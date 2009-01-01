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Мерч к празднику

8 марта

Подарки на 8 марта с логотипом — возможность поздравить сотрудниц, клиентов и деловых партнёров и одновременно подчеркнуть внимание компании к своей аудитории. AEPRINT помогает подобрать корпоративные подарки к 8 марта с учётом количества получателей, формата поздравления и бюджета.

Что заказывают
  • От 10 штук
  • Договор и НДС
  • Своё производство в Екатеринбурге
  • Доставка по России
8 марта

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Корпоративные сувениры и подарки к 8 марта

Цены без нанесения · подберём аналоги под бюджет
  • Набор аксессуаров для вина и сыра Винодел с логотипом Набор аксессуаров для вина и сыра Винодел Светло-коричневый от 1844 ₽
  • Косметичка Зайцы. Varvara с логотипом Косметичка Зайцы. Varvara Черный, мультиколор от 4564 ₽
  • Шкатулка Сердечко с логотипом Шкатулка Сердечко Красное дерево от 959 ₽
  • Ультразвуковой скраббер US02 с логотипом Ультразвуковой скраббер US02 Белый от 1790 ₽
  • Фартук Keep Palms с логотипом Фартук Keep Palms Серо-голубой от 1389 ₽
  • Соль для ванны Feeria в банке, с лавандой с логотипом Соль для ванны Feeria в банке, с лавандой Розовая от 342 ₽
  • Чайная пара Sheffield с логотипом Чайная пара Sheffield от 839 ₽
  • Плед Plush с логотипом Плед Plush от 1 103 ₽
  • Термокружка Horan с логотипом Термокружка Horan от 714 ₽
  • Набор Hop In с логотипом Набор Hop In от 1 308 ₽

Корпоративные подарки на 8 марта

Подарок на 8 марта для сотрудников может быть практичным, красивым или эмоциональным — главное, чтобы он соответствовал аудитории и корпоративной культуре компании. Фирменное оформление помогает сделать даже небольшой подарок частью общей коммуникации бренда.

Для компании можно подобрать единую коллекцию подарков или несколько вариантов в разных ценовых категориях. Это позволяет поздравить большое количество сотрудников и отдельно подготовить более персональные подарки для ключевых клиентов и партнёров.

Подарки женщинам на 8 марта с логотипом

Корпоративные подарки к 8 марта можно подобрать для разных сценариев использования: дома, в офисе, в поездках, во время отдыха или ухода за собой. При выборе учитываются интересы получателей, формат работы компании и бюджет проекта.

На продукции можно разместить логотип, фирменную графику, поздравительную надпись или другое корпоративное сообщение. Брендирование можно сделать заметным или более сдержанным — в зависимости от концепции подарка.

Подарочные наборы на 8 марта

Подарочный набор позволяет объединить несколько предметов в единый праздничный комплект. Состав можно подобрать индивидуально, учитывая количество получателей, уровень подарка и бюджет.

В набор можно включить сувенирную продукцию, посуду, текстиль, аксессуары, электронику или другие подходящие категории. Конкретное наполнение зависит от актуального ассортимента и задачи проекта.

Упаковку также можно оформить в фирменном стиле компании. Единый дизайн коробки, открытки, упаковочных элементов и продукции делает подарок более цельным и презентабельным.

Подарки сотрудницам на 8 марта

Корпоративные подарки помогают выразить благодарность сотрудницам и поддержать позитивную атмосферу внутри команды. Их можно использовать для поздравления всего коллектива, отдельных подразделений или сотрудников, которые работают в разных городах.

Для крупных компаний можно подготовить единую концепцию подарков и организовать производство необходимого тиража. Если получатели находятся в разных регионах, готовую продукцию можно подготовить к отправке и доставить по России.

Подарки клиентам и партнёрам на 8 марта

Праздничные подарки подходят не только для внутреннего поздравления сотрудников. Их можно использовать для клиентов, партнёров и других важных деловых контактов.

Для массового поздравления можно подобрать компактные и практичные подарки, а для ключевых партнёров — более персональные решения с индивидуальным оформлением и упаковкой.

Брендирование подарков к 8 марта

AEPRINT выполняет нанесение логотипов и фирменной графики на сувенирную продукцию, одежду, посуду, упаковку, электронику и другие категории корпоративного мерча. Для разных материалов используются подходящие технологии нанесения.

Дизайн подарка можно разработать с учётом фирменного стиля компании или создать отдельную праздничную концепцию к 8 марта. При необходимости одинаковое оформление можно использовать на продукции, упаковке и дополнительных элементах подарочного набора.

Изготовление подарков на 8 марта

AEPRINT помогает подобрать корпоративные подарки под количество получателей, формат поздравления и бюджет. Компания может взять на себя подбор продукции, разработку дизайна, брендирование, комплектацию и подготовку подарков к отправке.

Срок изготовления зависит от выбранной продукции, технологии нанесения, наличия и тиража. Минимальный тираж также определяется конкретной категорией товара.

AEPRINT работает с корпоративными заказами и доставляет готовую продукцию по Екатеринбургу и в другие регионы России. Собственное производство позволяет контролировать процесс от подготовки макета до выпуска и отгрузки готовой продукции.

Подарки на 8 марта можно заказать для сотрудников, клиентов и деловых партнёров. Конкретный состав и оформление подбираются с учётом актуального ассортимента, количества получателей, формата поздравления и бюджета проекта.

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Частые вопросы

01

Какой минимальный тираж?

Минимальный тираж — от 10 штук, минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Для промо-продукции и раздатки выгоднее тиражи от 100–300 штук: цена за единицу заметно ниже.

02

Сколько времени занимает производство?

Срок зависит от изделия, тиража и технологии нанесения. Пришлите задачу — рассчитаем стоимость и сроки производства и предложим варианты, которые успеют к вашей дате.

03

Работаете с юрлицами и госзаказчиками?

Да. Работаем по договору, с НДС, предоставляем закрывающие документы. Цены на сайте указаны с НДС.

04

Поможете с дизайном и подбором?

Менеджер подберёт изделия под бюджет и аудиторию, дизайнер подготовит макет и визуализацию с вашим логотипом до запуска тиража.

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