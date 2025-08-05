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Интерьерная печать

Панно, фотообои, картины на холсте и оформление стен в офисе. Высокое разрешение для просмотра вблизи. Собственное производство в Екатеринбурге.

  • От 1 м²минимальный заказ
  • Срок от 2 днейпечать на своём производстве
  • Разрешениерассчитано на просмотр вблизи
  • Монтажвыезжаем по городу
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Интерьерная печать — AEPRINT
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Интерьерная печать — форматы и варианты

Холст на подрамнике, фотообои, панно на пенокартоне и печать на самоклейке для стен.

  • Картина на холсте с логотипом
    Картина на холсте арт. PG-IN-HLхит продаж Холст на деревянном подрамнике Печать с высоким разрешением, галерейная натяжка Холстпо макетуПодрамник по запросуцена за м²
  • Фотообои с логотипом
    Фотообои арт. PG-IN-FOна стену Бесшовное полотно на всю стену Печать полосами с подгонкой рисунка Флизелинпо стенеБесшовные по запросуцена за м²
  • Панно на пенокартоне с логотипом
    Панно на пенокартоне арт. PG-IN-PNлёгкое Отпечаток на жёсткой основе Каширование на пенокартон, вырезка по контуру Пенокартонпо макетуЖёсткое по запросуцена за м²
  • Ещё материалы

    Оргстекло, композит, самоклейка на стену, магнитные полотна.

    Не нашли нужный формат?Опишите задачу и тираж — подберём материал, формат и отделку.
    • Разрешение под просмотр с расстояния вытянутой руки
    • Галерейная натяжка холста на подрамник
    • Подгонка рисунка при печати полосами
    • Монтаж на объекте по городу
    Показать все форматы
СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО

Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге

Брендируем интерьерная печать на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.

  • 1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге

  • 50+единиц оборудования

  • с 2009 годаопыт в нанесении логотипов

  • ОТКпроверка каждой партии

Производство AEPRINT в ЕкатеринбургеНаше производство на ул. Черепанова
Производство AEPRINTПроизводство AEPRINTПроизводство AEPRINT

Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад

Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной

8 (800) 707-57-06Отдел продаж

СамовывозВ день готовности заказа

Приехать на производство Как проехать →
Карта: ул. Черепанова, 28Б ул. Черепанова, 28Б Открыть в Яндекс Картах
Экскурсии на производство

Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.

Как выбрать интерьерную печать

  • 01Где будет висеть

    Внутри помещения или на улице — от этого зависят материал и защита от ультрафиолета.

  • 02Расстояние просмотра

    Чем дальше зритель, тем ниже нужное разрешение и дешевле печать.

  • 03Материал

    Баннер для полотен, плёнка для оклейки, сетка меш для фасадов, холст для интерьера.

  • 04Крепление

    Люверсы, карман под трубу, каркас или монтаж на клей — решаем до печати.

Отделка и постпечать для интерьерной печати

  • Люверсы: интерьерная печатьЛюверсыМеталлические кольца по периметру с шагом 30–50 см.
  • Проклейка карманов: интерьерная печатьПроклейка кармановКарман под трубу или тросик для натяжения полотна.
  • Ламинация: интерьерная печатьЛаминацияЗащита от ультрафиолета и осадков для наружных работ.
  • Резка по контуру: интерьерная печатьРезка по контуруПлоттерная резка плёнки и полотна по форме макета.
  • Каширование: интерьерная печатьКашированиеНаклейка отпечатка на пластик или пенокартон.
  • Монтаж: интерьерная печатьМонтажВыезд и установка на объекте.
  • 17 летна рынке · с 2009 года
  • 15 000+компаний-клиентов
  • от 1 м²минимальный тираж
  • от 2 днейминимальный срок печати
  • 30 000 ₽минимальная сумма заказа
  • 15технологий нанесения

Какую печать выбрать

Сравнили материалы для широкого формата.

СпособМин. тиражЦенаМатериалЦветностьСрокЛучше всего подходит
Баннерная тканьхитот 1 м²по запросуулица и залполноцветот 1 дняполотна, растяжки, фоны
Самоклеящаяся плёнкаот 1 м²по запросугладкая основаполноцветот 1 днявитрины, стены, транспорт
Сетка мешот 1 м²по запросуфасадполноцветот 2 днейбольшие полотна на здании
Холстот 1 м²по запросуинтерьерполноцветот 2 днейкартины и панно в помещении
Бумага для постеровот 1 м²по запросупомещениеполноцветот 1 дняплакаты и афиши
Backlitот 1 м²по запросулайтбоксыполноцветот 2 днейпечать на просвет
  • РазрешениеПодбираем под расстояние просмотра
  • МонтажСчитаем отдельно, выезжаем по городу
  • СрочноОт 1 дня по договорённости

Цены на интерьерную печать

Цена считается за квадратный метр и зависит от материала и разрешения. Пришлём расчёт в день обращения.

Прайс-лист PDF
«Баннер» считаем под ваш тираж

Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.

Выберите цену в таблице
  • Цена в таблицеза квадратный метр печати
  • Макетпроверяем и готовим к печати бесплатно
  • Монтажсчитаем отдельно, выезжаем по городу
  • Срочноот 1 дня по договорённости
Нужен точный расчёт под ваш тираж?Пришлите макет, формат и количество — рассчитаем стоимость и сроки производства.
Рассчитать мой тираж

Наши работы

Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.

