Шелкография это один из самых распространенных способов нанесения изображения на бизнес-сувениры. Секрет её популярности — в универсальности. Благодаря этому, шелкографию можно использовать для печати на аксессуарах, одежде, спортивном инвентаре, сувенирной продукции и прочих изделиях.
Шелкография
Минимальная стоимость шелкографии — 3000р.
Ниже приведена таблица с ценами, которые зависят от количества цветов и тиража.
A5
|Тираж
|1 цвет
|2 цвета
|3 цвета
|50-99 шт.
|150 р.
|160 р.
|170 р.
|100-300 шт.
|102 р.
|113 р.
|123 р.
|200-500 шт.
|78 р.
|89 р.
|99 р.
|500-1000 шт.
|56 р.
|65 р.
|75 р.
|1000-2000 шт.
|48 р.
|59 р.
|69 р.
A4
|Тираж
|1 цвет
|2 цвета
|3 цвета
|50-99 шт.
|164 р.
|176 р.
|188 р.
|100-300 шт.
|113 р.
|124 р.
|136 р.
|200-500 шт.
|93 р.
|97 р.
|107 р.
|500-1000 шт.
|65 р.
|73 р.
|84 р.
|1000-2000 шт.
|56 р.
|64 р.
|75 р.
A3
|Тираж
|1 цвет
|2 цвета
|3 цвета
|50-99 шт.
|178 р.
|193 р.
|209 р.
|100-300 шт.
|128 р.
|142 р.
|159 р.
|200-500 шт.
|100 р.
|116 р.
|132 р.
|500-1000 шт.
|75 р.
|91 р.
|106 р.
|1000-2000 шт.
|60 р.
|74 р.
|90 р.
Цена указана за печать на белом текстиле
Печать золотом, серебром — коэффициент 1,25.
Печать на цветных изделиях + 1 цвет к стоимости
Шелкотрансфер — количество цветов лого + 2 цвета (липкий слой+перенос)
Шелкотрансфер
Минимальная стоимость шелкотрансфера — 3000р.
Ниже приведена таблица,
в которой можно ознакомится с ценой в зависимости от площади нанесения и тиража.
|Тираж
|Печать в 1 цвет, руб./шт.
|Печать в 2 цвета, руб./шт.
|Печать в 3 цвета, руб./шт.
|Печать в 4 цвета, руб./шт.
|Печать в 5 цветов, руб./шт.
|от 500 шт.
|6,50
|8,80
|12,20
|14,80
|17,20
|от 1000 шт.
|4,80
|7,00
|9,60
|11,90
|13,50
|от 1500 шт.
|4,30
|6,00
|8,80
|10,50
|12,20
|от 2000 шт.
|3,50
|5,00
|7,50
|9,30
|11,10
|от 3000 шт.
|3,00
|4,30
|6,50
|8,10
|9,70
|от 5000 шт.
|2,50
|3,70
|5,50
|7,20
|8,90
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Первый этап — это подготовка изображения: каждый цвет наносится отдельно, поэтому для
каждого изготавливают свой трафарет.
Сначала сетку из полиамида или металла натягивают на раму и наносят фоторезист в виде
плёнки или эмульсии.
На следующем этапе изображение прикладывают к сетке и облучают УФ-лампами. Фоторезист,
попавший под излучение, затвердевает и его смывают водой.
После этого наносят краску и через отверстия сетки, оставшиеся открытыми, она попадает
на поверхность изделия.
Этот процесс повторяется для каждого из цветов.
Если изображение нельзя напечатать на поверхности, его сначала наносят на специальную
бумагу при помощи шелкографии, а уже потом прикрепляют к изделию термопрессом.
Такой вид шелкографии называют шелкотрансфером.
В своем современном виде шелкография возникла в середине XIX века. Своё название
“шелкография”
она получила из-за данного на неё патента, но некоторые называют её трафаретной печатью
из-за особенностей технологии.
Один из основных плюсов шелкографии — это разнообразие красок, которые можно использовать
для нанесения: светоотражающие, флуоресцентные, металлики, глиттерные, объёмные и
другие.
Однако максимальное число цветов, которое можно использовать при печати на изделии
ограничено и равно шести, если поверхность белая, и пяти если она цветная.
Другим несомненным плюсом является возможность нанести изображение на поверхность с
почти любым рельефом и текстурой, а также стойкость к солнечному свету, абразивному
воздействию и стирке, хотя на это свойство влияет и материал изделия. Для многих
решающими факторами в пользу шелкографии становятся низкая себестоимость изделий при
печати больших тиражей и то, что с помощью неё можно напечатать изображения большого
формата.
|Коды
|Описание
|SH
|Шелкография на изделиях из пластика, дерева и картона
|B
|Шелкография на футболки, поло, рубашки
|CK1
|Шелкография с трансфером на ленту, пришиваемую на изделие
|CK2
|Шелкография с трансфером на ПВХ-шеврон, пришиваемый на изделие
|D
|Шелкография с трансфером на сумки, зонты, ветровки