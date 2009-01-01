02

Решение

Program School обратились к нам с идеей создания линейки сувениров для внутреннего мерч-шопа, с целью геймифицикации процесса обучения своих учеников. Мы составили каталог товаров, которые будут привлекательными и полезными для воспитанников школы. При подборе мы отталкивались от брендбука, целевой аудитории и индивидуальных пожеланий заказчика.

Результатом работы стала яркая линейка фирменных товаров различной ценности, чтобы каждый ученик мог получить приз, сопоставимый со своей вовлеченностью в процесс обучения.