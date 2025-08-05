Защитная одежда с логотипом оптом
Спецодежда и СИЗ с логотипом для производств, строек и служб: костюмы, куртки, жилеты, дождевики и каски. Шелкография от 50 штук, вышивка от 10, DTF-печать от 5.
- От 10 штукминимальный тираж спецодежды
- Срок от 3 днейсобственное производство в Екатеринбурге
- Вышивкастойкая к стиркам, от 10 шт.
- Шелкографияот 40 ₽ за 1 цвет при тираже от 3 000 шт.
Защитная одежда с логотипом на заказ
Выберите модель, материал и способ нанесения. Стоимость зависит от цвета изделия, размера печати и тиража.
- Кепка Reflect арт. O2182447в наличии 5 000+ шт Видно в темноте Вышивка или нашивка от 399 ₽цена без нанесения
- Бейсболка Hard Work арт. G71482.30в наличии 1 000+ шт Видно в темноте Вышивка или нашивка от 489 ₽цена без нанесения
- Жилет сигнальный СО-1 арт. G63081.89в наличии 1 000+ шт Видно в темноте Вышивка или DTF-печать от 550 ₽цена без нанесения
- Шапка Terban Reflect арт. HG346440/35в наличии 5 000+ шт Видно в темноте Вышивка или нашивка от 1 400 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни моделей защитной одежды в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Костюмы, куртки, жилеты, дождевики и каски
- Светоотражающие полосы, ГОСТ и сертификаты
- Вышивка, шелкография и термотрансфер
- Отгрузка от 3 дней с собственного производства в Екатеринбурге
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем защитная одежда на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать защитную одежду под задачу
- 01Назначение
Цех и стройка — костюмы. Дороги — сигнальные жилеты. Улица зимой — утеплённые.
- 02Ткань
Смесовая — износостойкость. Саржа — бюджет. Мембрана — дождь и ветер.
- 03Нанесение
Вышивка на груди — стойко к стиркам. Шелкография на спине — крупно.
- 04Требования
Светоотражающие полосы, ГОСТ и сертификаты — под требования площадки.
Как нанести логотип на защитную одежду
- ШелкографияКраска через трафарет. Стойкая, выгодна на тиражах от 50 шт. От 40 ₽.
- DTF-печатьПолноцвет на любой ткани, тираж от 10 шт. От 145 ₽ за штуку.
- ВышивкаНитками по плотной ткани. Премиальный вид, не выцветает и не трескается.
- ТермотрансферПлёнка под прессом: номера, имена, малые тиражи. От 40 ₽ за штуку.
- СублимацияПолная запечатка белой синтетики: спортформа, яркая графика.
- DTF со свечениемЛюминесцентная плёнка светится в темноте. От 218 ₽ за штуку.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 10 шт.минимальный тираж спецодежды
- от 3 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения на защитную одежду по тиражу, цене и задачам
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Шелкографияхит
|от 50 шт.
|от 40 ₽/шт
|хлопок, смесовые
|до 4 цветов
|от 3 дней
|тиражи от 100 шт., строгий логотип
|DTF-печать
|от 10 шт.
|от 145 ₽/шт
|любая ткань
|полноцвет
|от 3 дней
|малые тиражи, фото и градиенты
|Вышивка
|от 10 шт.
|по запросу
|плотные ткани
|до 12 нитей
|от 5 дней
|поло, куртки, премиальная форма
|Термотрансфер
|от 50 шт.
|от 40 ₽/шт
|синтетика, хлопок
|до 4 цветов
|от 3 дней
|номера, имена, спортивная форма
|Сублимация
|от 30 шт.
|по запросу
|белая синтетика
|полноцвет
|от 5 дней
|полная запечатка, спортформа
|DTF со свечением
|от 10 шт.
|от 218 ₽/шт
|любая ткань
|полноцвет + свет
|от 3 дней
|промо, ивенты, эффект в темноте
- Тираж до 49 шт.DTF-печать от 145 ₽ за штуку, макет бесплатно
- Тираж от 1 000 шт.Шелкография от 56 ₽ за 1 цвет, каждый следующий +12 ₽
- Свыше 3 000 шт.Цена договорная — считаем индивидуально
Сколько стоит печать на спецодежде
В таблице — шелкография по размеру печати и количеству цветов.
|Тираж
|1 цвет
|2 цвета
|3 цвета
|4 цвета
|50 шт
|100 шт
|300 шт
|1000 шт
|3000 шт
Цена за нанесение на одно изделие · Изделие: Белое · Размер печати: A6–A5
|Тираж
|Принт A5
|Принт A4
|Принт A3
|10 шт
|50 шт
|100 шт
|300 шт
|1 000 шт
|3 000 шт
Цена за один DTF-принт по прайсу печати, без стоимости изделия · перенос на изделие — по запросу · калькулятор DTF
- Цена в таблицетолько за печать, без стоимости изделия
- Смена изделия в тираже+1 000 ₽
- Смена цвета печати+1 000 ₽
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Футболка, шелкография
- Оверсайз-футболка, DTF
- Принт на спине, DTF
- Свитшот с принтом
- Вышивка на груди
- Куртка с вышивкой
- Шопер, DTF-печать
- Шопер с принтом
- Welcome-набор с шопером
- Смотреть
все работы300+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают защитная одежда
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Заводы и производстваКостюмы с логотипом для цехов и сборки
- Строительные компанииФорма подрядчика на всю площадку
- Нефтегаз и энергетикаЗимняя спецодежда для вахтовых бригад
- Дорожные и коммунальные службыСигнальные жилеты и куртки по ГОСТ
- Склады и логистикаЖилеты и куртки с логотипом для грузчиков
- Комплекты СИЗОдежда в наборе с касками и перчатками
- ОхранаФорма с вышивкой и шевронами
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём модель, нанесение и упаковку
Другие виды одежды
Футболки, худи, поло, кепки и форма с логотипом
Как заказать защитную одежду
Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в печать
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и требования к СИЗна связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем комплект, ткань и нанесение под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С защитной одеждой часто заказывают
Соберём весь заказ в одном месте — один договор, одна доставка
Защитная одежда с логотипом оптом в Екатеринбурге
Производим защитную одежду с логотипом оптом от 10 штук, срок от 7 дней. Сигнальные жилеты и куртки, костюмы для производства и склада, одежда с огнестойкой и антистатической пропиткой, халаты. Вышивка, нашивки, светоотражающая печать. Собственное производство в Екатеринбурге.
Защитная одежда — это не мерч, а средство индивидуальной защиты, и требования к ней задаёт охрана труда, а не отдел маркетинга. Логотип здесь выполняет рабочую задачу: сотрудник компании узнаётся на объекте, среди подрядчиков, на дороге. Промышленные, строительные, энергетические и логистические компании заказывают её как основу формы для производственного персонала.
Требования к защите
Сигнальная одежда обязана соответствовать классу видимости: определённая площадь флуоресцентного фона и светоотражающих полос. Огнестойкая пропитка — для работ у открытого огня и сварки, антистатическая — для взрывоопасных производств. Эти свойства подтверждаются сертификатами на ткань и изделие — без них одежда не проходит проверку охраны труда.
Как наносить логотип, не нарушая защиту
Логотип нельзя размещать поверх светоотражающих полос и нельзя уменьшать их площадь — это снижает класс видимости. На огнестойкой ткани печать допустима только огнестойкими составами, иначе нанесение само становится источником возгорания. Поэтому на защитной одежде чаще используют вышивку и нашивки, размещённые на свободных участках ткани.
Состав комплекта
Для производственного персонала собираем комплект целиком: костюм, сигнальный жилет, каска, перчатки — в единых цветах компании. Размеры собираем по сотрудникам заранее: защитная одежда должна сидеть свободно, чтобы не сковывать движения. Минимальный заказ 30 000 ₽, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС.
Частые вопросы о защитной одежде
Какой минимальный тираж спецодежды?
От 10 штук при вышивке, от 50 — шелкографией. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
Одежда соответствует ГОСТ?
Подбираем спецодежду под требования площадки: сигнальные жилеты и куртки по ГОСТ, светоотражающие полосы, одежду с огнестойкой и антистатической пропиткой. Защитные свойства подтверждаются сертификатами на ткань и изделие — какие документы есть на выбранную модель, уточнит менеджер.
Сколько стоит нанесение на спецодежду?
Шелкография — от 164 ₽ за 1 цвет при тираже 50 шт. и до 40 ₽ при 3 000 шт., DTF формата A6 — от 165 ₽ до 145 ₽ за штуку. Цены указаны только за нанесение, без стоимости одежды. Вышивку, нашивки и светоотражающую печать рассчитаем по макету.
Можно нанести логотип на нашу спецодежду?
Да, можем нанести логотип на вашу спецодежду. Посмотрим ткань и пропитку: логотип не размещаем поверх светоотражающих полос, а на огнестойкой ткани печать допустима только огнестойкими составами. Чаще всего предлагаем вышивку или нашивки на свободных участках.
Какие размеры есть в наличии?
Размерный ряд зависит от модели, наличие уточнит менеджер под ваш тираж. Размеры лучше собрать по сотрудникам заранее: защитная одежда должна сидеть свободно, чтобы не сковывать движения.
Защитная одежда с логотипом: сколько занимает изготовление?
Минимальный срок нанесения — от 3 дней, но для защитной одежды чаще закладывайте от 7 дней с учётом подбора моделей и размеров. Точный срок назовём при расчёте, макет согласуем бесплатно до запуска.
Вышивка выдержит промышленную стирку?
Вышивка стойкая к стиркам, поэтому её рекомендуем для спецодежды. Она не выцветает и не трескается и не нарушает защитные свойства ткани, если размещена на свободном участке. Режим стирки уточним под конкретную модель.
Делаете светоотражающие элементы?
Да, делаем светоотражающую печать, светоотражающие полосы и нашивки. Логотип размещаем так, чтобы не уменьшать площадь светоотражающих полос и не снижать класс видимости сигнальной одежды.
Работаете по договору и с закрывающими документами?
Да, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС и закрывающими документами. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Доставка по всей России транспортными компаниями или самовывоз с производства в Екатеринбурге.