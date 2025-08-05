Таблички на дверь с логотипом оптом

Производим таблички на дверь с логотипом оптом от 10 штук, срок от 3 дней. Акрил, ПВХ, алюминий, дерево, размеры от 10×5 до 30×20 см, крепление на скотч, саморезы или дистанционные держатели. Гравировка, УФ-печать, объёмные буквы. Собственное производство в Екатеринбурге.

Табличка на дверь — навигация и идентификация внутри офиса: номер кабинета, должность, название отдела. Для компании это часть фирменного стиля помещения, которую видят посетители и сотрудники каждый день, поэтому таблички делают единой серией.

Материал под интерьер Для офисов универсален акрил с УФ-печатью или гравировкой — выглядит современно. В кабинеты руководителей и госучреждения берут алюминий с гравировкой, строгий деловой стиль. Самый бюджетный материал для служебных помещений — ПВХ. Эко-офисам и заведениям с соответствующим интерьером подходит дерево. Дистанционные держатели создают эффект парящей таблички. Серия и сменность Таблички делают серией в едином стиле для всего офиса — от входной группы до кабинетов. Для кабинетов, где меняются сотрудники, делают табличку с карманом под сменную вставку: фамилия печатается на бумаге и меняется без замены таблички. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.