборудования на производстве
- 1000 м²собственное производство
Технологии печати на одежде
Подбираем способ нанесения под материал, тираж и бюджет. Образец согласуем до запуска тиража.
- 01DTF-печать Полноцветные принты с высоким разрешением. Яркие детали и мягкое ощущение на ткани.
- 02Термотрансфер (плёнка) Чёткие контуры и насыщенные цвета. Отличная стойкость к стиркам и нагрузкам.
- 03Шелкография Плотный слой краски и отличная укрывистость. Идеальна для больших тиражей.
- 04Машинная вышивка Объёмная вышивка с проработкой деталей. Не выцветает и не трескается после стирок.
- 05Сублимация Полноцветная печать, впитывается в волокна. Не ощущается на ткани и не выцветает.
- 06Светоотражающий трансфер Светоотражающие плёнки для безопасности и яркого акцента в тёмное время суток.
Как выбрать технологию нанесения?
Короткая шпаргалка: минимальный тираж и сильная сторона каждого варианта. Менеджер поможет выбрать под вашу задачу
|Вариант
|Тираж от
|Лучше всего подходит
|DTF-печать
|10 шт.
|Сложные полноцветные изображения и фотопечать
|Шелкография
|50 шт.
|Большие тиражи — чем больше партия, тем ниже цена за штуку
|Вышивка
|10 шт.
|Поло, худи, кепки — премиальный вид и стойкость
|Сублимация
|10 шт.
|Синтетические ткани, спортивная форма, яркая печать по всей площади
|Термотрансфер
|10 шт.
|Небольшие тиражи и срочные заказы
Цены на печать
Стоимость нанесения зависит от тиража, размера изображения, количества цветов и выбранной технологии. Цена за нанесение на одно изделие — стоимость самого изделия считается отдельно. Чем больше тираж, тем дешевле печать.
|Тираж
|1 цвет
|2 цвета
|3 цвета
|4 цвета
|Каждый след.
|50 шт
|164 ₽
|176 ₽
|188 ₽
|200 ₽
|+12 ₽
|100 шт
|113 ₽
|124 ₽
|136 ₽
|148 ₽
|+12 ₽
|200 шт
|93 ₽
|97 ₽
|107 ₽
|120 ₽
|+12 ₽
|300 шт
|83 ₽
|83 ₽
|97 ₽
|110 ₽
|+12 ₽
|500 шт
|65 ₽
|73 ₽
|84 ₽
|96 ₽
|+12 ₽
|1 000 шт
|56 ₽
|64 ₽
|75 ₽
|85 ₽
|+12 ₽
|2 000 шт
|47 ₽
|59 ₽
|70 ₽
|80 ₽
|+12 ₽
|3 000 шт
|40 ₽
|49 ₽
|59 ₽
|69 ₽
|+12 ₽
Шелкография на белом изделии, размер печати A6–A5, цена за нанесение на одно изделие. Цветные изделия и форматы A4–A3 — по запросу.
|Плёнка
|A5
|A4
|A3
|Принтов на метре
|1 м
|75 ₽
|150 ₽
|375 ₽
|20 · 10 · 4
|5 м
|65 ₽
|130 ₽
|325 ₽
|100 · 50 · 20
|10 м
|55 ₽
|110 ₽
|275 ₽
|200 · 100 · 40
|50 м
|40 ₽
|80 ₽
|200 ₽
|1 000 · 500 · 200
|100 м
|38 ₽
|75 ₽
|188 ₽
|2 000 · 1 000 · 400
DTF считаем по метрам плёнки шириной 60 см: цена за один принт при плотной раскладке, без стоимости изделия и переноса. Минимальный заказ — 1 погонный метр. Светящаяся плёнка ×1,9, металлик и голографик — по запросу.
|Размер логотипа
|Стежков
|Цветов
|Цена за шт
|5 × 5 см
|5–8 тыс.
|1–3
|по запросу
|8 × 8 см
|12–15 тыс.
|до 6
|по запросу
|10 × 10 см
|20–25 тыс.
