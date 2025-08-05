3D-печать на заказ

03 — ЦЕНЫ

Сколько стоит 3D-печать

Цена считается по объёму пластика, времени печати и постобработке — по вашей 3D-модели или эскизу. Ниже — материалы, факторы цены и типовые изделия для ориентира; точную цену считаем.

Изделие Брелок, значок Фигурка, маскот Своя модель · STL / STEP Материал PLA PETG ABS TPU · гибкий Финиш Как напечатано Шлифовка, покраска, логотип УФ — по запросу Тираж100 шт 1 10 50 100 300 1 000 брелок PLA как напечатано 100 шт по запросу по запросу Моделирование по эскизу разово Двухцветная печать логотипа по запросу Персонализация именами без доплаты Тестовый образец включён Зафиксировать цену — получить счёт Пришлите 3D-модель, эскиз или просто логотип с описанием изделия и тираж — вернём расчёт с материалом, весом и сроком.

Материалы и от чего зависит цена граммы × часы × постобработка

Совет технолога Вес решает: полый брелок весит 8 г, сплошной — 25 г, разница в цене втрое. Просите заполнение 15–20 % — прочности хватит, а пластика уйдёт в разы меньше. Моделирование делается один раз; повторный тираж по готовому файлу — только печать. Для улицы и нагрузки берите PETG: PLA красивее, но плывёт на солнце в машине.

Материалы что выбрать под задачу МАТЕРИАЛ СВОЙСТВА ДЛЯ ЧЕГО ТЕМП. PLA жёсткий, матовый сувениры, интерьер до 55 °C PETG прочный, чуть гибкий улица, крепёж, органайзеры до 75 °C ABS ударопрочный корпуса, детали до 95 °C TPU резиноподобный чехлы, брелоки-мягкие до 60 °C Смола гладкая, детальная миниатюры, мастер-модели по запросу Что влияет на цену и как сэкономить ФАКТОР ВЛИЯНИЕ КАК СЭКОНОМИТЬ Вес пластика главное полая модель, 15–20 % Время печати сильное слой 0,2–0,3 мм Постобработка сильное без покраски Тираж умеренное от 50 и от 100 шт Моделирование разово готовый STL Типовые изделия ориентир по времени и материалу ИЗДЕЛИЕ РАЗМЕР ВРЕМЯ / ШТ МАТЕРИАЛ Брелок-логотип 50 × 30 × 4 мм ≈ 20 мин PLA, PETG Значок с булавкой Ø 40 мм ≈ 15 мин PLA Подставка для телефона 80 × 70 × 90 мм ≈ 2 ч PETG Маскот-фигурка высота 80 мм ≈ 3 ч PLA, смола Кабель-органайзер 60 × 25 × 15 мм ≈ 40 мин TPU, PETG