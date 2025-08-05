Вкусные подарки с логотипом
Шоколад, мёд, чай, кофе, пряники и продуктовые наборы в фирменной упаковке. Логотип — на коробке, этикетке или прямо на шоколаде: пищевая печать и шоколадное тиснение. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 50 штукзависит от ассортимента
- Срок от 5 днейк Новому году — заказ заранее
- Дизайн упаковкипод ваш бренд, бесплатно
- Работаем с юрлицамидоговор, счёт с НДС, закрывающие
Вкусные подарки — все виды
Шоколад, мёд, чай, кофе, пряники и подарочные наборы — 6 категорий в брендированной упаковке
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем вкусные подарки на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Срок от 5 днейсборка наборов на своей площадке
3 способа брендингаупаковка, этикетка, сам продукт
Дизайн упаковки бесплатнопокажем набор до заказа
Сертифицированные продуктыпроверенные производители, сроки годности
- с 2009 годана рынке сувениров и мерча
- 50+единиц оборудования на производстве
- 1000 м²собственное производство
Как брендируем вкусные подарки
Логотип можно нанести на упаковку, этикетку или на сам продукт — подбираем способ под продукт, тираж и бюджет.
- 01Пищевая печать Полноцветный логотип пищевыми красками на шоколаде, пряниках и капкейках.
- 02Шоколадное тиснение Логотип отлит в самой плитке — индивидуальная форма от 300 шт.
- 03Брендированная упаковка Коробки, крафт, тубусы и шкатулки с печатью и тиснением под ваш стиль.
- 04Этикетки и бирки Фирменные этикетки на мёд, чай и кофе, бирки с лентой на наборах.
- 05Открытки и вкладыши Поздравительная открытка с логотипом и персональным текстом в каждом наборе.
- 06Сборка наборов Собираем, упаковываем и отгружаем готовые подарки по вашему списку.
Как выбрать вкусный подарок?
Короткая шпаргалка: минимальный тираж и сильная сторона каждого варианта. Менеджер поможет выбрать под вашу задачу
|Вариант
|Тираж от
|Лучше всего подходит
|Шоколад
|50 шт.
|Массовые подарки клиентам, сувенир на ресепшн, промо
|Мёд / чай / кофе
|50 шт.
|Подарки партнёрам, welcome-наборы, HoReCa
|Пряники с печатью
|50 шт.
|Новый год, 8 Марта, 23 Февраля — персонализация именами
|Продуктовый набор
|30 шт.
|Премиальные подарки руководителям и ключевым клиентам
|Набор + мерч
|30 шт.
|Кружка, чай и шоколад в одной коробке — комплексный подарок
Цены на вкусные подарки
Ориентир по стоимости: цена зависит от состава, упаковки, способа брендинга и тиража. Точные цены — на странице вида, по кнопке «Подробнее».
|Вид подарка
|Цена от
|Мин. тираж
|Нанесение
|Срок
|Подробнее
|Шоколад с логотипом
|по запросу
|50 шт
|упаковка, пищевая печать
|от 5 дней
|Подробнее
|Мёд
|по запросу
|50 шт
|этикетка, упаковка
|от 5 дней
|Подробнее
|Подарочный чай
|по запросу
|50 шт
|этикетка, упаковка
|от 5 дней
|Подробнее
|Брендированный кофе
|по запросу
|50 шт
|этикетка, упаковка
|от 5 дней
|Подробнее
|Пряники и печенье
|по запросу
|50 шт
|пищевая печать
|от 7 дней
|Подробнее
|Продуктовые наборы
|по запросу
|30 шт
|упаковка + вкладыши
|от 7 дней
|Подробнее
- Персонализацияимена на пряниках и открытках — по запросу
- Срок годностиот 3 месяцев, указываем на этикетке
- Доставкапо адресам получателей — по запросу
- Дизайн упаковкибесплатно
Примеры наших работ
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Вкусный подарочный набор
- Чайный набор с логотипом
- Кофе и шоколад с логотипом
- Чай с логотипом
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все работы200+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Как мы работаем
Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в производство — вы видите результат раньше, чем платите.
