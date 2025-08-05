Пряники и печенье с логотипом
Имбирные пряники с росписью глазурью по вашему макету и печенье с логотипом. Ручная работа под событие. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 50 штукминимальный тираж
- Срок от 14 днейроспись вручную
- Роспись глазурьюлоготип и рисунок по макету
- Любая формавырубка по вашему эскизу
Пряники и печенье — форматы и варианты
Имбирные пряники с росписью, печенье с логотипом и наборы в коробках.
- Пряник с росписью арт. VK-PR-01хит продаж Имбирный пряник, роспись глазурью Логотип и рисунок вручную по макету по запросуцена зависит от тиража
- Печенье с логотипом арт. VK-PR-PCэкономичное Логотип наносится на выпечку Печать пищевыми красками по запросуцена зависит от тиража
- Набор в коробке арт. VK-PR-NBподарочный Несколько пряников в коробке с ложементом Печать коробки, лента и бирка по запросуцена зависит от состава
- Ещё варианты
Формы, размеры, сложность росписи, индивидуальная упаковка и наборы.Не нашли нужный формат?Опишите задачу и тираж — подберём наполнение и упаковку.
- Вырубка по контуру вашего логотипа
- Роспись глазурью вручную по макету
- Индивидуальная упаковка каждого пряника
- Наборы в коробке с ложементом
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем пряники и печенье на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать пряники и печенье
- 01Повод
Новый год, 8 Марта, юбилей или регулярные подарки клиентам — от этого зависит формат и бюджет.
- 02Бюджет на человека
От одной плитки шоколада до полноценного набора в коробке.
- 03Срок годности
Планируйте вручение внутри срока: у сладостей он короче, чем у чая и мёда.
- 04Упаковка
Именно она делает продукт корпоративным подарком, а не покупкой из магазина.
Брендирование упаковки для пряников
- Печать обёрткиПолноцветная обёртка или этикетка с вашим макетом.
- Коробка с ложементомЖёсткая коробка под состав набора.
- Лента и биркаФирменная лента, наклейка-пломба и бирка с пожеланием.
- Тиснение фольгойАкцент на логотипе крышки коробки.
- ВкладышОткрытка с поздравлением и составом набора.
- СборкаРазложим наполнение по коробкам и отгрузим готовыми.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 50 шт.минимальный тираж
- от 14 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какой формат выбрать
Сравнили форматы вкусных подарков.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Одна позицияхит
|от 100 шт.
|по запросу
|обёртка
|полноцвет
|от 10 дней
|массовая раздача, минимальный бюджет
|Мини-набор
|от 100 шт.
|по запросу
|коробка
|полноцвет
|от 14 дней
|2–3 позиции клиентам и сотрудникам
|Подарочный набор
|от 50 шт.
|по запросу
|коробка
|полноцвет
|от 14 дней
|партнёрам и ключевым клиентам
|VIP-набор
|от 30 шт.
|по запросу
|дерево
|гравировка
|от 20 дней
|первым лицам
|Крафтовое оформление
|от 100 шт.
|по запросу
|крафт
|1–2 цвета
|от 10 дней
|эко-подход и натуральные продукты
|Сборка комплектов
|от 50 шт.
|5 ₽/шт
|—
|—
|от 10 дней
|готовые наборы к вручению
- Сроки годностиПланируйте вручение внутри срока
- Новый годТираж закладывать с октября
- СборкаОтгружаем готовыми комплектами
Цены на пряники и печенье
Цена складывается из продукта, упаковки и сборки. Пришлём расчёт под ваш формат и тираж.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
- Цена в таблицеза упаковку, продукт считается отдельно
- Сроки годностиуказываем на каждой упаковке
- Сборка комплектов5 ₽ за изделие
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Вкусный подарочный набор
- Чайный набор с логотипом
- Кофе и шоколад с логотипом
- Чай с логотипом
- Смотреть
все работы200+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают пряники и печенье
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Новый годПряники с символикой и датой.
- 8 МартаПодарок женской части коллектива.
- ОткрытияКомплимент гостям на запуске точки.
- Детские мероприятияПряники для семейных событий.
- КлиентамПодарок, который фотографируют.
- ЮбилеиПряник с логотипом и датой компании.
