Задача
Производство сувенирной продукции для мерч-шопа.
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Заказчик: Школа программирования для детей и подростков Program School
Производство сувенирной продукции для мерч-шопа.
Program School обратились к нам с идеей создания линейки сувениров для внутреннего мерч-шопа, с целью геймифицикации процесса обучения своих учеников. Мы составили каталог товаров, которые будут привлекательными и полезными для воспитанников школы. При подборе мы отталкивались от брендбука, целевой аудитории и индивидуальных пожеланий заказчика.
Результатом работы стала яркая линейка фирменных товаров различной ценности, чтобы каждый ученик мог получить приз, сопоставимый со своей вовлеченностью в процесс обучения.
Подберём изделия и технологию нанесения, сделаем визуализацию и посчитаем стоимость и сроки производства.