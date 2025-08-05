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Контрольные браслеты Tyvek с логотипом

Бумажные браслеты Tyvek для контроля входа на концертах, фестивалях, выставках и в клубах. Печать логотипа, нумерация и QR-коды, 20 цветов, отгрузка от 24 часов. Собственное производство в Екатеринбурге.

  • От 1 000 штукминимальный тираж Tyvek
  • Срок от 24 часовпечать на готовых браслетах
  • 20 цветов14 стандартных + 6 неоновых
  • от 2,1 ₽за браслет при 30 000 шт.
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Контрольные браслеты Tyvek с логотипом — AEPRINT
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Прайс-лист на контрольные браслеты

Цены за штуку без печати. Tyvek и Synta — одноразовые бумажные, винил — на пластиковой защёлке.

Бумажные контрольные браслеты TYVEK

Бумажные контрольные браслеты TYVEK

ТиражЦена за шт.Сумма за тираж
1000 шт3,2 ₽3 200 ₽
3000 шт2,7 ₽8 100 ₽
5000 шт2,6 ₽13 000 ₽
10 000 шт2,3 ₽23 000 ₽
30 000 шт2,1 ₽63 000 ₽
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Бумажные контрольные браслеты с флуоресцентным логотипом

Бумажные контрольные браслеты с флуоресцентным логотипом

ТиражЦена за шт.Сумма за тираж
1000 шт3,2 ₽3 200 ₽
3000 шт2,7 ₽8 100 ₽
5000 шт2,6 ₽13 000 ₽
10 000 шт2,3 ₽23 000 ₽
30 000 шт2,1 ₽63 000 ₽
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Бумажные контрольные браслеты SYNTA (полноцветная заливка)

Бумажные контрольные браслеты SYNTA (полноцветная заливка)

ТиражЦена за шт.Сумма за тираж
1 000 шт3,5 ₽3 500 ₽
3 000 шт3 ₽9 000 ₽
5 000 шт2,7 ₽13 500 ₽
10 000 шт2,5 ₽25 000 ₽
20 000 шт2,4 ₽48 000 ₽
30 000 шт2,25 ₽67 500 ₽
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Виниловые браслеты с логотипом

Виниловые браслеты с логотипом

ТиражЦена за шт.Сумма за тираж
5000 шт8,30 ₽41 500 ₽
10 000 шт8,1 ₽81 000 ₽
20 000 шт8 ₽160 000 ₽
50 000 шт7,5 ₽375 000 ₽
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Не нашли нужную модель или тираж?Пришлите макет и количество — подберём браслет и посчитаем точную стоимость со сроком.
СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО

Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге

Брендируем контрольные Tyvek на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.

  • 1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге

  • 50+единиц оборудования

  • с 2009 годаопыт в нанесении логотипов

  • ОТКпроверка каждой партии

Производство AEPRINT в ЕкатеринбургеНаше производство на ул. Черепанова
Производство AEPRINTПроизводство AEPRINTПроизводство AEPRINT

Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад

Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной

8 (800) 707-57-06Отдел продаж

СамовывозВ день готовности заказа

Приехать на производство Как проехать →
Карта: ул. Черепанова, 28Б ул. Черепанова, 28Б Открыть в Яндекс Картах
Экскурсии на производство

Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.

Как выбрать контрольный браслет под задачу

  • 01Материал

    Tyvek — прочная бумага на 1–3 дня; Synta — для полноцветной печати; винил — для многодневных событий

  • 02Цвет

    Разные цвета для категорий гостей: VIP, пресса, партнёры, персонал. В палитре 14 стандартных и 6 неоновых оттенков

  • 03Печать

    Чёрная — экономично; шелкография — плотный логотип; полноцвет — фото; флуоресцент — видно в UV

  • 04Защита

    Сквозная нумерация, QR-код или штрихкод — для учёта посетителей и защиты от подделок

