Флешки с логотипом на заказ

Флешки с логотипом делаем от 20 штук, срок от 5 дней. 23 вида: пластиковые, металлические, кожаные, деревянные, стеклянные, ПВХ по форме логотипа, флешки-браслеты, визитки, ключи, ручки. Лазерная гравировка от 31 ₽ при тираже от 1 000, УФ-печать полноцветом, тампопечать. Запись ваших материалов на носитель — бесплатно.

Флешка — единственный сувенир, который несёт в себе ваш контент: презентацию, каталог, прайс, видео о производстве. Человек получает не просто предмет с логотипом, а носитель, который открывает на компьютере и просматривает. При этом флешка остаётся в обиходе годами и не выбрасывается.

Материал корпуса Для массовых тиражей берут пластик: любой цвет корпуса и полноцветная УФ-печать. Металл выглядит по-деловому и гравируется лазером — логотип не стирается. Дерево и бамбук — экоформат, гравировка выжигается в поверхность. Кожа с тиснением идёт на дорогие подарки, стекло и акрил с подсветкой — на имиджевые тиражи. Отдельный вариант — ПВХ с индивидуальной формой: корпус отливается по контуру вашего логотипа, продукта или техники, от 300 штук с изготовлением пресс-формы. Объём памяти Для презентации, каталога и прайса достаточно 8–16 ГБ — это самый ходовой диапазон для корпоративных тиражей. 32–64 ГБ берут, когда на флешке видео, проектная документация или дистрибутивы. Объём влияет на цену заметно сильнее, чем корпус: разница между 8 и 64 ГБ на тираже в тысячу штук значительнее, чем между пластиком и металлом. Запись материалов и защита Записываем ваши файлы на весь тираж — презентацию, каталог, видео, документы. Возможна автозагрузка при подключении и защита от удаления: пользователь не сотрёт ваши материалы случайно. Для конференций и выставок это снимает задачу раздавать материалы отдельно, а для отдела продаж — гарантирует, что у клиента всегда под рукой актуальный каталог. Тиражи и упаковка Минимальный тираж от 20 штук на складские модели, от 300 на изделия с индивидуальной формой корпуса. Флешки часто заказывают в подарочной упаковке: коробочка с ложементом, кожаный футляр, деревянный пенал. Для наборов флешку комбинируют с пауэрбанком, ручкой и ежедневником в едином оформлении.