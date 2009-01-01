Кейс AEPRINT

НВГУ

Заказчик: Нижневартовский Государственный Университет

Молодежь склонна строить свое мнение опираясь на престиж. Из двух похожих заведений они выберут то, где, по их мнению, культура взаимоотношений прогрессивней. В нашем случае, они отдадут предпочтение тому университету, где абитуриентам дарят фирменные ручки, блокноты и т.п. Для них такое учебное заведение будет выглядеть “круче”.