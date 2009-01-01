Подарки сотрудникам ко Дню энергетика

Для массового поздравления хорошо работают практичные вещи: термокружки и термосы, внешние аккумуляторы, беспроводные зарядки, флисовые толстовки и пледы. Их берут на смену, в поездки и домой, а логотип компании остаётся на виду весь год.

Тема света и энергии

Профессию энергетика удачно подчёркивают предметы, связанные со светом и зарядом: настольные лампы и светильники, наборы электроники, метеостанции. Такой подарок выглядит тематическим, но остаётся полезным в быту и в офисе.

Подарки руководителям, ветеранам и партнёрам

Для руководителей и деловых партнёров подбираем представительские подарки: ежедневники, металлические ручки, наборы электроники в фирменной коробке. Ветеранам отрасли и лучшим сотрудникам вручают статуэтки и плакетки с гравировкой.

День энергетика и Новый год одним заказом

Праздник приходится на конец декабря, поэтому подарки к нему удобно заказать вместе с новогодними: единая концепция оформления, общая упаковка и одна поставка. Срок зависит от изделий, тиража и технологии нанесения, так что заказ лучше разместить заранее.

Брендирование по корпоративному стандарту

Логотип наносим строго по брендбуку: цвета, размеры и зоны размещения. На металле — лазерная гравировка, на пластике — УФ-печать, на текстиле — вышивка, на коже и бумаге — тиснение. Макет и визуализацию показываем до оплаты, для большинства позиций делаем образец до тиража.

Документы и доставка

Тираж — от 10 штук, минимальная сумма заказа на продукцию — 30 000 ₽. Работаем по договору с НДС, предоставляем УПД и акт сверки, поддерживаем ЭДО, участвуем в закупках по 223-ФЗ. Среди наших клиентов — Роснефть, EVRAZ, Росатом и Банк России. Доставляем по России транспортными компаниями и СДЭК, самовывоз — в Екатеринбурге.