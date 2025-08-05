Полотенца с логотипом оптом
Махровые и микрофибровые полотенца с вышивкой и печатью для отелей, фитнеса, спорта и подарков: 30×50, 50×90, 70×140 см. Вышивка от 10 штук, сублимация от 30.
- От 10 штукминимальный тираж полотенец
- Срок от 3 днейсобственное производство в Екатеринбурге
- Вышивкалоготип на бордюре, от 10 шт.
- Сублимацияполноцвет по всей площади, от 30 шт.
Полотенца с логотипом на заказ
Выберите модель, материал и способ нанесения. Стоимость зависит от цвета изделия, размера печати и тиража.
- Полотенце Cork арт. AGTW711910802в наличии 50 000+ шт Быстро сохнет Вышивка или нашивка от 738 ₽цена без нанесения
- Полотенце Orly арт. AGTW71009755в наличии 50 000+ шт Быстро сохнет Вышивка или нашивка от 301 ₽цена без нанесения
- Полотенце Denia арт. AGTW7096S105в наличии 10 000+ шт Махровый хлопок Вышивка или нашивка от 914 ₽цена без нанесения
- Полотенце Bay арт. AGTW7103S101в наличии 10 000+ шт Быстро сохнет Вышивка или нашивка от 149 ₽цена без нанесения
- Полотенце Келси арт. OTW7057S101в наличии 10 000+ шт Быстро сохнет Вышивка или нашивка от 488 ₽цена без нанесения
- Полотенце Галпи арт. OTW175110846в наличии 10 000+ шт Из переработанного сырья Вышивка или нашивка от 1 070 ₽цена без нанесения
- Полотенце Narvik арт. G17230.30в наличии 10 000+ шт Охлаждающий эффект Вышивка или нашивка от 550 ₽цена без нанесения
- Полотенце Vigo арт. G15002.40в наличии 10 000+ шт Быстро сохнет Вышивка или нашивка от 1 143 ₽цена без нанесения
- Полотенце Soft Me Light арт. G15143.31в наличии 1 000+ шт Махровый хлопок Вышивка или нашивка от 210 ₽цена без нанесения
- Полотенце Terry арт. O864602в наличии 5 000+ шт Махровый хлопок Вышивка или нашивка от 296 ₽цена без нанесения
- Полотенце Botticelli арт. NNTEU39-993031в наличии 10 000+ шт Махровый хлопок Вышивка или нашивка от 1 883 ₽цена без нанесения
- Полотенце Donatello арт. NNTEU39-993061в наличии 10 000+ шт Махровый хлопок Вышивка или нашивка от 2 720 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни полотенец в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Махра 450 г/м², велюр и микрофибра, 12 цветов
- Вышивка на бордюре или сублимация по всей площади
- Размеры от 30×50 до 100×150 см, наборы в коробке
- Отгрузка от 3 дней с собственного производства в Екатеринбурге
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем полотенца на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать полотенца под задачу
- 01Назначение
Отели и фитнес — махра с вышивкой. Пляж и промо — сублимация полноцветом.
- 02Материал
Махра 450 г/м² — впитывает и премиально. Микрофибра — лёгкая, для спорта.
- 03Нанесение
Вышивка на бордюре — классика. Сублимация — дизайн по всей площади.
- 04Размер
30×50 — руки. 50×90 — лицо и спорт. 70×140 — пляж и баня.
Как нанести логотип на полотенца
- ШелкографияКраска через трафарет. Стойкая, выгодна на тиражах от 50 шт. От 40 ₽.
- DTF-печатьПолноцвет на любой ткани, тираж от 10 шт. От 145 ₽ за штуку.
- ВышивкаНитками по плотной ткани. Премиальный вид, не выцветает и не трескается.
- ТермотрансферПлёнка под прессом: номера, имена, малые тиражи. От 40 ₽ за штуку.
- СублимацияПолная запечатка белой синтетики: спортформа, яркая графика.
- DTF со свечениемЛюминесцентная плёнка светится в темноте. От 218 ₽ за штуку.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 10 шт.минимальный тираж полотенец
- от 3 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения на полотенца по тиражу, цене и задачам
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Шелкографияхит
|от 50 шт.
|от 40 ₽/шт
|хлопок, смесовые
|до 4 цветов
|от 3 дней
|тиражи от 100 шт., строгий логотип
|DTF-печать
|от 10 шт.
|от 145 ₽/шт
|любая ткань
|полноцвет
|от 3 дней
|малые тиражи, фото и градиенты
|Вышивка
|от 10 шт.
|по запросу
|плотные ткани
|до 12 нитей
|от 5 дней
|поло, куртки, премиальная форма
|Термотрансфер
|от 50 шт.
|от 40 ₽/шт
|синтетика, хлопок
|до 4 цветов
|от 3 дней
|номера, имена, спортивная форма
|Сублимация
|от 30 шт.
|по запросу
|белая синтетика
|полноцвет
|от 5 дней
|полная запечатка, спортформа
|DTF со свечением
|от 10 шт.
|от 218 ₽/шт
|любая ткань
|полноцвет + свет
|от 3 дней
|промо, ивенты, эффект в темноте
- Тираж до 49 шт.DTF-печать от 145 ₽ за штуку, макет бесплатно
- Тираж от 1 000 шт.Шелкография от 56 ₽ за 1 цвет, каждый следующий +12 ₽
- Свыше 3 000 шт.Цена договорная — считаем индивидуально
Сколько стоит нанесение логотипа на полотенца
В таблице — шелкография для сравнения. Вышивка и сублимация на полотенцах считаются по макету и размеру
|Тираж
|1 цвет
|2 цвета
|3 цвета
|4 цвета
|50 шт
|100 шт
|300 шт
|1000 шт
|3000 шт
Цена за нанесение на одно изделие · Изделие: Белое · Размер печати: A6–A5
|Тираж
|Принт A5
|Принт A4
|Принт A3
|10 шт
|50 шт
|100 шт
|300 шт
|1 000 шт
|3 000 шт
Цена за один DTF-принт по прайсу печати, без стоимости изделия · перенос на изделие — по запросу · калькулятор DTF
- Цена в таблицетолько за печать, без стоимости изделия
- Смена изделия в тираже+1 000 ₽
- Смена цвета печати+1 000 ₽
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Футболка, шелкография
- Оверсайз-футболка, DTF
- Принт на спине, DTF
- Свитшот с принтом
- Вышивка на груди
- Куртка с вышивкой
- Шопер, DTF-печать
- Шопер с принтом
- Welcome-набор с шопером
- Смотреть
все работы300+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают полотенца
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Отели и гостиницыМахровые полотенца с вышитым логотипом
- Фитнес и бассейныПолотенца из микрофибры с логотипом клуба
- Спортивные событияПолотенца участников марафона и заплыва
- Подарки сотрудникамНабор полотенец в подарочной коробке
- Пляжные клубы и туризмПляжные полотенца с фирменным дизайном
- Спа и салоныПолотенца для процедур с логотипом
- Промо-акцииПолотенца с крупным логотипом для раздачи
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём модель, нанесение и упаковку
Другие виды одежды
Футболки, худи, поло, кепки и форма с логотипом
Как заказать полотенца
Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в печать
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и размер полотенецна связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем материал, размер и нанесение под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С полотенцами часто заказывают
Соберём весь заказ в одном месте — один договор, одна доставка
Полотенца с логотипом оптом в Екатеринбурге
Производим полотенца с логотипом оптом от 30 штук, срок от 10 дней. Махровые 400–550 г/м², вафельные, из микрофибры, размеры от 30×50 до 70×140 см. Логотип вышивается, вытыкается жаккардом в ворс или печатается сублимацией на велюровой полосе. Собственное производство в Екатеринбурге.
Полотенце — подарок и расходник одновременно: гостиницы, фитнес-клубы, бани и спа заказывают его как рабочий инвентарь с логотипом, а компании — как подарок сотрудникам и клиентам. В обоих случаях логотип видят при каждом использовании, а полотенце служит годами.
Плотность и материал
Для подарков и спортклубов стандарт — махра 400–450 г/м². Отелям и спа нужна гостиничная плотность 500–550 г/м²: мягче, лучше впитывает и выдерживает промышленную стирку. На кухню и в баню берут вафельную ткань — лёгкая и быстро сохнет. Для спорта и путешествий подходит микрофибра, компактная и лёгкая.
