Вкусные подарки с логотипом

Вкусные подарки с брендированием делаем от 50 штук, срок от 10 дней. 6 видов: шоколад, мёд, чай, кофе, пряники и печенье, продуктовые наборы. Брендируется упаковка — коробка, этикетка, обёртка: полноцветная печать, тиснение, вырубка. Сроки годности и сертификаты на продукцию предоставляем.

Съедобный подарок отличается от остальных тем, что его точно используют: шоколад съедят, чай выпьют. Он не пылится на полке и не вызывает вопроса «куда это деть» — поэтому его берут для массовых поздравлений, когда получателей много и вкусы разные.

Что выбрать под задачу Для массовых поздравлений универсален шоколад: плитки, наборы конфет, шоколадные медали и фигуры. Мёд в баночках с фирменной этикеткой выглядит натурально и дороже, чем стоит. У чая и кофе длинный срок использования, они хорошо идут в наборе с кружкой или термокружкой. Пряники и печенье с росписью делают вручную под конкретный повод. Продуктовый набор объединяет несколько позиций в общей коробке. Что именно брендируется Логотип наносится на упаковку, а не на сам продукт: коробка, этикетка, обёртка плитки, крышка банки, пакет. Возможна полноцветная печать, тиснение фольгой, вырубка сложной формы, ложемент под конкретную раскладку. Исключение — пряники и шоколадные фигуры: там изображение наносится на само изделие пищевыми красителями или формуется при отливке. Сроки годности и сезон Продукция имеет ограниченный срок годности, поэтому тираж рассчитывают под конкретную дату вручения, а не «про запас». Шоколад чувствителен к температуре: летом и при доставке в жару нужны условия перевозки. Пряники с ручной росписью делаются от 14 дней и на новогодний сезон заказываются с октября — в декабре кондитерские загружены полностью. Документы На всю продукцию предоставляем сертификаты и декларации соответствия, на упаковке указываем состав, срок годности и условия хранения. Для корпоративных подарков это обязательное требование: получатель должен видеть маркировку, а бухгалтерия — иметь документы.