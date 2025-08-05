Авторамки с логотипом
Рамки для номерного знака из пластика и металла. Логотип автосалона или сервиса едет с машиной по городу. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 100 штукминимальный тираж
- Срок от 7 днейпечать на своём производстве
- На машиненаружная реклама в движении
- Печатьи гравировка по металлу
Авторамки с логотипом на заказ
Делаем авторамки с логотипом под заказ — от брифа до отгрузки. Стоимость зависит от материала, размера, нанесения и тиража.
Готовые модели этой категории есть на складе не всегда, поэтому делаем под заказ: подберём форму, материал и способ нанесения и покажем визуализацию до запуска производства.
- 1Брифзадача, тираж, срокив день обращения
- 2Визуализациялоготип на изделиибесплатно
- 3Образецперед запуском тиражапо запросу
- 4Производствои доставка по Россиисроки — в договоре
- От 100 штукминимальный тираж
- Срок от 7 днейпечать на своём производстве
- На машиненаружная реклама в движении
- Печатьи гравировка по металлу
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем авторамки на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать авторамки
- 01Материал
Металл и дерево идут под гравировку, пластик и силикон — под печать, текстиль — под вышивку.
- 02Тираж
Чем больше партия, тем ниже цена за штуку: сувениры выгодно заказывать от 500 штук.
- 03Нанесение
Тампопечать выгоднее всего на тираже, УФ-печать даёт полноцвет, гравировка не стирается.
- 04Упаковка
Индивидуальный пакетик или коробочка — если сувенир идёт как самостоятельный подарок.
Как нанести логотип на авторамку
- Тампопечать1–2 цвета, самый экономичный способ на тиражах от 500 штук.
- УФ-печатьПолноцвет с градиентами и фотографиями по плоским поверхностям.
- Лазерная гравировкаПо металлу и дереву — логотип в цвете материала, не стирается.
- Полимерная смолаПрозрачный купол поверх изображения — объём и глянец.
- ШелкографияПлотный однотонный логотип по пластику и текстилю.
- ВышивкаПо текстильным изделиям — премиальный вид, не стирается.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 100 шт.минимальный тираж
- от 7 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения логотипа на изделие.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Тампопечатьхит
|от 100 шт.
|по запросу
|пластик, металл
|1–2 цвета
|от 5 дней
|большие тиражи, простые логотипы
|УФ-печать
|от 50 шт.
|по запросу
|пластик, металл
|полноцвет
|от 5 дней
|цветные логотипы и фото
|Гравировка
|от 50 шт.
|от 31 ₽/шт
|металл, дерево
|цвет материала
|от 5 дней
|деловые подарки
|Полимерная смола
|от 100 шт.
|по запросу
|металл
|полноцвет
|от 7 дней
|объёмный глянцевый логотип
|Шелкография
|от 100 шт.
|по запросу
|пластик, текстиль
|1–2 цвета
|от 5 дней
|плотный логотип на цветном изделии
|Вышивка
|от 50 шт.
|по запросу
|текстиль
|до 12 цветов
|от 7 дней
|стропы, ремувки, текстиль
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- ТиражОт 500 штук цена за единицу заметно ниже
- УпаковкаПакетик или коробочка — 5 ₽ за изделие
Цены на нанесение на авторамку
Гравировка — по прайсу лазерной гравировки мелкой сувенирной продукции до 10 см². Изделие и печать считаем под вашу модель.
|Тираж
|Тампопечать
|Гравировка
|УФ-печать
|Смола
|Упаковка
|от 50 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 100 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 300 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 500 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 1 000 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
Цена за нанесение на одно изделие · Материал: Пластик · Нанесение: Печать
|Тираж
|Гравировка
|от 50 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 500 шт
|от 1 000 шт
Цена за нанесение на одно изделие
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
- Смена макета1 000 ₽ за тираж
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Сувениры с логотипом
- Бейджи и ланьярды
- Картхолдер с логотипом
- Картхолдеры под нанесение
- Ремувки с логотипом
- Ремувка
- Рулетки с логотипом
- Чехол для очков
- Маска для сна
- Смотреть
все работы500+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают авторамки
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Автосалоны и дилерыРамка на каждый проданный автомобиль.
- АвтосервисыПодарок клиенту после обслуживания.
- Каршеринг и таксиБрендирование парка.
- СтраховыеПодарок при оформлении полиса.
- АвтомойкиПозиция в программе лояльности.
- Корпоративный автопаркЕдиное оформление служебных машин.
- Мерч-шопыПозиция для магазина автобренда.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды сувениров
Брелоки, магниты, зонты, ремувки, антистрессы и гаджеты — 33 вида в разделе.
Как заказать авторамки
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 7 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С авторамками часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Авторамки с логотипом оптом
Производим авторамки с логотипом оптом от 100 штук, срок от 5 дней. Пластиковые рамки для госномера, стандартный размер, чёрные, белые, цветные, с крепежом. Тампопечать, УФ-печать, объёмный шильд. Собственное производство в Екатеринбурге.
Авторамка — самый долгий носитель на автомобиле: её ставят при покупке и не снимают годами, а логотип едет по городу на виду у всех. Автосалоны, дилеры, автосервисы и такси используют рамку как бесплатную рекламу на каждой проданной или обслуженной машине.
Почему это работает
Владелец редко меняет рамку, если она не мешает: она остаётся на машине весь срок владения. Один автосалон с тысячей продаж в год получает тысячу движущихся носителей. При себестоимости в десятки рублей это самая дешёвая уличная реклама для автобизнеса.
Нанесение и ограничения
На нижней планке рамки печатаем тампопечатью логотип и название — читается вблизи; объёмный шильд заметнее. Рамка не должна закрывать номер и символы на нём — это требование ПДД, и конструкция его соблюдает. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.
