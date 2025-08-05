Галстуки с логотипом оптом
Галстуки с фирменным дизайном для дресс-кода, формы и подарков: жаккардовые с вытканным логотипом, с печатью и однотонные с вышивкой. Тираж от 50 штук, срок от 7 дней. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 50 штукминимальный тираж галстуков
- Срок от 7 днейпошив и ткачество под заказ
- Жаккардлоготип выткан, от 50 шт.
- Вышивкалоготип внизу, от 10 шт.
Галстуки с логотипом на заказ
Делаем галстуки с логотипом под заказ — от брифа до отгрузки. Стоимость зависит от материала, размера, нанесения и тиража.
Готовые модели этой категории есть на складе не всегда, поэтому делаем под заказ: подберём форму, материал и способ нанесения и покажем визуализацию до запуска производства.
- 1Брифзадача, тираж, срокив день обращения
- 2Визуализациялоготип на изделиибесплатно
- 3Образецперед запуском тиражапо запросу
- 4Производствои доставка по Россиисроки — в договоре
- От 50 штукминимальный тираж галстуков
- Срок от 7 днейпошив и ткачество под заказ
- Жаккардлоготип выткан, от 50 шт.
- Вышивкалоготип внизу, от 10 шт.
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем галстуки на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать галстуки под задачу
- 01Назначение
Дресс-код — однотонные с вышивкой. Подарки — жаккард и шёлк.
- 02Материал
Полиэстер — бюджет и практично. Шёлк — премиум в коробке.
- 03Нанесение
Жаккард — логотип выткан. Вышивка внизу — минимализм. Печать — паттерн.
- 04Ширина
8 см — классика. 6 см — узкие, современно. Бабочка — ивенты.
Как нанести логотип на галстуки
- ШелкографияКраска через трафарет. Стойкая, выгодна на тиражах от 50 шт. От 40 ₽.
- DTF-печатьПолноцвет на любой ткани, тираж от 10 шт. От 145 ₽ за штуку.
- ВышивкаНитками по плотной ткани. Премиальный вид, не выцветает и не трескается.
- ТермотрансферПлёнка под прессом: номера, имена, малые тиражи. От 40 ₽ за штуку.
- СублимацияПолная запечатка белой синтетики: спортформа, яркая графика.
- DTF со свечениемЛюминесцентная плёнка светится в темноте. От 218 ₽ за штуку.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 50 шт.минимальный тираж галстуков
- от 7 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения на галстуки по тиражу, цене и задачам
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Шелкографияхит
|от 50 шт.
|от 40 ₽/шт
|хлопок, смесовые
|до 4 цветов
|от 3 дней
|тиражи от 100 шт., строгий логотип
|DTF-печать
|от 10 шт.
|от 145 ₽/шт
|любая ткань
|полноцвет
|от 3 дней
|малые тиражи, фото и градиенты
|Вышивка
|от 10 шт.
|по запросу
|плотные ткани
|до 12 нитей
|от 5 дней
|поло, куртки, премиальная форма
|Термотрансфер
|от 50 шт.
|от 40 ₽/шт
|синтетика, хлопок
|до 4 цветов
|от 3 дней
|номера, имена, спортивная форма
|Сублимация
|от 30 шт.
|по запросу
|белая синтетика
|полноцвет
|от 5 дней
|полная запечатка, спортформа
|DTF со свечением
|от 10 шт.
