Ветровки с логотипом оптом
Ветровки с печатью и вышивкой для промо, мероприятий, команд и формы: классические, анораки и с капюшоном. DTF-печать от 10 штук, шелкография от 50, вышивка от 10.
- От 10 штукминимальный тираж ветровок
- Срок от 3 днейсобственное производство в Екатеринбурге
- DTF-печатьот 145 ₽ за штуку при тираже от 500 шт.
- Шелкографияот 40 ₽ за 1 цвет при тираже от 3 000 шт.
Ветровки с логотипом на заказ
Выберите модель, материал и способ нанесения. Стоимость зависит от цвета изделия, размера печати и тиража.
- Ветровка Surf арт. HG732000.312в наличии 100 000+ шт Не промокает Вышивка или DTF-печать от 1 550 ₽цена без нанесения
- Ветровка Colin арт. HG52103.102в наличии 10 000+ шт Лёгкая, от ветра Вышивка или DTF-печать от 1 306 ₽цена без нанесения
- Ветровка Shift арт. HG701618.241в наличии 10 000+ шт Не промокает Вышивка или DTF-печать от 1 210 ₽цена без нанесения
- Ветровка Promo арт. O3180P01в наличии 10 000+ шт Лёгкая, от ветра Вышивка или DTF-печать от 1 260 ₽цена без нанесения
- Ветровка Stan арт. S16300059в наличии 5 000+ шт Лёгкая, от ветра Вышивка или DTF-печать от 1 580 ₽цена без нанесения
- Ветровка Shore арт. HG701169.318в наличии 1 000+ шт Не промокает Вышивка или DTF-печать от 2 163 ₽цена без нанесения
- Ветровка Angelo арт. O508855в наличии 10 000+ шт Лёгкая, от ветра Вышивка или DTF-печать от 3 126 ₽цена без нанесения
- Ветровка Iqoniq арт. TWT9701.002.Mв наличии 5 000+ шт Из переработанного сырья Вышивка или DTF-печать от 6 798 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни ветровок в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Стандартная палитра 10 цветов, под заказ — любой Pantone
- Печать на груди, спине, рукаве — по вашему макету
- Малые тиражи DTF-печатью от 10 штук
- Отгрузка от 3 дней с собственного производства в Екатеринбурге
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем ветровки на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать ветровки под задачу
- 01Назначение
Промо и ивенты — лёгкие складные. Форма — классика с капюшоном.
- 02Материал
Полиэстер с пропиткой — дождь и ветер. С флисом — прохладная погода.
- 03Нанесение
Шелкография на спине — тираж от 50. Вышивка на груди — для формы.
- 04Цвет
Яркие — промо и волонтёры. Тёмные — корпоративная форма.
Как нанести логотип на ветровки
- ШелкографияКраска через трафарет. Стойкая, выгодна на тиражах от 50 шт. От 40 ₽.
- DTF-печатьПолноцвет на любой ткани, тираж от 10 шт. От 145 ₽ за штуку.
- ВышивкаНитками по плотной ткани. Премиальный вид, не выцветает и не трескается.
- ТермотрансферПлёнка под прессом: номера, имена, малые тиражи. От 40 ₽ за штуку.
- СублимацияПолная запечатка белой синтетики: спортформа, яркая графика.
- DTF со свечениемЛюминесцентная плёнка светится в темноте. От 218 ₽ за штуку.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 10 шт.минимальный тираж ветровок
- от 3 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения на ветровки по тиражу, цене и задачам
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Шелкографияхит
|от 50 шт.
|от 40 ₽/шт
|хлопок, смесовые
|до 4 цветов
|от 3 дней
|тиражи от 100 шт., строгий логотип
|DTF-печать
|от 10 шт.
|от 145 ₽/шт
|любая ткань
|полноцвет
|от 3 дней
|малые тиражи, фото и градиенты
|Вышивка
|от 10 шт.
|по запросу
|плотные ткани
|до 12 нитей
|от 5 дней
|поло, куртки, премиальная форма
|Термотрансфер
|от 50 шт.
|от 40 ₽/шт
|синтетика, хлопок
|до 4 цветов
|от 3 дней
|номера, имена, спортивная форма
|Сублимация
|от 30 шт.
|по запросу
|белая синтетика
|полноцвет
|от 5 дней
|полная запечатка, спортформа
|DTF со свечением
|от 10 шт.
|от 218 ₽/шт
|любая ткань
|полноцвет + свет
|от 3 дней
|промо, ивенты, эффект в темноте
- Тираж до 49 шт.DTF-печать от 145 ₽ за штуку, макет бесплатно
- Тираж от 1 000 шт.Шелкография от 56 ₽ за 1 цвет, каждый следующий +12 ₽
- Свыше 3 000 шт.Цена договорная — считаем индивидуально
Сколько стоит печать на ветровках
В таблице — шелкография по размеру печати и количеству цветов.
|Тираж
|1 цвет
|2 цвета
|3 цвета
|4 цвета
|50 шт
|100 шт
|300 шт
|1000 шт
|3000 шт
Цена за нанесение на одно изделие · Изделие: Белое · Размер печати: A6–A5
|Тираж
|Принт A5
|Принт A4
|Принт A3
|10 шт
|50 шт
|100 шт
|300 шт
|1 000 шт
|3 000 шт
Цена за один DTF-принт по прайсу печати, без стоимости изделия · перенос на изделие — по запросу · калькулятор DTF
- Цена в таблицетолько за печать, без стоимости изделия
- Смена изделия в тираже+1 000 ₽
- Смена цвета печати+1 000 ₽
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Футболка, шелкография
- Оверсайз-футболка, DTF
- Принт на спине, DTF
- Свитшот с принтом
- Вышивка на груди
- Куртка с вышивкой
- Шопер, DTF-печать
- Шопер с принтом
- Welcome-набор с шопером
- Смотреть
все работы300+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают ветровки
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Мероприятия и марафоныВетровки волонтёров и организаторов
- Промо-акцииЛёгкие ветровки промоутеров с крупным лого
- Корпоративная формаВетровки для курьеров, охраны и выездных бригад
- Мерч для командыАнораки с принтом для сотрудников
- Спортивные клубыВетровки с эмблемой клуба и номером
- Подарки партнёрамВетровки премиум в подарочной упаковке
- Детские лагеряЯркие ветровки для смен и отрядов
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём модель, нанесение и упаковку
Другие виды одежды
Футболки, худи, поло, кепки и форма с логотипом
Как заказать ветровки
Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в печать
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и модель ветровокна связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем модель, цвет и нанесение под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
Ветровки с логотипом оптом в Екатеринбурге
Производим ветровки с логотипом оптом от 10 штук, срок от 7 дней. Нейлон и полиэстер с водоотталкивающей пропиткой, с капюшоном, на молнии и анораки. Лёгкие и складные в карман. Шелкография, DTF-печать, вышивка. Собственное производство в Екатеринбурге.
Ветровка — лёгкая верхняя одежда для межсезонья и мероприятий на улице: промо-акций, спортивных событий, выездных команд. Для компании это вещь, которую надевают поверх всего, поэтому логотип на ней виден полностью, в отличие от одежды, которую закрывает куртка.
Виды
Ветровка на молнии — классика, её удобно надевать и снимать. Анорак через голову с молнией до груди выглядит спортивнее и современнее. Складная ветровка убирается в собственный карман: такие раздают участникам уличных мероприятий на случай дождя. Для жары и спорта берут модель с подкладкой из сетки, она не прилипает к телу.
Защита от воды
Водоотталкивающая пропитка защищает от мороси и лёгкого дождя, но не от ливня — капли скатываются, пока пропитка свежая, со временем и после стирок её эффект снижается. Полностью непромокаемая одежда — это уже дождевик или мембранная куртка. Для мероприятий на улице стоит учитывать разницу, чтобы не обещать участникам больше, чем даёт ткань.
Нанесение
На гладкой синтетике хорошо ложится шелкография — плотный цвет, выгодна от 50 штук. Для малых партий подходит DTF с полноцветом. Вышивка возможна, но тонкий нейлон она стягивает, поэтому на ветровках её делают небольшой. Минимальный заказ 30 000 ₽, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС.
Частые вопросы о ветровках
Какой минимальный тираж ветровок?
От 10 штук при DTF-печати. Шелкография выгодна от 50 штук, вышивка — от 10. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
Какую модель выбрать?
Для промо и уличных мероприятий берите лёгкие складные ветровки — они убираются в собственный карман. Для формы подойдёт классика на молнии с капюшоном, анорак через голову выглядит спортивнее. Для прохладной погоды есть модели с флисом, для жары и спорта — с подкладкой из сетки.
Сколько стоит печать на ветровках?
Шелкография — от 164 ₽ за 1 цвет при тираже 50 шт. и до 40 ₽ при 3 000 шт., DTF формата A6 — от 165 ₽ до 145 ₽ за штуку. Цены только за нанесение, без стоимости ветровки. Сами ветровки в каталоге — от 1 210 ₽.
Можно ли напечатать на наших изделиях?
Да, можем нанести логотип на ветровки заказчика. Сначала посмотрим ткань и водоотталкивающую пропитку, подберём способ нанесения — шелкографию, DTF или вышивку — и рассчитаем стоимость под ваш тираж.