|до 8
|по запросу
|Шеврон Ø 7 см
|8–12 тыс.
|до 6
|по запросу
|Спина 25 × 25 см
|60–80 тыс.
|до 12
|по запросу
Вышивка считается по количеству стежков и тиражу — пришлите логотип в векторе, укажите изделие и тираж, вернём расчёт с ценой за штуку. Программа вышивки делается один раз, пробный образец включён.
|Тираж
|до 100 см²
|до 150 см²
|до 300 см²
|до 600 см²
|10 шт
|201 ₽
|254 ₽
|240 ₽
|267 ₽
|50 шт
|190 ₽
|176 ₽
|227 ₽
|251 ₽
|200 шт
|178 ₽
|154 ₽
|214 ₽
|237 ₽
|500 шт
|167 ₽
|140 ₽
|200 ₽
|221 ₽
|1 000 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|по запросу
Термотрансфер флекс-плёнкой ПВХ, 1 цвет, цена за нанесение на одно изделие без стоимости изделия. Второй цвет — как второе нанесение; зонты, бейсболки и рюкзаки +30 %. Минимальная сумма заказа 2 000 ₽.
|Тираж
|Футболка с изделием
|Вторая сторона
|Перенос на вашу футболку
|1–10 шт
|791 ₽
|+75 ₽
|104 ₽
|11–30 шт
|766 ₽
|+75 ₽
|104 ₽
|31–50 шт
|739 ₽
|+75 ₽
|104 ₽
|51–100 шт
|715 ₽
|+75 ₽
|104 ₽
|200+ шт
|662 ₽
|+75 ₽
|104 ₽
Сублимация — полноцвет на белой синтетике (полиэстер от 60 %), число цветов и фото на цену не влияют. В колонке «с изделием» — готовая белая двухслойная футболка с печатью. Печатаем от одной штуки.
|Тираж
|до 100 см²
|до 300 см²
|Спина целиком
|10 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|50 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|200 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|500 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
Светоотражающая плёнка считается индивидуально: цена зависит от площади, тиража и типа плёнки (полиуретан). Для спецодежды нанесение по ГОСТ 12.4.281. Пришлите макет и тираж — рассчитаем в тот же день.
- Цена в таблицетолько за печать
- Смена изделия в тираже+1 000 ₽
- Смена цвета печати+1 000 ₽
- Макет и визуализациябесплатно
Примеры наших работ
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Футболка, шелкография
- Оверсайз-футболка, DTF
- Принт на спине, DTF
- Свитшот с принтом
- Вышивка на груди
- Куртка с вышивкой
- Шопер, DTF-печать
- Шопер с принтом
- Welcome-набор с шопером
- Смотреть
все работы300+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Как мы работаем
Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в производство — вы видите результат раньше, чем платите.
- 01ЗаявкаПолучаем задачу и уточняем требованияна связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02РасчётПодбираем изделие и способ нанесенияв тот же день
- 03МакетПроверяем файл и готовим его к производствубесплатно
- 04СогласованиеПоказываем макет и вносим правки до запускабез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качество на своей площадкеот 3 дней
- 06ОтгрузкаПередаём заказ в доставку или на самовывозпо всей России
С одеждой часто заказывают
Соберём весь заказ в одном месте — один договор, одна доставка
Одежда с логотипом на заказ
Одежду с логотипом печатаем и вышиваем от 10 штук, срок от 3 дней. 34 вида: футболки, поло, худи, толстовки, рубашки, жилеты, куртки, спецодежда, кепки, шарфы, фартуки, каски. DTF-печать от 145 ₽ за изделие, шелкография от 24 ₽ за цвет при тираже от 1 000, машинная вышивка. Минимальный заказ 30 000 ₽, работаем с юрлицами по договору.
Одежда — единственный мерч, который сотрудник носит по своей воле и вне работы. Худи с неудачным принтом останется в шкафу, а удачное наденут в выходные — и логотип поедет с человеком. Поэтому здесь важнее качество изделия и аккуратность нанесения, чем размер знака.
