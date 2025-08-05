Бумажные контрольные браслеты TYVEK
|Тираж
|Цена за шт.
|Сумма за тираж
|1000 шт
|3,2 ₽
|3 200 ₽
|3000 шт
|2,7 ₽
|8 100 ₽
|5000 шт
|2,6 ₽
|13 000 ₽
|10 000 шт
|2,3 ₽
|23 000 ₽
|30 000 шт
|2,1 ₽
|63 000 ₽
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Бумажные браслеты Tyvek для контроля входа на концертах, фестивалях, выставках и в клубах. Печать логотипа, нумерация и QR-коды, 20 цветов, отгрузка от 24 часов. Собственное производство в Екатеринбурге.
Цены за штуку без печати. Tyvek и Synta — одноразовые бумажные, винил — на пластиковой защёлке.
|Тираж
|Цена за шт.
|Сумма за тираж
|1000 шт
|3,2 ₽
|3 200 ₽
|3000 шт
|2,7 ₽
|8 100 ₽
|5000 шт
|2,6 ₽
|13 000 ₽
|10 000 шт
|2,3 ₽
|23 000 ₽
|30 000 шт
|2,1 ₽
|63 000 ₽
|Тираж
|Цена за шт.
|Сумма за тираж
|1000 шт
|3,2 ₽
|3 200 ₽
|3000 шт
|2,7 ₽
|8 100 ₽
|5000 шт
|2,6 ₽
|13 000 ₽
|10 000 шт
|2,3 ₽
|23 000 ₽
|30 000 шт
|2,1 ₽
|63 000 ₽
|Тираж
|Цена за шт.
|Сумма за тираж
|1 000 шт
|3,5 ₽
|3 500 ₽
|3 000 шт
|3 ₽
|9 000 ₽
|5 000 шт
|2,7 ₽
|13 500 ₽
|10 000 шт
|2,5 ₽
|25 000 ₽
|20 000 шт
|2,4 ₽
|48 000 ₽
|30 000 шт
|2,25 ₽
|67 500 ₽
|Тираж
|Цена за шт.
|Сумма за тираж
|5000 шт
|8,30 ₽
|41 500 ₽
|10 000 шт
|8,1 ₽
|81 000 ₽
|20 000 шт
|8 ₽
|160 000 ₽
|50 000 шт
|7,5 ₽
|375 000 ₽
Брендируем контрольные Tyvek на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Tyvek — прочная бумага на 1–3 дня; Synta — для полноцветной печати; винил — для многодневных событий
Разные цвета для категорий гостей: VIP, пресса, партнёры, персонал. В палитре 14 стандартных и 6 неоновых оттенков
Чёрная — экономично; шелкография — плотный логотип; полноцвет — фото; флуоресцент — видно в UV
Сквозная нумерация, QR-код или штрихкод — для учёта посетителей и защиты от подделок
Сравнили шесть вариантов по минимальному тиражу, цене, печати и назначению
|Вид браслета
|Мин. тираж
|Цена
|Печать
|Материал
|Срок
|Лучше всего подходит
|Tyvek с чёрной печатьюхит
|от 1 000 шт.
|от 2,3 ₽/шт
|чёрная 1 цвет
|Tyvek
|от 24 часов
|концерты, выставки, вход на 1 день
|Tyvek с шелкографией
|от 1 000 шт.
|от 3,1 ₽/шт
|1–2 цвета
|Tyvek
|от 24 часов
|фестивали, бренд-зоны, спонсоры
|Tyvek флуоресцентный
|от 1 000 шт.
|от 4,1 ₽/шт
|флуо 1 цвет
|Tyvek
|от 24 часов
|клубы, вечеринки, UV-контроль
|Synta полноцвет
|от 1 000 шт.
|от 2,25 ₽/шт
|полноцвет
|Synta
|от 3 дней
|фото, градиенты, QR и билеты
|Tyvek с нумерацией
|от 1 000 шт.
|от 3,3 ₽/шт
|1 цвет + номера
|Tyvek
|от 24 часов
|учёт гостей, лотереи, розыгрыши
|Виниловый
|от 5 000 шт.
|от 7,5 ₽/шт
|1 цвет / полноцвет
|винил
|от 5 дней
|аквапарки, курорты, многодневные
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
Силиконовые, слэп, тканевые, LED и светоотражающие — под любое мероприятие
Шесть шагов от заявки до отгрузки.
Соберём весь заказ в одном месте — единый стиль, одна доставка
Производим контрольные браслеты Tyvek с логотипом оптом от 1 000 штук, срок от 3 дней. Материал Tyvek, одноразовый клеевой замок, 13 и 25 мм шириной, сквозная нумерация, штрих-код и QR. Полноцветная печать. Собственное производство в Екатеринбурге.
Браслет Tyvek — инструмент контроля доступа на мероприятии: одноразовый замок не позволяет снять браслет и передать другому человеку. Организаторы концертов, фестивалей, конференций и клубов используют его, чтобы отсечь безбилетников и разделить зоны доступа.
Клеевой замок фиксируется один раз: при попытке снять браслет Tyvek рвётся, и повторно надеть его невозможно. Материал прочный на разрыв, но легко режется ножницами — снять можно только уничтожив браслет. Сквозная нумерация и штрих-код позволяют сверять браслеты с билетами. Разные цвета — для зон доступа: VIP, пресса, персонал, общая зона.
Tyvek — однодневное мероприятие, дешевле, лёгкий и не мешает. Виниловый контрольный браслет прочнее и держится несколько дней — для многодневных фестивалей и лагерей. Для одного дня Tyvek оптимален. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.
