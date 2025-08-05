Светоотражающие браслеты с логотипом оптом

Производим светоотражающие браслеты с логотипом оптом от 100 штук, срок от 7 дней. Слэп-браслеты и на липучке из плёнки RA2, полноцветная печать поверх светоотражающего слоя. Собственное производство в Екатеринбурге.

Светоотражающий браслет повышает видимость пешехода и велосипедиста в тёмное время: рука в движении отражает свет фар и заметна водителю издалека. Компании берут их под программы безопасности, для детских учреждений, беговых и велоклубов.

Почему на руке Светоотражатель на руке в движении заметнее неподвижного значка: при ходьбе и беге рука двигается, и отражение мигает, привлекая внимание водителя. Пешеход со светоотражателем виден на расстоянии 130–140 метров против 25–30 без него. Для бегунов и велосипедистов браслет удобнее значка — не нужно цеплять к одежде. Качество плёнки Используем плёнку RA2, которая сохраняет отражающие свойства годами. Дешёвые светоотражатели тускнеют за сезон и перестают выполнять функцию — для социальной программы это хуже, чем не раздавать ничего. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.