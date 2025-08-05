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Светоотражающие браслеты с логотипом

Слэп-браслеты со световозвращающей лентой для промоакций, школ и корпоративных программ безопасности. Печать логотипа в 1–2 цвета или УФ-полноцвет, тираж от 100 штук, отгрузка от 24 часов. Собственное производство в Екатеринбурге.

  • От 100 штукминимальный тираж
  • Срок от 24 часовпечать на готовых браслетах
  • Ночью и в дождьотражают свет фар
  • от 45 ₽с печатью при 5 000 шт.
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Светоотражающие браслеты с логотипом — AEPRINT
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Прайс-лист на светоотражающие браслеты

Цены за штуку. Светоотражающие слэп-браслеты для промо и безопасности на дороге.

Светоотражающие браслеты под нанесение

Светоотражающие браслеты под нанесение

ТиражЦена за шт.Сумма за тираж
100 шт51 ₽5 100 ₽
300 шт48 ₽14 400 ₽
500 шт45 ₽22 500 ₽
1 000 шт42 ₽42 000 ₽
3 000 шт41 ₽123 000 ₽
5 000 шт40 ₽200 000 ₽
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Светоотражающие браслеты с логотипом в 1 цвет

Светоотражающие браслеты с логотипом в 1 цвет

ТиражЦена за шт.Сумма за тираж
100 шт63 ₽6 300 ₽
300 шт59 ₽17 700 ₽
500 шт57 ₽28 500 ₽
1 000 шт53 ₽53 000 ₽
3 000 шт49 ₽147 000 ₽
5 000 шт45 ₽225 000 ₽
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Не нашли нужную модель или тираж?Пришлите макет и количество — подберём браслет и посчитаем точную стоимость со сроком.
СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО

Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге

Брендируем светоотражающие на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.

  • 1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге

  • 50+единиц оборудования

  • с 2009 годаопыт в нанесении логотипов

  • ОТКпроверка каждой партии

Производство AEPRINT в ЕкатеринбургеНаше производство на ул. Черепанова
Производство AEPRINTПроизводство AEPRINTПроизводство AEPRINT

Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад

Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной

8 (800) 707-57-06Отдел продаж

СамовывозВ день готовности заказа

Приехать на производство Как проехать →
Карта: ул. Черепанова, 28Б ул. Черепанова, 28Б Открыть в Яндекс Картах
Экскурсии на производство

Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.

Как выбрать светоотражающий браслет

  • 01Размер

    Для взрослых — стандартная слэп-лента на запястье или рукав; для детей — укороченная, на руку или рюкзак

  • 02Печать

    1 цвет — логотип и слоган; 2 цвета — фирменный логотип; УФ-полноцвет — фото, градиенты, QR-код

  • 03Цвет ленты

    Серебристая лента отражает лучше всего; цветные варианты заметнее днём и подходят под фирменный стиль

  • 04Упаковка

    Индивидуальный пакетик (+2–5 ₽) — для раздачи в школах, на акциях и в подарочных наборах

Как нанести логотип на светоотражающий браслет

  • Печать в 1 цвет: светоотражающие браслеты с логотипомПечать в 1 цветЛоготип или слоган на световозвращающей ленте, +7 ₽ за шт.
  • Второй цвет: светоотражающие браслеты с логотипомВторой цветДвухцветный логотип, ещё +5 ₽ за шт.
  • УФ-полноцвет: светоотражающие браслеты с логотипомУФ-полноцветФото, градиенты и мелкий текст, +15 ₽ за шт.
  • QR-код: светоотражающие браслеты с логотипомQR-кодСсылка на сайт, акцию или памятку по безопасности
  • Смена макета в тираже: светоотражающие браслеты с логотипомСмена макета в тиражеНесколько вариантов надписи в одном заказе — расчёт по макету
  • Индивидуальная упаковка: светоотражающие браслеты с логотипомИндивидуальная упаковкаКаждый браслет в отдельном пакетике, +2–5 ₽ за шт.
  • 17 летна рынке · с 2009 года
  • 15 000+компаний-клиентов
  • от 100 шт.минимальный тираж браслетов
  • 24 часаминимальный срок изготовления
  • 45 ₽цена с печатью при 5 000 шт.
  • 15технологий нанесения

Какой светоотражающий браслет выбрать

Сравнили шесть вариантов по минимальному тиражу, цене, печати и назначению

Вид браслетаМин. тиражЦенаПечатьМатериалСрокЛучше всего подходит
Слэп, 1 цвет печатихитот 100 шт.от 45 ₽/шт1 цветсветовозвращающая лентаот 24 часовпромо, школы, безопасность
Слэп, 2 цвета печатиот 100 шт.от 50 ₽/шт2 цветасветовозвращающая лентаот 24 часовфирменный логотип в 2 цвета
УФ-полноцветот 100 шт.от 55 ₽/штполноцветсветовозвращающая лентаот 3 днейфото, градиенты, QR-код
Без нанесенияот 100 шт.от 40 ₽/штсветовозвращающая лентаот 24 часовраздача без брендинга
Детскийот 100 шт.от 45 ₽/шт1 цветукороченная лентаот 24 часовшколы, лагеря, акции ГИБДД
В упаковкеот 100 шт.от 47 ₽/шт1 цветлента + пакетикот 24 часовподарочные наборы, промо
  • Тираж 100–500 шт.С печатью в 1 цвет 57–63 ₽, без печати 45–51 ₽
  • Тираж от 1 000 шт.С печатью от 53 ₽, при 5 000 шт. — 45 ₽
  • Нужен полноцветУФ-печать +15 ₽ к цене браслета без нанесения

Наши работы

Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.

Отзывы

Отзывы клиентов

Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.

5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
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  • Фото автора отзыва
    Екатерина Ерфомова27 июля
    ★ 5

    Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)

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  • Фото автора отзыва
    Дарьюшка6 июля
    ★ 5

    Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные сроки

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  • Фото автора отзыва
    Аурика Добря26 июня
    ★ 5

    Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильно

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  • Фото автора отзыва
    Иван Казанцев30 сентября
    ★ 5

    Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!

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    Турбиный Завод5 августа 2025
    ★ 5

    Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.

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Для каких задач заказывают светоотражающие браслеты

Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.

  • Для школ и детских садовБраслет ребёнку на рукав или рюкзак — виден водителям в темноте
  • Для программ охраны трудаСотрудникам складов, логистики и дорожных служб — с логотипом компании
  • Для акций ГИБДД и страховыхПолезный сувенир по безопасности с телефоном и QR-кодом
  • Для велопробегов и забеговУчастникам вечерних стартов — в цветах организатора

  • Для промоакцийЗаметный и нужный подарок покупателям и посетителям
  • Для муниципальных программРаздача жителям в рамках проектов по безопасности дорог
  • Для корпоративных подарковДополнение к welcome-pack и наборам для семей сотрудников
  • Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём размер, печать и упаковку

Другие виды браслетов

Силиконовые, контрольные Tyvek, слэп, тканевые и LED — под любую задачу

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Как заказать светоотражающие браслеты

Шесть шагов от заявки до отгрузки.

  1. 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и срокина связи Пн–Пт 10:00–18:00
  2. 02Подбор видаПредлагаем размер, цвет ленты и печатьв тот же день
  3. 03РасчётСчитаем браслеты, печать и доставкубесплатно
  4. 04МакетПроверяем файл и готовим его к печатибез спешки
  5. 05ПроизводствоПечатаем и контролируем качество тиражаот 24 часов
  6. 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России

Со светоотражающими браслетами часто заказывают

Соберём весь заказ в одном месте — единый стиль, одна доставка

Светоотражающие браслеты с логотипом оптом

Производим светоотражающие браслеты с логотипом оптом от 100 штук, срок от 7 дней. Слэп-браслеты и на липучке из плёнки RA2, полноцветная печать поверх светоотражающего слоя. Собственное производство в Екатеринбурге.

