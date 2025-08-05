Корпоративная упаковка для подарков и бизнеса

Любой подарок начинается с упаковки: именно она формирует первое впечатление и задаёт ожидание от того, что внутри. В корпоративной среде коробка подчёркивает уровень компании, усиливает ценность подарка и делает его запоминающимся. Делаем подарочные коробки с логотипом от 50 штук, срок от 7 дней, собственное производство в Екатеринбурге.

Коробка часто становится самостоятельной ценностью: её хранят, используют повторно, и каждый раз она напоминает о бренде. Поэтому к оформлению относятся так же серьёзно, как к содержанию набора.

Основные виды корпоративной упаковки Самосборные коробки из микрогофрокартона — недорогой и прочный вариант для рассылок и welcome-наборов, доставляются плоскими. Крышка-дно из переплётного картона с кашировкой — классика подарков партнёрам и клиентам. Коробки с магнитным клапаном — самые презентабельные, для VIP-подарков и премиум-наборов. Для сладостей и чая берут крафт с окном, для бутылок и термосов — тубусы. Элементы, которые усиливают упаковку Тиснение фольгой делает логотип рельефным и заметным; выборочный лак добавляет контраст матового и глянца; soft-touch даёт бархатистую поверхность, которую приятно держать в руках. Минималистичные решения в фирменных цветах выглядят современно и не спорят с подарком. Ложемент из картона, EVA-пены или бархата фиксирует предметы и делает набор аккуратным. Как выбрать упаковку Отталкивайтесь от формата подарка: мелкие изделия удобно упаковать в пакеты, наборы из нескольких предметов — в коробки с ложементом. Учитывайте имидж компании и повод: для выставок достаточно пакетов и самосборных коробок, для клиентских подарков и юбилеев — кашированная коробка с тиснением. Дизайн должен соответствовать фирменному стилю — используйте корпоративные цвета, логотип и графику. Сроки и тиражи Коробки изготавливаются под заказ по вашим размерам, поэтому минимальный тираж — от 50 штук, срок от 7 дней для самосборных и от 10 дней для кашированных. Перед Новым годом и сезоном подарков сроки растут — набор с коробкой лучше размещать за 3–4 недели. Сборку наборов, наполнение и упаковку делаем у себя на производстве.