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Защитная одежда с логотипом оптом

Спецодежда и СИЗ с логотипом для производств, строек и служб: костюмы, куртки, жилеты, дождевики и каски. Шелкография от 50 штук, вышивка от 10, DTF-печать от 5.

  • От 10 штукминимальный тираж спецодежды
  • Срок от 3 днейсобственное производство в Екатеринбурге
  • Вышивкастойкая к стиркам, от 10 шт.
  • Шелкографияот 40 ₽ за 1 цвет при тираже от 3 000 шт.
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Защитная одежда с логотипом оптом — AEPRINT
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Защитная одежда с логотипом на заказ

Выберите модель, материал и способ нанесения. Стоимость зависит от цвета изделия, размера печати и тиража.

  • Кепка Reflect с логотипом
    Кепка Reflect арт. O2182447в наличии 5 000+ шт Видно в темноте Вышивка или нашивка Хлопок260 г/м²4 цв. от 399 ₽цена без нанесения
  • Бейсболка Hard Work с логотипом
    Бейсболка Hard Work арт. G71482.30в наличии 1 000+ шт Видно в темноте Вышивка или нашивка Хлопок2 цв. от 489 ₽цена без нанесения
  • Жилет сигнальный СО-1 с логотипом
    Жилет сигнальный СО-1 арт. G63081.89в наличии 1 000+ шт Видно в темноте Вышивка или DTF-печать Полиэстер2 цв. от 550 ₽цена без нанесения
  • Шапка Terban Reflect с логотипом
    Шапка Terban Reflect арт. HG346440/35в наличии 5 000+ шт Видно в темноте Вышивка или нашивка Акрил от 1 400 ₽цена без нанесения
  • Здесь — лишь малая часть моделей

    На складах поставщиков — сотни моделей защитной одежды в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.

    • Костюмы, куртки, жилеты, дождевики и каски
    • Светоотражающие полосы, ГОСТ и сертификаты
    • Вышивка, шелкография и термотрансфер
    • Отгрузка от 3 дней с собственного производства в Екатеринбурге
    • Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
    Защитная одежда с логотипом: ещё модель 1Защитная одежда с логотипом: ещё модель 2Защитная одежда с логотипом: ещё модель 3
СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО

Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге

Брендируем защитная одежда на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.

  • 1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге

  • 50+единиц оборудования

  • с 2009 годаопыт в нанесении логотипов

  • ОТКпроверка каждой партии

Производство AEPRINT в ЕкатеринбургеНаше производство на ул. Черепанова
Производство AEPRINTПроизводство AEPRINTПроизводство AEPRINT

Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад

Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной

8 (800) 707-57-06Отдел продаж

СамовывозВ день готовности заказа

Приехать на производство Как проехать →
Карта: ул. Черепанова, 28Б ул. Черепанова, 28Б Открыть в Яндекс Картах
Экскурсии на производство

Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.

Как выбрать защитную одежду под задачу

  • 01Назначение

    Цех и стройка — костюмы. Дороги — сигнальные жилеты. Улица зимой — утеплённые.

  • 02Ткань

    Смесовая — износостойкость. Саржа — бюджет. Мембрана — дождь и ветер.

  • 03Нанесение

    Вышивка на груди — стойко к стиркам. Шелкография на спине — крупно.

  • 04Требования

    Светоотражающие полосы, ГОСТ и сертификаты — под требования площадки.

Как нанести логотип на защитную одежду

  • 17 летна рынке · с 2009 года
  • 15 000+компаний-клиентов
  • от 10 шт.минимальный тираж спецодежды
  • от 3 днейминимальный срок изготовления
  • 30 000 ₽минимальная сумма заказа
  • 15технологий нанесения

