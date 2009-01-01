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Профессиональный праздник · 22 декабря

Подарки ко Дню энергетика

День энергетика отмечают 22 декабря — в самый короткий день года, когда работа энергосистемы особенно заметна. Подарок с логотипом компании к этому празднику — способ поблагодарить сотрудников электростанций, сетевых и генерирующих компаний, а также партнёров отрасли. AEPRINT подбирает и брендирует подарки под количество получателей, формат поздравления и бюджет.

Что заказывают
  • От 10 штук
  • Договор и НДС
  • Своё производство в Екатеринбурге
  • Доставка по России
Подарки ко Дню энергетика

Что заказывают к этому празднику

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Корпоративные подарки для энергетиков

Цены без нанесения · подберём аналоги под бюджет
  • Лампа Power Light с логотипом Лампа Power Light Пластик от 3 690 ₽
  • Лампа Portal 4-в-1 с логотипом Лампа Portal 4-в-1 Пластик от 1 479 ₽
  • Power Bank Фрэйм с логотипом Power Bank Фрэйм Пластик от 1 647 ₽
  • Беспроводная зарядка Аурис с логотипом Беспроводная зарядка Аурис Пластик от 1 499 ₽
  • Набор Urban Power с логотипом Набор Urban Power Экокожа от 3 353 ₽
  • Термокружка Kencher с логотипом Термокружка Kencher Нержавеющая сталь от 961 ₽
  • Термос Balax с логотипом Термос Balax Нержавеющая сталь от 1 226 ₽
  • Ежедневник Бари с логотипом Ежедневник Бари Экокожа от 923 ₽
  • Метеостанция Kelvin с логотипом Метеостанция Kelvin Бамбук от 1 685 ₽
  • Стела Tribute 3 с логотипом Стела Tribute 3 Дерево от 1 490 ₽

Подарки сотрудникам ко Дню энергетика

Для массового поздравления хорошо работают практичные вещи: термокружки и термосы, внешние аккумуляторы, беспроводные зарядки, флисовые толстовки и пледы. Их берут на смену, в поездки и домой, а логотип компании остаётся на виду весь год.

Тема света и энергии

Профессию энергетика удачно подчёркивают предметы, связанные со светом и зарядом: настольные лампы и светильники, наборы электроники, метеостанции. Такой подарок выглядит тематическим, но остаётся полезным в быту и в офисе.

Подарки руководителям, ветеранам и партнёрам

Для руководителей и деловых партнёров подбираем представительские подарки: ежедневники, металлические ручки, наборы электроники в фирменной коробке. Ветеранам отрасли и лучшим сотрудникам вручают статуэтки и плакетки с гравировкой.

День энергетика и Новый год одним заказом

Праздник приходится на конец декабря, поэтому подарки к нему удобно заказать вместе с новогодними: единая концепция оформления, общая упаковка и одна поставка. Срок зависит от изделий, тиража и технологии нанесения, так что заказ лучше разместить заранее.

Брендирование по корпоративному стандарту

Логотип наносим строго по брендбуку: цвета, размеры и зоны размещения. На металле — лазерная гравировка, на пластике — УФ-печать, на текстиле — вышивка, на коже и бумаге — тиснение. Макет и визуализацию показываем до оплаты, для большинства позиций делаем образец до тиража.

Документы и доставка

Тираж — от 10 штук, минимальная сумма заказа на продукцию — 30 000 ₽. Работаем по договору с НДС, предоставляем УПД и акт сверки, поддерживаем ЭДО, участвуем в закупках по 223-ФЗ. Среди наших клиентов — Роснефть, EVRAZ, Росатом и Банк России. Доставляем по России транспортными компаниями и СДЭК, самовывоз — в Екатеринбурге.

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Частые вопросы

01

Что подарить энергетикам на профессиональный праздник?

Сотрудникам — термокружки, термосы, аккумуляторы, беспроводные зарядки и тёплый текстиль с логотипом. Тематически подходят лампы и наборы электроники. Руководителям и партнёрам — ежедневники, ручки и наборы в фирменной коробке, ветеранам — статуэтки и плакетки.

02

Когда заказывать подарки ко Дню энергетика?

День энергетика — 22 декабря, а в это время производство загружено новогодними заказами. Лучше разместить заказ в октябре или начале ноября, а при необходимости объединить его с новогодними подарками.

03

Можно ли оформить подарки по брендбуку энергокомпании?

Да, соблюдаем цвета, размеры и зоны размещения логотипа. Макет и визуализацию показываем до оплаты, для большинства позиций делаем образец до тиража.

04

Работаете с энергетическими компаниями по 223-ФЗ?

Да. Работаем по договору с НДС, предоставляем УПД и акт сверки, поддерживаем ЭДО и участвуем в закупках по 223-ФЗ. Среди наших клиентов — Роснефть, EVRAZ, Росатом и Банк России.

05

Доставите подарки в филиалы в других регионах?

Да, отправляем по России транспортными компаниями и СДЭК, в Екатеринбурге возможен самовывоз. Тираж — от 10 штук, минимальная сумма заказа на продукцию — 30 000 ₽.

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