Интерьерная печать с логотипом оптом

Печатаем интерьерные материалы оптом от 1 м², срок от 2 дней. Фотообои, постеры, картины на холсте, печать на пенокартоне и ПВХ, оформление стен и перегородок. Высокое разрешение, экосольвентные и УФ-чернила без запаха. Собственное производство в Екатеринбурге.

Интерьерная печать оформляет пространство офиса, магазина, ресторана или шоурума: стены с фирменной графикой, постеры с продукцией, панно с историей компании. Для бизнеса это способ превратить помещение в носитель бренда, который видят все посетители.

Чем отличается от уличной Интерьерную печать рассматривают вблизи, поэтому она делается в высоком разрешении без видимого растра. Чернила без запаха — обязательное требование для помещений, где работают люди. Материалы подбираются под интерьер: холст для картин, пенокартон для лёгких постеров, ПВХ для жёстких панелей, фотообои для стен. Для каких задач Оформление офиса фирменной графикой и ценностями компании. Витрины и стены магазинов с продукцией. Панно об истории компании в переговорной. Навигация и зонирование. Временные выставочные стенды. Замер и монтаж — по запросу. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.