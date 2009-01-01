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Мерч под задачу

Мерч к открытию и запуску проекта

Открытие офиса, филиала или магазина, запуск нового бренда или продукта — момент, когда фирменный стиль впервые выходит к людям. Стартовый комплект мерча делает запуск заметным: команда в единой форме, гости уходят с подарками, на фото и в соцсетях — ваш логотип.

Что заказывают
  • От 10 штук
  • Договор и НДС
  • Своё производство в Екатеринбурге
  • Доставка по России
Мерч к открытию и запуску проекта

Что заказывают чаще всего

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Примеры стартового мерча

Цены без нанесения · подберём аналоги под бюджет
  • Футболка Imperial Kids с логотипом Футболка Imperial Kids Хлопок от 498 ₽
  • Худи Urban с логотипом Худи Urban Хлопок от 2 000 ₽
  • Сумка через плечо Elena с логотипом Сумка через плечо Elena Нейлон от 910 ₽
  • Термокружка Kencher с логотипом Термокружка Kencher Нержавеющая сталь от 961 ₽
  • Ежедневник Soho с логотипом Ежедневник Soho Экокожа от 695 ₽
  • Складной рюкзак Dillon с логотипом Складной рюкзак Dillon RPET от 2 491 ₽
  • Колонка Glim с логотипом Колонка Glim Пластик от 1 149 ₽
  • Бутылка Alpinia с логотипом Бутылка Alpinia Нержавеющая сталь от 772 ₽
  • Бомбер Univer с логотипом Бомбер Univer Экокожа от 4 880 ₽
  • Power Bank Forge с логотипом Power Bank Forge Металл от 1 599 ₽

Что входит в стартовый комплект

Для команды — футболки или худи, бейджи, кепки. Для гостей открытия — шопперы, кружки, блокноты, наклейки и значки. Для площадки — ролл-апы, пресс-волл, флаги и фирменные пакеты.

Мерч к запуску нового бренда

Когда бренд только появился, мерч — первый физический носитель айдентики. Поможем перенести новый логотип и цвета на изделия так, чтобы стиль читался одинаково на текстиле, посуде и упаковке.

Открытие филиала или магазина

Для открытия точки обычно заказывают форму персонала, раздатку для первых покупателей и фирменные пакеты. Подготовим всё к одной дате и отгрузим в любой город России.

Запуск продукта

К выводу продукта делают комплекты для блогеров и партнёров: брендированная коробка, мерч в стиле продукта, открытка. Такие наборы снимают на распаковку и выкладывают в соцсети.

Бюджет и сроки

Стартовый комплект — от 2 400 ₽. Тираж от 10 штук, производство от 3 рабочих дней. Макет и визуализацию готовим бесплатно.

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Частые вопросы

01

Какой минимальный тираж?

Минимальный тираж — от 10 штук, минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Для промо-продукции и раздатки выгоднее тиражи от 100–300 штук: цена за единицу заметно ниже.

02

Сколько времени занимает производство?

Срок зависит от изделия, тиража и технологии нанесения. Пришлите задачу — рассчитаем стоимость и сроки производства и предложим варианты, которые успеют к вашей дате.

03

Работаете с юрлицами и госзаказчиками?

Да. Работаем по договору, с НДС, предоставляем закрывающие документы. Цены на сайте указаны с НДС.

04

Поможете с дизайном и подбором?

Менеджер подберёт изделия под бюджет и аудиторию, дизайнер подготовит макет и визуализацию с вашим логотипом до запуска тиража.

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