Светоотражающий браслет повышает видимость пешехода и велосипедиста в тёмное время: рука в движении отражает свет фар и заметна водителю издалека. Компании берут их под программы безопасности, для детских учреждений, беговых и велоклубов.

Почему на руке

Светоотражатель на руке в движении заметнее неподвижного значка: при ходьбе и беге рука двигается, и отражение мигает, привлекая внимание водителя. Пешеход со светоотражателем виден на расстоянии 130–140 метров против 25–30 без него. Для бегунов и велосипедистов браслет удобнее значка — не нужно цеплять к одежде.

Качество плёнки

Используем плёнку RA2, которая сохраняет отражающие свойства годами. Дешёвые светоотражатели тускнеют за сезон и перестают выполнять функцию — для социальной программы это хуже, чем не раздавать ничего. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.

Частые вопросы о светоотражающих браслетах

Какой минимальный тираж светоотражающих браслетов?

От 100 штук — с печатью или без нанесения. Взрослые и детские размеры можно совместить в одном заказе.

Сколько стоит светоотражающий браслет с логотипом?

Слэп-браслет с печатью в 1 цвет стоит 63 ₽ при 100 шт., 53 ₽ при 1 000 шт. и 45 ₽ при 5 000 шт. В 2 цвета — от 68 до 50 ₽, с УФ-полноцветом — от 66 до 55 ₽, без нанесения — от 51 до 40 ₽. Детские браслеты по той же цене, индивидуальная упаковка +2–5 ₽ за шт.

Как работает световозвращающая лента?

Световозвращающая лента отражает свет фар обратно к водителю, поэтому браслет заметен ночью и в дождь. На руке в движении отражение мигает и привлекает внимание: пешеход со светоотражателем виден на расстоянии 130–140 метров против 25–30 без него. Мы используем плёнку RA2, которая сохраняет свойства годами.

Есть ли детские размеры?

Да, есть детские слэп-браслеты с укороченной лентой — для школ, лагерей и акций по безопасности. Цена такая же, как у взрослых, от 45 ₽ с печатью при 5 000 шт. Взрослые и детские размеры можно совместить в одном заказе.

Можно ли напечатать логотип в цвете?

Да. Логотип в 1 цвет добавляет 7 ₽ к цене браслета, второй цвет — ещё 5 ₽. Для фото, градиентов, мелкого текста и QR-кода есть УФ-полноцвет за 15 ₽ к базовой цене, срок от 3 дней.

Не стирается ли печать?

Печать наносится на световозвращающую ленту готовых браслетов. Точных данных по износу печати на странице нет — стойкость зависит от условий носки, и менеджер подскажет оптимальный способ нанесения под вашу задачу. Сама плёнка RA2 сохраняет отражающие свойства годами.

Как подготовить макет?

Логотип присылайте в векторе: AI, EPS, PDF или CDR, растровый файл дизайнер отрисует. Поле печати узкое, поэтому для слогана или QR-кода лучше упростить макет. Можно сделать несколько вариантов надписи в одном тираже. Макет и визуализацию подготовим бесплатно и согласуем до печати.

Светоотражающие с логотипом: сколько занимает изготовление?

Браслеты с печатью в 1–2 цвета и без нанесения изготавливаем от 24 часов — печатаем на готовых браслетах. УФ-полноцвет занимает от 3 дней. Точный срок зависит от тиража и количества макетов, его назовёт менеджер при расчёте.

Доставляете ли браслеты в другие города?

Да, отправляем браслеты по всей России транспортными компаниями, стоимость доставки посчитаем при расчёте. Можно забрать заказ самовывозом с производства в Екатеринбурге на ул. Черепанова, 28Б. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС.

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