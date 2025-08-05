Пледы с логотипом оптом в Екатеринбурге

Производим пледы с логотипом оптом от 20 штук, срок от 10 дней. Флис, микрофибра, шерсть и вязаные, размеры от 130×150 до 200×220 см. Вышивка, жаккардовая вязка, тиснение по флису, кожаная нашивка. Собственное производство в Екатеринбурге.

Плед — зимний подарок, который уходит из офиса домой: им укрываются вечером, берут на дачу и в поездку. Для компании это способ попасть в личное пространство получателя с предметом, который вызывает положительные ассоциации — тепло, уют, забота.

Материал Для массовых тиражей самый доступный вариант — флис: лёгкий, тёплый, быстро сохнет. Микрофибра и велсофт мягче на ощупь и выглядят дороже. Руководителям и партнёрам дарят вязаные пледы из акрила или шерстяной смеси. Шерсть теплее всего, но колется и требует бережного ухода. Как наносится логотип На флисе и микрофибре лучше всего работает вышивка в углу — сдержанно и надолго. Для вязаных пледов от 100 штук можно вывязать логотип прямо в полотне жаккардом. Подарочным тиражам добавляют кожаную нашивку с тиснением. Крупный логотип на весь плед снижает шанс, что им будут пользоваться дома, поэтому лучше небольшой знак в углу. Упаковка и сезон Плед вручают в чехле, коробке или перевязанным лентой с биркой. Часто комплектуют с термокружкой и чаем в зимнем наборе. Спрос приходится на ноябрь–декабрь — тираж под Новый год размещают в октябре. Минимальный заказ 30 000 ₽, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС.