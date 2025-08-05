Защитная одежда с логотипом оптом в Екатеринбурге

Производим защитную одежду с логотипом оптом от 10 штук, срок от 7 дней. Сигнальные жилеты и куртки, костюмы для производства и склада, одежда с огнестойкой и антистатической пропиткой, халаты. Вышивка, нашивки, светоотражающая печать. Собственное производство в Екатеринбурге.

Защитная одежда — это не мерч, а средство индивидуальной защиты, и требования к ней задаёт охрана труда, а не отдел маркетинга. Логотип здесь выполняет рабочую задачу: сотрудник компании узнаётся на объекте, среди подрядчиков, на дороге. Промышленные, строительные, энергетические и логистические компании заказывают её как основу формы для производственного персонала.

Требования к защите Сигнальная одежда обязана соответствовать классу видимости: определённая площадь флуоресцентного фона и светоотражающих полос. Огнестойкая пропитка — для работ у открытого огня и сварки, антистатическая — для взрывоопасных производств. Эти свойства подтверждаются сертификатами на ткань и изделие — без них одежда не проходит проверку охраны труда. Как наносить логотип, не нарушая защиту Логотип нельзя размещать поверх светоотражающих полос и нельзя уменьшать их площадь — это снижает класс видимости. На огнестойкой ткани печать допустима только огнестойкими составами, иначе нанесение само становится источником возгорания. Поэтому на защитной одежде чаще используют вышивку и нашивки, размещённые на свободных участках ткани. Состав комплекта Для производственного персонала собираем комплект целиком: костюм, сигнальный жилет, каска, перчатки — в единых цветах компании. Размеры собираем по сотрудникам заранее: защитная одежда должна сидеть свободно, чтобы не сковывать движения. Минимальный заказ 30 000 ₽, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС.