Подарочные коробки и упаковка с логотипом
Коробки для корпоративных подарков и наборов: самосборные из микрогофры, крышка-дно из переплётного картона, с магнитным клапаном. Печать, тиснение фольгой, ложементы под ваш набор. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 50 штукминимальный тираж
- Срок от 7 днейпод заказ по вашим размерам
- 3 конструкциисамосборная, крышка-дно, магнитная
- Ложементпод кружку, ежедневник, набор
Подарочные коробки с логотипом на заказ
Выберите конструкцию и отделку. Стоимость зависит от размера, материала, печати и тиража
- Самосборная из микрогофры арт. BX-MGKот 50 шт. Микрогофрокартон, белый или крафт Шелкография 1–2 цвета или полноцвет от 120 ₽с печатью, от 100 шт.
- Крышка-дно арт. BX-LIDот 50 шт. Переплётный картон, кашировка дизайнерской бумагой Тиснение фольгой, шелкография, ложемент от 350 ₽с отделкой, от 100 шт.
- С магнитным клапаном арт. BX-MAGот 50 шт. Жёсткий картон, магниты в клапане Полноцвет, soft-touch, тиснение от 420 ₽с отделкой, от 100 шт.
- Соберём коробку под ваш набор
Размер под содержимое, ложемент из картона, пены или бархата, наполнитель и лента — сделаем так, чтобы подарок было приятно открыватьНужна коробка под конкретный подарок?Пришлите состав набора — предложим конструкцию, размер и отделку, покажем визуализацию
- Размер под ваш набор: кружка, ежедневник, термос, флешка
- Ложемент из картона, EVA-пены, изолона или бархата
- Тиснение фольгой, выборочный лак, soft-touch, полноцвет
- Срок от 7 дней, сборка наборов — на нашем производстве
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем подарочные коробки на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать подарочную коробку
- 01Конструкция
Самосборная из микрогофры — недорого и доставляется плоской; крышка-дно — классика для премиум-подарков; магнитный клапан — максимально презентабельно.
- 02Размер
Считаем от содержимого: кружка, ежедневник и ручка, термос, welcome-набор. Пришлите состав — подберём внутренний размер и ложемент.
- 03Отделка
Шелкография в 1–2 цвета — выгодно для логотипа; полноцвет — для графики; тиснение фольгой и soft-touch — для статусных подарков.
- 04Наполнение
Ложемент фиксирует предметы и делает набор аккуратным; бумажный наполнитель, лента и открытка — завершают подарок.
Как нанести логотип на подарочную коробку
- ШелкографияЛоготип в 1–2 цвета на крышке. Выгодно на микрогофре и картоне, от 50 шт.
- Тиснение фольгойЗолото, серебро или цветная фольга на кашированной коробке — премиальный акцент.
- УФ-печатьПолноцвет прямо по крышке, яркие цвета и выборочный лак. От 50 шт.
- Полноцветная кашировкаПечатаем дизайнерскую бумагу и оклеиваем жёсткий картон — коробка целиком в фирменном стиле.
- Soft-touch и выборочный лакБархатистая ламинация с глянцевыми акцентами — тактильный эффект премиум-упаковки.
- Ложемент и наполнениеВставка под предметы, бумажный наполнитель, лента, открытка — собираем набор целиком.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 50 шт.минимальный тираж коробок
- 7 днейминимальный срок изготовления
- 3конструкции коробок
- 15технологий нанесения
Какую подарочную коробку выбрать
Сравнили варианты по минимальному тиражу, ориентиру цены, отделке и задачам
|Вид коробки
|Мин. тираж
|Цена
|Печать
|Материал
|Срок
|Лучше всего подходит
|Самосборная из микрогофрыхит
|от 50 шт.
|от 120 ₽/шт
|шелкография, полноцвет
|микрогофрокартон
|от 7 дней
|welcome-наборы, доставка, мерч сотрудникам
|Крышка-дно
|от 50 шт.