|от 218 ₽/шт
|любая ткань
|полноцвет + свет
|от 3 дней
|промо, ивенты, эффект в темноте
- Тираж до 49 шт.DTF-печать от 145 ₽ за штуку, макет бесплатно
- Тираж от 1 000 шт.Шелкография от 56 ₽ за 1 цвет, каждый следующий +12 ₽
- Свыше 3 000 шт.Цена договорная — считаем индивидуально
Сколько стоит печать на галстуках
В таблице — шелкография для сравнения. Жаккардовые и шёлковые галстуки считаются по макету
|Тираж
|1 цвет
|2 цвета
|3 цвета
|4 цвета
|50 шт
|100 шт
|300 шт
|1000 шт
|3000 шт
Цена за нанесение на одно изделие · Изделие: Белое · Размер печати: A6–A5
|Тираж
|Принт A5
|Принт A4
|Принт A3
|10 шт
|50 шт
|100 шт
|300 шт
|1 000 шт
|3 000 шт
Цена за один DTF-принт по прайсу печати, без стоимости изделия · перенос на изделие — по запросу · калькулятор DTF
- Цена в таблицетолько за печать, без стоимости изделия
- Смена изделия в тираже+1 000 ₽
- Смена цвета печати+1 000 ₽
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Футболка, шелкография
- Оверсайз-футболка, DTF
- Принт на спине, DTF
- Свитшот с принтом
- Вышивка на груди
- Куртка с вышивкой
- Шопер, DTF-печать
- Шопер с принтом
- Welcome-набор с шопером
- Смотреть
все работы300+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают галстуки
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Дресс-код и формаГалстуки в фирменных цветах для банков и офисов
- Авиа и транспортГалстуки и платки для бортпроводников
- Подарки сотрудникамГалстук с логотипом к 23 Февраля
- Отели и рестораныГалстуки и бабочки для официантов
- Подарки партнёрамШёлковый галстук в подарочной коробке
- Учебные заведенияГалстуки с эмблемой для выпускников
- Юбилеи компанииГалстук с датой и символикой
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём модель, нанесение и упаковку
Другие виды одежды
Футболки, худи, поло, кепки и форма с логотипом
Как заказать галстуки
Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в печать
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и дизайн галстуковна связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем ткань, ширину и нанесение под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 7 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С галстуками часто заказывают
Соберём весь заказ в одном месте — один договор, одна доставка
Галстуки с логотипом оптом в Екатеринбурге
Производим галстуки с логотипом оптом от 30 штук, срок от 10 дней. Шёлк и полиэстер, классические и узкие, в фирменных цветах, с логотипом вытканным жаккардом или напечатанным сублимацией. Подарочная упаковка в футляр. Собственное производство в Екатеринбурге.
Корпоративный галстук — элемент деловой формы для мужского персонала: банков, авиакомпаний, гостиниц, отделов продаж. Он делает команду узнаваемой на переговорах и мероприятиях и работает как деловой подарок партнёрам и руководителям.
Жаккард или печать
Дорогие галстуки делают жаккардовым ткачеством: рисунок и логотип вытканы нитью в полотне, выглядят дорого и не выцветают, но нужен тираж от 100 штук и срок от 20 дней. Сублимация по полиэстеру печатает рисунок любой сложности от 30 штук, быстрее и дешевле, но менее фактурно. На форму для всего штата обычно берут сублимацию, на подарки — жаккард.
Логотип на галстуке
Крупный логотип на галстуке выглядит как реклама и не носится. Работает паттерн: мелкий повторяющийся знак компании по всему полотну или одиночный небольшой логотип в нижней трети. Второй вариант — фирменные цвета в полоску или орнамент без явного логотипа, когда бренд узнаётся по палитре.
Комплект и упаковка
Галстук часто заказывают в комплекте с зажимом или запонками с гравировкой логотипа — это законченный деловой подарок. Для формы женского персонала делаем платки и косынки в той же палитре, чтобы команда выглядела единой. Упаковка в футляр для подарочных тиражей. Минимальный заказ 30 000 ₽, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС.
Частые вопросы о галстуках
Какой минимальный тираж галстуков?
От 50 штук для жаккарда, от 10 — однотонные с вышивкой. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
Какую модель выбрать?
Для дресс-кода подойдут однотонные галстуки с вышивкой, для подарков — жаккардовые и шёлковые. Полиэстер практичен и бюджетен, шёлк — премиум в коробке. Классическая ширина — 8 см, узкие 6 см выглядят современнее, бабочки берут для ивентов.
Сколько стоит галстук с логотипом?
Жаккардовые и шёлковые галстуки считаем по макету: цена зависит от материала, технологии и тиража. Сублимация по полиэстеру быстрее и дешевле жаккардового ткачества. Пришлите макет и тираж — подготовим расчёт.
Разработаете паттерн из логотипов?
Да, паттерн — удачный вариант для галстука: мелкий повторяющийся знак компании по всему полотну или небольшой логотип в нижней трети. Также можно сделать полоску или орнамент в фирменных цветах без явного логотипа. Макет и визуализацию готовим бесплатно.
Какие цвета и ширина есть?