  • Фирменная полиграфия: работа AEPRINTФирменная полиграфия
  • Настольный календарь. Нанесение логотипа на производстве AEPRINTНастольный календарь
  • Календарь-круг, печать логотипа на заказКалендарь-круг
  • Работа AEPRINT: блокнот с логотипомБлокнот с логотипом
  • Наклейки на заказ: работа AEPRINTНаклейки на заказ
  • Стикерпак с вашим дизайном. Нанесение логотипа на производстве AEPRINTСтикерпак с вашим дизайном
  • Объёмные наклейки, печать логотипа на заказОбъёмные наклейки
  • Работа AEPRINT: открытки на заказОткрытки на заказ
  • Новогодняя открытка: работа AEPRINTНовогодняя открытка
  • Закладки на заказ. Нанесение логотипа на производстве AEPRINTЗакладки на заказ
  • Бумажные браслеты, печать логотипа на заказБумажные браслеты
  • Смотреть
    все работы    1000+ проектов
Отзывы

Отзывы клиентов

Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.

5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
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  • Фото автора отзыва
    Екатерина Ерфомова27 июля
    ★ 5

    Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)

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    Дарьюшка6 июля
    ★ 5

    Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные сроки

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    Аурика Добря26 июня
    ★ 5

    Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильно

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    Иван Казанцев30 сентября
    ★ 5

    Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!

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  • Фото автора отзыва
    Турбиный Завод5 августа 2025
    ★ 5

    Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.

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Для каких задач заказывают интерьерную печать

Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.

  • ОфисыБрендинг стен, переговорных и зон отдыха.
  • ШоурумыОформление торгового пространства.
  • КлиникиСпокойные интерьерные решения в кабинетах.
  • РестораныПанно и оформление зала.

  • ОтелиКартины в номерах и общих зонах.
  • КоворкингиАйдентика на стенах.
  • ВыставкиОформление стенда изнутри.
  • Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.

Другие виды полиграфии

Визитки, листовки, буклеты, каталоги, календари и наклейки — 30 видов в разделе.

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Как заказать интерьерную печать

Шесть шагов от макета до отгрузки тиража.

  1. 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
  2. 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
  3. 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
  4. 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
  5. 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 2 дней
  6. 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России

С интерьерной печатью часто заказывают

Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.

Интерьерная печать с логотипом оптом

Печатаем интерьерные материалы оптом от 1 м², срок от 2 дней. Фотообои, постеры, картины на холсте, печать на пенокартоне и ПВХ, оформление стен и перегородок. Высокое разрешение, экосольвентные и УФ-чернила без запаха. Собственное производство в Екатеринбурге.

Интерьерная печать оформляет пространство офиса, магазина, ресторана или шоурума: стены с фирменной графикой, постеры с продукцией, панно с историей компании. Для бизнеса это способ превратить помещение в носитель бренда, который видят все посетители.

Чем отличается от уличной

Интерьерную печать рассматривают вблизи, поэтому она делается в высоком разрешении без видимого растра. Чернила без запаха — обязательное требование для помещений, где работают люди. Материалы подбираются под интерьер: холст для картин, пенокартон для лёгких постеров, ПВХ для жёстких панелей, фотообои для стен.

Для каких задач

Оформление офиса фирменной графикой и ценностями компании. Витрины и стены магазинов с продукцией. Панно об истории компании в переговорной. Навигация и зонирование. Временные выставочные стенды. Замер и монтаж — по запросу. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.

Частые вопросы о интерьерной печати

Интерьерная печать с логотипом: какой минимальный тираж?

От 1 квадратного метра. Цена считается за квадратный метр и зависит от материала и разрешения.

Интерьерная печать с логотипом: сколько стоит печать?

Цена считается за квадратный метр и зависит от материала — холст, фотообои, пенокартон или ПВХ — и площади. Пришлём расчёт в день обращения, замер и монтаж считаются отдельно. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.

За сколько напечатаете?

Интерьерную печать выполняем от 2 дней на своём производстве в Екатеринбурге. Для оформления целого офиса или шоурума срок зависит от площади, материалов и монтажа. Точный срок назовём при расчёте.

Подготовите макет?

Да, проверяем файл и готовим его к печати бесплатно, макет и визуализацию согласуем до запуска. Поможем оформить стены фирменной графикой, ценностями или историей компании. Логотип принимаем в векторе (AI, EPS, PDF, CDR), растровый дизайнер отрисует.

Какой материал выбрать для улицы?

Интерьерная печать рассчитана на помещения: холст — для картин, пенокартон — для лёгких постеров, ПВХ — для жёстких панелей, фотообои — для стен. Для улицы нужны другие материалы — баннерный винил, сетка меш или самоклеящаяся плёнка, это направление широкоформатной печати. Менеджер подберёт вариант под задачу.

Сделаете монтаж?

Да, замер и монтаж делаем по запросу и выезжаем по городу. Монтаж считается отдельно от печати. Наклеим фотообои, развесим картины и панно, оформим перегородки. Стоимость монтажа уточнит менеджер после замера.

Какое разрешение нужно?

Интерьерную печать рассматривают вблизи, поэтому делаем её в высоком разрешении без видимого растра. Для исходника это значит, что файл должен быть достаточно крупным под нужный размер. Пришлите макет — проверим разрешение и подскажем, если его не хватает.

Есть срочная печать?

Да, срочная печать — от 1 дня по договорённости. Стандартный срок для интерьерной печати — от 2 дней на нашем производстве. Присылайте макет и размеры стен сразу — менеджер на связи Пн–Пт 10:00–18:00.

Работаете по договору и с НДС?

Да, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС и закрывающими документами. Отгружаем по всей России транспортными компаниями, возможен самовывоз с производства в Екатеринбурге на ул. Черепанова, 28Б.

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Ответим в рабочее время · Пн–Пт 10:00–18:00
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