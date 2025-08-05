Светящиеся флешки с логотипом оптом

Производим светящиеся флешки с логотипом оптом от 50 штук, срок от 5 дней. Прозрачный акриловый корпус, внутри которого при подключении подсвечивается гравировка логотипа. Цвет подсветки белый, синий, красный, зелёный. Объём 8–64 ГБ. Собственное производство в Екатеринбурге.

Светящаяся флешка — эффектный вариант для технологических компаний и имиджевых подарков: при подключении к компьютеру логотип внутри корпуса загорается. Это превращает обычное действие в маленькую демонстрацию бренда, которую замечают окружающие.

Как работает подсветка Логотип гравируется лазером внутри прозрачного акрила, светодиод при подключении подсвечивает гравировку изнутри — изображение словно светится в корпусе. Цвет подсветки выбирается под фирменный стиль. Лучше всего светится контурный логотип или простой знак: тонкие детали на подсветке сливаются. Для кого IT-компании и технологические бренды — предмет в тон аудитории. Подарки партнёрам и руководителям, где важен эффект. Конференции по технологиям и инновациям. Мерч-шопы технологических брендов. Записываем ваши материалы на весь тираж бесплатно: презентацию, каталог, видео. Доступны автозагрузка при подключении и защита от удаления. Работаем с юрлицами по договору с НДС.