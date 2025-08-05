Бомберы с логотипом оптом
Бомберы с вышивкой и печатью для мерча, команд и подарков: классические на резинке, утеплённые и лёгкие. Вышивка от 10 штук, DTF-печать от 5, шелкография от 50.
- От 10 штукминимальный тираж бомберов
- Срок от 3 днейсобственное производство в Екатеринбурге
- DTF-печатьот 145 ₽ за штуку при тираже от 500 шт.
- Шелкографияот 40 ₽ за 1 цвет при тираже от 3 000 шт.
Бомберы с логотипом на заказ
Выберите модель, материал и способ нанесения. Стоимость зависит от цвета изделия, размера печати и тиража.
- Бомбер California арт. O6440CQ0501в наличии 10 000+ шт С утеплителем Вышивка или DTF-печать от 5 432 ₽цена без нанесения
- Бомбер Wigton арт. G17622.40в наличии 1 000+ шт Стильная куртка для команды Вышивка или DTF-печать от 3 590 ₽цена без нанесения
- Бомбер Univer арт. G17402.30в наличии 1 000+ шт Стильная куртка для команды Вышивка или DTF-печать от 4 880 ₽цена без нанесения
- Бомбер Stan арт. S13100071в наличии 1 000+ шт Стильная куртка для команды Вышивка или DTF-печать от 2 900 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни бомберов в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Стандартная палитра 10 цветов, под заказ — любой Pantone
- Печать на груди, спине, рукаве — по вашему макету
- Малые тиражи DTF-печатью от 10 штук
- Отгрузка от 3 дней с собственного производства в Екатеринбурге
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем бомберы на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать бомберы под задачу
- 01Назначение
Мерч и ивенты — классика. Подарки — премиум с шевронами.
- 02Сезон
Лёгкие — лето. Утеплённые — осень и весна.
- 03Нанесение
Вышивка на груди — премиально. DTF на спине — крупный принт.
- 04Цвет
Чёрный и тёмно-синий — универсальны. Яркие — для мерча.
Как нанести логотип на бомберы
- ШелкографияКраска через трафарет. Стойкая, выгодна на тиражах от 50 шт. От 40 ₽.
- DTF-печатьПолноцвет на любой ткани, тираж от 10 шт. От 145 ₽ за штуку.
- ВышивкаНитками по плотной ткани. Премиальный вид, не выцветает и не трескается.
- ТермотрансферПлёнка под прессом: номера, имена, малые тиражи. От 40 ₽ за штуку.
- СублимацияПолная запечатка белой синтетики: спортформа, яркая графика.
- DTF со свечениемЛюминесцентная плёнка светится в темноте. От 218 ₽ за штуку.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 10 шт.минимальный тираж бомберов
- от 3 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения на бомберы по тиражу, цене и задачам
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Шелкографияхит
|от 50 шт.
|от 40 ₽/шт
|хлопок, смесовые
|до 4 цветов
|от 3 дней
|тиражи от 100 шт., строгий логотип
|DTF-печать
|от 10 шт.
|от 145 ₽/шт
|любая ткань
|полноцвет
|от 3 дней
|малые тиражи, фото и градиенты
|Вышивка
|от 10 шт.
|по запросу
|плотные ткани
|до 12 нитей
|от 5 дней
|поло, куртки, премиальная форма
|Термотрансфер
|от 50 шт.
|от 40 ₽/шт
|синтетика, хлопок
|до 4 цветов
|от 3 дней
|номера, имена, спортивная форма
|Сублимация
|от 30 шт.
|по запросу
|белая синтетика
|полноцвет
|от 5 дней
|полная запечатка, спортформа
|DTF со свечением
|от 10 шт.
|от 218 ₽/шт
|любая ткань
|полноцвет + свет
|от 3 дней
|промо, ивенты, эффект в темноте
- Тираж до 49 шт.DTF-печать от 145 ₽ за штуку, макет бесплатно
- Тираж от 1 000 шт.Шелкография от 56 ₽ за 1 цвет, каждый следующий +12 ₽
- Свыше 3 000 шт.Цена договорная — считаем индивидуально
Сколько стоит печать на бомберах
В таблице — шелкография по размеру печати и количеству цветов.
