Что входит в стартовый комплект

Для команды — футболки или худи, бейджи, кепки. Для гостей открытия — шопперы, кружки, блокноты, наклейки и значки. Для площадки — ролл-апы, пресс-волл, флаги и фирменные пакеты.

Мерч к запуску нового бренда

Когда бренд только появился, мерч — первый физический носитель айдентики. Поможем перенести новый логотип и цвета на изделия так, чтобы стиль читался одинаково на текстиле, посуде и упаковке.

Открытие филиала или магазина

Для открытия точки обычно заказывают форму персонала, раздатку для первых покупателей и фирменные пакеты. Подготовим всё к одной дате и отгрузим в любой город России.

Запуск продукта

К выводу продукта делают комплекты для блогеров и партнёров: брендированная коробка, мерч в стиле продукта, открытка. Такие наборы снимают на распаковку и выкладывают в соцсети.

Бюджет и сроки

Стартовый комплект — от 2 400 ₽. Тираж от 10 штук, производство от 3 рабочих дней. Макет и визуализацию готовим бесплатно.