- HoReCaКомплимент от заведения.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие вкусные подарки
Шоколад, мёд, чай, кофе, пряники и продуктовые наборы — 6 видов в разделе.
Как заказать пряники и печенье
Шесть шагов от макета до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 14 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С пряниками часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Пряники и печенье с логотипом оптом
Производим пряники и печенье с логотипом оптом от 100 штук, срок от 14 дней. Имбирные пряники с росписью глазурью по индивидуальному эскизу, печенье с печатью пищевыми красителями, наборы в коробке. Форма вырубается под ваш логотип. Сертификаты предоставляем.
Пряник — единственный съедобный подарок ручной работы: роспись делается вручную, поэтому его воспринимают как индивидуальный жест, а не как позицию из каталога. Компании берут пряники на Новый год, юбилеи и для подарков клиентам, где важно показать внимание, а не бюджет.
Роспись и форма
Форма вырубается под макет: логотип, здание компании, продукт, символ года. Роспись сахарной глазурью наносится вручную по контуру и заливке — можно воспроизвести фирменные цвета, но мелкие детали и тонкие линии в глазури не передаются, макет упрощаем. Печать пищевыми красителями по сахарной пластине даёт полноцвет и фотографическую точность, но выглядит менее рукотворно.
Сроки — главное ограничение
От 14 дней, потому что роспись ручная и производительность ограничена числом кондитеров. Под Новый год заказ размещают с октября: в ноябре и декабре кондитерские загружены полностью, и срок вырастает до месяца. Крупные тиражи разбиваются на партии — это обсуждается до запуска.
Упаковка
Пряник хрупкий, поэтому идёт в индивидуальном пакете или коробке с ложементом. Для наборов делаем коробку с логотипом и раскладкой под несколько пряников. Срок годности ограничен, тираж считают под дату вручения.
Частые вопросы о пряниках
Пряники и печенье с логотипом: какой минимальный тираж?
От 100 штук на одиночные позиции и от 50 на подарочные наборы. Новогодние тиражи закладывайте с октября.
Сколько стоит подарок?
Цена складывается из пряников, упаковки и сборки и зависит от размера, сложности росписи и тиража. Мелкие детали в глазури упрощаем, а если нужен полноцвет, предложим печать пищевыми красителями. Сборка комплектов — 5 ₽ за изделие, расчёт бесплатный.
Какой срок годности у продукта?
Срок годности у пряников ограничен, точные данные указываем на каждой упаковке. Поэтому тираж считаем под конкретную дату вручения. Сообщите дату события — спланируем производство так, чтобы подарки были свежими.
Пряники и печенье с логотипом: сколько занимает изготовление?
Минимальный срок — от 14 дней, потому что роспись глазурью делается вручную. Под Новый год заказ лучше размещать с октября: в ноябре и декабре кондитерские загружены, и срок может вырасти до месяца. Крупные тиражи разбиваем на партии, это обсуждаем до запуска.
Соберёте набор под наш бюджет?
Да, подберём формат под бюджет: пряник с росписью или печенье с логотипом в индивидуальном пакете, набор из нескольких пряников в коробке с ложементом. Пряники можно включить и в общий продуктовый набор с чаем или мёдом. Предложим варианты с расчётом.
Сделаете макет упаковки?
Да, макет пряника и упаковки делаем бесплатно и согласуем до запуска. Форму вырубаем по вашему эскизу — логотип, здание, продукт или символ года, а коробку оформляем с логотипом и раскладкой. Тонкие линии в глазури не передаются, поэтому дизайнер упростит макет.
Есть ли документы на продукцию?
Да, на пряники и печенье предоставляем сертификаты. Состав и срок годности указываем на упаковке каждого изделия. Если вашей службе закупок нужен определённый пакет документов, сообщите заранее — менеджер уточнит.
Отгрузите готовыми комплектами?
Да, пряник хрупкий, поэтому упаковываем каждый в индивидуальный пакет или коробку с ложементом и отгружаем готовыми комплектами. Сборка стоит 5 ₽ за изделие, от 50 штук. Доставляем по всей России транспортными компаниями.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Оплата — безналичная по счёту. Отгружаем по всей России транспортными компаниями, возможен самовывоз с производства в Екатеринбурге.