Что выбрать под задачу
Задачи у одежды с логотипом разные, и под каждую свой набор. Для офиса, торгового зала, ресторана и гостиницы шьют форму: рубашки, поло, жилеты, фартуки — чтобы сотрудники выглядели одинаково. На производстве, стройке и в логистике это уже спецодежда с нормами по износостойкости: сигнальные жилеты, куртки, каски. Команде дарят то, что носят и вне работы: худи, толстовки, футболки, бомберы. На промо и мероприятия берут футболки, кепки, дождевики и накидки для волонтёров. Отдельная история — сезонные аксессуары: шарфы, варежки, галстуки, пледы как подарок или дополнение к форме.
Технологии нанесения и когда какая
Если партия маленькая, макет сложный или с фотографией, берите DTF: полноцвет от 5 изделий почти на любой ткани. От 50–100 штук с простым логотипом дешевле шелкография — плотный непрозрачный цвет, но под каждый цвет свой трафарет, поэтому градиенты ей не даются. Машинная вышивка выглядит дороже всего и переживает любую стирку, зато не любит мелких деталей. Номера, фамилии и переменные данные делаем термотрансфером. Сублимация закрашивает всю площадь светлой синтетики и держит до 80 стирок.
Размеры и тиражи
Главная сложность тиража одежды не в печати, а в размерной сетке. Размеры по сотрудникам собирают заранее: на обычную партию уходит больше M и L, и без опроса легко остаться с XS и XXL на складе. Для мероприятий и промо проще взять универсальные модели с широким диапазоном. Если коллектив смешанный, учитывайте, что мужской и женский крой сидят по-разному.
Условия работы
Минимальный заказ 30 000 ₽, работаем с юридическими лицами по договору со счётом с НДС и полным пакетом закрывающих документов. Штучные розничные заказы не выполняем. Наносим на продукцию заказчика: распаковка и упаковка +5 ₽ за изделие. Срок от 3 дней на складские позиции с нанесением, пошив по индивидуальным лекалам — от 20 дней. На текстиль действует гарантия стойкости печати при стирках.
Вопросы о печати на одежде
Какая печать самая долговечная на одежде?
Вышивка и шелкография — до 100+ стирок без потери вида. DTF-печать выдерживает 50+ стирок при соблюдении режима. На все виды нанесения даём гарантию стойкости.
Можно ли нанести логотип на вашу ткань или нашу одежду?
Да. Наносим логотип на одежду и текстиль заказчика — распаковка и упаковка стоят +5 ₽ за изделие. Перед тиражом проверим материал и подберём технологию, которая подходит именно этой ткани.
Сколько стоит печать на футболках?
Шелкография в 1 цвет на белой футболке (A6–A5) — от 164 ₽ при тираже 50 шт. до 40 ₽ при 3 000 шт., каждый следующий цвет +12 ₽. DTF-печать — от 145 ₽ за изделие. Стоимость самой футболки считается отдельно.
Какой минимальный тираж печати на одежде?
DTF-печать, вышивка, термотрансфер и сублимация — от 10 изделий, шелкография — от 50. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽, работаем только с юрлицами.
Сколько времени занимает печать на одежде?
Нанесение на складские изделия — от 3 дней, обычно 7–10 дней в зависимости от тиража и технологии. Пошив по индивидуальным лекалам — от 20 дней.
Поможете подготовить макет для печати?
Да. Дизайнер проверит ваш файл, подготовит его под выбранную технологию и покажет визуализацию на изделии до запуска тиража. Макет и визуализация — бесплатно.
Другие разделы каталога
Одежда, сувениры, электроника и полиграфия с нанесением логотипа
Печать на одежде и текстиль с логотипом
Компания AEPRINT выполняет печать на одежде и нанесение логотипа на текстиль в Екатеринбурге. Мы изготавливаем футболки, худи, поло и другую корпоративную одежду с логотипом для компаний, мероприятий и рекламных кампаний.
