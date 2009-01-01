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Шаблоны для макетов

31 шаблон в масштабе 1:1 с линией реза, вылетами, безопасной зоной и зонами нанесения — те же, по которым работает наше производство. Векторный PDF: откройте в CorelDRAW, Illustrator или Affinity, разместите макет на отдельном слое и пришлите нам.

  • линия реза
  • вылет фона
  • безопасная зона
  • зона нанесения

Полиграфия

  • Шаблон для макета: Визитка, 90 × 50 и 85 × 55 мм
    Визитка 90 × 50 и 85 × 55 мм

    Печать 4+0 или 4+4 · вылет 2 мм · безопасное поле 3 мм

    2 стр.: Стандарт 90 × 50 мм · Евро 85 × 55 мм
    Скачать PDF 85 КБ Цены и заказ
  • Шаблон для макета: Пластиковая карта, 86 × 54 мм
    Пластиковая карта 86 × 54 мм

    Печать 4+4 · вылет 2 мм · граница значимых элементов 3 мм · скругление R 3 мм

    Скачать PDF 76 КБ Цены и заказ
  • Шаблон для макета: Буклет A4, два фальца, 297 × 210 → 100 × 210 мм
    Буклет A4, два фальца 297 × 210 → 100 × 210 мм

    Евробуклет: обрезной 297 × 210 мм · вылет 2 мм · безопасное поле 3 мм от реза и от каждого сгиба

    2 стр.: Наружная сторона · Внутренняя сторона
    Скачать PDF 113 КБ Цены и заказ
  • Шаблон для макета: Листовки и форматы A6–A3, A6 · A5 · A4 · A3
    Листовки и форматы A6–A3 A6 · A5 · A4 · A3

    Листовки, флаеры, сертификаты, дипломы, плакаты · вылет 2 мм · безопасное поле 3 мм

    3 стр.: A6 и A5 · A4 · A3
    Скачать PDF 130 КБ Цены и заказ
  • Шаблон для макета: Календарь-домик, 210 × 100 мм
    Календарь-домик 210 × 100 мм

    Настольный неперекидной календарь · печать 4+0 на картоне · вылет 2 мм · безопасное поле 3 мм

    Скачать PDF 78 КБ Цены и заказ
  • Шаблон для макета: Квартальный календарь, мини · миди · макси
    Квартальный календарь мини · миди · макси

    Настенный перекидной на 3 пружины · шапка и рекламные поля 4+0 · вылет 3 мм · безопасное поле 5 мм

    3 стр.: Мини, шапка A4 · Миди · Макси
    Скачать PDF 141 КБ Цены и заказ
  • Шаблон для макета: Кубарик (куб-блок), 90 × 90 мм
    Кубарик (куб-блок) 90 × 90 мм

    Блок 90 × 90 мм, офсет 80 г/м², печать 4+0 · вылет 2 мм · безопасное поле 3 мм

    Скачать PDF 70 КБ Цены и заказ
  • Шаблон для макета: Конверты, Евро · C5 · C4
    Конверты Евро · C5 · C4

    Печать 4+0 на готовом конверте · вылетов нет · макет внутри охранного поля 10 мм

    2 стр.: Евро и C5 · C4
    Скачать PDF 89 КБ Цены и заказ
  • Шаблон для макета: Папка A4, 220 × 310 мм
    Папка A4 220 × 310 мм

    Папка для документов под формат A4 · цифровая печать 4+4 · вылет 3 мм · безопасное поле 5 мм

    Скачать PDF 88 КБ Цены и заказ

Пакеты и сумки

Текстиль

  • Шаблон для макета: Футболка и худи — зоны печати, размер L, 1:1
    Футболка и худи — зоны печати размер L, 1:1

    Шелкография, DTF, термоперенос · грудь до A4, спина до A3, логотип до 100 × 100 мм

    Скачать PDF 79 КБ Цены и заказ

Посуда

Сувениры и браслеты

Наклейки и плёнка

  • Шаблон для макета: УФ-DTF наклейки — лист A3, 297 × 420 мм
    УФ-DTF наклейки — лист A3 297 × 420 мм

    Печать УФ 4+0 с белилами и лаком · раскладка на лист A3

    Скачать PDF 159 КБ Цены и заказ
  • Шаблон для макета: DTF — раскладка на метр, 580 × 1000 мм
    DTF — раскладка на метр 580 × 1000 мм

    Плёнка DTF шириной 580 мм · считаем по погонному метру · расстояние между принтами 5 мм

    Скачать PDF 85 КБ
  • Шаблон для макета: Объёмные наклейки и шильдики, лист A4
    Объёмные наклейки и шильдики лист A4

    Полимерная заливка · дублирующий контур 4 мм для снятия облоя · непечатное поле 5 мм

    Скачать PDF 72 КБ Цены и заказ

Флаги

  • Шаблон для макета: Флаг «Парус», 56 × 140 … 63 × 270 см
    Флаг «Парус» 56 × 140 … 63 × 270 см

    Однослойный 4+0 или сшивной 4+4 · карман под флагшток 3,5 см

    5 стр.: 56 × 140 см · 56 × 160 см · 56 × 180 см · 56 × 210 см · 63 × 270 см
    Скачать PDF 275 КБ Цены и заказ

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