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Отраслевое решение

Решение для индустрии здоровья и красоты

Брендированная продукция для индустрии здоровья и красоты помогает салонам красоты, клиникам, косметологическим центрам, фитнес- и wellness-компаниям создавать запоминающийся клиентский опыт и поддерживать единый фирменный стиль. AEPRINT производит сувенирную продукцию, полиграфию, упаковку и корпоративный мерч для компаний, которые работают в сфере красоты, здоровья и ухода.

Что заказывают
  • От 10 штук
  • Договор и НДС
  • Своё производство в Екатеринбурге
  • Доставка по России
Решение для индустрии здоровья и красоты

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Примеры подарков

Цены без нанесения · подберём аналоги под бюджет
  • Флешка HOOK с логотипом Флешка HOOK Серебристая от 372 ₽
  • Чайная пара "Galena" в подарочной упаковке с логотипом Чайная пара "Galena" в подарочной упаковке Зеленый/Белый от 479 ₽
  • Ручка шариковая из антибактериального пластика с логотипом Ручка шариковая из антибактериального пластика Белый от 32 ₽
  • Пакет «Крафт», L с логотипом Пакет «Крафт», L Белый от 129 ₽
  • Флешка CLIPS с логотипом Флешка CLIPS Серебристая от 392 ₽
  • Чайная пара ICE CREAM с логотипом Чайная пара ICE CREAM Голубой/Белый от 375 ₽
  • Пакет бумажный Rata с логотипом Пакет бумажный Rata Крафт от 29 ₽
  • Бутылка спортивная Capri с логотипом Бутылка спортивная Capri от 1 271 ₽
  • Термокружка Salak с логотипом Термокружка Salak от 555 ₽
  • Ежедневник Soho с логотипом Ежедневник Soho от 695 ₽

Сувенирная продукция для индустрии здоровья и красоты

В сфере красоты и здоровья особенно важно первое впечатление клиента. Фирменная продукция помогает сделать оформление компании более целостным, подчеркнуть внимание к деталям и сформировать узнаваемый образ бренда.

Брендированную продукцию можно использовать для клиентов, сотрудников, рекламных мероприятий, программ лояльности и корпоративных подарков. Конкретный состав продукции подбирается с учётом формата бизнеса, аудитории и бюджета проекта.

Подарки клиентам салонов красоты и клиник

Небольшой фирменный подарок помогает выразить благодарность клиенту и сделать посещение более запоминающимся. Его можно вручить после процедуры, покупки, курса услуг или в рамках программы лояльности.

Подарок можно оформить в фирменном стиле компании, разместив логотип, корпоративные цвета, графику или поздравительную надпись. При необходимости продукцию можно дополнить индивидуальной упаковкой.

Брендированная продукция для салонов красоты

Для салонов красоты фирменная продукция может использоваться на разных этапах взаимодействия с клиентом — от оформления зоны обслуживания до выдачи подарка или покупки. Упаковка, полиграфия и сувениры помогают поддерживать единый визуальный образ салона.

Для компании можно разработать единую концепцию брендирования, чтобы логотип и фирменная графика использовались на разных категориях продукции и выглядели согласованно.

Сувениры с логотипом для клиник и медицинских учреждений

Для клиник и медицинских учреждений брендированная продукция может использоваться в качестве подарков пациентам, материалов для мероприятий, корпоративных подарков и элементов фирменного оформления.

При выборе продукции учитываются специфика учреждения, аудитория, формат взаимодействия с клиентами и требования к корпоративному стилю. Для разных задач можно подготовить отдельные варианты продукции в рамках единой визуальной концепции.

Корпоративная одежда для сотрудников

Фирменная одежда помогает сотрудникам выглядеть единообразно и позволяет клиентам быстро определить персонал. Логотип и другие элементы фирменного стиля можно разместить на различных видах текстильной продукции.

Корпоративную одежду можно использовать в салонах, клиниках, wellness-центрах и других организациях, где сотрудники постоянно взаимодействуют с посетителями.

Подарочные сертификаты и полиграфия

Полиграфическая продукция является важной частью коммуникации компаний индустрии красоты и здоровья. Фирменные сертификаты, рекламные и информационные материалы помогают представить услуги, оформить специальные предложения и поддерживать единый стиль бренда.

Дизайн полиграфии можно разработать в соответствии с брендбуком компании. Это позволяет использовать одинаковые визуальные элементы во всех материалах, связанных с клиентским обслуживанием и продвижением.

Упаковка с логотипом для салонов и клиник

Фирменная упаковка сопровождает клиента после посещения компании и продолжает работать на узнаваемость бренда. Пакеты и другие упаковочные материалы можно оформить с использованием логотипа, корпоративных цветов и фирменной графики.

Упаковку можно сделать частью общей концепции бренда и сочетать с подарочной или сувенирной продукцией. Это помогает создать целостный визуальный образ на всех этапах взаимодействия с клиентом.

Корпоративные подарочные наборы

Для клиентов, сотрудников и партнёров можно сформировать подарочные наборы из нескольких категорий продукции. Состав комплекта подбирается индивидуально с учётом повода, количества получателей и бюджета.

Все элементы набора, включая упаковку и дополнительные материалы, можно оформить в едином фирменном стиле. Это позволяет создать цельный корпоративный подарок, соответствующий визуальной концепции компании.

Брендирование продукции для индустрии красоты и здоровья

AEPRINT выполняет нанесение логотипов и фирменной графики на сувенирную продукцию, текстиль, посуду, упаковку, электронику и другие категории. В зависимости от материала и задачи используются различные технологии брендирования.

Подходящая технология нанесения определяется с учётом поверхности изделия, особенностей макета, тиража и требований к изображению. Это позволяет создавать единую фирменную продукцию из разных материалов.

Изготовление продукции для индустрии здоровья и красоты

AEPRINT помогает подобрать брендированную продукцию для салонов красоты, клиник и других компаний индустрии здоровья и красоты, разработать дизайн и организовать производство. Можно заказать отдельные категории продукции или комплексное решение для клиентов и сотрудников.

Компания имеет собственное производство и использует различные технологии нанесения, что позволяет адаптировать решение под разные материалы и задачи. Конкретный срок изготовления и минимальный тираж зависят от выбранной продукции, технологии и объёма заказа.

Продукцию можно заказать для салона красоты, клиники, косметологического или wellness-центра, корпоративного мероприятия, программы лояльности или подарков клиентам. Конкретный состав подбирается с учётом актуального ассортимента, аудитории, тиража и бюджета проекта.

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Частые вопросы

01

Какой минимальный тираж?

Минимальный тираж — от 10 штук, минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Для промо-продукции и раздатки выгоднее тиражи от 100–300 штук: цена за единицу заметно ниже.

02

Сколько времени занимает производство?

Срок зависит от изделия, тиража и технологии нанесения. Пришлите задачу — рассчитаем стоимость и сроки производства и предложим варианты, которые успеют к вашей дате.

03

Работаете с юрлицами и госзаказчиками?

Да. Работаем по договору, с НДС, предоставляем закрывающие документы. Цены на сайте указаны с НДС.

04

Поможете с дизайном и подбором?

Менеджер подберёт изделия под бюджет и аудиторию, дизайнер подготовит макет и визуализацию с вашим логотипом до запуска тиража.

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