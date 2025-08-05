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ТекстильБумага и картонПластикТехнология 01 / 15

Шелкография

Шелкография — это трафаретная печать: краска продавливается ракелем через сетку с трафаретом, по одному на каждый цвет. Самый плотный и стойкий слой на текстиле, пакетах и картоне; чем больше тираж, тем дешевле штука. Собственное производство в Екатеринбурге.

Коротко

Шелкография в AEPRINT: от 50 шт, от 48 ₽ за нанесение (1 цвет, A5, от 1 000 шт), срок от 2 дней, до 6 цветов, формат до A3, линия от 0,5 мм. Текстиль, пакеты, картон, пластик. Минимальный заказ 3 000 ₽.

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  • от 50 штминимальный тираж
  • от 2 днейсрок нанесения
  • до 6 цветов5 + подложка на цветном
  • от 48 ₽за штуку от 1 000 шт
Как печатается тираж футболок шелкографией — от трафарета до сушки
0:40Как печатается тираж футболок шелкографией — от трафарета до сушкиВидео с нашего производства
01 — ТЕХНОЛОГИЯ

Шесть операций на каждый цвет

Поэтому шелкография дешевеет с тиражом: трафарет делается один раз, а печатается тысячи раз. И поэтому каждый лишний цвет — это ещё один трафарет и прогон.

  1. Шелкография: Изготовление трафарета
    01Изготовление трафарета

    Натягиваем полиэфирную сетку на раму и покрываем фотоэмульсией

  2. Шелкография: Экспонирование
    02Экспонирование

    Засвечиваем плёнку с макетом УФ-лампами — эмульсия дубеет вне рисунка

  3. Шелкография: Промывка
    03Промывка

    Вымываем незасвеченные участки — остаются открытые ячейки по форме логотипа

  4. Шелкография: Печать
    04Печать

    Ракель продавливает краску через сетку на изделие — на каждый цвет свой трафарет

  5. Шелкография: Сушка
    05Сушка

    Закрепляем краску в туннельной сушке — отсюда стойкость к стиркам

  6. Шелкография: Контроль
    06Контроль

    Сверяем цвет по Pantone и совмещение, считаем и упаковываем тираж

СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО

Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге

Производим и брендируем продукцию на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.

  • 1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге

  • 50+единиц оборудования

  • с 2009 годаопыт в нанесении логотипов

  • ОТКпроверка каждой партии

Карусельный станок шелкографии AEPRINT: печать на чёрных футболкахНаше производство на ул. Черепанова
Ракель продавливает краску через сеткуГотовый тираж футболок с логотипомПластизолевые краски на складе производства

Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад

Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной

8 (800) 707-57-06Отдел продаж

СамовывозВ день готовности заказа

Приехать на производство Как проехать →
Карта: ул. Черепанова, 28Б ул. Черепанова, 28Б Открыть в Яндекс Картах
Экскурсии на производство

Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.

02 — КОГДА ВЫБИРАТЬ

Подходит — и когда лучше взять другое

Шелкография — правильный выбор
  • Тираж от 100 штук с логотипом в 1–3 цветаФутболки, поло, худи, пакеты, шопперы — цена за штуку падает вдвое к 1 000 шт
  • Плотный, кроющий цвет на тёмномБелая подложка + цвет: логотип не просвечивает, в отличие от DTF и цифры
  • Крупный принт до A3Спина, лицевая сторона пакета, шоппер — одним прогоном
  • СпецкраскиЗолото и серебро (×1,25), флуоресцентные, светонакопительные, пуф-эффект
  • Изделия сложной формы через шелкотрансферЛенты, ПВХ-шевроны, бейсболки — печатаем на плёнку и переносим (коды CK1, CK2)
Лучше взять другое
  • Меньше 50 штукТрафарет не окупается — DTF-печать от 10 штук
  • Фото, градиенты, больше 6 цветовРастяжки только растром; полноцвет — DTF, УФ или сублимация
  • Линии тоньше 0,5 ммНе пропечатаются через сетку — тампопечать (0,1 мм) или УФ (0,15 мм)
  • Изображение больше A3Делим на два прогона или переходим на DTF-рулон
  • Пластик сложной формы, металл, керамикаТампопечать, УФ-печать по окружности, гравировка
03 — ЦЕНЫ

Сколько стоит шелкография

Цена за нанесение на одну штуку, без стоимости изделия. Передвиньте тираж — увидите цену и сумму. Полный прайс по форматам — ниже, он же в PDF.

