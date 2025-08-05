Таблички на дверь на заказ
Кабинетные и офисные таблички из оргстекла, композита и металла. Навигация по зданию в едином стиле. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 1 штукиминимальный заказ
- Срок от 3 днейпечать и фрезеровка у нас
- Оргстеклометалл, композит, ПВХ
- Вкладышфамилия меняется, табличка остаётся
Таблички на дверь — форматы и варианты
Таблички из оргстекла на дистанционных держателях, композита, металла и ПВХ.
- Табличка из оргстекла арт. PG-TB-ORхит продаж Прозрачный акрил на дистанционных держателях УФ-печать с обратной стороны по запросуцена зависит от размера
- Металлическая табличка арт. PG-TB-MTпремиум Нержавеющая сталь с гравировкой Лазерная гравировка по металлу по запросуцена зависит от размера
- Со сменным вкладышем арт. PG-TB-SMдля кабинетов Рамка с окном под бумажный вкладыш Печать рамки, вкладыш меняется по запросуцена зависит от размера
- Ещё варианты
Размеры, материалы, крепления, шрифты и системы навигации.Не нашли нужный формат?Опишите задачу и тираж — подберём материал, формат и отделку.
- Сменный вкладыш — фамилия меняется без замены таблички
- Дистанционные держатели для эффекта парения
- Единая система навигации по всему зданию
- Тактильные таблички со шрифтом Брайля
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем таблички на дверь на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать таблички
- 01Где стоит
В помещении подойдёт лёгкая конструкция, на улице нужна ветроустойчивость и стойкие материалы.
- 02Материал
Баннерная ткань для полотен, пластик и композит для жёстких конструкций, плёнка для оклейки.
- 03Мобильность
Переносить каждый день или поставить один раз — от этого зависит вес и тип каркаса.
- 04Срок службы
Для разовых мероприятий и для постоянной эксплуатации подбираются разные материалы.
Отделка и постпечать для табличек
- Широкоформатная печатьПолноцвет по баннеру, плёнке и пластику с высоким разрешением.
- ЛюверсыМеталлические кольца по периметру для крепления полотна.
- ЛаминацияЗащитная плёнка от ультрафиолета и осадков для наружных конструкций.
- ФрезеровкаРезка пластика и композита по контуру макета.
- Каркас и монтажИзготовление конструкции и установка на месте.
- Сменные модулиЗамена полотна или вкладыша без замены конструкции.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 10 шт.минимальный тираж
- от 3 днейминимальный срок печати
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какую печать выбрать
Сравнили материалы и конструкции.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Баннерная тканьхит
|от 10 шт.
|по запросу
|улица и зал
|полноцвет
|от 1 дня
|полотна, растяжки, фоны
|Самоклеящаяся плёнка
|от 10 шт.
|по запросу
|гладкая основа
|полноцвет
|от 1 дня
|витрины, стены, транспорт
|ПВХ-пластик
|от 10 шт.
|по запросу
|помещение
|полноцвет
|от 2 дней
|таблички и стенды
|Композит
|от 10 шт.
|по запросу
|улица
|полноцвет
|от 3 дней
|фасадные вывески и конструкции
|Оргстекло
|от 10 шт.
|по запросу
|помещение
|полноцвет
|от 3 дней
|премиальные таблички
|Сетка меш
|от 10 шт.
|по запросу
|фасад
|полноцвет
|от 2 дней
|большие полотна на здании
- МакетПроверяем и готовим к печати бесплатно
- МонтажСчитаем отдельно, выезжаем по городу
- Сменные модулиМеняем полотно, конструкция остаётся
Цены на таблички
Цена зависит от размера, материала и конструкции. Пришлём расчёт в день обращения.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
- Цена в таблицеза изделие, монтаж считается отдельно
- Макетпроверяем и готовим к печати бесплатно
- Срочноот 1 дня по договорённости
- Доставка по городуот 30 000 ₽ бесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Фирменная полиграфия
- Настольный календарь
- Календарь-круг
- Блокнот с логотипом
- Наклейки на заказ
- Стикерпак с вашим дизайном
- Объёмные наклейки
- Открытки на заказ
- Новогодняя открытка
- Закладки на заказ
- Бумажные браслеты
- Смотреть
все работы1000+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают таблички
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- ОфисыНомера и названия кабинетов, отделы.