Как наносится логотип
Жаккард вытыкает логотип в ворс ещё при производстве полотна — он не сотрётся никогда, но нужен тираж от 300 штук и срок от 20 дней. Для малых тиражей основной вариант — вышивка на кайме или углу, от 30 штук. Сублимация даёт полноцвет, но только на велюровой полиэстеровой вставке, не на хлопковом ворсе. Печать по махре не применяется: ворс не держит краску.
Для HoReCa и спорта
Гостиницы и спа берут полотенца гостиничной плотности с жаккардовым логотипом — они выдерживают сотни промышленных стирок и отбеливание. Фитнес-клубы — махровые или из микрофибры с вышивкой. Бани — вафельные и махровые большого размера. Для таких клиентов важна стойкость к стирке, а не только внешний вид. Минимальный заказ 30 000 ₽, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС.
Частые вопросы о полотенцах
Какой минимальный тираж полотенец?
От 10 штук при вышивке, от 30 — сублимацией. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
Какой материал выбрать?
Для подарков и спортклубов стандарт — махра 400–450 г/м², отелям и спа нужна гостиничная плотность 500–550 г/м²: она мягче и выдерживает промышленную стирку. Для кухни и бани подойдёт вафельная ткань, для спорта и путешествий — лёгкая компактная микрофибра.
Сколько стоит полотенце с логотипом?
Полотенца в каталоге стоят от 149 ₽ до 2 720 ₽ без нанесения, в зависимости от материала и размера. Вышивку и сублимацию считаем по макету и размеру полотенца. Пришлите логотип и тираж — рассчитаем итоговую стоимость.
Можно ли вышить на наших полотенцах?
Да, можем вышить логотип на ваших полотенцах. Сначала посмотрим ткань и плотность, подберём место — кайму или угол — и размер вышивки. Стоимость рассчитаем под тираж, макет подготовим бесплатно.
Какие размеры и цвета есть?
Размеры — 30×50 см для рук, 50×90 см для лица и спорта, 70×140 см для пляжа и бани. Наличие цветов зависит от модели и материала — махра, вафельная ткань или микрофибра, — актуальную палитру уточнит менеджер.
Полотенца с логотипом: сколько занимает изготовление?
Минимальный срок — от 3 дней, но для полотенец чаще закладывайте от 10 дней. Жаккардовый логотип, вытканный в ворсе, — от 300 штук и от 20 дней. Точный срок зависит от тиража и способа нанесения, назовём его при расчёте.
Вышивка не полиняет после стирок?
Вышивка на кайме или углу не выцветает и не трескается. Для гостиниц и спа с промышленной стиркой и отбеливанием советуем жаккардовый логотип в ворсе — он не сотрётся никогда. Печать по махре не применяем: ворс не держит краску.
Упакуете в подарочную коробку?
Да, собираем наборы полотенец в подарочной коробке — популярный подарок сотрудникам. Вариант упаковки и её брендирование подберём под бюджет и тираж, стоимость рассчитаем вместе с заказом.
Работаете по договору и с закрывающими документами?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Доставка по всей России транспортными компаниями, возможен самовывоз в Екатеринбурге.
Мы производим печать на всех видах одежде. Полный выбор полотенец по ссылке ниже. Либо вы можете запросить коммерческое предложение по вашим параметрам по электронной почте info@aeprint.ru
Полотенца с логотипом — практичный вариант корпоративного мерча, подарка для сотрудников и клиентов, а также брендированной продукции для спортивных и массовых мероприятий. Полотенце удобно использовать дома, в спортзале, бассейне, поездках и на отдыхе, поэтому фирменная символика остаётся заметной и после завершения мероприятия.
Полотенца с логотипом для бизнеса
Брендированные полотенца подходят компаниям, которым нужен полезный текстильный сувенир для сотрудников, клиентов и деловых партнёров. На изделие можно нанести логотип компании, название бренда, фирменную графику или другую информацию.
Полотенце можно использовать как самостоятельный корпоративный подарок или включить в подарочный набор. Конкретный вариант продукции подбирается с учётом актуального ассортимента, тиража и бюджета проекта.
