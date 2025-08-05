Авторамки с логотипом — практичный способ брендирования автомобиля и дополнительный рекламный носитель для бизнеса. На рамку для номера можно нанести логотип компании, название бренда, телефон, слоган или другую фирменную информацию. AEPRINT изготавливает авторамки под заказ в Екатеринбурге по индивидуальному макету.

Авторамки с логотипом

Брендированные рамки для автомобильных номеров подходят компаниям, которые используют корпоративные автомобили, автопарки и транспорт сотрудников. Логотип на авторамке позволяет сделать автомобиль частью фирменной коммуникации и повысить узнаваемость бренда.

Для оформления можно выбрать цвет рамки, шрифт и вариант размещения фирменной информации.

Авторамки на заказ

Авторамки изготавливаются по индивидуальному дизайну с учётом требований к оформлению. На рамке можно разместить логотип, надпись или другую информацию, связанную с компанией.

Индивидуальный макет позволяет адаптировать оформление под фирменный стиль бизнеса или конкретную рекламную задачу.

Рамки для номеров с логотипом

Автомобильные рамки с логотипом подходят для корпоративного транспорта, автомобилей сотрудников, служебных машин и автомобилей компаний.

Фирменная рамка дополняет внешний вид автомобиля и может использоваться как постоянный элемент корпоративного оформления.

Авторамки для корпоративных автомобилей

Для компаний с собственным автопарком авторамки помогают оформить транспорт в едином фирменном стиле.

Одинаковые рамки с логотипом можно использовать на автомобилях сотрудников, курьерском транспорте, служебных машинах и других транспортных средствах компании.

Рекламные авторамки

Авторамка может использоваться как дополнительный рекламный носитель. Автомобиль с фирменной рамкой постоянно находится в поле зрения других участников движения и окружающих.

На рамке можно разместить не только логотип, но и телефон, слоган или другую короткую информацию о компании.

Авторамки с надписью

Помимо логотипа, на рамку можно нанести индивидуальную надпись. Это может быть название компании, телефон, слоган, город или другая информация.

Размер и расположение элементов подбираются с учётом конструкции рамки и особенностей макета.

Авторамки с индивидуальным дизайном

Для оформления можно выбрать собственный шрифт, цвет и вариант размещения фирменной информации. Такой подход позволяет создать авторамку в соответствии с корпоративным стилем компании.

Индивидуальный дизайн особенно подходит для бизнеса, который использует автомобильный транспорт как часть своей визуальной коммуникации.

Авторамки для бизнеса

Брендированные рамки подходят торговым компаниям, сервисным организациям, автосалонам, службам доставки и другим компаниям, использующим автомобили в работе.

Авторамки можно заказать единым тиражом для нескольких автомобилей, чтобы весь транспорт был оформлен одинаково.

Авторамки с логотипом оптом

Оптовый заказ подходит для корпоративных автопарков и компаний, которым необходимо оформить большое количество автомобилей.

Для всего тиража можно использовать единый макет, цвет и вариант нанесения фирменной символики.

Изготовление авторамок с логотипом

AEPRINT изготавливает авторамки с логотипом и индивидуальными надписями для корпоративного и рекламного использования.

При заказе можно выбрать цвет рамки, шрифт и вариант нанесения. На авторамку можно разместить логотип компании, телефон, слоган, название бренда или другую фирменную информацию.

Перед производством согласовываются параметры заказа и макет. Доступен бесплатный дизайн.

Срок изготовления — от 3 дней.