Частые вопросы о авторамках
Авторамки с логотипом: какой минимальный тираж?
Обычно от 100 штук, по отдельным позициям — от 50. Гравировка на тираже до 49 штук считается за партию — 2 500 ₽.
Авторамки с логотипом: сколько стоит с нанесением?
Стоимость зависит от материала рамки — пластик или металл, — цвета и способа нанесения. При себестоимости в десятки рублей рамка остаётся одной из самых дешёвых уличных реклам для автобизнеса. Расчёт бесплатный и без обязательств, минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
Авторамки с логотипом: каким способом лучше нанести логотип?
На нижней планке пластиковой рамки печатаем логотип и название тампопечатью или УФ-печатью — читается вблизи. Объёмный шильд заметнее печати. На металлических рамках возможна гравировка. Рамка не закрывает номер и символы на нём — это требование ПДД.
Авторамки с логотипом: сколько занимает изготовление?
Авторамки с логотипом изготавливаем от 5–7 дней на своём производстве. Срок зависит от материала рамки, способа нанесения и тиража — объёмный шильд требует больше времени, чем печать. Точный срок назовём после согласования макета.
Сделаете образец перед тиражом?
До запуска бесплатно готовим макет и визуализацию рамки — тираж стартует только после вашего согласования. Физический образец перед тиражом делаем по запросу, стоимость и срок уточнит менеджер.
Можно подобрать цвет под бренд?
Да. Рамку подбираем по цвету — чёрную, белую или цветную, — а логотип печатаем в фирменных цветах. Для корпоративного автопарка можно сделать единое оформление всех служебных машин.
Упакуете каждое изделие отдельно?
Да, упакуем каждую рамку индивидуально — пакетик обойдётся в 5 ₽ за изделие. Рамки поставляются с крепежом, поэтому их удобно выдавать на каждый проданный или обслуженный автомобиль. Другой вариант упаковки менеджер подберёт под задачу.
Соберёте подарочный набор с другими изделиями?
Да, авторамка хорошо дополняет комплект к выдаче автомобиля вместе с ароматизатором или скребком для льда. Подберём остальные предметы под бюджет и соберём набор на производстве перед отправкой.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и предоставляем закрывающие документы. Отгружаем транспортными компаниями по всей России или отдаём самовывозом с производства в Екатеринбурге.
Авторамки с логотипом — практичный способ брендирования автомобиля и дополнительный рекламный носитель для бизнеса. На рамку для номера можно нанести логотип компании, название бренда, телефон, слоган или другую фирменную информацию. AEPRINT изготавливает авторамки под заказ в Екатеринбурге по индивидуальному макету.
Авторамки с логотипом
Брендированные рамки для автомобильных номеров подходят компаниям, которые используют корпоративные автомобили, автопарки и транспорт сотрудников. Логотип на авторамке позволяет сделать автомобиль частью фирменной коммуникации и повысить узнаваемость бренда.
Для оформления можно выбрать цвет рамки, шрифт и вариант размещения фирменной информации.
Авторамки на заказ
Авторамки изготавливаются по индивидуальному дизайну с учётом требований к оформлению. На рамке можно разместить логотип, надпись или другую информацию, связанную с компанией.
Индивидуальный макет позволяет адаптировать оформление под фирменный стиль бизнеса или конкретную рекламную задачу.
Рамки для номеров с логотипом
Автомобильные рамки с логотипом подходят для корпоративного транспорта, автомобилей сотрудников, служебных машин и автомобилей компаний.
Фирменная рамка дополняет внешний вид автомобиля и может использоваться как постоянный элемент корпоративного оформления.
Авторамки для корпоративных автомобилей
Для компаний с собственным автопарком авторамки помогают оформить транспорт в едином фирменном стиле.
Одинаковые рамки с логотипом можно использовать на автомобилях сотрудников, курьерском транспорте, служебных машинах и других транспортных средствах компании.
Рекламные авторамки
Авторамка может использоваться как дополнительный рекламный носитель. Автомобиль с фирменной рамкой постоянно находится в поле зрения других участников движения и окружающих.
На рамке можно разместить не только логотип, но и телефон, слоган или другую короткую информацию о компании.
Авторамки с надписью
Помимо логотипа, на рамку можно нанести индивидуальную надпись. Это может быть название компании, телефон, слоган, город или другая информация.
Размер и расположение элементов подбираются с учётом конструкции рамки и особенностей макета.
Авторамки с индивидуальным дизайном
Для оформления можно выбрать собственный шрифт, цвет и вариант размещения фирменной информации. Такой подход позволяет создать авторамку в соответствии с корпоративным стилем компании.
Индивидуальный дизайн особенно подходит для бизнеса, который использует автомобильный транспорт как часть своей визуальной коммуникации.
Авторамки для бизнеса
Брендированные рамки подходят торговым компаниям, сервисным организациям, автосалонам, службам доставки и другим компаниям, использующим автомобили в работе.
Авторамки можно заказать единым тиражом для нескольких автомобилей, чтобы весь транспорт был оформлен одинаково.
Авторамки с логотипом оптом
Оптовый заказ подходит для корпоративных автопарков и компаний, которым необходимо оформить большое количество автомобилей.
Для всего тиража можно использовать единый макет, цвет и вариант нанесения фирменной символики.
Изготовление авторамок с логотипом
AEPRINT изготавливает авторамки с логотипом и индивидуальными надписями для корпоративного и рекламного использования.
При заказе можно выбрать цвет рамки, шрифт и вариант нанесения. На авторамку можно разместить логотип компании, телефон, слоган, название бренда или другую фирменную информацию.
Перед производством согласовываются параметры заказа и макет. Доступен бесплатный дизайн.
Срок изготовления — от 3 дней.