Формат печати
Цветов в макете
Изделие
Тираж500 шт
501002005001 0002 000
A41 цветбелое изделие500 шт
65 ₽за штуку

32 500 ₽ за тираж · срок 2–3 рабочих дня

Смена изделия в тираже
по запросу
Золото / серебро
×1,25
Сигнальный образец
по запросу
Макет и цветопроба
бесплатно
Цена ориентировочная: точная — после проверки макета. Минимальная сумма заказа 3 000 ₽.

Полный прайс по форматам

₽ за штуку · тираж × число цветов · мин. заказ 3 000 ₽
Совет технолога

Между 400 и 500 штуками цена за штуку падает на 30 % — если тираж «около 450», выгоднее заказать 500. Второй цвет прибавляет 8–12 ₽, а белая подложка на цветной футболке считается как отдельный цвет: логотип в 2 цвета на чёрном = 3 прогона.

Формат A5148 × 210 мм
ТИРАЖ, ШТ1 ЦВЕТ2 ЦВЕТА3 ЦВЕТА
50–99150160170
100–199102113123
200–499788999
500–999566575
1 000–2 000485969
Формат A4210 × 297 мм
ТИРАЖ, ШТ1 ЦВЕТ2 ЦВЕТА3 ЦВЕТА
50–99164176188
100–199113124136
200–4999397107
500–999657384
1 000–2 000566475
Формат A3297 × 420 мм
ТИРАЖ, ШТ1 ЦВЕТ2 ЦВЕТА3 ЦВЕТА
50–99178193209
100–199128142159
200–499100116132
500–9997591106
1 000–2 000607490
  • Цветное изделие+1 цвет (белая подложка)
  • Золото / серебро×1,25 к цене
  • Шелкотрансферцвета логотипа + 2
  • Мин. сумма заказа3 000 ₽
  • Изделие заказчикапо согласованию
04 — МАКЕТ

Что нужно от вас, чтобы напечатать без сюрпризов

Скачать ТЗ · PDF Шаблоны A5 / A4 / A3 · PDF
  • ВекторPDFCDRSVGEPSAI

    Шрифты переведены в кривые, растровые вставки — не меньше 300 dpi

  • Плашечные цвета

    Каждый цвет отдельным слоем или объектом, номер Pantone указан

  • Линии от 0,5 мм

    Тоньше не пропечатается через сетку; мелкий текст — от 6 pt

  • Без градиентов и полутонов

    Растяжки печатаем только растром — обсуждаем заранее

  • Размер 1:1, до A3

    Макет в реальном размере, без меток реза и комментариев

  • Не принимаем

    Word, PowerPoint, Excel и скриншоты — не PostScript и не CMYK

Шаблоны зон печати: Футболка · PDF Пакет · PDF Шоппер · PDF ТЗ для дизайнера · PDF
Зоны печати на футболке Зоны печати на футболке
Грудь слева
до 100 × 100 мм
Грудь по центру
до A4 · 210 × 297
Спина
до A3 · 297 × 420
Рукав
до 80 × 80 мм

Нет макета? Отрисуем логотип и подготовим файл бесплатно.

05 — ПРИМЕРЫ

Что мы напечатали шелкографией

Реальные тиражи с производства — не рендеры

  • Футболки для смены · 1 200 шт · 1 цвет: шелкография, работа AEPRINTФутболки для смены · 1 200 шт · 1 цвет
  • Крафт-пакеты · 2 цвета. Пример нанесения логотипа на производстве AEPRINTКрафт-пакеты · 2 цвета
  • Шопперы для форума · 500 шт, шелкография на заказШопперы для форума · 500 шт
  • Работа AEPRINT: поло, металлик сереброПоло, металлик серебро
  • Худи, принт на спине A3: шелкография, работа AEPRINTХуди, принт на спине A3
  • Ветровки · 3 цвета · шелкотрансфер. Пример нанесения логотипа на производстве AEPRINTВетровки · 3 цвета · шелкотрансфер
Отзывы

Отзывы клиентов

Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.

5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
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  • Фото автора отзыва
    Екатерина Ерфомова27 июля
    ★ 5

    Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)

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  • Фото автора отзыва
    Дарьюшка6 июля
    ★ 5

    Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные сроки

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  • Фото автора отзыва
    Аурика Добря26 июня
    ★ 5

    Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильно

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  • Фото автора отзыва
    Иван Казанцев30 сентября
    ★ 5

    Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!

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  • Фото автора отзыва
    Турбиный Завод5 августа 2025
    ★ 5

    Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.

