Скребки для льда с логотипом
Зимняя позиция для автовладельцев: скребки, щётки-скребки и модели с варежкой. Печать по всей плоскости. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 100 штукминимальный тираж
- Срок от 5 днейпечать на своём производстве
- Зимний сезонраздача с октября по март
- Большая площадьлоготип читается целиком
Скребки для льда с логотипом — модели
Классические скребки, модели с варежкой, щётки-скребки и складные версии.
- Скребок со щеткой арт. NNTEU9-33109в наличии 10 000+ шт Нужен каждую зиму Тампопечать или УФ-печать от 508 ₽цена без нанесения
- Скребок Nosok арт. AGTO4143S129в наличии 5 000+ шт Из бамбука Лазерная гравировка от 206 ₽цена без нанесения
- Скребок Snowie арт. G12775.60в наличии 1 000+ шт Нужен каждую зиму Тампопечать или УФ-печать от 90 ₽цена без нанесения
- Скребок-варежка арт. OG8111-4в наличии 1 000+ шт Нужен каждую зиму Шелкография или вышивка от 347 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни автосувениров в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Большая плоскость под логотип и контакты
- Цвет корпуса под фирменный стиль
- Модели с утеплённой варежкой
- Упаковка в индивидуальные пакетики
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем скребки для льда на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать скребки для льда
- 01Материал
Металл и дерево идут под гравировку, пластик и силикон — под печать, текстиль — под вышивку.
- 02Тираж
Чем больше партия, тем ниже цена за штуку: сувениры выгодно заказывать от 500 штук.
- 03Нанесение
Тампопечать выгоднее всего на тираже, УФ-печать даёт полноцвет, гравировка не стирается.
- 04Упаковка
Индивидуальный пакетик или коробочка — если сувенир идёт как самостоятельный подарок.
Как нанести логотип на скребок
- Тампопечать1–2 цвета, самый экономичный способ на тиражах от 500 штук.
- УФ-печатьПолноцвет с градиентами и фотографиями по плоским поверхностям.
- Лазерная гравировкаПо металлу и дереву — логотип в цвете материала, не стирается.
- Полимерная смолаПрозрачный купол поверх изображения — объём и глянец.
- ШелкографияПлотный однотонный логотип по пластику и текстилю.
- ВышивкаПо текстильным изделиям — премиальный вид, не стирается.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 100 шт.минимальный тираж
- от 5 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения логотипа на изделие.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Тампопечатьхит
|от 100 шт.
|по запросу
|пластик, металл
|1–2 цвета
|от 5 дней
|большие тиражи, простые логотипы
|УФ-печать
|от 50 шт.
|по запросу
|пластик, металл
|полноцвет
|от 5 дней
|цветные логотипы и фото
|Гравировка
|от 50 шт.
|от 31 ₽/шт
|металл, дерево
|цвет материала
|от 5 дней
|деловые подарки
|Полимерная смола
|от 100 шт.
|по запросу
|металл
|полноцвет
|от 7 дней
|объёмный глянцевый логотип
|Шелкография
|от 100 шт.
|по запросу
|пластик, текстиль
|1–2 цвета
|от 5 дней
|плотный логотип на цветном изделии
|Вышивка
|от 50 шт.
|по запросу
|текстиль
|до 12 цветов
|от 7 дней
|стропы, ремувки, текстиль
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- ТиражОт 500 штук цена за единицу заметно ниже
- УпаковкаПакетик или коробочка — 5 ₽ за изделие
Цены на нанесение на скребок
Гравировка — по прайсу лазерной гравировки мелкой сувенирной продукции до 10 см². Изделие и печать считаем под вашу модель.
|Тираж
|Тампопечать
|Гравировка
|УФ-печать
|Смола
|Упаковка
|от 50 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 100 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 300 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 500 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 1 000 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
Цена за нанесение на одно изделие · Материал: Пластик · Нанесение: Печать
|Тираж
|Гравировка
|от 50 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 500 шт
|от 1 000 шт
Цена за нанесение на одно изделие
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
- Смена макета1 000 ₽ за тираж
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Сувениры с логотипом
- Бейджи и ланьярды
- Картхолдер с логотипом
- Картхолдеры под нанесение
- Ремувки с логотипом
- Ремувка
- Рулетки с логотипом
- Чехол для очков
- Маска для сна
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все работы500+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают скребки для льда
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Автосервисы и шиномонтажПодарок клиенту при подготовке к зиме.
