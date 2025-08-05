Автобирки с логотипом оптом

Производим автобирки из ПВХ с логотипом оптом от 300 штук, срок от 20 дней. Бирки для ключей автомобиля с номером, окном под карточку или гравировкой, объёмный логотип. Собственное производство в Екатеринбурге.

Автобирка — бирка для ключей в автосалонах, автосервисах, прокатах и на автостоянках: она идентифицирует ключи в потоке и несёт логотип компании. Для автобизнеса это рабочий инвентарь с рекламной функцией, который заказывают тиражами под весь автопарк.

Рабочая и подарочная Рабочая бирка с номером или окном под карточку нужна для внутреннего учёта ключей в сервисе, прокате и на стоянке: помогает не перепутать ключи и быстро найти нужные. Подарочная — брелок с логотипом салона, который вручают клиенту при покупке автомобиля, и он живёт на связке годами. Кто заказывает Автосалоны и дилеры вешают бирки на ключи клиентам и используют для учёта, автосервисы и мойки — на ключи в работе. Прокатам и каршерингу они нужны для идентификации парка, стоянкам и парковкам — для порядка. Пресс-форма изготавливается один раз и остаётся у нас, поэтому повторный тираж дешевле. Работаем с юрлицами по договору с НДС.