Как нанести логотип на браслет Tyvek

  • Чёрная печать: контрольные браслеты Tyvek с логотипомЧёрная печатьЭкономичный вариант: логотип или текст в 1 цвет, +0,2 ₽ к цене браслета
  • Шелкография: контрольные браслеты Tyvek с логотипомШелкографияПлотный логотип в 1–2 цвета, +1 ₽ за шт. и печатная форма 1 000 ₽ за цвет
  • Флуоресцентная печать: контрольные браслеты Tyvek с логотипомФлуоресцентная печать9 неоновых красок, светятся в UV-свете, +2 ₽ за шт.
  • Полноцветная печать: контрольные браслеты Tyvek с логотипомПолноцветная печатьФото, градиенты и мелкий текст на Tyvek (+4 ₽) или виниле (+5 ₽)
  • Нумерация и QR: контрольные браслеты Tyvek с логотипомНумерация и QRПеременные данные: сквозные номера, QR-коды и штрихкоды, +1 ₽ за шт.
  • Брендированная коробка: контрольные браслеты Tyvek с логотипомБрендированная коробкаБрендирование упаковочной коробки вашим логотипом, +50 ₽
  • 17 летна рынке · с 2009 года
  • 15 000+компаний-клиентов
  • от 1 000 шт.минимальный тираж Tyvek
  • 24 часаминимальный срок изготовления
  • 20цветов браслетов в наличии
  • 15технологий нанесения

Какой контрольный браслет выбрать

Сравнили шесть вариантов по минимальному тиражу, цене, печати и назначению

Вид браслетаМин. тиражЦенаПечатьМатериалСрокЛучше всего подходит
Tyvek с чёрной печатьюхитот 1 000 шт.от 2,3 ₽/штчёрная 1 цветTyvekот 24 часовконцерты, выставки, вход на 1 день
Tyvek с шелкографиейот 1 000 шт.от 3,1 ₽/шт1–2 цветаTyvekот 24 часовфестивали, бренд-зоны, спонсоры
Tyvek флуоресцентныйот 1 000 шт.от 4,1 ₽/штфлуо 1 цветTyvekот 24 часовклубы, вечеринки, UV-контроль
Synta полноцветот 1 000 шт.от 2,25 ₽/штполноцветSyntaот 3 днейфото, градиенты, QR и билеты
Tyvek с нумерациейот 1 000 шт.от 3,3 ₽/шт1 цвет + номераTyvekот 24 часовучёт гостей, лотереи, розыгрыши
Виниловыйот 5 000 шт.от 7,5 ₽/шт1 цвет / полноцветвинилот 5 днейаквапарки, курорты, многодневные
  • Тираж 1 000–3 000 шт.Tyvek от 2,7 ₽ + печать, форма шелкографии 1 000 ₽
  • Тираж от 10 000 шт.Tyvek от 2,3 ₽, Synta от 2,5 ₽ за шт. с печатью
  • Многодневное мероприятиеВинил: не рвётся, не боится воды, от 5 000 шт.

Наши работы

Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.

Отзывы

Отзывы клиентов

Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.

5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
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  • Фото автора отзыва
    Екатерина Ерфомова27 июля
    ★ 5

    Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)

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  • Фото автора отзыва
    Дарьюшка6 июля
    ★ 5

    Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные сроки

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  • Фото автора отзыва
    Аурика Добря26 июня
    ★ 5

    Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильно

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    Иван Казанцев30 сентября
    ★ 5

    Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!

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  • Фото автора отзыва
    Турбиный Завод5 августа 2025
    ★ 5

    Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.

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Для каких задач заказывают контрольные браслеты Tyvek

Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.

  • Для концертов и фестивалейБыстрый контроль входа: цвет — категория гостя, номер — учёт посетителей
  • Для выставок и конференцийБраслеты вместо бейджей на 1–3 дня: участники, спикеры, пресса, партнёры
  • Для клубов и вечеринокНеоновые и флуоресцентные браслеты видны в UV-свете на входе и у бара
  • Для аквапарков и курортовВиниловые водостойкие браслеты на всё время пребывания гостя

  • Для спортивных событийНумерованные браслеты для участников забегов, турниров и зон питания
  • Для детских лагерей и парковЦветовая маркировка отрядов и групп, контактные данные на браслете
  • Для промоакций и лотерейУникальный номер или QR-код на браслете для розыгрышей и скидок
  • Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём материал, цвет и печать под ваш сценарий

Другие виды браслетов

Силиконовые, слэп, тканевые, LED и светоотражающие — под любое мероприятие

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Как заказать контрольные браслеты с логотипом

Шесть шагов от заявки до отгрузки.

