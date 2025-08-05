Скребки для льда с логотипом оптом

Производим скребки для льда с логотипом оптом от 100 штук, срок от 5 дней. Пластиковые скребки, со щёткой, с рукавицей, телескопические, любой цвет по Pantone. Тампопечать, УФ-печать. Собственное производство в Екатеринбурге.

Скребок для льда — зимний подарок для водителей, который лежит в машине с ноября по март и используется каждое морозное утро. Автосалоны, АЗС, страховые и компании с автопарком берут его как сезонную раздатку в контексте своего бизнеса.

Виды Простой скребок массово раздают на АЗС и в автосервисах. Со щёткой это уже полноценный инструмент: сметает снег и счищает лёд. Скребок с рукавицей ценят в сильные морозы — рука не мёрзнет. Телескопический со щёткой берут для больших автомобилей и в подарок. Для уральской зимы лучше модели со щёткой и рукавицей. Сезон Спрос с октября по январь, тираж размещают в сентябре: в ноябре популярные модели заканчиваются. Логотип на ручке тампопечатью, цвет пластика под фирменный стиль. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.