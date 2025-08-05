Ветровки с логотипом оптом в Екатеринбурге

Производим ветровки с логотипом оптом от 10 штук, срок от 7 дней. Нейлон и полиэстер с водоотталкивающей пропиткой, с капюшоном, на молнии и анораки. Лёгкие и складные в карман. Шелкография, DTF-печать, вышивка. Собственное производство в Екатеринбурге.

Ветровка — лёгкая верхняя одежда для межсезонья и мероприятий на улице: промо-акций, спортивных событий, выездных команд. Для компании это вещь, которую надевают поверх всего, поэтому логотип на ней виден полностью, в отличие от одежды, которую закрывает куртка.

Виды Ветровка на молнии — классика, её удобно надевать и снимать. Анорак через голову с молнией до груди выглядит спортивнее и современнее. Складная ветровка убирается в собственный карман: такие раздают участникам уличных мероприятий на случай дождя. Для жары и спорта берут модель с подкладкой из сетки, она не прилипает к телу. Защита от воды Водоотталкивающая пропитка защищает от мороси и лёгкого дождя, но не от ливня — капли скатываются, пока пропитка свежая, со временем и после стирок её эффект снижается. Полностью непромокаемая одежда — это уже дождевик или мембранная куртка. Для мероприятий на улице стоит учитывать разницу, чтобы не обещать участникам больше, чем даёт ткань. Нанесение На гладкой синтетике хорошо ложится шелкография — плотный цвет, выгодна от 50 штук. Для малых партий подходит DTF с полноцветом. Вышивка возможна, но тонкий нейлон она стягивает, поэтому на ветровках её делают небольшой. Минимальный заказ 30 000 ₽, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС.