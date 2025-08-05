Флешки с логотипом на заказ

Флешки с логотипом
USB-флешки из пластика, металла и дерева, флешки-визитки и браслеты с УФ-печатью или лазерной гравировкой. Запишем ваши файлы на всю партию. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 30 штукскладские модели 8–128 ГБ
- Срок от 2 днейнанесение на складские модели
- Работаем с юрлицамидоговор, счёт с НДС, закрывающие
- Макет бесплатнопревью с вашим логотипом
Флешки с логотипом — все виды
Пластик, металл, дерево, кожа, визитки и браслеты — 12 популярных категорий из 23 в каталоге, объём 8–128 ГБ
- Пластиковые флешки
- Металлические флешки
- Деревянные флешки
- Флешки-визитки
- Флешки-браслеты
- Флешки-ручки
- Флешки пластик-металл
- Кожаные флешки
- Стеклянные флешки
- Флешки-ключи
- OTG-флешки
- Упаковка для флешек
- Аквафлешки
- Бумажные флешки
- Светящиеся флешки
- Металлические под заказ
- Флешки с мини-чипом
- Флешки-часы
- Флешки-мультигерои
- Флешки-продукты
- Карты памяти
- Флешки ПВХ
- Ювелирные флешки
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем флешки на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Срок от 2 днейнанесение на складские модели
3 технологии нанесенияУФ-печать, гравировка, тампопечать
Макет бесплатнопокажем результат до заказа
Запись файлов на партиюпрезентации и каталоги на каждой флешке
- с 2009 годана рынке сувениров и мерча
- 50+единиц оборудования на производстве
- 1000 м²собственное производство
Технологии нанесения на флешки
Подбираем способ под материал корпуса: полноцветная УФ-печать на пластике, гравировка на металле и дереве, тампопечать для монохромных логотипов.
- 01УФ-печать Полноцвет, градиенты и мелкие детали на пластике, металле и дереве.
- 02Лазерная гравировка Логотип выжигается в металл или дерево — премиально и на весь срок службы.
- 03Тампопечать Монохромный логотип в 1–2 цвета — самый экономичный способ для тиражей.
- 04Шелкография на упаковке Брендируем коробочки и футляры под флешки — подарок «под ключ».
- 05Запись данных Записываем презентации, каталоги и видео на всю партию перед отгрузкой.
- 06Индивидуальные корпуса Флешки в форме вашего продукта или логотипа под заказ — от 300 штук.
Как выбрать флешку и нанесение?
Короткая шпаргалка: минимальный тираж и сильная сторона каждого варианта. Менеджер поможет выбрать под вашу задачу
|Вариант
|Тираж от
|Лучше всего подходит
|Пластик + УФ-печать
|30 шт.
|Промо-раздачи и выставки — полноцвет, минимальная цена
|Металл + гравировка
|30 шт.
|Деловые подарки партнёрам — премиальный вид, вечная надпись
|Дерево + гравировка
|50 шт.
|Эко-мерч и HoReCa — тёплый натуральный образ
|Флешка-визитка
|50 шт.
|Полноцвет с двух сторон, помещается в кошелёк
|Индивидуальный корпус
|300 шт.
|Флешка в форме продукта — запоминающийся сувенир
Цены на флешки с логотипом
Ориентир по стоимости: цена флешки зависит от корпуса и объёма памяти, нанесение считается отдельно. Точные цены по моделям — на странице вида, по кнопке «Подробнее».
|Вид флешки
|Цена от
|Мин. тираж
|Нанесение
|Срок
|Подробнее
|Пластиковые
|по запросу
|30 шт
|УФ-печать, тампопечать
|от 2 дней
|Подробнее
|Металлические
|по запросу
|30 шт
|гравировка, УФ-печать
|от 2 дней
|Подробнее
|Деревянные
|по запросу
|50 шт
|гравировка
|от 3 дней
|Подробнее
|Флешки-визитки
|по запросу
|50 шт
|УФ-печать полноцвет
|от 3 дней
|Подробнее
|Флешки-браслеты
|по запросу
|50 шт
|тампопечать
|от 3 дней
|Подробнее
|Кожаные
|по запросу
|50 шт
|тиснение, гравировка
|от 5 дней
|Подробнее
|Индивидуальный корпус
|по запросу
|300 шт
|формовка под заказ
|от 20 дней
|Подробнее
- Тампопечатьот 2,9 ₽/шт при 10 000
- Гравировкаот 25 ₽/шт при 1 000
- Запись данныхпо запросу
- Макет и визуализациябесплатно
Примеры наших работ
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
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все работы300+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Как мы работаем
Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в производство — вы видите результат раньше, чем платите.
- 01ЗаявкаПолучаем задачу и уточняем требованияна связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02РасчётПодбираем изделие и способ нанесенияв тот же день
- 03МакетПроверяем файл и готовим его к производствубесплатно
- 04СогласованиеПоказываем макет и вносим правки до запускабез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качество на своей площадкеот 2 дней
- 06ОтгрузкаПередаём заказ в доставку или на самовывозпо всей России
С флешками часто заказывают
Соберём весь заказ в одном месте — один договор, одна доставка
Флешки с логотипом на заказ
Флешки с логотипом делаем от 20 штук, срок от 5 дней. 23 вида: пластиковые, металлические, кожаные, деревянные, стеклянные, ПВХ по форме логотипа, флешки-браслеты, визитки, ключи, ручки. Лазерная гравировка от 31 ₽ при тираже от 1 000, УФ-печать полноцветом, тампопечать. Запись ваших материалов на носитель — бесплатно.
Флешка — единственный сувенир, который несёт в себе ваш контент: презентацию, каталог, прайс, видео о производстве. Человек получает не просто предмет с логотипом, а носитель, который открывает на компьютере и просматривает. При этом флешка остаётся в обиходе годами и не выбрасывается.
Материал корпуса
Для массовых тиражей берут пластик: любой цвет корпуса и полноцветная УФ-печать. Металл выглядит по-деловому и гравируется лазером — логотип не стирается. Дерево и бамбук — экоформат, гравировка выжигается в поверхность. Кожа с тиснением идёт на дорогие подарки, стекло и акрил с подсветкой — на имиджевые тиражи. Отдельный вариант — ПВХ с индивидуальной формой: корпус отливается по контуру вашего логотипа, продукта или техники, от 300 штук с изготовлением пресс-формы.
Объём памяти
Для презентации, каталога и прайса достаточно 8–16 ГБ — это самый ходовой диапазон для корпоративных тиражей. 32–64 ГБ берут, когда на флешке видео, проектная документация или дистрибутивы. Объём влияет на цену заметно сильнее, чем корпус: разница между 8 и 64 ГБ на тираже в тысячу штук значительнее, чем между пластиком и металлом.
Запись материалов и защита
Записываем ваши файлы на весь тираж — презентацию, каталог, видео, документы. Возможна автозагрузка при подключении и защита от удаления: пользователь не сотрёт ваши материалы случайно. Для конференций и выставок это снимает задачу раздавать материалы отдельно, а для отдела продаж — гарантирует, что у клиента всегда под рукой актуальный каталог.
Тиражи и упаковка
Минимальный тираж от 20 штук на складские модели, от 300 на изделия с индивидуальной формой корпуса. Флешки часто заказывают в подарочной упаковке: коробочка с ложементом, кожаный футляр, деревянный пенал. Для наборов флешку комбинируют с пауэрбанком, ручкой и ежедневником в едином оформлении.
Вопросы о флешках с логотипом
Какой минимальный тираж флешек с логотипом?
Складские модели с нанесением — пластиковые, металлические, деревянные, флешки-визитки — делаем от 30 штук. Индивидуальные корпуса в форме вашего продукта — от 300. Для теста возможен небольшой пробный заказ, уточните у менеджера.
Какими способами наносится логотип на флешку?
УФ-печатью — полноцвет на пластике, металле и дереве; лазерной гравировкой — на металле и дереве; тампопечатью — монохромный логотип в 1–2 цвета на больших тиражах. На кожаных корпусах делаем тиснение, на упаковке — шелкографию.
Какой объём памяти доступен?
Складские модели — от 8 до 128 ГБ. Для презентаций и каталогов обычно хватает 8–16 ГБ, для видео и проектной документации берут 32–64 ГБ. Подберём объём под ваши файлы и бюджет.
Можно ли записать наши файлы на все флешки?
Да. Записываем презентации, каталоги, видео и документы на всю партию перед отгрузкой. По запросу настроим автозагрузку при подключении и защиту от удаления файлов.
Сколько времени занимает производство?
Нанесение на складские модели — от 2 дней, на деревянные и флешки-визитки — от 3 дней, на кожаные — от 5 дней. Флешки с индивидуальным корпусом — от 20 дней с учётом изготовления пресс-формы.
Насколько долговечна печать и гравировка?
Лазерная гравировка не стирается весь срок службы флешки. УФ-печать устойчива к истиранию при обычном использовании. Тампопечать на корпусах, которые часто держат в руках и носят в кармане, со временем может истираться — для ежедневного использования лучше выбрать гравировку.
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Одежда, сувениры, электроника и полиграфия с нанесением логотипа