- АЗСРаздатка в зимней программе лояльности.
- СтраховыеПодарок при оформлении полиса осенью.
- АвтосалоныКомплект к выдаче автомобиля зимой.
- Промо-раздачаМассовый сезонный тираж.
- Корпоративный автопаркСкребок в каждую служебную машину.
- Мерч-шопыСезонная позиция магазина.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды сувениров
Брелоки, магниты, зонты, ремувки, антистрессы и гаджеты — 33 вида в разделе.
Как заказать скребки для льда
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 5 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С скребками для льда часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Скребки для льда с логотипом оптом
Производим скребки для льда с логотипом оптом от 100 штук, срок от 5 дней. Пластиковые скребки, со щёткой, с рукавицей, телескопические, любой цвет по Pantone. Тампопечать, УФ-печать. Собственное производство в Екатеринбурге.
Скребок для льда — зимний подарок для водителей, который лежит в машине с ноября по март и используется каждое морозное утро. Автосалоны, АЗС, страховые и компании с автопарком берут его как сезонную раздатку в контексте своего бизнеса.
Виды
Простой скребок массово раздают на АЗС и в автосервисах. Со щёткой это уже полноценный инструмент: сметает снег и счищает лёд. Скребок с рукавицей ценят в сильные морозы — рука не мёрзнет. Телескопический со щёткой берут для больших автомобилей и в подарок. Для уральской зимы лучше модели со щёткой и рукавицей.
Сезон
Спрос с октября по январь, тираж размещают в сентябре: в ноябре популярные модели заканчиваются. Логотип на ручке тампопечатью, цвет пластика под фирменный стиль. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.
Частые вопросы о скребках для льда
Скребки для льда с логотипом: какой минимальный тираж?
Обычно от 100 штук, по отдельным позициям — от 50. Гравировка на тираже до 49 штук считается за партию — 2 500 ₽.
Скребки для льда с логотипом: сколько стоит с нанесением?
Скребки на складе стоят от 90 ₽ без нанесения, скребок-варежка — от 347 ₽, скребок со щёткой — от 508 ₽. Стоимость печати рассчитаем под модель и тираж, минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
Скребки для льда с логотипом: каким способом лучше нанести логотип?
На скребках печатаем логотип на ручке или плоскости тампопечатью — экономично на тираже — или УФ-печатью полноцветом. Площадь большая, поэтому логотип читается целиком. Для уральской зимы рекомендуем модели со щёткой и рукавицей.
Скребки для льда с логотипом: сколько занимает изготовление?
Скребки с логотипом изготавливаем от 5 дней на своём производстве. Спрос растёт с октября, а к ноябрю популярные модели заканчиваются, поэтому тираж к зиме лучше размещать в сентябре. Точный срок назовём после согласования макета.
Сделаете образец перед тиражом?
До запуска бесплатно готовим макет и визуализацию логотипа на скребке — тираж стартует только после вашего согласования. Если нужен физический образец, менеджер уточнит возможность, стоимость и срок.
Можно подобрать цвет под бренд?
Да, цвет пластика можно подобрать по Pantone под ваш фирменный стиль, а логотип напечатать в фирменных цветах. Если тираж нужен быстро со склада, выберем модель из доступных цветов. Визуализацию согласуем до запуска.
Упакуете каждое изделие отдельно?
Да, упакуем каждый скребок в индивидуальный пакетик — это 5 ₽ за изделие. Это удобно для выдачи в автосервисе, на АЗС или вместе с полисом при подготовке к зиме. Другие варианты упаковки менеджер подберёт под задачу.
Соберёте подарочный набор с другими изделиями?
Да, скребок хорошо дополняет зимний комплект к выдаче автомобиля, набор для служебной машины или подарок при подготовке к зиме. Подберём остальные предметы под бюджет и соберём комплект перед отправкой.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и предоставляем закрывающие документы. Отгружаем транспортными компаниями по всей России или отдаём самовывозом с производства в Екатеринбурге.