|от 350 ₽/шт
|тиснение, шелкография
|переплётный картон + бумага
|от 10 дней
|подарки партнёрам, юбилеи
|С магнитным клапаном
|от 50 шт.
|от 420 ₽/шт
|полноцвет, тиснение
|жёсткий картон, soft-touch
|от 10 дней
|VIP-подарки, премиум-наборы
|С ложементом
|от 50 шт.
|по запросу
|любая
|картон + EVA / бархат
|от 10 дней
|наборы из 2–5 предметов
|Коробка-тубус
|от 100 шт.
|по запросу
|полноцвет
|картон
|от 14 дней
|алкоголь, свечи, термосы
|Крафт с окном
|от 100 шт.
|по запросу
|шелкография
|крафт-картон
|от 7 дней
|сладости, чай, деликатесы
- Тираж 50–100 шт.Самосборная коробка с логотипом — от 150 ₽, срок от 7 дней
- Премиум-подарокКрышка-дно с тиснением фольгой и ложементом — от 350 ₽
- Набор под ключСоберём коробку, наполнение и подарки на нашем производстве
Цены на подарочные коробки
Ориентиры за коробку с нанесением логотипа. Точная цена зависит от размера, материала, отделки и тиража — считаем под ваш набор.
|Тираж
|Самосборная
|Крышка-дно
|Магнитная
|50 шт
|100 шт
|300 шт
|500 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
Цена за нанесение на одно изделие
- Цена в таблицеза коробку под ежедневник А5 с шелкографией в 1 цвет
- Тиснение фольгой+25–40 ₽ за коробку
- Ложемент+40–120 ₽ в зависимости от материала
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Пакеты для «Сбер»
- ПВД-пакеты с логотипом
- Пакет для бутика
- Пакет, полноцвет
- Бумажный пакет с логотипом
- Пакеты на заказ
- Бумажный пакет, 1 цвет
- Подарочная коробка
- Zip-пакеты с печатью
- Шопер с полноцветом
- Шопер, DTF-печать
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все работы200+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают подарочные коробки
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Для welcome-наборовКоробка под худи, кружку и ежедневник новому сотруднику
- Для подарков партнёрамКрышка-дно с тиснением — статусно и аккуратно
- Для Нового годаКоробка под набор: сладости, термос, календарь
- Для юбилея компанииПремиум-коробка с магнитом и ложементом под награду
- Для доставки мерчаСамосборная микрогофра — плоская, лёгкая, прочная
- Для выставокКоробка-упаковка для сувениров гостям стенда
- Для розницыФирменная коробка как часть покупки
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём формат, бумагу и печать
Другие виды упаковки
Бумажные пакеты, ПВД, крафт, шопперы и скотч с логотипом
Как заказать подарочные коробки с логотипом
Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в печать — вы видите результат раньше, чем платите.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и размеры пакетана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор видаПредлагаем формат, бумагу и печать под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем пакеты, печать, отделку и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 24 часов
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С коробками часто заказывают
Соберём весь заказ в одном месте — один договор, одна доставка
Корпоративная упаковка для подарков и бизнеса
Любой подарок начинается с упаковки: именно она формирует первое впечатление и задаёт ожидание от того, что внутри. В корпоративной среде коробка подчёркивает уровень компании, усиливает ценность подарка и делает его запоминающимся. Делаем подарочные коробки с логотипом от 50 штук, срок от 7 дней, собственное производство в Екатеринбурге.
Коробка часто становится самостоятельной ценностью: её хранят, используют повторно, и каждый раз она напоминает о бренде. Поэтому к оформлению относятся так же серьёзно, как к содержанию набора.
Основные виды корпоративной упаковки
Самосборные коробки из микрогофрокартона — недорогой и прочный вариант для рассылок и welcome-наборов, доставляются плоскими. Крышка-дно из переплётного картона с кашировкой — классика подарков партнёрам и клиентам. Коробки с магнитным клапаном — самые презентабельные, для VIP-подарков и премиум-наборов. Для сладостей и чая берут крафт с окном, для бутылок и термосов — тубусы.
Элементы, которые усиливают упаковку
Тиснение фольгой делает логотип рельефным и заметным; выборочный лак добавляет контраст матового и глянца; soft-touch даёт бархатистую поверхность, которую приятно держать в руках. Минималистичные решения в фирменных цветах выглядят современно и не спорят с подарком. Ложемент из картона, EVA-пены или бархата фиксирует предметы и делает набор аккуратным.
Как выбрать упаковку
Отталкивайтесь от формата подарка: мелкие изделия удобно упаковать в пакеты, наборы из нескольких предметов — в коробки с ложементом. Учитывайте имидж компании и повод: для выставок достаточно пакетов и самосборных коробок, для клиентских подарков и юбилеев — кашированная коробка с тиснением. Дизайн должен соответствовать фирменному стилю — используйте корпоративные цвета, логотип и графику.
Сроки и тиражи
Коробки изготавливаются под заказ по вашим размерам, поэтому минимальный тираж — от 50 штук, срок от 7 дней для самосборных и от 10 дней для кашированных. Перед Новым годом и сезоном подарков сроки растут — набор с коробкой лучше размещать за 3–4 недели. Сборку наборов, наполнение и упаковку делаем у себя на производстве.
Частые вопросы о подарочных коробках
Какой минимальный тираж подарочных коробок?
От 50 штук — коробки делаем под заказ по вашим размерам. При тираже 50 шт. самосборная коробка под ежедневник с логотипом стоит от 150 ₽, при 300 шт. — от 95 ₽.
Сколько стоит коробка с логотипом?
Ориентиры за коробку под ежедневник А5 с шелкографией в 1 цвет: самосборная из микрогофры — от 120 ₽ при 100 шт., крышка-дно — от 350 ₽, с магнитным клапаном — от 420 ₽. Тиснение фольгой +25–40 ₽, ложемент +40–120 ₽. Точную цену считаем под размер и отделку.
Какие конструкции коробок вы делаете?
Самосборные из микрогофрокартона, крышка-дно из переплётного картона с кашировкой дизайнерской бумагой, коробки с магнитным клапаном, тубусы и крафт-коробки с окном. Подберём конструкцию под содержимое и бюджет.
Можно ли сделать коробку под мой набор?
Да, это основной сценарий. Пришлите состав набора — кружка, ежедневник, термос, флешка — подберём внутренний размер, сделаем ложемент из картона, EVA-пены или бархата и покажем визуализацию до запуска.
Как наносится логотип?
Шелкография в 1–2 цвета, УФ-печать полноцветом, тиснение фольгой — золото, серебро, цветная. На кашированных коробках печатаем дизайнерскую бумагу целиком, добавляем soft-touch и выборочный лак.
Подарочные коробки с логотипом: сколько занимает изготовление?
Самосборные коробки — от 7 дней, кашированные крышка-дно и магнитные — от 10 дней после согласования макета. Перед Новым годом сроки растут, набор с коробкой лучше размещать за 3–4 недели.
Вы собираете наборы целиком?
Да. Коробка, ложемент, наполнитель, лента, открытка и сами подарки — собираем на производстве в Екатеринбурге и отгружаем готовые наборы, можно с адресной рассылкой по списку.
Как подготовить макет?
Логотип в векторе: AI, EPS, PDF или CDR. Дизайн развёртки коробки сделаем сами по вашему фирменному стилю — макет и визуализация бесплатно.
Доставляете ли в другие города?
Да, отправляем транспортными компаниями по всей России, самосборные коробки едут плоскими и занимают мало места. Самовывоз — с производства в Екатеринбурге на ул. Черепанова, 28Б.