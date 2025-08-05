Контрольные браслеты Tyvek с логотипом оптом

Производим контрольные браслеты Tyvek с логотипом оптом от 1 000 штук, срок от 3 дней. Материал Tyvek, одноразовый клеевой замок, 13 и 25 мм шириной, сквозная нумерация, штрих-код и QR. Полноцветная печать. Собственное производство в Екатеринбурге.

Браслет Tyvek — инструмент контроля доступа на мероприятии: одноразовый замок не позволяет снять браслет и передать другому человеку. Организаторы концертов, фестивалей, конференций и клубов используют его, чтобы отсечь безбилетников и разделить зоны доступа.

Как работает контроль Клеевой замок фиксируется один раз: при попытке снять браслет Tyvek рвётся, и повторно надеть его невозможно. Материал прочный на разрыв, но легко режется ножницами — снять можно только уничтожив браслет. Сквозная нумерация и штрих-код позволяют сверять браслеты с билетами. Разные цвета — для зон доступа: VIP, пресса, персонал, общая зона. Tyvek или винил Tyvek — однодневное мероприятие, дешевле, лёгкий и не мешает. Виниловый контрольный браслет прочнее и держится несколько дней — для многодневных фестивалей и лагерей. Для одного дня Tyvek оптимален. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.