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Шаблоны для макетов

31 шаблон в масштабе 1:1 с линией реза, вылетами, безопасной зоной и зонами нанесения — те же, по которым работает наше производство. Векторный PDF: откройте в CorelDRAW, Illustrator или Affinity, разместите макет на отдельном слое и пришлите нам.