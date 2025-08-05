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Пластик PLA · PETGСувениры и маскотыПрототипыТехнология 15 / 15

3D-печать на заказ

3D-печать — это изготовление изделия послойно из пластика по цифровой модели, без пресс-форм и оснастки. Брелоки в форме логотипа, значки, маскоты, подставки, прототипы упаковки и детали — от 10 штук за 3 дня, каждое может быть со своим именем. Печатаем PLA, PETG, ABS и гибким TPU, наносим логотип УФ-печатью или тампопечатью. Собственное производство в Екатеринбурге.

Коротко

3D-печать в AEPRINT: от 10 шт (прототип — от 1), срок от 3 дней, материалы PLA, PETG, ABS, TPU, размер изделия до 25 × 25 × 25 см одной деталью, слой от 0,1 мм. Цена зависит от объёма пластика, времени печати и постобработки — считаем по 3D-модели или эскизу. Моделирование по эскизу — делаем сами.

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  • от 10 штпрототип — от 10 шт
  • от 3 днеймоделирование + печать
  • любая формабез пресс-форм и оснастки
  • по моделицена за объём и время печати
Как ферма 3D-принтеров печатает 100 брелоков-логотипов за ночь
0:30Как ферма 3D-принтеров печатает 100 брелоков-логотипов за ночьВидео с нашего производства
01 — ТЕХНОЛОГИЯ

От эскиза до изделия — шесть шагов

3D-печать не требует форм, поэтому 10 штук и первая партия стоят пропорционально. Цена считается по граммам пластика и часам печати: чем тоньше и полее модель, тем дешевле; постобработка и покраска — отдельно.

  1. 3D-печать на заказ: 3D-модель
    013D-модель

    Берём ваш STL/STEP или моделируем по эскизу и логотипу сами

  2. 3D-печать на заказ: Слайсинг
    02Слайсинг

    Режем модель на слои, подбираем заполнение, поддержки и материал

  3. 3D-печать на заказ: Печать
    03Печать

    Ферма FDM-принтеров печатает партию; крупные — сегментами

  4. 3D-печать на заказ: Постобработка
    04Постобработка

    Снимаем поддержки, шлифуем, при необходимости грунтуем и красим

  5. 3D-печать на заказ: Нанесение логотипа и окраска
    05Нанесение логотипа и окраска

    Наносим УФ-печатью, тампопечатью или печатаем цветом второго пластика

  6. 3D-печать на заказ: Контроль и сборка
    06Контроль и сборка

    Проверяем геометрию, собираем комплекты, упаковываем

СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО

Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге

Производим и брендируем продукцию на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.

  • 1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге

  • 50+единиц оборудования

  • с 2009 годаопыт в нанесении логотипов

  • ОТКпроверка каждой партии

Производство AEPRINT в ЕкатеринбургеНаше производство на ул. Черепанова
Производство AEPRINTПроизводство AEPRINTПроизводство AEPRINT

Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад

Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной

8 (800) 707-57-06Отдел продаж

СамовывозВ день готовности заказа

Приехать на производство Как проехать →
Карта: ул. Черепанова, 28Б ул. Черепанова, 28Б Открыть в Яндекс Картах
Экскурсии на производство

Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.

02 — КОГДА ВЫБИРАТЬ

Подходит — и когда лучше взять другое

3D-печать — правильный выбор
  • Изделие в форме вашего логотипаБрелок, значок, маскот, подставка — любая геометрия без пресс-форм
  • Тираж от 10 штук и прототипыНет оснастки — первая партия стоит как последующие; тест перед литьём
  • ПерсонализацияИмя или номер на каждом изделии — меняется файл, а не форма
  • СкоростьОт 3 дней с моделированием; повтор — от 1 дня
  • ЭкологичноPLA — биоразлагаемый пластик из кукурузного крахмала; переработанный PETG
Лучше взять другое
  • Тираж 1 000+ одинаковых изделийЛитьё под давлением дешевле за штуку — 3D-печать окупает только малые и средние партии
  • Идеально гладкая глянцевая поверхностьFDM оставляет слои 0,1–0,3 мм; нужен глянец — покраска или смола, дороже
  • Крупнее 25 см одной детальюПечатаем сегментами и склеиваем — обсуждаем на модели
  • Допуски точнее 0,2 ммДля точной механики — фрезеровка или литьё
  • Пищевой контакт и высокая температураPLA размягчается от 55 °C; для посуды и кухни — другие технологии
03 — ЦЕНЫ