Какое нанесение выбрать

Сравнили способы нанесения на защитную одежду по тиражу, цене и задачам

СпособМин. тиражЦенаМатериалЦветностьСрокЛучше всего подходит
Шелкографияхитот 50 шт.от 40 ₽/штхлопок, смесовыедо 4 цветовот 3 днейтиражи от 100 шт., строгий логотип
DTF-печатьот 10 шт.от 145 ₽/штлюбая тканьполноцветот 3 днеймалые тиражи, фото и градиенты
Вышивкаот 10 шт.по запросуплотные тканидо 12 нитейот 5 днейполо, куртки, премиальная форма
Термотрансферот 50 шт.от 40 ₽/штсинтетика, хлопокдо 4 цветовот 3 днейномера, имена, спортивная форма
Сублимацияот 30 шт.по запросубелая синтетикаполноцветот 5 днейполная запечатка, спортформа
DTF со свечениемот 10 шт.от 218 ₽/штлюбая тканьполноцвет + светот 3 днейпромо, ивенты, эффект в темноте
  • Тираж до 49 шт.DTF-печать от 145 ₽ за штуку, макет бесплатно
  • Тираж от 1 000 шт.Шелкография от 56 ₽ за 1 цвет, каждый следующий +12 ₽
  • Свыше 3 000 шт.Цена договорная — считаем индивидуально

Сколько стоит печать на спецодежде

В таблице — шелкография по размеру печати и количеству цветов.

Прайс-лист PDF
Тираж1 цвет2 цвета3 цвета4 цвета
50 шт
100 шт
300 шт
1000 шт
3000 шт

Цена за нанесение на одно изделие · Изделие: Белое · Размер печати: A6–A5

Вышивка, Термотрансфер, Сублимация, Светоотраж. — цены под ваш тираж и макет
Выберите цену в таблице
  • Цена в таблицетолько за печать, без стоимости изделия
  • Смена изделия в тираже+1 000 ₽
  • Смена цвета печати+1 000 ₽
  • Макет и визуализациябесплатно
Нужен точный расчёт под ваш тираж?Пришлите макет, модель и количество — посчитаем стоимость вместе со сроком
Рассчитать мой тираж

Наши работы

Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.

  • Футболка, шелкография: работа AEPRINTФутболка, шелкография
  • Оверсайз-футболка, DTF. Нанесение логотипа на производстве AEPRINTОверсайз-футболка, DTF
  • Принт на спине, DTF, печать логотипа на заказПринт на спине, DTF
  • Работа AEPRINT: свитшот с принтомСвитшот с принтом
  • Вышивка на груди: работа AEPRINTВышивка на груди
  • Куртка с вышивкой. Нанесение логотипа на производстве AEPRINTКуртка с вышивкой
  • Шопер, DTF-печать, печать логотипа на заказШопер, DTF-печать
  • Работа AEPRINT: шопер с принтомШопер с принтом
  • Welcome-набор с шопером: работа AEPRINTWelcome-набор с шопером
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    все работы    300+ проектов
Отзывы

Отзывы клиентов

Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.

5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
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  • Фото автора отзыва
    Екатерина Ерфомова27 июля
    ★ 5

    Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)

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  • Фото автора отзыва
    Дарьюшка6 июля
    ★ 5

    Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные сроки

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  • Фото автора отзыва
    Аурика Добря26 июня
    ★ 5

    Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильно

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  • Фото автора отзыва
    Иван Казанцев30 сентября
    ★ 5

    Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!

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    Турбиный Завод5 августа 2025
    ★ 5

    Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.

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Для каких задач заказывают защитная одежда

Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.

  • Заводы и производстваКостюмы с логотипом для цехов и сборки
  • Строительные компанииФорма подрядчика на всю площадку
  • Нефтегаз и энергетикаЗимняя спецодежда для вахтовых бригад
  • Дорожные и коммунальные службыСигнальные жилеты и куртки по ГОСТ

  • Склады и логистикаЖилеты и куртки с логотипом для грузчиков
  • Комплекты СИЗОдежда в наборе с касками и перчатками
  • ОхранаФорма с вышивкой и шевронами
  • Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём модель, нанесение и упаковку

Другие виды одежды

Футболки, худи, поло, кепки и форма с логотипом

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Как заказать защитную одежду

Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в печать

  1. 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и требования к СИЗна связи Пн–Пт 10:00–18:00
  2. 02Подбор моделиПредлагаем комплект, ткань и нанесение под бюджетв тот же день
  3. 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
  4. 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
  5. 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
  6. 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России

С защитной одеждой часто заказывают

Соберём весь заказ в одном месте — один договор, одна доставка

Защитная одежда с логотипом оптом в Екатеринбурге

Производим защитную одежду с логотипом оптом от 10 штук, срок от 7 дней. Сигнальные жилеты и куртки, костюмы для производства и склада, одежда с огнестойкой и антистатической пропиткой, халаты. Вышивка, нашивки, светоотражающая печать. Собственное производство в Екатеринбурге.