|Тираж
|1 цвет
|2 цвета
|3 цвета
|4 цвета
|50 шт
|100 шт
|300 шт
|1000 шт
|3000 шт
Цена за нанесение на одно изделие · Изделие: Белое · Размер печати: A6–A5
|Тираж
|Принт A5
|Принт A4
|Принт A3
|10 шт
|50 шт
|100 шт
|300 шт
|1 000 шт
|3 000 шт
Цена за один DTF-принт по прайсу печати, без стоимости изделия · перенос на изделие — по запросу · калькулятор DTF
- Цена в таблицетолько за печать, без стоимости изделия
- Смена изделия в тираже+1 000 ₽
- Смена цвета печати+1 000 ₽
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Футболка, шелкография
- Оверсайз-футболка, DTF
- Принт на спине, DTF
- Свитшот с принтом
- Вышивка на груди
- Куртка с вышивкой
- Шопер, DTF-печать
- Шопер с принтом
- Welcome-набор с шопером
- Смотреть
все работы300+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают бомберы
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Мерч для сотрудниковСтильные бомберы с логотипом на каждый день
- Подарки партнёрамПремиальный бомбер с вышивкой в коробке
- Фестивали и ивентыБомберы для команды организаторов
- ВыставкиЕдиный стиль стендистов
- Спортивные клубыБомберы с эмблемой и номером игрока
- Учебные заведенияБомберы выпускников в стиле колледж
- Топ-менеджерамБомбер с монограммой и шевронами
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём модель, нанесение и упаковку
Другие виды одежды
Футболки, худи, поло, кепки и форма с логотипом
Как заказать бомберы
Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в печать
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и модель бомберовна связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем модель, цвет и нанесение под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
Бомберы с логотипом оптом в Екатеринбурге
Производим бомберы с логотипом оптом от 10 штук, срок от 10 дней. Нейлон и полиэстер, утеплённые и лёгкие, трикотажные манжеты и воротник, карман на рукаве. Машинная вышивка, нашивки, шеврон на рукаве. Пошив по лекалам от 100 штук. Собственное производство в Екатеринбурге.
Бомбер — мерч с характером: его носят как повседневную вещь, а не как форму. Компании заказывают бомберы для команд, которые хотят выглядеть единым целым вне офиса — IT, агентства, спортивные клубы, — и как подарок, который действительно носят.
Почему бомбер работает как мерч
Бомбер исторически связан с командной принадлежностью — университетские куртки, лётные экипажи, спортивные команды. Поэтому логотип на нём воспринимается естественно, как нашивка команды, а не как реклама. Это редкий случай, когда корпоративная символика усиливает вещь, а не портит её.
Нанесение
Классическая схема для бомбера — вышивка на груди и шеврон на рукаве. Командному мерчу и спортклубам делают крупную вышивку или шенилл на спине. Карман на рукаве часто брендируют отдельно. Печать на бомбере проигрывает вышивке и нашивкам: эта вещь рассчитана на фактурное нанесение.
Размеры и пошив
Бомбер сидит плотно по фигуре, трикотажный низ не растягивается сильно — размер важнее, чем для худи. Пошив по индивидуальным лекалам от 100 штук: свой цвет корпуса, контрастные манжеты в фирменных цветах, подкладка с паттерном бренда. Минимальный заказ 30 000 ₽, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС.
Частые вопросы о бомберах
Какой минимальный тираж бомберов?
От 10 штук при DTF-печати. Шелкография выгодна от 50 штук, вышивка — от 10. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
Какую модель выбрать?
Для мерча и ивентов подойдёт классический бомбер на резинке, для подарков — премиальные модели с шевронами. Лёгкие бомберы — на лето, утеплённые — на осень и весну. В каталоге модели от 2 900 ₽ до 5 432 ₽.
Сколько стоит печать на бомберах?
Шелкография — от 164 ₽ за 1 цвет при тираже 50 шт. и до 40 ₽ при 3 000 шт., DTF формата A6 — от 165 ₽ до 145 ₽ за штуку. Цены только за печать, без стоимости бомбера. Но на бомбере лучше смотрятся вышивка и нашивки — их рассчитаем по макету.
Можно ли напечатать на наших изделиях?
Да, можем нанести логотип на бомберы заказчика. Сначала посмотрим ткань и подберём способ: вышивку на груди, шеврон на рукаве или печать. Стоимость рассчитаем под ваш тираж, макет подготовим бесплатно.
Какие цвета есть в наличии?
Универсальные цвета — чёрный и тёмно-синий, яркие берут для мерча. Наличие зависит от модели, актуальную палитру уточнит менеджер. Если нужен свой цвет корпуса и контрастные манжеты в фирменных цветах, возможен пошив по лекалам от 100 штук.
Бомберы с логотипом: сколько занимает изготовление?
Минимальный срок нанесения — от 3 дней, но для бомберов чаще закладывайте от 10 дней: вышивка и шевроны требуют больше времени. Пошив по индивидуальным лекалам считаем отдельно. Точный срок назовём при расчёте.
Печать не сотрётся после стирки?
На бомбере основное нанесение — вышивка и нашивки: они не выцветают и не трескаются. Печать возможна, но эта вещь рассчитана на фактурное нанесение, поэтому для долгой носки советуем вышивку.
Делаете вышивку на бомберах?
Да, классическая схема — вышивка на груди и шеврон на рукаве, вышивку делаем от 10 штук. Для командного мерча и спортклубов можно сделать крупную вышивку или шенилл на спине, а карман на рукаве брендировать отдельно.
Работаете по договору и с закрывающими документами?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Доставка по всей России транспортными компаниями, возможен самовывоз в Екатеринбурге.