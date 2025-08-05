Автобирки из ПВХ
Бирки на ключи автомобиля для автосалонов и сервисов: номер, госномер и логотип на мягком корпусе. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 300 штукминимальный тираж
- Срок от 20 днейс учётом изготовления формы
- Поле под номергосномер или номер заказа
- Не царапаетмягкий ПВХ в отличие от металла
Автобирки с логотипом — варианты
Бирки с полем под номер, с окном для вкладыша и парные комплекты для сервиса.
- Бирка с полем под номер арт. PV-AV-NMхит продаж Матовое поле для маркером или наклейки 2D-рельеф с логотипом салона по запросуцена зависит от тиража
- С окном под вкладыш арт. PV-AV-VKдля сервиса Карточка с данными автомобиля Окно и сменный вкладыш по запросуцена зависит от тиража
- Парный комплект арт. PV-AV-PRдля приёмки Две бирки с одинаковым номером Сквозная нумерация комплектов по запросуцена зависит от тиража
- Ещё варианты
Размеры, поля под номер, парная нумерация и типы креплений.Не нашли нужный вариант?Пришлите эскиз и тираж — сделаем 3D-модель и посчитаем форму.
- Матовое поле под маркер или наклейку
- Парные бирки с одинаковым номером для приёмки
- Мягкий ПВХ не царапает лакокрасочное покрытие
- Логотип салона или сервиса на лицевой стороне
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем автобирки на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать автобирки
- 01Форма изделия
Логотип, продукт, здание, персонаж — ПВХ повторяет любой контур и рельеф.
- 022D или 3D
Плоский рельеф дешевле, объёмная фигура выглядит эффектнее и заметнее.
- 03Тираж
Изготовление формы окупается на партии от 300 штук; дальше цена за штуку падает.
- 04Цвета
ПВХ заливается по Pantone — фирменные цвета воспроизводятся точно.
Как делается автобирку
- 3D-моделированиеГотовим модель по вашему эскизу и показываем визуализацию до запуска.
- Изготовление формыПресс-форма делается один раз и остаётся у нас под повторные тиражи.
- Заливка ПВХМягкий полимер заливается послойно, цвета подбираются по Pantone.
- Сборка фурнитурыКольца, карабины, магниты, шнуры и крепления по задаче.
- ТампопечатьМелкие надписи и контакты на плоских участках.
- УпаковкаИндивидуальные пакетики или общая упаковка тиража.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 300 шт.минимальный тираж
- от 20 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое исполнение выбрать
Сравнили исполнения изделий из ПВХ.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|2D-рельефхит
|от 300 шт.
|по запросу
|ПВХ
|по Pantone
|от 20 дней
|логотипы простых контуров
|3D-фигура
|от 300 шт.
|по запросу
|ПВХ
|по Pantone
|от 20 дней
|продукты, персонажи, здания
|С подложкой
|от 300 шт.
|по запросу
|ПВХ
|по Pantone
|от 20 дней
|контрастная основа под рельеф
|Светящиеся
|от 500 шт.
|по запросу
|ПВХ
|свечение
|от 25 дней
|вечерние мероприятия и промо
|Двусторонние
|от 500 шт.
|по запросу
|ПВХ
|по Pantone
|от 25 дней
|разные изображения с двух сторон
|С фурнитурой
|от 300 шт.
|по запросу
|ПВХ и металл
|по Pantone
|от 20 дней
|кольца, карабины, магниты
- ФормаИзготавливается один раз и остаётся у нас
- Повторный тиражДешевле первого — форма уже готова
- ЦветаПодбираем по Pantone до запуска
Цены на автобирки
Цена складывается из формы, отливки и тиража. Первый заказ дороже за счёт формы, повторный — заметно дешевле.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
- Формаизготавливается один раз и остаётся у нас
- 3D-модель и визуализациябесплатно
- Повторный тиражбез изготовления формы
- Цветаподбираем по Pantone
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Брелоки из ПВХ
- Брелок ПВХ с логотипом
- Объёмный брелок ПВХ
- Багажная бирка из ПВХ
- Шильдик ПВХ
- Флешки из ПВХ
- Флешка ПВХ с логотипом
- Фигурная флешка ПВХ
- Сувениры из ПВХ
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все работы150+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают автобирки
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- АвтосалоныБирка на ключи при выдаче автомобиля.