- Бизнес-центрыНавигация по этажам и арендаторам.
- КлиникиКабинеты врачей и специалистов.
- ГостиницыНомера комнат и служебные помещения.
- Школы и вузыАудитории и кабинеты.
- ПроизводстваСлужебные и технические помещения.
- Доступная средаТактильные таблички со шрифтом Брайля.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды полиграфии
Визитки, листовки, буклеты, каталоги, календари и наклейки — 30 видов в разделе.
Как заказать таблички
Шесть шагов от макета до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С табличками часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Таблички на дверь с логотипом оптом
Производим таблички на дверь с логотипом оптом от 10 штук, срок от 3 дней. Акрил, ПВХ, алюминий, дерево, размеры от 10×5 до 30×20 см, крепление на скотч, саморезы или дистанционные держатели. Гравировка, УФ-печать, объёмные буквы. Собственное производство в Екатеринбурге.
Табличка на дверь — навигация и идентификация внутри офиса: номер кабинета, должность, название отдела. Для компании это часть фирменного стиля помещения, которую видят посетители и сотрудники каждый день, поэтому таблички делают единой серией.
Материал под интерьер
Для офисов универсален акрил с УФ-печатью или гравировкой — выглядит современно. В кабинеты руководителей и госучреждения берут алюминий с гравировкой, строгий деловой стиль. Самый бюджетный материал для служебных помещений — ПВХ. Эко-офисам и заведениям с соответствующим интерьером подходит дерево. Дистанционные держатели создают эффект парящей таблички.
Серия и сменность
Таблички делают серией в едином стиле для всего офиса — от входной группы до кабинетов. Для кабинетов, где меняются сотрудники, делают табличку с карманом под сменную вставку: фамилия печатается на бумаге и меняется без замены таблички. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.
Частые вопросы о табличках
Таблички на дверь с логотипом: какой минимальный тираж?
От 1 штуки — конструкции и печать считаются поштучно. На тиражах от 5 штук цена за изделие ниже.
Сколько стоит изготовление?
Цена зависит от материала — оргстекло, акрил, алюминий, композит, ПВХ или дерево, — размера, способа нанесения и количества. Пришлём расчёт в день обращения, монтаж считается отдельно. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽, серия для всего офиса выгоднее отдельных табличек.
За сколько изготовите?
Изготовим таблички от 3 дней — печать и фрезеровка проходят на нашем производстве в Екатеринбурге. Срок для большой серии на всё здание зависит от количества и материала. Точный срок назовём при расчёте.
Подготовите макет?
Да, проверяем файл и готовим его к печати бесплатно, макет и визуализацию согласуем до запуска. Разработаем серию табличек в едином стиле — от входной группы до кабинетов. Логотип принимаем в векторе (AI, EPS, PDF, CDR), растровый дизайнер отрисует.
Какой материал выбрать для улицы?
Таблички на дверь чаще ставят в помещении: для офисов универсален акрил с УФ-печатью или гравировкой, для кабинетов руководителей — алюминий с гравировкой. Для улицы подойдёт композит — его используют для фасадных конструкций. Менеджер подберёт материал под место установки.
Сделаете монтаж на месте?
Да, монтаж считаем отдельно и выезжаем по городу. Крепим на скотч, саморезы или дистанционные держатели — последние создают эффект парящей таблички. Способ подберём под двери и стены.
Можно менять полотно потом?
Да, для кабинетов, где меняются сотрудники, делаем табличку с карманом под сменную вставку. Фамилия печатается на бумаге и меняется без замены таблички. Если нужен новый дизайн, изготовим замену по вашему макету.
Есть срочное изготовление?
Срочное изготовление от 1 дня возможно по договорённости, если материал и макет простые. Стандартный срок с печатью и фрезеровкой — от 3 дней. Присылайте список кабинетов сразу — менеджер на связи Пн–Пт 10:00–18:00.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС и закрывающими документами. Отгружаем по всей России транспортными компаниями, возможен самовывоз с производства в Екатеринбурге на ул. Черепанова, 28Б.