Пледы с логотипом оптом
Пледы с вышивкой и печатью для подарков, отелей, выездов и промо: флисовые, из микрофибры, вязаные и шерстяные 130×150 и 150×200 см. Вышивка от 10 штук, DTF-печать от 5.
- От 10 штукминимальный тираж пледов
- Срок от 3 днейсобственное производство в Екатеринбурге
- Вышивкалоготип на углу пледа, от 10 шт.
- DTF-печатьот 145 ₽ за штуку при тираже от 500 шт.
Пледы с логотипом на заказ
Выберите модель, материал и способ нанесения. Стоимость зависит от цвета изделия, размера печати и тиража.
- Плед Kayla арт. HG346748/25в наличии 10 000+ шт Из переработанного сырья Вышивка или нашивка от 1 469 ₽цена без нанесения
- Плед Plush арт. G14732.10в наличии 10 000+ шт Тёплый подарок Вышивка или нашивка от 1 103 ₽цена без нанесения
- Плед Polar арт. O833101в наличии 10 000+ шт Мягкий тёплый флис Вышивка или нашивка от 655 ₽цена без нанесения
- Плед Rest арт. HG2407/35в наличии 10 000+ шт Мягкий тёплый флис Вышивка или нашивка от 1 245 ₽цена без нанесения
- Плед Thorpe арт. UX9074.11в наличии 10 000+ шт Тёплый подарок Вышивка или нашивка от 630 ₽цена без нанесения
- Плед Pollock арт. NNTEU39-991277в наличии 10 000+ шт Из переработанного сырья Вышивка или нашивка от 2 302 ₽цена без нанесения
- Плед Bering арт. AGBK5622S158в наличии 10 000+ шт Мягкий тёплый флис Вышивка или нашивка от 1 120 ₽цена без нанесения
- Плед Арго арт. AG16000.02в наличии 10 000+ шт Тёплый подарок Вышивка или нашивка от 680 ₽цена без нанесения
- Плед Dry арт. G5624.44в наличии 5 000+ шт Тёплый подарок Вышивка или нашивка от 1 496 ₽цена без нанесения
- Плед Super Soft арт. 615113.02в наличии 5 000+ шт Мягкий тёплый флис Вышивка или нашивка от 1 273 ₽цена без нанесения
- Плед Brandon арт. AGBK5624S102в наличии 10 000+ шт Мягкий тёплый флис Вышивка или нашивка от 1 401 ₽цена без нанесения
- Плед для пикника арт. TWP459.099в наличии 5 000+ шт Тёплый подарок Вышивка или нашивка от 2 885 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни пледов в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Флис, микрофибра, вязаные и шерстяные, 12 цветов
- Вышивка на углу, кожаная нашивка или DTF-печать
- Чехол или подарочная коробка с логотипом
- Отгрузка от 3 дней с собственного производства в Екатеринбурге
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем пледы на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать пледы под задачу
- 01Назначение
Промо и выезды — флис в чехле. Подарки — микрофибра и шерсть в коробке.
- 02Материал
Флис — бюджет и лёгкость. Микрофибра — мягкость. Шерсть — премиум.
- 03Нанесение
Вышивка на углу — классика. Кожаная нашивка — стильно. DTF — полноцвет.
- 04Размер
130×150 — офис и авто. 150×200 — дом и подарок.
Как нанести логотип на пледы
- ШелкографияКраска через трафарет. Стойкая, выгодна на тиражах от 50 шт. От 40 ₽.
- DTF-печатьПолноцвет на любой ткани, тираж от 10 шт. От 145 ₽ за штуку.
- ВышивкаНитками по плотной ткани. Премиальный вид, не выцветает и не трескается.
- ТермотрансферПлёнка под прессом: номера, имена, малые тиражи. От 40 ₽ за штуку.
- СублимацияПолная запечатка белой синтетики: спортформа, яркая графика.
- DTF со свечениемЛюминесцентная плёнка светится в темноте. От 218 ₽ за штуку.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 10 шт.минимальный тираж пледов
- от 3 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения на пледы по тиражу, цене и задачам
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Шелкографияхит
|от 50 шт.
|от 40 ₽/шт
|хлопок, смесовые
|до 4 цветов
|от 3 дней
|тиражи от 100 шт., строгий логотип
|DTF-печать
|от 10 шт.
|от 145 ₽/шт
|любая ткань
|полноцвет
|от 3 дней
|малые тиражи, фото и градиенты
|Вышивка
|от 10 шт.
|по запросу
|плотные ткани
|до 12 нитей
|от 5 дней
|поло, куртки, премиальная форма
|Термотрансфер
|от 50 шт.
|от 40 ₽/шт
|синтетика, хлопок
|до 4 цветов
|от 3 дней
|номера, имена, спортивная форма
|Сублимация
|от 30 шт.
|по запросу
|белая синтетика
|полноцвет
|от 5 дней
|полная запечатка, спортформа
|DTF со свечением
|от 10 шт.
|от 218 ₽/шт
|любая ткань
|полноцвет + свет
|от 3 дней
|промо, ивенты, эффект в темноте
- Тираж до 49 шт.DTF-печать от 145 ₽ за штуку, макет бесплатно
- Тираж от 1 000 шт.Шелкография от 56 ₽ за 1 цвет, каждый следующий +12 ₽
- Свыше 3 000 шт.Цена договорная — считаем индивидуально
Сколько стоит нанесение логотипа на плед
В таблице — шелкография для сравнения. Вышивка и нашивки на пледах считаются по макету
|Тираж
|1 цвет
|2 цвета
|3 цвета
|4 цвета
|50 шт
|100 шт
|300 шт
|1000 шт
|3000 шт
Цена за нанесение на одно изделие · Изделие: Белое · Размер печати: A6–A5
|Тираж
|Принт A5
|Принт A4
|Принт A3
|10 шт
|50 шт
|100 шт
|300 шт
|1 000 шт
|3 000 шт
Цена за один DTF-принт по прайсу печати, без стоимости изделия · перенос на изделие — по запросу · калькулятор DTF
- Цена в таблицетолько за печать, без стоимости изделия
- Смена изделия в тираже+1 000 ₽
- Смена цвета печати+1 000 ₽
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Футболка, шелкография
- Оверсайз-футболка, DTF
- Принт на спине, DTF
- Свитшот с принтом
- Вышивка на груди
- Куртка с вышивкой
- Шопер, DTF-печать
- Шопер с принтом
- Welcome-набор с шопером
- Смотреть
все работы300+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают пледы
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Подарки сотрудникамУютный плед с логотипом к Новому году
- Отели и глэмпингиПледы для номеров и веранд с вышивкой
- Кафе и рестораныПледы для летних веранд с логотипом
- Выездные мероприятияПледы в чехле для форумов на природе
- Подарки партнёрамШерстяной плед в подарочной коробке
- АвтосалоныПлед с логотипом дилера в комплект к авто
- Промо-акцииФлисовые пледы с крупным логотипом
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём модель, нанесение и упаковку
Другие виды одежды
Футболки, худи, поло, кепки и форма с логотипом
Как заказать пледы
Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в печать
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и размер пледовна связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем материал, размер и нанесение под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С пледами часто заказывают
Соберём весь заказ в одном месте — один договор, одна доставка
Пледы с логотипом оптом в Екатеринбурге
Производим пледы с логотипом оптом от 20 штук, срок от 10 дней. Флис, микрофибра, шерсть и вязаные, размеры от 130×150 до 200×220 см. Вышивка, жаккардовая вязка, тиснение по флису, кожаная нашивка. Собственное производство в Екатеринбурге.
Плед — зимний подарок, который уходит из офиса домой: им укрываются вечером, берут на дачу и в поездку. Для компании это способ попасть в личное пространство получателя с предметом, который вызывает положительные ассоциации — тепло, уют, забота.
Материал
Для массовых тиражей самый доступный вариант — флис: лёгкий, тёплый, быстро сохнет. Микрофибра и велсофт мягче на ощупь и выглядят дороже. Руководителям и партнёрам дарят вязаные пледы из акрила или шерстяной смеси. Шерсть теплее всего, но колется и требует бережного ухода.
Как наносится логотип
На флисе и микрофибре лучше всего работает вышивка в углу — сдержанно и надолго. Для вязаных пледов от 100 штук можно вывязать логотип прямо в полотне жаккардом. Подарочным тиражам добавляют кожаную нашивку с тиснением. Крупный логотип на весь плед снижает шанс, что им будут пользоваться дома, поэтому лучше небольшой знак в углу.
Упаковка и сезон
Плед вручают в чехле, коробке или перевязанным лентой с биркой. Часто комплектуют с термокружкой и чаем в зимнем наборе. Спрос приходится на ноябрь–декабрь — тираж под Новый год размещают в октябре. Минимальный заказ 30 000 ₽, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС.
Частые вопросы о пледах
Какой минимальный тираж пледов?
От 10 штук при вышивке, от 5 — DTF-печатью. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
Какой материал выбрать?
Для промо и массовых тиражей самый доступный вариант — флис: лёгкий, тёплый и быстро сохнет. Микрофибра и велсофт мягче и выглядят дороже, вязаные пледы из акрила или шерстяной смеси дарят руководителям и партнёрам. Шерсть теплее всего, но колется и требует бережного ухода.
Сколько стоит плед с логотипом?
Пледы в каталоге стоят от 630 ₽ до 2 885 ₽ без нанесения, в зависимости от материала и размера. Вышивку и нашивки считаем по макету, DTF-печать — от 165 ₽ до 145 ₽ за штуку формата A6. Пришлите логотип и тираж — рассчитаем итоговую стоимость.
Можно ли вышить на наших пледах?
