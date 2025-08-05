Шелкография (трафаретная печать) — самый распространённый способ нанесения логотипа на бизнес-сувениры и текстиль. Краска продавливается ракелем через сетку с трафаретом; на каждый цвет изготавливается отдельный трафарет, поэтому технология выгодна на тиражах от 50–100 штук с логотипом в 1–3 цвета: от 48 ₽ за штуку при 1 000 шт. Печатаем на футболках, поло, худи, бумажных и полиэтиленовых пакетах, шопперах, зонтах, ветровках, картоне и пластике форматом до A3 на собственном производстве, работаем с юрлицами по договору с НДС и с давальческим сырьём.

История и ограничения

В современном виде шелкография возникла в середине XIX века: трафареты натягивали на рамы из натурального шёлка — отсюда название. Сегодня вместо шёлка используют полиэфирную сетку, а трафарет получают фотоспособом, что позволяет печатать линии от 0,5 мм и совмещать до 6 цветов.

Ограничения: максимальный формат A3, до 6 цветов на белом изделии и 5 + подложка на цветном, градиенты только растром. Нужны фото и плавные переходы малым тиражом — DTF-печать; мелкие логотипы на ручках и флешках — тампопечать.