Корпоративные полотенца с логотипом
Фирменное полотенце может стать частью корпоративного мерча компании. Его можно использовать для сотрудников, внутренних мероприятий, программ мотивации и подарков к памятным датам.
Для корпоративной серии можно разработать единое оформление с использованием логотипа, фирменных цветов и других элементов визуальной идентичности бренда.
Полотенца для спортивных мероприятий
Брендированные полотенца подходят для спортивных соревнований, забегов, фитнес-мероприятий, турниров и других событий. Их можно использовать как памятный подарок для участников, организаторов и победителей.
Для мероприятия можно разработать отдельный дизайн с логотипом организатора, названием соревнования, датой и тематической графикой.
Полотенца с логотипом для бассейнов и фитнес-клубов
Фирменный текстиль подходит для фитнес-клубов, спортивных центров, бассейнов, гостиниц и других организаций, где полотенца используются клиентами или сотрудниками.
Полотенца можно оформить в едином стиле с другой текстильной продукцией и элементами фирменного интерьера. Это помогает поддерживать узнаваемость бренда в пространстве компании.
Полотенца как корпоративный подарок
Брендированное полотенце подходит для подарков сотрудникам, клиентам и партнёрам. Практичный текстиль можно использовать в повседневной жизни, поэтому такой подарок не ограничивается одним мероприятием или событием.
Полотенце можно объединить с другими товарами в тематический набор. Состав комплекта подбирается индивидуально в зависимости от получателя, повода и бюджета.
Полотенца для выставок и мероприятий
Фирменные полотенца можно использовать на выставках, спортивных мероприятиях, фестивалях, корпоративных праздниках и других событиях. Они подходят как для массовой раздачи, так и для персональных подарков отдельным участникам.
При необходимости можно разработать отдельную серию под конкретное мероприятие, сохранив общую визуальную концепцию бренда.
Печать логотипа на полотенцах
AEPRINT выполняет нанесение логотипов и фирменной графики на текстиль и домашний текстиль. Подходящая технология выбирается с учётом материала полотенца, особенностей макета, площади изображения и тиража.
На полотенце можно разместить логотип, надпись, фирменный знак или другую графику. Для корпоративной серии можно подготовить единый макет в соответствии с брендбуком компании.
Конкретная технология нанесения определяется после выбора изделия и анализа макета. Это позволяет подобрать решение с учётом особенностей материала и требований к изображению.
Полотенца с индивидуальным дизайном
Дизайн полотенца можно разработать специально под корпоративный проект, мероприятие или рекламную кампанию. В оформлении можно использовать логотип, фирменные цвета, надписи, узоры и тематические элементы.
Для разных мероприятий можно подготовить отдельные варианты дизайна, сохранив основные элементы фирменного стиля компании.
Полотенца в подарочных наборах
Полотенце можно использовать как один из элементов корпоративного подарочного набора. Его можно объединить с другими категориями продукции, подходящими для спорта, отдыха, путешествий или повседневного использования.
Упаковку, открытку и дополнительные элементы также можно оформить в едином фирменном стиле. Это позволяет создать цельный подарок для сотрудника, клиента или партнёра.
Изготовление полотенец с логотипом
AEPRINT помогает подобрать полотенца из актуального ассортимента и выполнить брендирование под необходимый тираж и задачу. Полный выбор текстильной продукции представлен в каталоге, а конкретный вариант полотенца можно подобрать в зависимости от назначения и требований проекта.
Срок изготовления и минимальный тираж зависят от выбранного изделия, технологии нанесения и объёма заказа. Конкретные параметры согласовываются индивидуально.
AEPRINT работает с корпоративными заказами и осуществляет доставку готовой продукции по Екатеринбургу и в другие регионы России. Для спортивных и массовых мероприятий полотенца могут использоваться как часть комплексного набора брендированной продукции.
Полотенца с логотипом можно заказать для сотрудников, клиентов и партнёров, спортивных мероприятий, фитнес-клубов, бассейнов, выставок, корпоративных праздников и рекламных кампаний. Конкретный вариант продукции подбирается с учётом актуального ассортимента, тиража, дизайна и бюджета проекта.