- АвтосервисыПриёмка с парной нумерацией.
- ШиномонтажМаркировка комплектов и ключей.
- КаршерингИдентификация машин парка.
- АвтомойкиУчёт ключей на приёмке.
- Стоянки и парковкиНомерные бирки для клиентов.
- АвтопаркиУчёт служебного транспорта.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие изделия из ПВХ
Брелоки, магниты, бирки, подстаканники, нашивки и сувениры под заказ — 10 видов в разделе.
Как заказать автобирки
Шесть шагов от эскиза до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 20 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С автобирками часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Автобирки с логотипом оптом
Производим автобирки из ПВХ с логотипом оптом от 300 штук, срок от 20 дней. Бирки для ключей автомобиля с номером, окном под карточку или гравировкой, объёмный логотип. Собственное производство в Екатеринбурге.
Автобирка — бирка для ключей в автосалонах, автосервисах, прокатах и на автостоянках: она идентифицирует ключи в потоке и несёт логотип компании. Для автобизнеса это рабочий инвентарь с рекламной функцией, который заказывают тиражами под весь автопарк.
Рабочая и подарочная
Рабочая бирка с номером или окном под карточку нужна для внутреннего учёта ключей в сервисе, прокате и на стоянке: помогает не перепутать ключи и быстро найти нужные. Подарочная — брелок с логотипом салона, который вручают клиенту при покупке автомобиля, и он живёт на связке годами.
Кто заказывает
Автосалоны и дилеры вешают бирки на ключи клиентам и используют для учёта, автосервисы и мойки — на ключи в работе. Прокатам и каршерингу они нужны для идентификации парка, стоянкам и парковкам — для порядка. Пресс-форма изготавливается один раз и остаётся у нас, поэтому повторный тираж дешевле. Работаем с юрлицами по договору с НДС.
Частые вопросы о автобирках
Автобирки с логотипом: какой минимальный тираж?
От 300 штук — на меньшей партии не окупается изготовление пресс-формы под индивидуальную форму изделия.
Автобирки с логотипом: сколько стоит с нанесением?
Цена складывается из изготовления пресс-формы, отливки и тиража, а также зависит от формы и комплектации — поле под номер, окно под вкладыш, парный комплект. Первый заказ дороже за счёт формы, повторный — заметно дешевле. Рассчитаем под ваш тираж, минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
Что нужно прислать для расчёта?
Пришлите логотип, эскиз бирки, тираж, фирменные цвета по Pantone и расскажите, как бирка будет использоваться: для учёта ключей с номером или как подарок клиенту. Логотип лучше в векторе (AI, EPS, PDF, CDR), растровый дизайнер отрисует.
Автобирки с логотипом: сколько занимает изготовление?
Изготовление занимает от 20 дней с учётом пресс-формы. Срок включает 3D-моделирование, изготовление формы, заливку ПВХ и сборку фурнитуры. Повторный тираж делается быстрее, так как форма уже готова.
Покажете, как будет выглядеть изделие?
Да, по вашему эскизу готовим 3D-модель и показываем визуализацию до запуска — это бесплатно. На ней будет видно расположение логотипа и поля под номер или окна для вкладыша.
Можно повторить тираж позже?
Да, пресс-форма остаётся у нас, поэтому повторный тираж дешевле первого. Автосалоны и сервисы могут дозаказывать бирки по мере роста парка или открытия новых точек без затрат на оснастку — достаточно сообщить менеджеру тираж.
Насколько точно воспроизводятся цвета бренда?
ПВХ заливается по Pantone, и фирменные цвета подбираем до запуска производства. Каждый цвет — отдельный слой полимера с чёткими границами, рельефный логотип не стирается.