Да, можем вышить логотип на ваших пледах. Сначала посмотрим материал и подберём размер вышивки — лучше всего работает небольшой знак в углу, который не мешает пользоваться пледом дома. Стоимость рассчитаем под тираж.
Какие размеры и цвета есть?
Основные размеры — 130×150 см для офиса и авто и 150×200 см для дома и подарка, есть модели до 200×220 см. Наличие цветов зависит от модели, актуальную палитру подберёт менеджер под ваш тираж.
Пледы с логотипом: сколько занимает изготовление?
Минимальный срок — от 3 дней, но для пледов чаще закладывайте от 10 дней. Жаккардовая вязка логотипа в полотне возможна для вязаных пледов от 100 штук. Тираж под Новый год лучше размещать в октябре — спрос приходится на ноябрь–декабрь.
Вышивка не полиняет после стирки?
Вышивка в углу пледа не выцветает и не трескается и служит долго. Для вязаных пледов от 100 штук логотип можно вывязать прямо в полотне жаккардом. Уход зависит от материала: флис неприхотлив, шерсть требует бережной стирки.
Упакуете в чехол или коробку?
Да, плед вручаем в чехле, коробке или перевязанным лентой с биркой. Для подарков партнёрам подойдёт шерстяной плед в подарочной коробке, часто его комплектуют с термокружкой и чаем в зимнем наборе.
Работаете по договору и с закрывающими документами?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Доставка по всей России транспортными компаниями, возможен самовывоз в Екатеринбурге.
Мы производим печать на всех видах одежды. Полный выбор пледов в каталоге по ссылке ниже. Либо вы можете запросить коммерческое предложение по вашим параметрам по электронной почте info@aeprint.ru
Пледы с логотипом — уютный и практичный вариант корпоративного подарка для сотрудников, клиентов и деловых партнёров. Брендированный плед можно использовать дома, в офисе, на природе, в поездках и во время корпоративных мероприятий. Фирменное оформление превращает обычный текстильный аксессуар в заметный элемент корпоративного мерча.
Пледы с логотипом для бизнеса
Корпоративные пледы подходят для подарков сотрудникам, клиентам и партнёрам. Такой подарок можно использовать самостоятельно или включить в более крупный подарочный набор вместе с другой сувенирной продукцией.
Плед особенно хорошо подходит для подарков, связанных с уютом, отдыхом и заботой о получателе. Его можно использовать дома, на даче, в поездках или во время отдыха на природе.
Брендированные пледы как корпоративный подарок
Плед с логотипом можно подарить сотрудникам на праздник, использовать в качестве подарка клиентам и партнёрам или включить в welcome-набор. Для разных категорий получателей можно подобрать варианты с учётом бюджета и формата подарка.
Плед также можно объединить с другими предметами в тематический подарочный комплект. Упаковку и остальные элементы набора можно оформить в едином фирменном стиле компании.
Печать логотипа на пледах
AEPRINT выполняет брендирование пледов несколькими технологиями: DTF-печатью, шелкографией, термотрансфером и полноцветной DTG-печатью. Также доступна DTF-печать с эффектом свечения.
Выбор технологии зависит от материала пледа, тиража, размера изображения и особенностей макета. Это позволяет подобрать подходящий способ нанесения как для небольшого корпоративного заказа, так и для крупного тиража.
На пледе можно разместить логотип, фирменную графику, надпись, иллюстрацию или другую информацию. Макет адаптируется с учётом поверхности и особенностей выбранного изделия.
Пледы с индивидуальным дизайном
Для корпоративного проекта можно разработать индивидуальное оформление пледа. Фирменная графика может быть выполнена в корпоративных цветах или дополнена тематическими элементами, связанными с мероприятием, праздником или рекламной кампанией.
Для большой серии можно использовать единый дизайн, а при необходимости подготовить несколько вариантов оформления в рамках одной концепции.
Пледы для мероприятий и подарочных наборов
Брендированные пледы подходят для корпоративных праздников, выставок, презентаций, загородных мероприятий и других событий. Они могут использоваться как подарок участникам или сотрудникам либо входить в состав тематического набора.
Плед можно сочетать с посудой, вкусными подарками, офисными аксессуарами и другой сувенирной продукцией. Состав набора подбирается индивидуально под количество получателей, задачу и бюджет проекта.
Изготовление пледов с логотипом
Срок изготовления пледов на странице AEPRINT указан от 3 дней. Для брендирования доступны DTF-печать, DTF с эффектом свечения, шелкография, термотрансфер и полноцветная DTG-печать. Для текстильной продукции заявлена стойкая печать с гарантией при стирках.
AEPRINT может выполнить нанесение и на продукцию заказчика. Для таких изделий распаковка и последующая упаковка оплачиваются отдельно. Минимальный тираж DTF-печати начинается от 5 изделий.
Пледы можно заказать отдельно или включить в корпоративный подарочный набор. Конкретный вариант продукции подбирается с учётом актуального ассортимента, тиража, дизайна и бюджета проекта.