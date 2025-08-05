3D-печать на заказ

3D-печать — это современная технология аддитивного производства, при которой изделие создается слой за слоем по цифровой 3D-модели. Она позволяет изготавливать детали, прототипы, корпоративные сувениры и другие изделия практически любой формы с высокой точностью. Благодаря 3D-печати можно быстро реализовать индивидуальные проекты, создать уникальную продукцию для бизнеса или подготовить опытные образцы перед запуском серийного производства.
3D-печать — это технология послойного создания изделий по цифровой 3D-модели. Перед началом производства модель подготавливается в специальной программе, где она разбивается на множество тонких слоев и формируется траектория движения печатающей головки.
Во время печати принтер постепенно наносит расплавленный пластик слой за слоем, точно повторяя форму цифровой модели. После завершения печати изделие при необходимости проходит постобработку: удаляются поддерживающие элементы, поверхность шлифуется или окрашивается, если этого требует проект.
Технология позволяет изготавливать изделия сложной геометрии, которые практически невозможно получить традиционными способами производства. Благодаря высокой точности и гибкости процесса 3D-печать широко используется для создания прототипов, корпоративных сувениров, деталей, макетов и уникальной брендированной продукции.
3D-печать идеально подходит для изготовления прототипов, корпоративных сувениров, деталей и нестандартных изделий небольшими и средними тиражами. Она позволяет быстро вносить изменения в конструкцию без дополнительных затрат на изготовление оснастки и запуск нового производства. Благодаря этому технология широко применяется при разработке новых продуктов, создании индивидуальных подарков, рекламной продукции и функциональных деталей, где важны скорость изготовления, гибкость производства и высокая точность.
|Материал
|Описание
|PLA
|Экологичный пластик с высокой детализацией. Отлично подходит для сувениров, фигурок, макетов и декоративных изделий.
|PETG
|Прочный и износостойкий материал с высокой устойчивостью к влаге и механическим нагрузкам.
|ABS
|Ударопрочный пластик для функциональных деталей и изделий, эксплуатируемых при повышенных нагрузках.
|TPU
|Гибкий пластик для изготовления эластичных элементов, чехлов, прокладок и других гибких изделий.