Сколько стоит 3D-печать

Цена считается по объёму пластика, времени печати и постобработке — по вашей 3D-модели или эскизу. Ниже — материалы, факторы цены и типовые изделия для ориентира; точную цену считаем.

Изделие
Материал
Финиш
Тираж100 шт
110501003001 000
брелокPLAкак напечатано100 шт
по запросупо запросу

Моделирование по эскизу
разово
Двухцветная печать логотипа
по запросу
Персонализация именами
без доплаты
Тестовый образец
включён
Пришлите 3D-модель, эскиз или просто логотип с описанием изделия и тираж — вернём расчёт с материалом, весом и сроком.

Материалы и от чего зависит цена

граммы × часы × постобработка
Совет технолога

Вес решает: полый брелок весит 8 г, сплошной — 25 г, разница в цене втрое. Просите заполнение 15–20 % — прочности хватит, а пластика уйдёт в разы меньше. Моделирование делается один раз; повторный тираж по готовому файлу — только печать. Для улицы и нагрузки берите PETG: PLA красивее, но плывёт на солнце в машине.

Материалычто выбрать под задачу
МАТЕРИАЛСВОЙСТВАДЛЯ ЧЕГОТЕМП.
PLAжёсткий, матовыйсувениры, интерьердо 55 °C
PETGпрочный, чуть гибкийулица, крепёж, органайзерыдо 75 °C
ABSударопрочныйкорпуса, деталидо 95 °C
TPUрезиноподобныйчехлы, брелоки-мягкиедо 60 °C
Смолагладкая, детальнаяминиатюры, мастер-моделипо запросу
Что влияет на ценуи как сэкономить
ФАКТОРВЛИЯНИЕКАК СЭКОНОМИТЬ
Вес пластикаглавноеполая модель, 15–20 %
Время печатисильноеслой 0,2–0,3 мм
Постобработкасильноебез покраски
Тиражумеренноеот 50 и от 100 шт
Моделированиеразовоготовый STL
Типовые изделияориентир по времени и материалу
ИЗДЕЛИЕРАЗМЕРВРЕМЯ / ШТМАТЕРИАЛ
Брелок-логотип50 × 30 × 4 мм≈ 20 минPLA, PETG
Значок с булавкойØ 40 мм≈ 15 минPLA
Подставка для телефона80 × 70 × 90 мм≈ 2 чPETG
Маскот-фигуркавысота 80 мм≈ 3 чPLA, смола
Кабель-органайзер60 × 25 × 15 мм≈ 40 минTPU, PETG
  • Моделирование по эскизуразово · повтор бесплатно
  • Тестовый образецвключён в заказ
  • Логотип на изделиивторой цвет пластика, УФ, тампопечать
  • Мин. тираж10 шт · прототип от 1
  • Макс. размер детали25 × 25 × 25 см · крупнее сегментами
04 — МАКЕТ

Что нужно от вас, чтобы напечатать без сюрпризов

  • 3D-модель или эскизSTLSTEPOBJ3MFPDF

    Нет модели — пришлите логотип в векторе и эскиз с размерами, смоделируем сами

  • Толщина стенок от 1 мм

    Тонкие элементы от 1,5 мм; отдельно стоящие «усы» — от 2 мм

  • Логотип на изделии

    Рельеф от 0,6 мм высотой и 1,5 мм шириной; или плоская площадка под УФ-печать

  • Без нависаний > 45°

    Поддержки оставляют след; ориентируем модель или упрощаем форму

  • Размер до 25 см

    Одной деталью; крупнее — разбиваем на сегменты с замками

  • Не принимаем

    Word, PowerPoint, Excel и скриншоты — не PostScript и не CMYK

Шаблоны зон печати: Брелок-логотип · PDF Значок · PDF Подставка · PDF ТЗ для дизайнера · PDF
Типовые размеры изделий
Брелок
50 × 30 × 4 мм
Значок
Ø 30–50 мм
Маскот
высота 60–120 мм
Подставка, органайзер
до 25 × 25 × 25 см