  1. 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и дату мероприятияна связи Пн–Пт 10:00–18:00
  2. 02Подбор видаПредлагаем материал, цвета и способ печатив тот же день
  3. 03РасчётСчитаем браслеты, печать, нумерацию и доставкубесплатно
  4. 04МакетПроверяем файл и готовим его к печатибез спешки
  5. 05ПроизводствоПечатаем и контролируем качество тиражаот 24 часов
  6. 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России

С контрольными браслетами часто заказывают

Соберём весь заказ в одном месте — единый стиль, одна доставка

Контрольные браслеты Tyvek с логотипом оптом

Производим контрольные браслеты Tyvek с логотипом оптом от 1 000 штук, срок от 3 дней. Материал Tyvek, одноразовый клеевой замок, 13 и 25 мм шириной, сквозная нумерация, штрих-код и QR. Полноцветная печать. Собственное производство в Екатеринбурге.

Браслет Tyvek — инструмент контроля доступа на мероприятии: одноразовый замок не позволяет снять браслет и передать другому человеку. Организаторы концертов, фестивалей, конференций и клубов используют его, чтобы отсечь безбилетников и разделить зоны доступа.

Как работает контроль

Клеевой замок фиксируется один раз: при попытке снять браслет Tyvek рвётся, и повторно надеть его невозможно. Материал прочный на разрыв, но легко режется ножницами — снять можно только уничтожив браслет. Сквозная нумерация и штрих-код позволяют сверять браслеты с билетами. Разные цвета — для зон доступа: VIP, пресса, персонал, общая зона.

Tyvek или винил

Tyvek — однодневное мероприятие, дешевле, лёгкий и не мешает. Виниловый контрольный браслет прочнее и держится несколько дней — для многодневных фестивалей и лагерей. Для одного дня Tyvek оптимален. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.

Частые вопросы о контрольных браслетах

Какой минимальный тираж контрольных браслетов?

От 1 000 штук для браслетов Tyvek и Synta, от 5 000 — для виниловых. При тираже до 2 500 штук чёрная печать считается по минимальной стоимости — 500 ₽ за тираж.

Сколько стоит браслет Tyvek с логотипом?

Браслет Tyvek стандартного цвета с чёрной печатью стоит 3,4 ₽ при 1 000 шт. и 2,3 ₽ при 30 000 шт., с шелкографией в 1 цвет — от 4,2 до 3,1 ₽, полноцвет — от 7,2 до 6,1 ₽. Synta полноцвет — от 3,5 до 2,25 ₽. Шелкография требует печатной формы 1 000 ₽ за цвет, нумерация и QR — +1 ₽ за шт.

Можно ли снять браслет и надеть повторно?

Нет. Одноразовый клеевой замок фиксируется один раз: при попытке снять браслет Tyvek рвётся, и надеть его повторно невозможно. Материал прочный на разрыв, снять браслет можно только разрезав его ножницами. Поэтому передать браслет другому человеку не получится.

Какие цвета есть в наличии?

В наличии 20 цветов: 14 стандартных и 6 неоновых. Разные цвета удобно использовать для разделения зон доступа: VIP, пресса, персонал, общая зона. Для UV-контроля в клубах есть флуоресцентная печать 9 неоновыми красками, +2 ₽ за шт.

Можно ли напечатать номера или QR-код?

Да, печатаем переменные данные: сквозные номера, QR-коды и штрихкоды, это +1 ₽ за браслет. Нумерация и коды позволяют сверять браслеты с билетами, вести учёт гостей и проводить розыгрыши. Браслеты Tyvek с нумерацией — от 3,3 ₽ при тираже от 1 000 шт.

Сколько носится браслет Tyvek?

Tyvek рассчитан на однодневное мероприятие: он лёгкий, не мешает и держится весь день. Для многодневных фестивалей, аквапарков и курортов советуем виниловые браслеты — они не рвутся и не боятся воды, тираж от 5 000 шт., цена от 7,5 ₽.

Как подготовить макет?