От 1 000 штук для браслетов Tyvek и Synta, от 5 000 — для виниловых. При тираже до 2 500 штук чёрная печать считается по минимальной стоимости — 500 ₽ за тираж.
Браслет Tyvek стандартного цвета с чёрной печатью стоит 3,4 ₽ при 1 000 шт. и 2,3 ₽ при 30 000 шт., с шелкографией в 1 цвет — от 4,2 до 3,1 ₽, полноцвет — от 7,2 до 6,1 ₽. Synta полноцвет — от 3,5 до 2,25 ₽. Шелкография требует печатной формы 1 000 ₽ за цвет, нумерация и QR — +1 ₽ за шт.
Нет. Одноразовый клеевой замок фиксируется один раз: при попытке снять браслет Tyvek рвётся, и надеть его повторно невозможно. Материал прочный на разрыв, снять браслет можно только разрезав его ножницами. Поэтому передать браслет другому человеку не получится.
В наличии 20 цветов: 14 стандартных и 6 неоновых. Разные цвета удобно использовать для разделения зон доступа: VIP, пресса, персонал, общая зона. Для UV-контроля в клубах есть флуоресцентная печать 9 неоновыми красками, +2 ₽ за шт.
Да, печатаем переменные данные: сквозные номера, QR-коды и штрихкоды, это +1 ₽ за браслет. Нумерация и коды позволяют сверять браслеты с билетами, вести учёт гостей и проводить розыгрыши. Браслеты Tyvek с нумерацией — от 3,3 ₽ при тираже от 1 000 шт.
Tyvek рассчитан на однодневное мероприятие: он лёгкий, не мешает и держится весь день. Для многодневных фестивалей, аквапарков и курортов советуем виниловые браслеты — они не рвутся и не боятся воды, тираж от 5 000 шт., цена от 7,5 ₽.
Пришлите логотип в векторе: AI, EPS, PDF или CDR, растровый файл дизайнер отрисует. Для нумерации и QR-кодов подготовьте список данных или диапазон номеров. Макет и визуализацию подготовим бесплатно и согласуем с вами до печати.
Печать на готовых браслетах Tyvek — от 24 часов, полноцвет на Synta — от 3 дней, виниловые браслеты — от 5 дней. Итоговый срок зависит от тиража и вида печати. Сообщите дату мероприятия при заявке, чтобы мы спланировали производство.
Да, отправляем браслеты по всей России транспортными компаниями, стоимость доставки посчитаем при расчёте. Можно забрать заказ самовывозом с производства в Екатеринбурге на ул. Черепанова, 28Б. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС.
Контрольный браслет нужен там, где организатору важно быстро отличать участников мероприятия и контролировать доступ. Цвет браслета может обозначать категорию гостя, а нанесённая информация — содержать название события, логотип, дату или другие данные. Для массовых мероприятий это проще, чем проверять пропуска на каждом входе.
Цветовую маркировку можно использовать как часть системы доступа. Например, отдельные цвета назначаются обычным посетителям, партнёрам, организаторам и VIP-гостям. В стандартной палитре AEPRINT есть белый, чёрный, красный, жёлтый, синий, зелёный, фиолетовый, серебряный, золотой и другие цвета, а также неоновые оттенки.
Для мероприятий, где категории участников меняются от события к событию, такой подход позволяет сохранить единую систему идентификации, не усложняя работу сотрудников на входе.
Бумажные браслеты TYVEK подходят для разовых мероприятий и крупных тиражей. На них можно нанести логотип экономичной чёрной печатью или использовать шелкографию, в том числе белым цветом.
Для более заметного оформления предусмотрены браслеты SYNTA с полноцветной заливкой. В этот вариант также можно добавить полноцветную печать, брендирование коробки и переменные данные.
Виниловые браслеты рассчитаны на более крупные тиражи: минимальный заказ этой модели начинается от 5 000 штук. Доступны печать логотипа, дополнительные цвета и полноцветное нанесение.
Отдельный вариант — контрольные браслеты с флуоресцентным логотипом. Для нанесения доступны флуоресцентные розовый, красный, красно-оранжевый, жёлтый, лимонно-жёлтый, зелёный, синий и фиолетовые оттенки.
Такое оформление особенно уместно для концертов, клубных мероприятий и других событий, где браслет должен хорошо различаться при нестандартном освещении. При этом он продолжает выполнять основную функцию — визуальную идентификацию посетителя.
На поверхности можно разместить логотип организатора, название мероприятия, графический элемент фирменного стиля или информацию, связанную с конкретной категорией доступа. Для SYNTA доступна печать переменных данных — это позволяет персонализировать элементы тиража, когда одинакового изображения недостаточно.
Если требуется не только маркировка посетителей, но и рекламная функция, дизайн можно построить так, чтобы браслет одновременно работал как небольшой носитель фирменной айдентики.
Для TYVEK на странице представлены тиражи от 1 000 до 30 000 штук. У SYNTA доступны партии от 1 000 до 30 000 штук, а виниловые модели производятся тиражами от 5 000 штук. При увеличении количества стоимость одного браслета снижается, поэтому для массовых мероприятий имеет смысл сразу рассчитывать необходимый запас.
AEPRINT изготавливает контрольные браслеты на собственном производстве в Екатеринбурге. Для стандартных вариантов заявлен срок изготовления от 24 часов; конкретный срок зависит от выбранной модели, тиража и способа нанесения. Заказы для бизнеса оформляются по договору, с закрывающими документами.
Контрольные браслеты особенно удобны в тех сценариях, где организатору нужно совместить физический контроль доступа с простой визуальной системой идентификации. Выбор материала, цвета и способа печати позволяет собрать такую систему под конкретное мероприятие, а не использовать одинаковую маркировку для всех посетителей.