Нет модели? Смоделируем по логотипу и эскизу — тестовый образец включён.

05 — ПРИМЕРЫ

Что мы напечатали на 3D

Реальные тиражи с производства — не рендеры

  • Брелоки-логотипы · 500 шт: 3D-печать на заказ, работа AEPRINTБрелоки-логотипы · 500 шт
Отзывы

Отзывы клиентов

Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.

5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
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  • Фото автора отзыва
    Екатерина Ерфомова27 июля
    ★ 5

    Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)

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  • Фото автора отзыва
    Дарьюшка6 июля
    ★ 5

    Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные сроки

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  • Фото автора отзыва
    Аурика Добря26 июня
    ★ 5

    Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильно

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  • Фото автора отзыва
    Иван Казанцев30 сентября
    ★ 5

    Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!

    Читать на Яндекс Картах
  • Фото автора отзыва
    Турбиный Завод5 августа 2025
    ★ 5

    Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.

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06 — ГДЕ ПРИМЕНЯЕМ

Изделия под 3D-печать

07 — АЛЬТЕРНАТИВЫ

Другие технологии нанесения

Также печатаем на:Ёлочные игрушкиШахматыЗапчасти

3D-печать на заказ в AEPRINT — производство в Екатеринбурге

3D-печатьот 10 штPLA · PETG · ABS · TPUбез пресс-форм

3D-печать на заказ — изготовление сувениров, брелоков, значков, маскотов, подставок, прототипов и деталей послойным наплавлением пластика (FDM) по цифровой модели. Технология не требует пресс-форм и оснастки, поэтому подходит для тиражей от 10 штук, прототипов от одной и персонализированных изделий — каждое может быть со своим именем. Печатаем PLA, PETG, ABS и гибким TPU, детали до 25 × 25 × 25 см одной частью, наносим логотип вторым цветом пластика, УФ-печатью или тампопечатью. Моделируем по эскизу и логотипу. Собственное производство в Екатеринбурге, срок от 3 рабочих дней.

Как считается цена

Стоимость 3D-печати складывается из веса пластика, машинного времени и постобработки; моделирование по эскизу считается один раз, повтор — только печать. Полая модель с заполнением 15–20 % в 2–3 раза дешевле сплошной, слой 0,2–0,3 мм быстрее и дешевле 0,1 мм. Тираж влияет умеренно: ощутимые скидки от 50 и от 100 штук. Пришлите модель или эскиз с размерами и тираж — вернём расчёт с материалом и весом.

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Проверил технолог AEPRINT экспертинженер участка 3D-печати AEPRINT · 17 лет на производстве · отвечает за моделирование и слайсинг

Частые вопросы о 3D-печати

01

Какой минимальный тираж 3D-печати?

От 10 штук для сувениров и от 10 штук для прототипов: форм нет, поэтому малые партии не наказываются ценой, а моделирование считается один раз.

02

Какие материалы вы печатаете?

PLA (сувениры, интерьер), PETG (улица, крепёж), ABS (ударопрочные корпуса), TPU (гибкие изделия), смола — по запросу для миниатюр и мастер-моделей. Цвета — из палитры пластиков или под покраску.

03

Можно ли сделать брелок в форме нашего логотипа?

Да, это самый частый заказ: смоделируем по вектору логотипа, напечатаем в фирменном цвете PLA, логотип выделим вторым цветом или УФ-печатью. Срок от 3 дней.

