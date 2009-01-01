Шаблоны для макетов
31 шаблон в масштабе 1:1 с линией реза, вылетами, безопасной зоной и зонами нанесения — те же, по которым работает наше производство. Векторный PDF: откройте в CorelDRAW, Illustrator или Affinity, разместите макет на отдельном слое и пришлите нам.
- линия реза
- вылет фона
- безопасная зона
- зона нанесения
Полиграфия
- Визитка 90 × 50 и 85 × 55 мм
Печать 4+0 или 4+4 · вылет 2 мм · безопасное поле 3 мм2 стр.: Стандарт 90 × 50 мм · Евро 85 × 55 мм
- Пластиковая карта 86 × 54 мм
Печать 4+4 · вылет 2 мм · граница значимых элементов 3 мм · скругление R 3 мм
- Буклет A4, два фальца 297 × 210 → 100 × 210 мм
Евробуклет: обрезной 297 × 210 мм · вылет 2 мм · безопасное поле 3 мм от реза и от каждого сгиба2 стр.: Наружная сторона · Внутренняя сторона
- Листовки и форматы A6–A3 A6 · A5 · A4 · A3
Листовки, флаеры, сертификаты, дипломы, плакаты · вылет 2 мм · безопасное поле 3 мм3 стр.: A6 и A5 · A4 · A3
- Календарь-домик 210 × 100 мм
Настольный неперекидной календарь · печать 4+0 на картоне · вылет 2 мм · безопасное поле 3 мм
- Квартальный календарь мини · миди · макси
Настенный перекидной на 3 пружины · шапка и рекламные поля 4+0 · вылет 3 мм · безопасное поле 5 мм3 стр.: Мини, шапка A4 · Миди · Макси
- Кубарик (куб-блок) 90 × 90 мм
Блок 90 × 90 мм, офсет 80 г/м², печать 4+0 · вылет 2 мм · безопасное поле 3 мм
- Конверты Евро · C5 · C4
Печать 4+0 на готовом конверте · вылетов нет · макет внутри охранного поля 10 мм2 стр.: Евро и C5 · C4
- Папка A4 220 × 310 мм
Папка для документов под формат A4 · цифровая печать 4+4 · вылет 3 мм · безопасное поле 5 мм
Пакеты и сумки
- Пакет ПВД с вырубной ручкой 400 × 500 мм
Шелкография 1–4 цвета, с одной или двух сторон · фон в край невозможен
- Пакет «майка» 240 + 120 × 480 мм
Пакет-майка 240/120 × 480 мм, 20 мкм · печать 1–2 цвета
- Бумажный крафт-пакет пример 250 × 320 мм
Крафт 80 г/м², шелкография с 1–2 сторон · отступы: бока 30, низ 60, верх 80–100 мм
- Шоппер 380 × 420 мм
Хлопковый шоппер · шелкография до 255 × 275 мм · DTF до 295 × 315 мм
Текстиль
Посуда
- Кружка — развёртка 200 × 90 мм
Сублимация и деколь · стандартная кружка 330 мл · развёртка вокруг, без зоны ручки
- Термос 500 мл — развёртка 220 × 100 мм
УФ-печать, гравировка и шелкография по окружности · Ø ≈ 70 мм
- Бутылка — развёртка 200 × 90 мм
Алюминиевые и спортивные бутылки · УФ-печать, сублимация, тампопечать
Сувениры и браслеты
- Силиконовый браслет 12 и 25 мм
Шелкография, вдавленный или выпуклый логотип · снаружи и внутри2 стр.: Ширина 12 мм · Широкий 25 мм
- Ремувка-петля 15 × 150 и 20 × 150 мм
Ремувка с кольцом или карабином · печать с двух сторон · DTF или сублимация
- Лента для бейджа 15 · 20 · 25 × 900 мм
Сублимация по белой ленте · фон +1,5 мм за край · значимые элементы −2,5 мм от края
- Флешка-кредитка 84 × 52 мм
Полноцветная УФ-печать с двух сторон · вылет 1 мм · безопасное поле 3 мм
- Закатной значок Ø 25 · 37 · 56 мм
Полноцвет, в т. ч. светоотражающая плёнка · фон тянется на заворот
- Попсокет Ø 40 мм
УФ-печать на крышке · смещение до 1,5–2 мм
- Картхолдер силиконовый 57 × 87 мм
Карман для карт на смартфон · шелкография 1–2 цвета
- Коврик для мыши 300 × 250 · 220 × 180 · 233 × 186 мм
Полноцветная печать на всю площадь · вылет 3 мм · безопасное поле 5 мм2 стр.: 300 × 250 мм · 220 × 180 и Slim
- Подстаканник 90 × 90 мм
Картон или ПВХ · печать 4+0 · вылет 2 мм · безопасное поле 3 мм · скругление R 5 мм
- Шоколад 5 г — этикетка 94 × 31 мм
Флоу-пак для плитки 5 г · фон с вылетами до 104 × 41 мм · печатные элементы — в поле 88 × 25 мм
Наклейки и плёнка
- УФ-DTF наклейки — лист A3 297 × 420 мм
Печать УФ 4+0 с белилами и лаком · раскладка на лист A3
- DTF — раскладка на метр 580 × 1000 мм
Плёнка DTF шириной 580 мм · считаем по погонному метру · расстояние между принтами 5 мм
- Объёмные наклейки и шильдики лист A4
Полимерная заливка · дублирующий контур 4 мм для снятия облоя · непечатное поле 5 мм
Флаги
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Пришлите логотип в любом виде — бесплатно разместим его на шаблоне выбранного изделия и покажем визуализацию до запуска. Шаблон под конкретную модель или вырубной штамп пришлём по запросу.