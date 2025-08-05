Деревянные флешки с логотипом
Корпус из натурального дерева с лазерной гравировкой. Тёплая фактура, эко-повестка и выразительный логотип. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 50 штукминимальный тираж флешек
- Срок от 3 днейгравировка на своём производстве
- Гравировкаконтрастный логотип по дереву
- Память 8–128 ГБподбираем под задачу
Деревянные флешки с логотипом — модели
Корпуса из бамбука, клёна и ореха: гравировка выжигается в материал и выглядит контрастно.
- Флешка Twist Wood Color арт. V4014.32.03.8ГБв наличии 10 000+ шт Поворотная скоба закрывает разъём Лазерная гравировка от 530 ₽цена без нанесения
- Флешка Briks Wood арт. V4001.31.8ГБв наличии 10 000+ шт Натуральное дерево Лазерная гравировка от 598 ₽цена без нанесения
- Флешка Letto арт. V4002.32.8ГБв наличии 10 000+ шт Натуральное дерево Лазерная гравировка от 631 ₽цена без нанесения
- Флешка деревянная овальная арт. O7004.16.01в наличии 1 000+ шт Колпачок на магните Лазерная гравировка от 589 ₽цена без нанесения
- Флешка Woody арт. O620916в наличии 1 000+ шт Брусок дерева с магнитным колпачком Лазерная гравировка от 549 ₽цена без нанесения
- Флешка Maple Square арт. 21010.32.20в наличии 500+ шт Натуральное дерево Лазерная гравировка от 842 ₽цена без нанесения
- Флешка Maple арт. 2010.32.11в наличии 300+ шт Колпачок на магните Лазерная гравировка от 842 ₽цена без нанесения
- Флешка Green арт. AG3014.11в наличии 500+ шт Натуральное дерево Лазерная гравировка от 646 ₽цена без нанесения
- Флешка деревянная раскладная арт. O7005.16.01в наличии 500+ шт Раскладной корпус из массива Лазерная гравировка от 1 040 ₽цена без нанесения
- Флешка деревянная Soft арт. O7002.16.06в наличии 100+ шт Натуральное дерево Лазерная гравировка от 589 ₽цена без нанесения
- Флешка Twist Wood арт. AG3013.11в наличии 100+ шт Поворотная скоба закрывает разъём Лазерная гравировка от 494 ₽цена без нанесения
- Флешка Bamboo Card арт. O624200в наличии 100+ шт Бамбук в формате визитки Лазерная гравировка от 671 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни деревянных флешек в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Гравировка выжигается в материал и не стирается
- Деревянная коробочка в тон корпусу
- Комбинация дерева с металлом и кожей
- Запись презентации или каталога на весь тираж
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем деревянные флешки на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать деревянные флешки
- 01Материал корпуса
От него зависит и способ нанесения, и цена: пластик дешевле, металл и дерево выглядят дороже.
- 02Объём памяти
8–16 ГБ для промо-раздачи, 32–64 ГБ под презентации и каталоги, 128 ГБ под видео.
- 03Нанесение
УФ-печать даёт полноцвет, гравировка — несмываемый логотип, тампопечать выгодна на тираже.
- 04Упаковка
Пакетик, картонная коробочка или футляр — под промо-раздачу или деловой подарок.
Как нанести логотип на деревянные флешки
- УФ-печатьПолноцвет, градиенты и мелкие детали. Слой стойкий к истиранию.
- Лазерная гравировкаПо металлу и дереву — логотип не стирается вообще, строгий премиальный вид.
- Тампопечать1–2 цвета, самый экономичный способ на тиражах от 1 000 штук.
- УФ-DTFПеренос плёнкой — для рельефных и неровных поверхностей корпуса.
- Печать 2 стороныЛоготип на одной стороне, слоган или контакты — на другой.
- Запись данныхПрезентация, каталог, прайс или видео на всю партию.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 50 шт.минимальный тираж
- от 3 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽бесплатная доставка до ТК от
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения на этот тип корпуса.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|УФ-печатьхит
|от 30 шт.
|по запросу
|пластик, металл
|полноцвет
|от 2 дней
|цветные логотипы и градиенты
|Гравировка
|от 30 шт.
|от 25 ₽/шт
|металл, дерево
|цвет материала
|от 2 дней
|строгие деловые подарки
|Тампопечать
|от 300 шт.
|от 2,9 ₽/шт
|пластик
|1–2 цвета
|от 3 дней
|простые логотипы, большие тиражи
|УФ-DTF
|от 30 шт.
|по запросу
|рельеф
|полноцвет
|от 3 дней
|неровные и фигурные корпуса
|Печать 2 стороны
|от 30 шт.
|×2 к нанесению
|пластик, металл
|полноцвет
|от 3 дней
|логотип и контакты вместе
|Запись данных
|от 30 шт.
|по запросу
|—
|—
|от 2 дней
|презентации, каталоги, видео
- Тираж до 100 шт.Минимальная стоимость нанесения 2 000 ₽
- Смена макета1 000 ₽ за тираж
- Свыше 5 000 шт.Цена договорная — считаем под тираж
Цены на деревянные флешки
Цена зависит от модели корпуса и объёма памяти. Пришлём актуальный прайс в день обращения.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
- Цена в таблицеза флешку, нанесение считается отдельно
- Тираж до 100 шт.мин. 2 000 ₽
- Смена макета1 000 ₽ за тираж
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
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Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают деревянные флешки
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- ВыставкиНоситель с презентацией на стенде вместо стопки листовок.
- Деловые подаркиПартнёрам и клиентам вместе с каталогом компании.
- Welcome packНовому сотруднику с регламентами и корпоративными материалами.
- КонференцииПрограмма и материалы докладов на флешке участника.
- ОбучениеКурсы, методички и видео для слушателей программы.
- Тендеры и КПКоммерческое предложение и каталог с вашим брендом.
- Промо-раздача8–16 ГБ большим тиражом на массовые мероприятия.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды флешек
Пластик, металл, дерево, визитки и упаковка — 23 вида в разделе.
Как заказать деревянные флешки
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С деревянными флешками часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Деревянные флешки с логотипом оптом
Производим деревянные флешки с логотипом оптом от 50 штук, срок от 7 дней. Корпус из бамбука, клёна, ореха, в форме бруска или с магнитным колпачком, объём 8–64 ГБ. Лазерная гравировка выжигает логотип в древесине. Собственное производство в Екатеринбурге.
Деревянная флешка — носитель для компаний с экологической или природной повесткой: натуральный материал вместо пластика, тёплая фактура и гравировка, выжженная в дереве. Её заказывают экологические проекты, агрохолдинги, лесная и деревообрабатывающая отрасль, эко-бренды.
Порода дерева
Самый доступный материал — бамбук: светлый, прочный, гравировка на нём контрастная и хорошо читается. Клён тоже светлый, с ровной текстурой. Орех тёмный и выглядит дороже, но гравировка на нём менее контрастна. Каждый корпус немного отличается рисунком древесины — это особенность натурального материала, а не брак.
Гравировка и уход
Лазер выжигает логотип в поверхность: знак становится частью корпуса и не стирается. Мелкие детали на выраженной текстуре теряются — макет упрощаем. Дерево боится длительного контакта с водой, поэтому деревянная флешка — подарок для офиса, а не для ношения в мокром кармане. Магнитный колпачок не теряется. Записываем ваши материалы на весь тираж бесплатно, доступны автозагрузка и защита от удаления. Работаем с юрлицами по договору с НДС.
Частые вопросы о деревянных флешках
Деревянные флешки с логотипом: какой минимальный тираж?
От 30 штук. На тиражах до 100 штук действует минимальная стоимость нанесения 2 000 ₽.
Сколько стоит такая флешка?
Цена зависит от модели корпуса и объёма памяти: например, Twist Wood — от 494 ₽, Twist Wood Color — от 530 ₽, Woody — от 549 ₽, Maple — от 842 ₽, деревянная раскладная — от 1 040 ₽ без нанесения. Нанесение считается отдельно, гравировка — от 25 ₽ за штуку. Актуальный прайс пришлём в день обращения.
Какой объём памяти выбрать?
Для промо-раздачи хватает 8–16 ГБ — презентация, каталог и прайс поместятся. Под презентации и каталоги с изображениями берут 32–64 ГБ, а 128 ГБ — если нужно записать видео. Подберём объём под ваши файлы и бюджет при расчёте.
Деревянные флешки с логотипом: каким способом лучше нанести логотип?
Для дерева рекомендуем лазерную гравировку: лазер выжигает логотип в поверхности, и знак становится частью корпуса — он не стирается. На светлых породах, бамбуке и клёне, гравировка особенно контрастная. Мелкие детали на выраженной текстуре теряются, поэтому макет при необходимости упрощаем.
Запишете наши файлы на весь тираж?
Да, бесплатно запишем на всю партию презентацию, каталог, прайс или видео. Доступны автозагрузка при подключении и защита от удаления, чтобы получатель не стёр материалы. Файлы можно передать менеджеру на этапе согласования заказа.
Деревянные флешки с логотипом: сколько занимает изготовление?
Минимальный срок изготовления — от 3 дней: гравировку выполняем на своём производстве в Екатеринбурге. Точный срок зависит от модели, породы дерева и тиража. Менеджер назовёт его при расчёте, а если флешки нужны к дате, сообщите о ней сразу.
Какая упаковка возможна?
Деревянную флешку можно упаковать в пакетик, картонную коробочку или футляр — под промо-раздачу или деловой подарок. Для эко-повестки хорошо подходит картонная упаковка. Вариант и стоимость подберём под тираж и бюджет.
Можно подобрать цвет корпуса под бренд?
Корпуса доступны из разных пород: светлые бамбук и клён, тёмный орех, есть и цветные модели вроде Twist Wood Color. Каждый корпус немного отличается рисунком древесины — это особенность натурального материала. Подберём вариант под ваш стиль и покажем визуализацию бесплатно.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Доставляем по всей России транспортными компаниями, при заказе от 30 000 ₽ доставка до ТК бесплатная. Возможен самовывоз с производства в Екатеринбурге.