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06 — ГДЕ ПРИМЕНЯЕМ

Изделия под шелкографию

07 — АЛЬТЕРНАТИВЫ

Другие технологии нанесения

Также печатаем на:Пакеты ПВДЕжедневникиКоробкиЛенты и шевроныЗначки

Шелкография с логотипом в AEPRINT — производство в Екатеринбурге

Шелкографияот 50 штдо 6 цветовдо A3

Шелкография (трафаретная печать) — самый распространённый способ нанесения логотипа на бизнес-сувениры и текстиль. Краска продавливается ракелем через сетку с трафаретом; на каждый цвет изготавливается отдельный трафарет, поэтому технология выгодна на тиражах от 50–100 штук с логотипом в 1–3 цвета: от 48 ₽ за штуку при 1 000 шт. Печатаем на футболках, поло, худи, бумажных и полиэтиленовых пакетах, шопперах, зонтах, ветровках, картоне и пластике форматом до A3 на собственном производстве, работаем с юрлицами по договору с НДС и с давальческим сырьём.

История и ограничения

В современном виде шелкография возникла в середине XIX века: трафареты натягивали на рамы из натурального шёлка — отсюда название. Сегодня вместо шёлка используют полиэфирную сетку, а трафарет получают фотоспособом, что позволяет печатать линии от 0,5 мм и совмещать до 6 цветов.

Ограничения: максимальный формат A3, до 6 цветов на белом изделии и 5 + подложка на цветном, градиенты только растром. Нужны фото и плавные переходы малым тиражом — DTF-печать; мелкие логотипы на ручках и флешках — тампопечать.

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Проверил технолог AEPRINT эксперт17 лет на производстве · отвечает за цвет и приладку

Частые вопросы о шелкографии

01

Какой минимальный тираж шелкографии?

От 50 штук при минимальной сумме заказа 3 000 ₽. Трафарет распределяется на тираж: при 50 штуках печать в 1 цвет A5 стоит 150 ₽ за штуку, от 1 000 штук — 48 ₽. Меньше 50 — выгоднее DTF.

02

Сколько цветов можно напечатать?

До 6 цветов на белом изделии и 5 + подложка на цветном. Каждый цвет — отдельный трафарет и прогон, поэтому 1–3 цвета — оптимум по цене.

03

Сколько держится шелкография при стирке?

Пластизолевая краска после термозакрепления выдерживает 50+ стирок при 40 °C без выцветания; не отбеливать и не гладить по принту.

04

Печатаете ли на изделиях заказчика?

Да, на давальческом сырье. Для незнакомой ткани делаем пробный оттиск и согласовываем по фото.

05

Какой макет нужен для шелкографии?

Вектор (PDF, CDR, SVG, EPS), шрифты в кривых, плашечные цвета по Pantone, линии от 0,5 мм, без градиентов, размер 1:1. Нет макета — подготовим бесплатно.

06

Сколько стоит шелкография на футболках?

От 48 до 209 ₽ за нанесение в зависимости от формата (A5–A3), числа цветов и тиража — полный прайс выше. На цветной футболке добавляется белая подложка (+1 цвет).

07

На каких материалах работает шелкография?

Хлопок, синтетика, бумага, картон, полиэтилен, пластик, дерево — плоские и слегка изогнутые поверхности. Для лент, шевронов и бейсболок используем шелкотрансфер.

08

Чем шелкография отличается от DTF и термопереноса?

Шелкография вбивает краску в волокно ткани и на тираже выходит дешевле всего, но ограничена по числу цветов. Когда нужен полноцвет или всего десяток футболок, берут DTF — печать на плёнке с переносом. Для номеров, имён и спецэффектов режем флекс-плёнку и переносим термопрессом.

09

Что такое шелкотрансфер и когда он нужен?

Печатаем логотип шелкографией на трансферную плёнку и переносим на изделие термопрессом. Для лент, ПВХ-шевронов, бейсболок и мест, куда не заходит печатный стол. Считается как цвета логотипа + 2.

Шелкография это один из самых распространенных способов нанесения изображения на бизнес-сувениры. Секрет её популярности — в универсальности. Благодаря этому, шелкографию можно использовать для печати на аксессуарах, одежде, спортивном инвентаре, сувенирной продукции и прочих изделиях.

Шелкография

Минимальная стоимость шелкографии — 3000р. Ниже приведена таблица с ценами, которые зависят от количества цветов и тиража.

A5

Тираж 1 цвет 2 цвета 3 цвета
50-99 шт. 150 р. 160 р. 170 р.
100-300 шт. 102 р. 113 р. 123 р.
200-500 шт. 78 р. 89 р. 99 р.
500-1000 шт. 56 р. 65 р. 75 р.
1000-2000 шт. 48 р. 59 р. 69 р.

A4

Тираж 1 цвет 2 цвета 3 цвета
50-99 шт. 164 р. 176 р. 188 р.
100-300 шт. 113 р. 124 р. 136 р.
200-500 шт. 93 р. 97 р. 107 р.
500-1000 шт. 65 р. 73 р. 84 р.
1000-2000 шт. 56 р. 64 р. 75 р.

A3

Тираж 1 цвет 2 цвета 3 цвета
50-99 шт. 178 р. 193 р. 209 р.
100-300 шт. 128 р. 142 р. 159 р.
200-500 шт. 100 р. 116 р. 132 р.
500-1000 шт. 75 р. 91 р. 106 р.
1000-2000 шт. 60 р. 74 р. 90 р.

Цена указана за печать на белом текстиле

Печать золотом, серебром — коэффициент 1,25.

Печать на цветных изделиях + 1 цвет к стоимости

Шелкотрансфер — количество цветов лого + 2 цвета (липкий слой+перенос)

Шелкотрансфер

Минимальная стоимость шелкотрансфера — 3000р. Ниже приведена таблица, в которой можно ознакомится с ценой в зависимости от площади нанесения и тиража.

Тираж Печать в 1 цвет, руб./шт. Печать в 2 цвета, руб./шт. Печать в 3 цвета, руб./шт. Печать в 4 цвета, руб./шт. Печать в 5 цветов, руб./шт.
от 500 шт. 6,50 8,80 12,20 14,80 17,20
от 1000 шт. 4,80 7,00 9,60 11,90 13,50
от 1500 шт. 4,30 6,00 8,80 10,50 12,20
от 2000 шт. 3,50 5,00 7,50 9,30 11,10
от 3000 шт. 3,00 4,30 6,50 8,10 9,70
от 5000 шт. 2,50 3,70 5,50 7,20 8,90

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Первый этап — это подготовка изображения: каждый цвет наносится отдельно, поэтому для каждого изготавливают свой трафарет. Сначала сетку из полиамида или металла натягивают на раму и наносят фоторезист в виде плёнки или эмульсии. На следующем этапе изображение прикладывают к сетке и облучают УФ-лампами. Фоторезист, попавший под излучение, затвердевает и его смывают водой. После этого наносят краску и через отверстия сетки, оставшиеся открытыми, она попадает на поверхность изделия. Этот процесс повторяется для каждого из цветов. Если изображение нельзя напечатать на поверхности, его сначала наносят на специальную бумагу при помощи шелкографии, а уже потом прикрепляют к изделию термопрессом. Такой вид шелкографии называют шелкотрансфером.

В своем современном виде шелкография возникла в середине XIX века. Своё название “шелкография” она получила из-за данного на неё патента, но некоторые называют её трафаретной печатью из-за особенностей технологии.

  • Печать на поверхностях со сложной формой;
  • Возможность нанесения на поверхность из любого материала;
  • Большая площадь нанесения;

  • Низкая стоимость одного изделия при больших тиражах.

  • Максимальный размер наносимого изображения — А3;

  • Максимальное число цветов печати на белом фоне — 6, на цветном 5 + подложка. При нанесении чёрной и металлизированных красок подложка не нужна. Для некоторых материалов, например нейлона, максимальное число цветов печати может быть меньше;
  • Минимальная толщина линий — 0,5 мм.

Один из основных плюсов шелкографии — это разнообразие красок, которые можно использовать для нанесения: светоотражающие, флуоресцентные, металлики, глиттерные, объёмные и другие. Однако максимальное число цветов, которое можно использовать при печати на изделии ограничено и равно шести, если поверхность белая, и пяти если она цветная. Другим несомненным плюсом является возможность нанести изображение на поверхность с почти любым рельефом и текстурой, а также стойкость к солнечному свету, абразивному воздействию и стирке, хотя на это свойство влияет и материал изделия. Для многих решающими факторами в пользу шелкографии становятся низкая себестоимость изделий при печати больших тиражей и то, что с помощью неё можно напечатать изображения большого формата.

Коды Описание
SH Шелкография на изделиях из пластика, дерева и картона
B Шелкография на футболки, поло, рубашки
CK1 Шелкография с трансфером на ленту, пришиваемую на изделие
CK2 Шелкография с трансфером на ПВХ-шеврон, пришиваемый на изделие
D Шелкография с трансфером на сумки, зонты, ветровки
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