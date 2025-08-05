Печать на одежде и текстиль с логотипом

Компания AEPRINT выполняет печать на одежде и нанесение логотипа на текстиль в Екатеринбурге. Мы изготавливаем футболки, худи, поло и другую корпоративную одежду с логотипом для компаний, мероприятий и рекламных кампаний.

Брендированная одежда используется для продвижения компании, создания корпоративного мерча и оформления мероприятий. Печать логотипа на одежде помогает повысить узнаваемость бренда и создать единый стиль компании.

Виды одежды с логотипом

Мы изготавливаем различные виды текстиля и корпоративной одежды с нанесением логотипа.

Футболки с логотипом

Футболки поло

Худи и толстовки

Свитшоты

Кепки и бейсболки

Одежда с логотипом может использоваться как корпоративная форма, рекламный мерч или сувенирная продукция для клиентов и партнёров.

Способы печати на одежде

Для нанесения логотипа на текстиль используются разные технологии печати. Выбор метода зависит от материала изделия, тиража и требований к качеству изображения.

шелкография

термоперенос

DTF печать

машинная вышивка

сублимационная печать

Например, шелкография часто применяется для печати на футболках и толстовках при больших тиражах. DTF печать позволяет наносить полноцветные изображения, а машинная вышивка используется для брендирования премиальной корпоративной одежды.

Где используется одежда с логотипом

корпоративная форма сотрудников

мерч компаний

рекламные мероприятия

промо-акции и выставки

Нанесение логотипа на одежду

Нанесение логотипа на одежду позволяет превратить обычный текстиль в эффективный рекламный носитель. Корпоративная одежда используется на выставках, конференциях, спортивных мероприятиях и промо-акциях.

Одежда с логотипом помогает создать единый стиль компании, повысить узнаваемость бренда и сделать сотрудников более заметными для клиентов.

Печать на одежде в Екатеринбурге

Компания AEPRINT выполняет печать на одежде в Екатеринбурге для компаний из разных сфер бизнеса. Мы изготавливаем текстиль с логотипом для рекламных агентств, корпоративных мероприятий и маркетинговых кампаний.

Вы можете заказать печать логотипа на футболках, худи, поло и других видах одежды. Наши специалисты помогут выбрать подходящий текстиль и технологию нанесения изображения.

Заказать одежду с логотипом

Вы можете заказать одежду с логотипом через сайт или отправить запрос менеджеру. Мы поможем подобрать текстиль, подготовим макет и рассчитаем стоимость печати на одежде.

Для брендирования текстиля используются разные технологии нанесения логотипа, включая шелкографию, термоперенос и машинную вышивку.

Компания AEPRINT выполняет производство корпоративной одежды и брендированного текстиля для клиентов из Екатеринбурга и других городов России.

Какие виды одежды вы брендируете?

Мы наносим логотипы и принты на футболки, худи, свитшоты, рубашки, ветровки, куртки и другие элементы гардероба — как для повседневной носки, так и для корпоративных мероприятий.

Какие технологии печати вы используете?

Мы применяем термотрансфер, шелкографию, цифровую и сублимационную печать, а также вышивку. Метод подбирается индивидуально, исходя из ткани и задумки дизайна.

Можно ли нанести сложный рисунок или фотографию?

Да, современные технологии позволяют печатать как простые логотипы, так и полноцветные изображения, градиенты и детализированные дизайны.

Сколько времени занимает изготовление одежды с логотипом?

Срок зависит от тиража и сложности дизайна. В среднем — от 3 до 10 рабочих дней после утверждения макета.

Как подготовить макет для печати?

Вы можете предоставить готовый файл (в формате AI, PDF, PNG) или воспользоваться нашей услугой дизайна — мы адаптируем логотип под печать бесплатно.

Можно ли заказать один экземпляр или только оптом?

Мы работаем как с небольшими тиражами, так и с крупными корпоративными заказами. Минимальное количество уточняется индивидуально в зависимости от типа одежды и техники печати.

Как ухаживать за одеждой с логотипом?

Рекомендуется деликатная стирка при температуре до 40 °C, без агрессивных отбеливателей и сушки в барабане — это сохраняет яркость и долговечность принта.

Можно ли нанести логотип в нескольких местах?

Конечно. Логотип или надпись можно разместить на груди, спине, рукавах или бирках — мы подскажем оптимальные варианты.