Форма остаётся у вас?
Да, пресс-форма изготавливается один раз и хранится у нас под повторные тиражи — каждая следующая партия автобирок будет идентичной первой. Это удобно, когда бирки дозаказывают под весь автопарк или новые точки.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Оплата — безналичная по счёту. Отгружаем по всей России транспортными компаниями, есть самовывоз с производства в Екатеринбурге.
Авто бирки с логотипом используют автосалоны, сервисные центры и предприятия, где одновременно находится большое количество автомобилей и ключей. Бирка крепится непосредственно к ключу или другому объекту и позволяет быстро определить, к какому автомобилю он относится. При этом на свободном поле можно оставить дополнительную информацию вручную.
Пластиковая бирка вместо бумажной
Для автомобильных ключей AEPRINT использует не бумажные бирки и не картон, ламинированный плёнкой, а тонкий пластик. Материал толщиной 0,25 мм отличается гибкостью и прочностью на разрыв, устойчив к воздействию масел и бензина. На поверхности можно делать записи карандашом или шариковой ручкой.
Это особенно важно для автосервиса: информация на бирке может меняться в процессе работы с автомобилем, поэтому сотруднику не приходится каждый раз заказывать или распечатывать новую карточку.
Два размера под разные задачи
Для маркировки ключей представлены две основные модели. Большая бирка имеет размер 180 × 31,5 мм, её рекламное поле — 57 × 22 мм. Маленькая модель размером 112 × 22 мм имеет поле нанесения 36 × 15,5 мм.
Большой вариант даёт больше пространства не только для логотипа, но и для последующих записей. Компактную модель удобно использовать там, где важнее минимальный размер бирки и быстрый визуальный контроль.
Логотип помогает организовать поток автомобилей
На пластиковую поверхность можно нанести логотип автосалона или сервисного центра. Дополнительно можно использовать цветовую маркировку: например, разные цвета бирок назначить отдельным маркам автомобилей, типам работ или подразделениям.
Такой подход особенно удобен при большом количестве одновременно обслуживаемых автомобилей. Сотрудник сначала ориентируется по цвету и внешнему виду бирки, а затем считывает записанную на ней информацию.
Что записывают на бирке
Свободное поле позволяет использовать бирку как рабочий носитель информации. На ней можно указать номер автомобиля, пробег, особенности комплектации или сведения о текущих работах.
В автосервисе на бирке, прикреплённой к ключу, можно отметить данные владельца и автомобиля. Ещё один сценарий — техническая маркировка непосредственно на автомобиле: например, после замены масла указать дату и пробег или зафиксировать результат технического обслуживания.
Быстрое крепление вместо отдельного брелока
Бирка фиксируется при помощи стяжки. Для предприятия с большим потоком автомобилей это имеет практическое значение: крепление занимает минимум времени и не требует подбора отдельного кольца или другого соединительного элемента для каждого ключа.
Цветные бирки также позволяют визуально разделять автомобили. При большом количестве ключей это помогает быстрее находить нужный комплект и уменьшает вероятность путаницы.
Бирки используют не только в автомобильной сфере
Пластиковая конструкция подходит для объектов, которым требуется временная или постоянная маркировка. Такие бирки также применяют для кабелей, шлангов, одежды, багажа и различных промышленных объектов.
В каждом из этих случаев принцип одинаков: бирка физически закрепляется на объекте, а информация остаётся непосредственно рядом с ним. При необходимости поверхность можно использовать для ручных пометок.
Брендирование и производство AEPRINT
AEPRINT изготавливает авто бирки из пластика в двух стандартных размерах и может выполнить нестандартную конструкцию по заданным параметрам. Бирки могут поставляться с нанесением логотипа и рекламной информации либо без брендирования, если вся поверхность нужна для рабочих записей.
Срок изготовления на странице указан от 3 дней. Производство AEPRINT находится в Екатеринбурге, а готовые заказы отправляются транспортными компаниями по Свердловской области и России.