Галстуки делаем в фирменных цветах — при жаккарде и сублимации цвет задаётся вашим дизайном. Ширина — 8 см классическая или 6 см узкая, также делаем бабочки для ивентов, официантов и праздников.
Галстуки с логотипом: сколько занимает изготовление?
Минимальный срок — от 7 дней, для сублимации по полиэстеру чаще закладывайте от 10 дней. Жаккардовое ткачество — от 100 штук и от 20 дней. Точный срок зависит от технологии и тиража, назовём его при расчёте.
Есть ли комплект с платком?
Да, для формы женского персонала делаем платки и косынки в той же палитре, чтобы команда выглядела единой. Также галстук можно дополнить зажимом или запонками с гравировкой логотипа — получается законченный деловой подарок.
Упакуете в подарочную коробку?
Да, для подарочных тиражей упаковываем галстуки в футляр, шёлковый галстук можно вручить в подарочной коробке. Вариант упаковки подберём под бюджет и рассчитаем вместе с заказом, к галстуку можно добавить зажим с гравировкой.
Работаете по договору и с закрывающими документами?
Да, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС и закрывающими документами. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Доставка по всей России транспортными компаниями или самовывоз с производства в Екатеринбурге.
Мы производим печать на всех видах одежды. Полный выбор галстуков в каталоге по ссылке ниже. Либо вы можете запросить коммерческое предложение по вашим параметрам по электронной почте info@aeprint.ru
Галстуки с логотипом — элемент корпоративной одежды для сотрудников, которым важно сохранить единый деловой стиль. Брендированный галстук подходит для банков, торговых компаний, гостиниц, мебельных компаний и других организаций, где внешний вид сотрудников является частью фирменного образа. AEPRINT выполняет нанесение логотипов на галстуки для корпоративных заказов.
Корпоративные галстуки с логотипом
Галстуки с фирменной символикой используют как часть корпоративной формы сотрудников. Их можно заказать для отделов продаж, банковских и торговых организаций, гостиниц, выставочных команд и других специалистов, которые регулярно взаимодействуют с клиентами.
Единый дизайн галстуков помогает сформировать целостный внешний вид команды. Для сотрудников можно выбрать одинаковые модели и оформить их одной фирменной графикой либо использовать разные варианты в рамках общей корпоративной стилистики.
Печать логотипа на галстуках
AEPRINT выполняет нанесение на галстуки несколькими способами: шелкографией, термотрансфером и полноцветной DTG-печатью. Также доступна DTF-печать, в том числе вариант с эффектом свечения.
Шелкография подходит для нанесения логотипов в одном или нескольких цветах и рассчитана на тиражи от 50 штук. DTF-печать доступна от 5 изделий, поэтому её можно использовать и для небольших партий. Конкретную технологию подбирают с учётом макета, тиража и материала галстука.
Галстуки для корпоративной формы
Брендированные галстуки подходят для сотрудников компаний, где требуется выдержанный деловой внешний вид. Их можно использовать как самостоятельный элемент формы или сочетать с рубашками, пиджаками и другими предметами корпоративной одежды.
Галстуки с логотипом также можно заказать для выставок, презентаций и других мероприятий, где сотрудники должны быть визуально узнаваемы среди посетителей. Фирменное оформление помогает объединить команду и поддержать общий стиль мероприятия.
Изготовление галстуков с логотипом
AEPRINT предлагает подобрать галстуки под нанесение из собственного каталога или выполнить печать на продукции заказчика. При работе с продукцией заказчика распаковка и упаковка изделий оплачиваются дополнительно — 5 ₽ за изделие.
Срок изготовления брендированных галстуков на странице AEPRINT указан от 3 дней. Для текстильной продукции заявлена стойкая печать с гарантией при стирках. Стоимость нанесения зависит от выбранной технологии, тиража, количества цветов и размера изображения.
AEPRINT работает с юридическими лицами по договору и предоставляет полный пакет закрывающих документов. Доставка по Свердловской области и России осуществляется транспортными компаниями. При заказе от 30 000 ₽ доставка до транспортной компании в Екатеринбурге бесплатна, а доставка до ПВЗ СДЭК при любом объёме заказа — бесплатно.
Галстуки можно заказать отдельно или вместе с другой корпоративной одеждой, чтобы оформить весь комплект сотрудников в едином стиле. Примеры реализованных проектов AEPRINT представлены в разделе «Портфолио».