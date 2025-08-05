Бомберы с логотипом оптом в Екатеринбурге

Производим бомберы с логотипом оптом от 10 штук, срок от 10 дней. Нейлон и полиэстер, утеплённые и лёгкие, трикотажные манжеты и воротник, карман на рукаве. Машинная вышивка, нашивки, шеврон на рукаве. Пошив по лекалам от 100 штук. Собственное производство в Екатеринбурге.

Бомбер — мерч с характером: его носят как повседневную вещь, а не как форму. Компании заказывают бомберы для команд, которые хотят выглядеть единым целым вне офиса — IT, агентства, спортивные клубы, — и как подарок, который действительно носят.

Почему бомбер работает как мерч Бомбер исторически связан с командной принадлежностью — университетские куртки, лётные экипажи, спортивные команды. Поэтому логотип на нём воспринимается естественно, как нашивка команды, а не как реклама. Это редкий случай, когда корпоративная символика усиливает вещь, а не портит её. Нанесение Классическая схема для бомбера — вышивка на груди и шеврон на рукаве. Командному мерчу и спортклубам делают крупную вышивку или шенилл на спине. Карман на рукаве часто брендируют отдельно. Печать на бомбере проигрывает вышивке и нашивкам: эта вещь рассчитана на фактурное нанесение. Размеры и пошив Бомбер сидит плотно по фигуре, трикотажный низ не растягивается сильно — размер важнее, чем для худи. Пошив по индивидуальным лекалам от 100 штук: свой цвет корпуса, контрастные манжеты в фирменных цветах, подкладка с паттерном бренда. Минимальный заказ 30 000 ₽, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС.