Галстуки с логотипом оптом в Екатеринбурге

Производим галстуки с логотипом оптом от 30 штук, срок от 10 дней. Шёлк и полиэстер, классические и узкие, в фирменных цветах, с логотипом вытканным жаккардом или напечатанным сублимацией. Подарочная упаковка в футляр. Собственное производство в Екатеринбурге.

Корпоративный галстук — элемент деловой формы для мужского персонала: банков, авиакомпаний, гостиниц, отделов продаж. Он делает команду узнаваемой на переговорах и мероприятиях и работает как деловой подарок партнёрам и руководителям.

Жаккард или печать Дорогие галстуки делают жаккардовым ткачеством: рисунок и логотип вытканы нитью в полотне, выглядят дорого и не выцветают, но нужен тираж от 100 штук и срок от 20 дней. Сублимация по полиэстеру печатает рисунок любой сложности от 30 штук, быстрее и дешевле, но менее фактурно. На форму для всего штата обычно берут сублимацию, на подарки — жаккард. Логотип на галстуке Крупный логотип на галстуке выглядит как реклама и не носится. Работает паттерн: мелкий повторяющийся знак компании по всему полотну или одиночный небольшой логотип в нижней трети. Второй вариант — фирменные цвета в полоску или орнамент без явного логотипа, когда бренд узнаётся по палитре. Комплект и упаковка Галстук часто заказывают в комплекте с зажимом или запонками с гравировкой логотипа — это законченный деловой подарок. Для формы женского персонала делаем платки и косынки в той же палитре, чтобы команда выглядела единой. Упаковка в футляр для подарочных тиражей. Минимальный заказ 30 000 ₽, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС.