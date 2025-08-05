Деревянные флешки с логотипом оптом

Производим деревянные флешки с логотипом оптом от 50 штук, срок от 7 дней. Корпус из бамбука, клёна, ореха, в форме бруска или с магнитным колпачком, объём 8–64 ГБ. Лазерная гравировка выжигает логотип в древесине. Собственное производство в Екатеринбурге.

Деревянная флешка — носитель для компаний с экологической или природной повесткой: натуральный материал вместо пластика, тёплая фактура и гравировка, выжженная в дереве. Её заказывают экологические проекты, агрохолдинги, лесная и деревообрабатывающая отрасль, эко-бренды.

Порода дерева Самый доступный материал — бамбук: светлый, прочный, гравировка на нём контрастная и хорошо читается. Клён тоже светлый, с ровной текстурой. Орех тёмный и выглядит дороже, но гравировка на нём менее контрастна. Каждый корпус немного отличается рисунком древесины — это особенность натурального материала, а не брак. Гравировка и уход Лазер выжигает логотип в поверхность: знак становится частью корпуса и не стирается. Мелкие детали на выраженной текстуре теряются — макет упрощаем. Дерево боится длительного контакта с водой, поэтому деревянная флешка — подарок для офиса, а не для ношения в мокром кармане. Магнитный колпачок не теряется. Записываем ваши материалы на весь тираж бесплатно, доступны автозагрузка и защита от удаления. Работаем с юрлицами по договору с НДС.