Защитная одежда — это не мерч, а средство индивидуальной защиты, и требования к ней задаёт охрана труда, а не отдел маркетинга. Логотип здесь выполняет рабочую задачу: сотрудник компании узнаётся на объекте, среди подрядчиков, на дороге. Промышленные, строительные, энергетические и логистические компании заказывают её как основу формы для производственного персонала.

Требования к защите

Сигнальная одежда обязана соответствовать классу видимости: определённая площадь флуоресцентного фона и светоотражающих полос. Огнестойкая пропитка — для работ у открытого огня и сварки, антистатическая — для взрывоопасных производств. Эти свойства подтверждаются сертификатами на ткань и изделие — без них одежда не проходит проверку охраны труда.

Как наносить логотип, не нарушая защиту

Логотип нельзя размещать поверх светоотражающих полос и нельзя уменьшать их площадь — это снижает класс видимости. На огнестойкой ткани печать допустима только огнестойкими составами, иначе нанесение само становится источником возгорания. Поэтому на защитной одежде чаще используют вышивку и нашивки, размещённые на свободных участках ткани.

Состав комплекта

Для производственного персонала собираем комплект целиком: костюм, сигнальный жилет, каска, перчатки — в единых цветах компании. Размеры собираем по сотрудникам заранее: защитная одежда должна сидеть свободно, чтобы не сковывать движения. Минимальный заказ 30 000 ₽, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС.

Частые вопросы о защитной одежде

Какой минимальный тираж спецодежды?

От 10 штук при вышивке, от 50 — шелкографией. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.

Одежда соответствует ГОСТ?

Подбираем спецодежду под требования площадки: сигнальные жилеты и куртки по ГОСТ, светоотражающие полосы, одежду с огнестойкой и антистатической пропиткой. Защитные свойства подтверждаются сертификатами на ткань и изделие — какие документы есть на выбранную модель, уточнит менеджер.

Сколько стоит нанесение на спецодежду?

Шелкография — от 164 ₽ за 1 цвет при тираже 50 шт. и до 40 ₽ при 3 000 шт., DTF формата A6 — от 165 ₽ до 145 ₽ за штуку. Цены указаны только за нанесение, без стоимости одежды. Вышивку, нашивки и светоотражающую печать рассчитаем по макету.

Можно нанести логотип на нашу спецодежду?

Да, можем нанести логотип на вашу спецодежду. Посмотрим ткань и пропитку: логотип не размещаем поверх светоотражающих полос, а на огнестойкой ткани печать допустима только огнестойкими составами. Чаще всего предлагаем вышивку или нашивки на свободных участках.

Какие размеры есть в наличии?

Размерный ряд зависит от модели, наличие уточнит менеджер под ваш тираж. Размеры лучше собрать по сотрудникам заранее: защитная одежда должна сидеть свободно, чтобы не сковывать движения.

Защитная одежда с логотипом: сколько занимает изготовление?

Минимальный срок нанесения — от 3 дней, но для защитной одежды чаще закладывайте от 7 дней с учётом подбора моделей и размеров. Точный срок назовём при расчёте, макет согласуем бесплатно до запуска.

Вышивка выдержит промышленную стирку?

Вышивка стойкая к стиркам, поэтому её рекомендуем для спецодежды. Она не выцветает и не трескается и не нарушает защитные свойства ткани, если размещена на свободном участке. Режим стирки уточним под конкретную модель.

Делаете светоотражающие элементы?

Да, делаем светоотражающую печать, светоотражающие полосы и нашивки. Логотип размещаем так, чтобы не уменьшать площадь светоотражающих полос и не снижать класс видимости сигнальной одежды.

Работаете по договору и с закрывающими документами?

Да, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС и закрывающими документами. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Доставка по всей России транспортными компаниями или самовывоз с производства в Екатеринбурге.

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