Корпоративные подарки на 8 марта
Подарок на 8 марта для сотрудников может быть практичным, красивым или эмоциональным — главное, чтобы он соответствовал аудитории и корпоративной культуре компании. Фирменное оформление помогает сделать даже небольшой подарок частью общей коммуникации бренда.
Для компании можно подобрать единую коллекцию подарков или несколько вариантов в разных ценовых категориях. Это позволяет поздравить большое количество сотрудников и отдельно подготовить более персональные подарки для ключевых клиентов и партнёров.
Подарки женщинам на 8 марта с логотипом
Корпоративные подарки к 8 марта можно подобрать для разных сценариев использования: дома, в офисе, в поездках, во время отдыха или ухода за собой. При выборе учитываются интересы получателей, формат работы компании и бюджет проекта.
На продукции можно разместить логотип, фирменную графику, поздравительную надпись или другое корпоративное сообщение. Брендирование можно сделать заметным или более сдержанным — в зависимости от концепции подарка.
Подарочные наборы на 8 марта
Подарочный набор позволяет объединить несколько предметов в единый праздничный комплект. Состав можно подобрать индивидуально, учитывая количество получателей, уровень подарка и бюджет.
В набор можно включить сувенирную продукцию, посуду, текстиль, аксессуары, электронику или другие подходящие категории. Конкретное наполнение зависит от актуального ассортимента и задачи проекта.
Упаковку также можно оформить в фирменном стиле компании. Единый дизайн коробки, открытки, упаковочных элементов и продукции делает подарок более цельным и презентабельным.
Подарки сотрудницам на 8 марта
Корпоративные подарки помогают выразить благодарность сотрудницам и поддержать позитивную атмосферу внутри команды. Их можно использовать для поздравления всего коллектива, отдельных подразделений или сотрудников, которые работают в разных городах.
Для крупных компаний можно подготовить единую концепцию подарков и организовать производство необходимого тиража. Если получатели находятся в разных регионах, готовую продукцию можно подготовить к отправке и доставить по России.
Подарки клиентам и партнёрам на 8 марта
Праздничные подарки подходят не только для внутреннего поздравления сотрудников. Их можно использовать для клиентов, партнёров и других важных деловых контактов.
Для массового поздравления можно подобрать компактные и практичные подарки, а для ключевых партнёров — более персональные решения с индивидуальным оформлением и упаковкой.
Брендирование подарков к 8 марта
AEPRINT выполняет нанесение логотипов и фирменной графики на сувенирную продукцию, одежду, посуду, упаковку, электронику и другие категории корпоративного мерча. Для разных материалов используются подходящие технологии нанесения.
Дизайн подарка можно разработать с учётом фирменного стиля компании или создать отдельную праздничную концепцию к 8 марта. При необходимости одинаковое оформление можно использовать на продукции, упаковке и дополнительных элементах подарочного набора.
Изготовление подарков на 8 марта
AEPRINT помогает подобрать корпоративные подарки под количество получателей, формат поздравления и бюджет. Компания может взять на себя подбор продукции, разработку дизайна, брендирование, комплектацию и подготовку подарков к отправке.
Срок изготовления зависит от выбранной продукции, технологии нанесения, наличия и тиража. Минимальный тираж также определяется конкретной категорией товара.
AEPRINT работает с корпоративными заказами и доставляет готовую продукцию по Екатеринбургу и в другие регионы России. Собственное производство позволяет контролировать процесс от подготовки макета до выпуска и отгрузки готовой продукции.
Подарки на 8 марта можно заказать для сотрудников, клиентов и деловых партнёров. Конкретный состав и оформление подбираются с учётом актуального ассортимента, количества получателей, формата поздравления и бюджета проекта.