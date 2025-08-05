Пряники и печенье с логотипом оптом

Производим пряники и печенье с логотипом оптом от 100 штук, срок от 14 дней. Имбирные пряники с росписью глазурью по индивидуальному эскизу, печенье с печатью пищевыми красителями, наборы в коробке. Форма вырубается под ваш логотип. Сертификаты предоставляем.

Пряник — единственный съедобный подарок ручной работы: роспись делается вручную, поэтому его воспринимают как индивидуальный жест, а не как позицию из каталога. Компании берут пряники на Новый год, юбилеи и для подарков клиентам, где важно показать внимание, а не бюджет.

Роспись и форма Форма вырубается под макет: логотип, здание компании, продукт, символ года. Роспись сахарной глазурью наносится вручную по контуру и заливке — можно воспроизвести фирменные цвета, но мелкие детали и тонкие линии в глазури не передаются, макет упрощаем. Печать пищевыми красителями по сахарной пластине даёт полноцвет и фотографическую точность, но выглядит менее рукотворно. Сроки — главное ограничение От 14 дней, потому что роспись ручная и производительность ограничена числом кондитеров. Под Новый год заказ размещают с октября: в ноябре и декабре кондитерские загружены полностью, и срок вырастает до месяца. Крупные тиражи разбиваются на партии — это обсуждается до запуска. Упаковка Пряник хрупкий, поэтому идёт в индивидуальном пакете или коробке с ложементом. Для наборов делаем коробку с логотипом и раскладкой под несколько пряников. Срок годности ограничен, тираж считают под дату вручения.