- 01ЗаявкаПолучаем задачу и уточняем требованияна связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02РасчётПодбираем изделие и способ нанесенияв тот же день
- 03МакетПроверяем файл и готовим его к производствубесплатно
- 04СогласованиеПоказываем макет и вносим правки до запускабез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качество на своей площадкеот 5 дней
- 06ОтгрузкаПередаём заказ в доставку или на самовывозпо всей России
С вкусными подарками часто заказывают
Соберём весь заказ в одном месте — один договор, одна доставка
Вкусные подарки с логотипом
Вкусные подарки с брендированием делаем от 50 штук, срок от 10 дней. 6 видов: шоколад, мёд, чай, кофе, пряники и печенье, продуктовые наборы. Брендируется упаковка — коробка, этикетка, обёртка: полноцветная печать, тиснение, вырубка. Сроки годности и сертификаты на продукцию предоставляем.
Съедобный подарок отличается от остальных тем, что его точно используют: шоколад съедят, чай выпьют. Он не пылится на полке и не вызывает вопроса «куда это деть» — поэтому его берут для массовых поздравлений, когда получателей много и вкусы разные.
Что выбрать под задачу
Для массовых поздравлений универсален шоколад: плитки, наборы конфет, шоколадные медали и фигуры. Мёд в баночках с фирменной этикеткой выглядит натурально и дороже, чем стоит. У чая и кофе длинный срок использования, они хорошо идут в наборе с кружкой или термокружкой. Пряники и печенье с росписью делают вручную под конкретный повод. Продуктовый набор объединяет несколько позиций в общей коробке.
Что именно брендируется
Логотип наносится на упаковку, а не на сам продукт: коробка, этикетка, обёртка плитки, крышка банки, пакет. Возможна полноцветная печать, тиснение фольгой, вырубка сложной формы, ложемент под конкретную раскладку. Исключение — пряники и шоколадные фигуры: там изображение наносится на само изделие пищевыми красителями или формуется при отливке.
Сроки годности и сезон
Продукция имеет ограниченный срок годности, поэтому тираж рассчитывают под конкретную дату вручения, а не «про запас». Шоколад чувствителен к температуре: летом и при доставке в жару нужны условия перевозки. Пряники с ручной росписью делаются от 14 дней и на новогодний сезон заказываются с октября — в декабре кондитерские загружены полностью.
Документы
На всю продукцию предоставляем сертификаты и декларации соответствия, на упаковке указываем состав, срок годности и условия хранения. Для корпоративных подарков это обязательное требование: получатель должен видеть маркировку, а бухгалтерия — иметь документы.
Вопросы о вкусных подарках
Какой минимальный тираж вкусных подарков?
Минимальный тираж начинается от 50 штук в зависимости от ассортимента: шоколад, мёд, чай и кофе — от 50, продуктовые наборы — от 30. К Новому году и 8 Марта рекомендуем бронировать тираж за 3–4 недели.
Какие вкусные подарки с логотипом вы предлагаете?
Шоколад и шоколадные наборы, мёд, подарочный чай, брендированный кофе (в зёрнах, молотый, дрип-пакеты), пряники и печенье с печатью, а также продуктовые наборы и наборы с мерчем — кружкой, термокружкой, ежедневником.
Можно ли нанести логотип не только на упаковку, но и на сладости?
Да. На шоколад, пряники и печенье наносим логотип пищевыми красками, а для шоколада от 300 штук можно отлить логотип прямо в плитке по индивидуальной форме.
Как оформляется упаковка подарков?
Делаем коробки, крафт-пакеты, тубусы и шкатулки с печатью, тиснением и вырубкой, фирменные этикетки на банки и пачки, бирки с лентой и открытки с персональным текстом. Дизайн упаковки разрабатываем бесплатно.
Можно ли заказать подарки с индивидуальным дизайном?
Да. Разработаем упаковку и этикетки под ваш бренд и повод, подберём состав набора под бюджет и покажем визуализацию до заказа.
Какие сроки годности у продуктов?
Срок годности — от 3 месяцев, он указан на этикетке вместе с составом и условиями хранения. На всю продукцию предоставляем сертификаты и декларации соответствия. Тираж планируем под дату вручения.
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Одежда, сувениры, электроника и полиграфия с нанесением логотипа