04

У нас нет 3D-модели — что нужно прислать?

Логотип в векторе, эскиз или фото похожего изделия и размеры. Смоделируем сами, покажем рендер и напечатаем тестовый образец до тиража.

05

Какие требования к 3D-модели?

STL, STEP, OBJ или 3MF; стенки от 1 мм, элементы от 1,5 мм, рельеф логотипа от 0,6 мм, без нависаний больше 45° без поддержек, размер до 25 см одной деталью.

06

Сколько стоит брелок из 3D-печати?

Зависит от веса и времени: брелок 50 × 30 × 4 мм из PLA печатается около 20 минут и весит 8–10 г. Точную цену на ваш тираж считаем по модели.

07

Чем 3D-печать отличается от литья?

3D-печать не требует пресс-формы, поэтому выгодна на 10–500 штуках и уникальных формах; литьё дешевле за штуку от 1 000 и даёт гладкую поверхность. Часто печатаем прототип перед заказом литья.

08

Насколько прочны напечатанные изделия?

PETG и ABS выдерживают бытовую нагрузку и улицу; PLA прочный, но размягчается от 55 °C — не оставляйте в машине на солнце. Слои видны на ощупь, при покраске исчезают.

09

Можно ли нанести на изделие логотип?

Да, тремя способами: вторым цветом пластика прямо при печати, УФ-печатью на плоской площадке или тампопечатью на тираже от 100. Рельефный логотип — от 0,6 мм высотой.

3D-печать — это современная технология аддитивного производства, при которой изделие создается слой за слоем по цифровой 3D-модели. Она позволяет изготавливать детали, прототипы, корпоративные сувениры и другие изделия практически любой формы с высокой точностью. Благодаря 3D-печати можно быстро реализовать индивидуальные проекты, создать уникальную продукцию для бизнеса или подготовить опытные образцы перед запуском серийного производства.

3D-печать — это технология послойного создания изделий по цифровой 3D-модели. Перед началом производства модель подготавливается в специальной программе, где она разбивается на множество тонких слоев и формируется траектория движения печатающей головки.

Во время печати принтер постепенно наносит расплавленный пластик слой за слоем, точно повторяя форму цифровой модели. После завершения печати изделие при необходимости проходит постобработку: удаляются поддерживающие элементы, поверхность шлифуется или окрашивается, если этого требует проект.

Технология позволяет изготавливать изделия сложной геометрии, которые практически невозможно получить традиционными способами производства. Благодаря высокой точности и гибкости процесса 3D-печать широко используется для создания прототипов, корпоративных сувениров, деталей, макетов и уникальной брендированной продукции.

  • Изготовление изделий практически любой формы;
  • Высокая точность и отличная детализация;
  • Быстрое производство прототипов и небольших партий;
  • Не требуется изготовление пресс-форм и оснастки;

  • Возможность персонализации каждого изделия.

  • Время печати зависит от размеров и сложности модели;

  • Размер изделия ограничен рабочей областью принтера;
  • Для серийного производства больших тиражей существуют более экономичные технологии.

3D-печать идеально подходит для изготовления прототипов, корпоративных сувениров, деталей и нестандартных изделий небольшими и средними тиражами. Она позволяет быстро вносить изменения в конструкцию без дополнительных затрат на изготовление оснастки и запуск нового производства. Благодаря этому технология широко применяется при разработке новых продуктов, создании индивидуальных подарков, рекламной продукции и функциональных деталей, где важны скорость изготовления, гибкость производства и высокая точность.

Материал Описание
PLA Экологичный пластик с высокой детализацией. Отлично подходит для сувениров, фигурок, макетов и декоративных изделий.
PETG Прочный и износостойкий материал с высокой устойчивостью к влаге и механическим нагрузкам.
ABS Ударопрочный пластик для функциональных деталей и изделий, эксплуатируемых при повышенных нагрузках.
TPU Гибкий пластик для изготовления эластичных элементов, чехлов, прокладок и других гибких изделий.
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