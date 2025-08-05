Светящиеся флешки с логотипом
Логотип подсвечивается при подключении к компьютеру: свет идёт через прозрачную вставку корпуса. Заметно на любом столе. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 30 штукминимальный тираж флешек
- Срок от 3 днейнанесение на своём производстве
- Подсветкалоготип светится от USB-порта
- Память 8–128 ГБподбираем под задачу
Светящиеся флешки с логотипом — модели
Логотип гравируется на прозрачной вставке, светодиод подсвечивает его при подключении.
- Флешка Memo арт. G3548.50в наличии 10 000+ шт Логотип светится при подключении УФ-печать или тампопечать от 549 ₽цена без нанесения
- Флешка markBright арт. G21022.42в наличии 1 000+ шт Логотип светится при подключении Гравировка скобы или УФ-печать от 990 ₽цена без нанесения
- Флешка Spark арт. V4500.07.16ГБв наличии 1 000+ шт Логотип светится при подключении Лазерная гравировка или УФ-печать от 999 ₽цена без нанесения
- Флешка Suomi арт. AG3028.03в наличии 1 000+ шт Логотип светится при подключении Лазерная гравировка или УФ-печать от 766 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни флешек с подсветкой в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Логотип гравируется внутри акриловой вставки
- Цвет подсветки: белый, синий, зелёный, красный
- Печать по корпусу дополняет подсвеченный логотип
- Запись презентации или каталога на весь тираж
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем светящиеся флешки на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать светящиеся флешки
- 01Материал корпуса
От него зависит и способ нанесения, и цена: пластик дешевле, металл и дерево выглядят дороже.
- 02Объём памяти
8–16 ГБ для промо-раздачи, 32–64 ГБ под презентации и каталоги, 128 ГБ под видео.
- 03Нанесение
УФ-печать даёт полноцвет, гравировка — несмываемый логотип, тампопечать выгодна на тираже.
- 04Упаковка
Пакетик, картонная коробочка или футляр — под промо-раздачу или деловой подарок.
Как нанести логотип на светящиеся флешки
- УФ-печатьПолноцвет, градиенты и мелкие детали. Слой стойкий к истиранию.
- Лазерная гравировкаПо металлу и дереву — логотип не стирается вообще, строгий премиальный вид.
- Тампопечать1–2 цвета, самый экономичный способ на тиражах от 1 000 штук.
- УФ-DTFПеренос плёнкой — для рельефных и неровных поверхностей корпуса.
- Печать 2 стороныЛоготип на одной стороне, слоган или контакты — на другой.
- Запись данныхПрезентация, каталог, прайс или видео на всю партию.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 30 шт.минимальный тираж
- от 3 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽бесплатная доставка до ТК от
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения на этот тип корпуса.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|УФ-печатьхит
|от 30 шт.
|по запросу
|пластик, металл
|полноцвет
|от 2 дней
|цветные логотипы и градиенты
|Гравировка
|от 30 шт.
|от 25 ₽/шт
|металл, дерево
|цвет материала
|от 2 дней
|строгие деловые подарки
|Тампопечать
|от 300 шт.
|от 2,9 ₽/шт
|пластик
|1–2 цвета
|от 3 дней
|простые логотипы, большие тиражи
|УФ-DTF
|от 30 шт.
|по запросу
|рельеф
|полноцвет
|от 3 дней
|неровные и фигурные корпуса
|Печать 2 стороны
|от 30 шт.
|×2 к нанесению
|пластик, металл
|полноцвет
|от 3 дней
|логотип и контакты вместе
|Запись данных
|от 30 шт.
|по запросу
|—
|—
|от 2 дней
|презентации, каталоги, видео
- Тираж до 100 шт.Минимальная стоимость нанесения 2 000 ₽
- Смена макета1 000 ₽ за тираж
- Свыше 5 000 шт.Цена договорная — считаем под тираж
Цены на светящиеся флешки
Цена зависит от модели корпуса и объёма памяти. Пришлём актуальный прайс в день обращения.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
- Цена в таблицеза флешку, нанесение считается отдельно
- Тираж до 100 шт.мин. 2 000 ₽
- Смена макета1 000 ₽ за тираж
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
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Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают светящиеся флешки
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- ВыставкиНоситель с презентацией на стенде вместо стопки листовок.
- Деловые подаркиПартнёрам и клиентам вместе с каталогом компании.
- Welcome packНовому сотруднику с регламентами и корпоративными материалами.
- КонференцииПрограмма и материалы докладов на флешке участника.
- ОбучениеКурсы, методички и видео для слушателей программы.
- Тендеры и КПКоммерческое предложение и каталог с вашим брендом.
- Промо-раздача8–16 ГБ большим тиражом на массовые мероприятия.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды флешек
Пластик, металл, дерево, визитки и упаковка — 23 вида в разделе.
Как заказать светящиеся флешки
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С светящимися флешками часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Светящиеся флешки с логотипом оптом
Производим светящиеся флешки с логотипом оптом от 50 штук, срок от 5 дней. Прозрачный акриловый корпус, внутри которого при подключении подсвечивается гравировка логотипа. Цвет подсветки белый, синий, красный, зелёный. Объём 8–64 ГБ. Собственное производство в Екатеринбурге.
Светящаяся флешка — эффектный вариант для технологических компаний и имиджевых подарков: при подключении к компьютеру логотип внутри корпуса загорается. Это превращает обычное действие в маленькую демонстрацию бренда, которую замечают окружающие.
Как работает подсветка
Логотип гравируется лазером внутри прозрачного акрила, светодиод при подключении подсвечивает гравировку изнутри — изображение словно светится в корпусе. Цвет подсветки выбирается под фирменный стиль. Лучше всего светится контурный логотип или простой знак: тонкие детали на подсветке сливаются.
Для кого
IT-компании и технологические бренды — предмет в тон аудитории. Подарки партнёрам и руководителям, где важен эффект. Конференции по технологиям и инновациям. Мерч-шопы технологических брендов. Записываем ваши материалы на весь тираж бесплатно: презентацию, каталог, видео. Доступны автозагрузка при подключении и защита от удаления. Работаем с юрлицами по договору с НДС.
Частые вопросы о светящихся флешках
Светящиеся флешки с логотипом: какой минимальный тираж?
От 30 штук. На тиражах до 100 штук действует минимальная стоимость нанесения 2 000 ₽.
Сколько стоит такая флешка?
Цена зависит от модели корпуса и объёма памяти: например, Memo — от 549 ₽, Suomi — от 766 ₽, markBright — от 990 ₽, Spark — от 999 ₽ без нанесения. Нанесение считается отдельно, на тиражах до 100 штук его минимальная стоимость 2 000 ₽. Актуальный прайс пришлём в день обращения.
Какой объём памяти выбрать?
Для промо-раздачи хватает 8–16 ГБ — это самые доступные варианты. Под презентации и каталоги берут 32–64 ГБ, а 128 ГБ — если нужно записать видео. Подскажем объём под ваши файлы и бюджет при расчёте.
Светящиеся флешки с логотипом: каким способом лучше нанести логотип?
Для эффекта подсветки логотип гравируется лазером внутри прозрачного корпуса — при подключении светодиод подсвечивает его изнутри. Лучше всего светится контурный логотип или простой знак, тонкие детали на подсветке сливаются. Также доступны УФ-печать в полноцвете и тампопечать на больших тиражах.
Запишете наши файлы на весь тираж?
Да, бесплатно запишем на всю партию презентацию, каталог, прайс или видео. Доступны автозагрузка при подключении и защита от удаления, чтобы получатель не стёр материалы случайно. Файлы можно передать менеджеру на этапе согласования заказа.
Светящиеся флешки с логотипом: сколько занимает изготовление?
Минимальный срок изготовления — от 3 дней: нанесение выполняем на своём производстве в Екатеринбурге. Срок зависит от способа нанесения, модели и тиража — для сложных вариантов он может быть больше. Точный срок под ваш заказ менеджер назовёт при расчёте.
Какая упаковка возможна?
Флешку можно упаковать в пакетик, картонную коробочку или футляр — под промо-раздачу или деловой подарок. Вариант упаковки и её стоимость подберём под тираж и бюджет. Уточните задачу у менеджера, и он предложит подходящие варианты.
Можно подобрать цвет корпуса под бренд?
Цвет подсветки можно выбрать под фирменный стиль: доступны белый, синий, красный и зелёный. Корпус у светящихся флешек прозрачный, чтобы свет проходил через логотип. Подберём модель и цвет подсветки и покажем визуализацию бесплатно до запуска.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Отправляем заказы по всей России транспортными компаниями, при заказе от 30 000 ₽ доставка до ТК бесплатная. Можно забрать заказ самовывозом с производства в Екатеринбурге.