Какие цвета есть в наличии?
Палитра зависит от модели и наличия у поставщиков, актуальные цвета уточнит менеджер под ваш тираж. Яркие ветровки обычно берут для промо и волонтёров, тёмные — для корпоративной формы.
Ветровки с логотипом: сколько занимает изготовление?
Минимальный срок нанесения — от 3 дней, но для ветровок чаще закладывайте от 7 дней с учётом подбора модели и тиража. Точный срок назовём при расчёте. Макет и визуализацию готовим бесплатно и согласуем до запуска.
Печать не сотрётся после стирки?
На гладкой синтетике шелкография ложится плотным цветом и держится стойко, DTF подходит для полноцветных макетов. Учтите, что водоотталкивающая пропитка со временем и после стирок теряет эффект — это свойство ткани, а не нанесения.
Делаете вышивку на ветровках?
Да, вышивку делаем от 10 штук, но на ветровках её размещаем небольшой: тонкий нейлон стягивается под плотной вышивкой. Обычно это логотип на груди для формы. Для крупного логотипа на спине лучше подойдёт шелкография или DTF.
Работаете по договору и с закрывающими документами?
Да, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС и закрывающими документами. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Доставка по всей России транспортными компаниями или самовывоз с производства в Екатеринбурге.
Мы производим печать на всех видах одежды. Полный выбор ветровок в каталоге по ссылке ниже. Либо вы можете запросить коммерческое предложение по вашим параметрам по электронной почте info@aeprint.ru
Ветровки с логотипом — практичный вариант корпоративной одежды для сотрудников, спортивных и промо-команд, а также участников мероприятий на открытом воздухе. Лёгкая верхняя одежда защищает от ветра и осадков, а фирменное нанесение помогает сделать команду визуально узнаваемой. AEPRINT изготавливает брендированные ветровки для корпоративных и рекламных проектов.
Ветровки с логотипом для сотрудников
Корпоративные ветровки подходят для сотрудников, которые работают или проводят часть рабочего времени на улице. Их можно использовать в качестве элемента формы для курьеров, сотрудников сервисных и строительных компаний, организаторов мероприятий, промо-команд и других специалистов.
Единое оформление верхней одежды помогает визуально объединить сотрудников и сделать их узнаваемыми для клиентов и посетителей. На ветровку можно нанести логотип компании, название бренда, эмблему или другую фирменную графику.
Брендированные ветровки для мероприятий
Ветровки с фирменной символикой подходят для выставок, спортивных соревнований, фестивалей, корпоративных мероприятий и других событий на открытом воздухе. Их можно использовать как временную форму для команды или как часть постоянного корпоративного гардероба.
Для спортивных и танцевальных команд на ветровках можно разместить логотип организации, эмблему команды, номер или фамилию участника. Это позволяет сочетать единый дизайн с персонализацией отдельных изделий.
Печать на ветровках
AEPRINT выполняет нанесение на ветровки несколькими технологиями: DTF-печатью, шелкографией, термотрансфером и полноцветной DTG-печатью. Выбор технологии зависит от материала изделия, тиража, количества цветов и особенностей макета.
DTF-печать подходит для небольших партий — на странице расчёт начинается от 5 изделий. Шелкография и термотрансфер применяются для более крупных тиражей. Для оригинального оформления также доступна DTF-печать с эффектом свечения.
AEPRINT может выполнить нанесение и на продукцию заказчика. В таком случае распаковка и последующая упаковка изделий оплачиваются дополнительно.
Ветровки с фирменным дизайном
Для корпоративной одежды можно разработать единое оформление и использовать его на всей серии изделий. Логотип можно разместить на груди, спине, рукаве или другой подходящей области с учётом конструкции конкретной ветровки.
При необходимости фирменную графику можно дополнить надписью, фамилией сотрудника, номером или другой персональной информацией. Это удобно для спортивных команд, промо-персонала и сотрудников, работающих непосредственно с клиентами.
Изготовление ветровок с логотипом
Срок изготовления ветровок с нанесением на странице AEPRINT указан от 3 дней. Для текстильной продукции заявлена стойкая печать с гарантией при стирках. Доступен бесплатный дизайн и подбор оптимального варианта под тираж и задачу.
Доставка по Свердловской области и России осуществляется транспортными компаниями. При заказе от 30 000 ₽ доставка до транспортной компании в Екатеринбурге осуществляется бесплатно. Доставка до ПВЗ СДЭК при любом объёме заказа — бесплатно.
AEPRINT работает с корпоративными заказами и выполняет брендирование одежды под различные задачи. Конкретный вариант ветровки можно подобрать с учётом сезона, тиража, требований к нанесению и бюджета проекта.