Пришлите логотип в векторе: AI, EPS, PDF или CDR, растровый файл дизайнер отрисует. Для нумерации и QR-кодов подготовьте список данных или диапазон номеров. Макет и визуализацию подготовим бесплатно и согласуем с вами до печати.

Контрольные Tyvek с логотипом: сколько занимает изготовление?

Печать на готовых браслетах Tyvek — от 24 часов, полноцвет на Synta — от 3 дней, виниловые браслеты — от 5 дней. Итоговый срок зависит от тиража и вида печати. Сообщите дату мероприятия при заявке, чтобы мы спланировали производство.

Доставляете ли браслеты в другие города?

Да, отправляем браслеты по всей России транспортными компаниями, стоимость доставки посчитаем при расчёте. Можно забрать заказ самовывозом с производства в Екатеринбурге на ул. Черепанова, 28Б. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС.

Контрольный браслет нужен там, где организатору важно быстро отличать участников мероприятия и контролировать доступ. Цвет браслета может обозначать категорию гостя, а нанесённая информация — содержать название события, логотип, дату или другие данные. Для массовых мероприятий это проще, чем проверять пропуска на каждом входе.

Один браслет — одна категория посетителей

Цветовую маркировку можно использовать как часть системы доступа. Например, отдельные цвета назначаются обычным посетителям, партнёрам, организаторам и VIP-гостям. В стандартной палитре AEPRINT есть белый, чёрный, красный, жёлтый, синий, зелёный, фиолетовый, серебряный, золотой и другие цвета, а также неоновые оттенки.

Для мероприятий, где категории участников меняются от события к событию, такой подход позволяет сохранить единую систему идентификации, не усложняя работу сотрудников на входе.

TYVEK, полноцветные и виниловые модели

Бумажные браслеты TYVEK подходят для разовых мероприятий и крупных тиражей. На них можно нанести логотип экономичной чёрной печатью или использовать шелкографию, в том числе белым цветом.

Для более заметного оформления предусмотрены браслеты SYNTA с полноцветной заливкой. В этот вариант также можно добавить полноцветную печать, брендирование коробки и переменные данные.

Виниловые браслеты рассчитаны на более крупные тиражи: минимальный заказ этой модели начинается от 5 000 штук. Доступны печать логотипа, дополнительные цвета и полноцветное нанесение.

Флуоресцентная печать для вечерних мероприятий

Отдельный вариант — контрольные браслеты с флуоресцентным логотипом. Для нанесения доступны флуоресцентные розовый, красный, красно-оранжевый, жёлтый, лимонно-жёлтый, зелёный, синий и фиолетовые оттенки.

Такое оформление особенно уместно для концертов, клубных мероприятий и других событий, где браслет должен хорошо различаться при нестандартном освещении. При этом он продолжает выполнять основную функцию — визуальную идентификацию посетителя.

Что можно разместить на браслете

На поверхности можно разместить логотип организатора, название мероприятия, графический элемент фирменного стиля или информацию, связанную с конкретной категорией доступа. Для SYNTA доступна печать переменных данных — это позволяет персонализировать элементы тиража, когда одинакового изображения недостаточно.

Если требуется не только маркировка посетителей, но и рекламная функция, дизайн можно построить так, чтобы браслет одновременно работал как небольшой носитель фирменной айдентики.

Тираж подбирается под формат мероприятия

Для TYVEK на странице представлены тиражи от 1 000 до 30 000 штук. У SYNTA доступны партии от 1 000 до 30 000 штук, а виниловые модели производятся тиражами от 5 000 штук. При увеличении количества стоимость одного браслета снижается, поэтому для массовых мероприятий имеет смысл сразу рассчитывать необходимый запас.

AEPRINT изготавливает контрольные браслеты на собственном производстве в Екатеринбурге. Для стандартных вариантов заявлен срок изготовления от 24 часов; конкретный срок зависит от выбранной модели, тиража и способа нанесения. Заказы для бизнеса оформляются по договору, с закрывающими документами.

Контрольные браслеты особенно удобны в тех сценариях, где организатору нужно совместить физический контроль доступа с простой визуальной системой идентификации. Выбор материала, цвета и способа печати позволяет собрать такую систему под конкретное мероприятие, а не использовать одинаковую маркировку для всех посетителей.

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