Брендированная одежда используется для продвижения компании, создания корпоративного мерча и оформления мероприятий. Печать логотипа на одежде помогает повысить узнаваемость бренда и создать единый стиль компании.
Виды одежды с логотипом
Мы изготавливаем различные виды текстиля и корпоративной одежды с нанесением логотипа.
- Футболки с логотипом
- Футболки поло
- Худи и толстовки
- Свитшоты
- Кепки и бейсболки
Одежда с логотипом может использоваться как корпоративная форма, рекламный мерч или сувенирная продукция для клиентов и партнёров.
Способы печати на одежде
Для нанесения логотипа на текстиль используются разные технологии печати. Выбор метода зависит от материала изделия, тиража и требований к качеству изображения.
- шелкография
- термоперенос
- DTF печать
- машинная вышивка
- сублимационная печать
Например, шелкография часто применяется для печати на футболках и толстовках при больших тиражах. DTF печать позволяет наносить полноцветные изображения, а машинная вышивка используется для брендирования премиальной корпоративной одежды.
Где используется одежда с логотипом
- корпоративная форма сотрудников
- мерч компаний
- рекламные мероприятия
- промо-акции и выставки
Нанесение логотипа на одежду
Нанесение логотипа на одежду позволяет превратить обычный текстиль в эффективный рекламный носитель. Корпоративная одежда используется на выставках, конференциях, спортивных мероприятиях и промо-акциях.
Одежда с логотипом помогает создать единый стиль компании, повысить узнаваемость бренда и сделать сотрудников более заметными для клиентов.
Печать на одежде в Екатеринбурге
Компания AEPRINT выполняет печать на одежде в Екатеринбурге для компаний из разных сфер бизнеса. Мы изготавливаем текстиль с логотипом для рекламных агентств, корпоративных мероприятий и маркетинговых кампаний.
Вы можете заказать печать логотипа на футболках, худи, поло и других видах одежды. Наши специалисты помогут выбрать подходящий текстиль и технологию нанесения изображения.
Заказать одежду с логотипом
Вы можете заказать одежду с логотипом через сайт или отправить запрос менеджеру. Мы поможем подобрать текстиль, подготовим макет и рассчитаем стоимость печати на одежде.
Для брендирования текстиля используются разные технологии нанесения логотипа, включая шелкографию, термоперенос и машинную вышивку.
Компания AEPRINT выполняет производство корпоративной одежды и брендированного текстиля для клиентов из Екатеринбурга и других городов России.
Какие виды одежды вы брендируете?
Мы наносим логотипы и принты на футболки, худи, свитшоты, рубашки, ветровки, куртки и другие элементы гардероба — как для повседневной носки, так и для корпоративных мероприятий.
Какие технологии печати вы используете?
Мы применяем термотрансфер, шелкографию, цифровую и сублимационную печать, а также вышивку. Метод подбирается индивидуально, исходя из ткани и задумки дизайна.
Можно ли нанести сложный рисунок или фотографию?
Да, современные технологии позволяют печатать как простые логотипы, так и полноцветные изображения, градиенты и детализированные дизайны.
Сколько времени занимает изготовление одежды с логотипом?
Срок зависит от тиража и сложности дизайна. В среднем — от 3 до 10 рабочих дней после утверждения макета.
Как подготовить макет для печати?
Вы можете предоставить готовый файл (в формате AI, PDF, PNG) или воспользоваться нашей услугой дизайна — мы адаптируем логотип под печать бесплатно.
Можно ли заказать один экземпляр или только оптом?
Мы работаем как с небольшими тиражами, так и с крупными корпоративными заказами. Минимальное количество уточняется индивидуально в зависимости от типа одежды и техники печати.
Как ухаживать за одеждой с логотипом?
Рекомендуется деликатная стирка при температуре до 40 °C, без агрессивных отбеливателей и сушки в барабане — это сохраняет яркость и долговечность принта.
Можно ли нанести логотип в нескольких местах?
Конечно. Логотип или надпись можно разместить на груди, спине, рукавах или бирках — мы подскажем оптимальные варианты.