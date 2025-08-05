Светоотражающие браслеты под нанесение
|Тираж
|Цена за шт.
|Сумма за тираж
|100 шт
|51 ₽
|5 100 ₽
|300 шт
|48 ₽
|14 400 ₽
|500 шт
|45 ₽
|22 500 ₽
|1 000 шт
|42 ₽
|42 000 ₽
|3 000 шт
|41 ₽
|123 000 ₽
|5 000 шт
|40 ₽
|200 000 ₽
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Слэп-браслеты со световозвращающей лентой для промоакций, школ и корпоративных программ безопасности. Печать логотипа в 1–2 цвета или УФ-полноцвет, тираж от 100 штук, отгрузка от 24 часов. Собственное производство в Екатеринбурге.
Цены за штуку. Светоотражающие слэп-браслеты для промо и безопасности на дороге.
|Тираж
|Цена за шт.
|Сумма за тираж
|100 шт
|51 ₽
|5 100 ₽
|300 шт
|48 ₽
|14 400 ₽
|500 шт
|45 ₽
|22 500 ₽
|1 000 шт
|42 ₽
|42 000 ₽
|3 000 шт
|41 ₽
|123 000 ₽
|5 000 шт
|40 ₽
|200 000 ₽
|Тираж
|Цена за шт.
|Сумма за тираж
|100 шт
|63 ₽
|6 300 ₽
|300 шт
|59 ₽
|17 700 ₽
|500 шт
|57 ₽
|28 500 ₽
|1 000 шт
|53 ₽
|53 000 ₽
|3 000 шт
|49 ₽
|147 000 ₽
|5 000 шт
|45 ₽
|225 000 ₽
Брендируем светоотражающие на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Для взрослых — стандартная слэп-лента на запястье или рукав; для детей — укороченная, на руку или рюкзак
1 цвет — логотип и слоган; 2 цвета — фирменный логотип; УФ-полноцвет — фото, градиенты, QR-код
Серебристая лента отражает лучше всего; цветные варианты заметнее днём и подходят под фирменный стиль
Индивидуальный пакетик (+2–5 ₽) — для раздачи в школах, на акциях и в подарочных наборах
Сравнили шесть вариантов по минимальному тиражу, цене, печати и назначению
|Вид браслета
|Мин. тираж
|Цена
|Печать
|Материал
|Срок
|Лучше всего подходит
|Слэп, 1 цвет печатихит
|от 100 шт.
|от 45 ₽/шт
|1 цвет
|световозвращающая лента
|от 24 часов
|промо, школы, безопасность
|Слэп, 2 цвета печати
|от 100 шт.
|от 50 ₽/шт
|2 цвета
|световозвращающая лента
|от 24 часов
|фирменный логотип в 2 цвета
|УФ-полноцвет
|от 100 шт.
|от 55 ₽/шт
|полноцвет
|световозвращающая лента
|от 3 дней
|фото, градиенты, QR-код
|Без нанесения
|от 100 шт.
|от 40 ₽/шт
|—
|световозвращающая лента
|от 24 часов
|раздача без брендинга
|Детский
|от 100 шт.
|от 45 ₽/шт
|1 цвет
|укороченная лента
|от 24 часов
|школы, лагеря, акции ГИБДД
|В упаковке
|от 100 шт.
|от 47 ₽/шт
|1 цвет
|лента + пакетик
|от 24 часов
|подарочные наборы, промо
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
Силиконовые, контрольные Tyvek, слэп, тканевые и LED — под любую задачу
Шесть шагов от заявки до отгрузки.
Соберём весь заказ в одном месте — единый стиль, одна доставка
Производим светоотражающие браслеты с логотипом оптом от 100 штук, срок от 7 дней. Слэп-браслеты и на липучке из плёнки RA2, полноцветная печать поверх светоотражающего слоя. Собственное производство в Екатеринбурге.
Светоотражающий браслет повышает видимость пешехода и велосипедиста в тёмное время: рука в движении отражает свет фар и заметна водителю издалека. Компании берут их под программы безопасности, для детских учреждений, беговых и велоклубов.
Светоотражатель на руке в движении заметнее неподвижного значка: при ходьбе и беге рука двигается, и отражение мигает, привлекая внимание водителя. Пешеход со светоотражателем виден на расстоянии 130–140 метров против 25–30 без него. Для бегунов и велосипедистов браслет удобнее значка — не нужно цеплять к одежде.
Используем плёнку RA2, которая сохраняет отражающие свойства годами. Дешёвые светоотражатели тускнеют за сезон и перестают выполнять функцию — для социальной программы это хуже, чем не раздавать ничего. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.
От 100 штук — с печатью или без нанесения. Взрослые и детские размеры можно совместить в одном заказе.
Слэп-браслет с печатью в 1 цвет стоит 63 ₽ при 100 шт., 53 ₽ при 1 000 шт. и 45 ₽ при 5 000 шт. В 2 цвета — от 68 до 50 ₽, с УФ-полноцветом — от 66 до 55 ₽, без нанесения — от 51 до 40 ₽. Детские браслеты по той же цене, индивидуальная упаковка +2–5 ₽ за шт.
Световозвращающая лента отражает свет фар обратно к водителю, поэтому браслет заметен ночью и в дождь. На руке в движении отражение мигает и привлекает внимание: пешеход со светоотражателем виден на расстоянии 130–140 метров против 25–30 без него. Мы используем плёнку RA2, которая сохраняет свойства годами.
Да, есть детские слэп-браслеты с укороченной лентой — для школ, лагерей и акций по безопасности. Цена такая же, как у взрослых, от 45 ₽ с печатью при 5 000 шт. Взрослые и детские размеры можно совместить в одном заказе.
Да. Логотип в 1 цвет добавляет 7 ₽ к цене браслета, второй цвет — ещё 5 ₽. Для фото, градиентов, мелкого текста и QR-кода есть УФ-полноцвет за 15 ₽ к базовой цене, срок от 3 дней.
Печать наносится на световозвращающую ленту готовых браслетов. Точных данных по износу печати на странице нет — стойкость зависит от условий носки, и менеджер подскажет оптимальный способ нанесения под вашу задачу. Сама плёнка RA2 сохраняет отражающие свойства годами.
Логотип присылайте в векторе: AI, EPS, PDF или CDR, растровый файл дизайнер отрисует. Поле печати узкое, поэтому для слогана или QR-кода лучше упростить макет. Можно сделать несколько вариантов надписи в одном тираже. Макет и визуализацию подготовим бесплатно и согласуем до печати.
Браслеты с печатью в 1–2 цвета и без нанесения изготавливаем от 24 часов — печатаем на готовых браслетах. УФ-полноцвет занимает от 3 дней. Точный срок зависит от тиража и количества макетов, его назовёт менеджер при расчёте.
Да, отправляем браслеты по всей России транспортными компаниями, стоимость доставки посчитаем при расчёте. Можно забрать заказ самовывозом с производства в Екатеринбурге на ул. Черепанова, 28Б. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС.