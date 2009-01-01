Сувенирная продукция для автоиндустрии

В автомобильной отрасли брендированная продукция используется не только для рекламы. Она помогает организовать рабочие процессы, поддерживать узнаваемость компании и создавать дополнительные точки контакта с клиентом.

Продукция подбирается в зависимости от задач автосалона, сервиса или дилерского центра, количества сотрудников и клиентов, формата работы и бюджета проекта.

Брендированная продукция для автосалонов

Автосалонам необходимы решения, которые помогают работать с большим количеством автомобилей и одновременно поддерживать профессиональный образ компании. Брендированная продукция может использоваться для идентификации автомобилей, организации работы с ключами и оформления клиентских зон.

Для автосалона можно разработать единую систему оформления продукции с логотипом компании, корпоративными цветами и другой фирменной символикой.

Продукция с логотипом для автосервисов

Автосервисам брендированная продукция помогает организовать работу с автомобилями и поддерживать порядок на разных этапах обслуживания. Фирменные элементы могут использоваться для идентификации автомобиля, ключей и другой информации, связанной с заказом.

Например, специальные пластиковые бирки позволяют быстро идентифицировать автомобиль и размещать на них необходимые рабочие сведения. Такой подход особенно полезен при большом количестве автомобилей, одновременно находящихся в сервисе.

Подарки клиентам автосалонов и сервисов

Корпоративные подарки помогают поддерживать отношения с клиентами после покупки автомобиля или завершения обслуживания. Брендированный подарок можно использовать как знак благодарности, дополнение к выдаче автомобиля или часть программы лояльности.

Для постоянных клиентов и владельцев автомобилей можно подобрать практичную продукцию, которую удобно использовать в автомобиле, дороге или повседневной жизни. Конкретный состав подарка зависит от актуального ассортимента и бюджета.

Корпоративный мерч для сотрудников автоиндустрии

Фирменная одежда и аксессуары помогают сформировать единый визуальный образ сотрудников автосалона или сервиса. Логотип компании можно разместить на одежде и другой продукции, используемой персоналом.

Для разных подразделений можно разработать единую систему оформления, сохранив общие элементы фирменного стиля. Это помогает клиентам быстрее ориентироваться в пространстве и определять сотрудников компании.

Брендирование продукции для автомобильной отрасли

AEPRINT выполняет нанесение логотипов и фирменной графики на сувенирную продукцию, текстиль, полиграфию, упаковку, посуду, электронику и другие категории. Для разных материалов используются подходящие технологии брендирования.

Технология нанесения подбирается с учётом материала изделия, площади поверхности, особенностей макета и тиража. Это позволяет выдерживать единый фирменный стиль на продукции разных категорий.

Подарочные наборы для клиентов автомобильных компаний

Для автосалона или сервиса можно сформировать корпоративный подарочный набор для клиентов, партнёров или сотрудников. Состав комплекта подбирается индивидуально в зависимости от повода, количества получателей и бюджета.

Все элементы набора можно оформить в единой стилистике, включая упаковку, открытку и другие дополнительные элементы. Это позволяет сделать подарок частью клиентского опыта и коммуникации бренда.

Продукция для автомобильных мероприятий

Брендированная продукция подходит для презентаций автомобилей, открытия дилерских центров, выставок, тест-драйвов, корпоративных мероприятий и рекламных акций.

Для конкретного события можно разработать отдельную концепцию оформления с логотипом компании, названием мероприятия, датой и тематической графикой.

Изготовление продукции для автоиндустрии

AEPRINT помогает подобрать продукцию для автосалонов, автосервисов, дилерских центров и других компаний автомобильной отрасли. Можно заказать отдельные виды продукции или комплексное решение, включающее подбор, дизайн, брендирование и производство.

Срок изготовления и минимальный тираж зависят от выбранной категории продукции, технологии нанесения и объёма заказа. Конкретные параметры согласовываются индивидуально.

AEPRINT работает с корпоративными заказами по всей России. Собственное производство позволяет контролировать процесс от подготовки макета до выпуска и отгрузки готовой продукции. Компания также предоставляет возможность дистанционного оформления заказа и отправки готовой продукции в регионы России.

Продукцию для автоиндустрии можно заказать для автосалона, автосервиса, дилерского центра, сотрудников, клиентов и деловых партнёров. Конкретный состав решения подбирается с учётом актуального ассортимента, задач компании, тиража и бюджета проекта.