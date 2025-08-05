Упаковка для флешек с логотипом
Коробочки, футляры с ложементом и картонные холдеры под ваш тираж флешек — с фирменной печатью. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 50 штукминимальный тираж упаковки
- Срок от 5 днейпечать и сборка
- Ложементвырезаем под вашу модель
- Печать полноцветпо картону и по крышке
Упаковка для флешек с логотипом — модели
Подбираем упаковку под конкретную модель флешки: от пакетика до деревянного футляра.
- Коробочка металлическая G04 арт. O6027.01в наличии 10 000+ шт Окошко для показа флешки Лазерная гравировка или УФ-печать от 177 ₽цена без нанесения
- Кармашек ПВХ прозрачный арт. O2211.07в наличии 10 000+ шт Бюджетная упаковка для раздачи Тампопечать или наклейка с логотипом от 24 ₽цена без нанесения
- Флешка Twist в футляре арт. AG3002.02.02в наличии 1 000+ шт Футляр с поролоновым ложементом УФ-печать или тампопечать от 518 ₽цена без нанесения
- Флешка Moon в футляре арт. AG3009.01.02в наличии 1 000+ шт Футляр с поролоновым ложементом УФ-печать или тампопечать от 1 029 ₽цена без нанесения
- Флешка Suomi в футляре арт. AG3028.03.02в наличии 1 000+ шт Футляр и подсветка логотипа Лазерная гравировка или УФ-печать от 863 ₽цена без нанесения
- Коробка треугольная арт. O627221в наличии 1 000+ шт Подарочная коробка под флешку УФ-печать или гравировка на крышке от 334 ₽цена без нанесения
- Упаковка Nanobox арт. V2094.08в наличии 1 000+ шт Компактный бокс под флешку УФ-печать или гравировка на крышке от 214 ₽цена без нанесения
- Упаковка Magnet арт. V2095.07в наличии 1 000+ шт Ложемент вырезается под флешку УФ-печать или гравировка на крышке от 124 ₽цена без нанесения
- Футляр пластиковый арт. P01в наличии 1 000+ шт Ложемент и магнитная застёжка УФ-печать или гравировка на крышке от 82 ₽цена без нанесения
- Флешка Rail в футляре арт. AG3012.09.02в наличии 1 000+ шт Футляр с поролоновым ложементом Лазерная гравировка или УФ-печать от 712 ₽цена без нанесения
- Флешка Ring Rail в футляре арт. AG3020.09.02в наличии 1 000+ шт Футляр с поролоновым ложементом Лазерная гравировка или УФ-печать от 718 ₽цена без нанесения
- Футляр металлический арт. 330200в наличии 1 000+ шт Металлический футляр 6×9,5 см УФ-печать или гравировка на крышке от 119 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни вариантов упаковки для флешек в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Ложемент вырезается под конкретную модель флешки
- Полноцветная печать, тиснение фольгой, ламинация
- Деревянные и металлические футляры для VIP-тиражей
- Соберём флешки в упаковку и отгрузим готовый комплект
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем упаковка для флешек на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать упаковку для флешек
- 01Тип упаковки
Пакетик — для промо-раздачи, коробочка — для делового подарка, футляр — для VIP.
- 02Ложемент
Вырезается под конкретную модель, чтобы флешка не болтались внутри.
- 03Материал
Картон под полноцвет, дерево под гравировку, металл для представительских наборов.
- 04Отделка
Ламинация, тиснение фольгой, софт-тач покрытие крышки.
Как нанести логотип на упаковку для флешек
- Полноцветная печатьПо картону — фотографии, паттерны и фирменные цвета без ограничений.
- Тиснение фольгойЗолото, серебро или цвет под фирменный стиль на крышке.
- Лазерная гравировкаПо деревянным и металлическим футлярам.
- ЛаминацияМатовая или глянцевая плёнка защищает печать от истирания.
- Софт-тачБархатистое покрытие крышки для премиальных наборов.
- СборкаРазложим флешки по упаковке и отгрузим готовые комплекты.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 50 шт.минимальный тираж
- от 5 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽бесплатная доставка до ТК от
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили виды упаковки под флешки.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Картонная коробочкахит
|от 50 шт.
|по запросу
|картон
|полноцвет
|от 5 дней
|деловые подарки и наборы
|Футляр с ложементом
|от 50 шт.
|по запросу
|картон
|полноцвет
|от 7 дней
|VIP-подарки и награды
|Деревянная коробка
|от 50 шт.
|по запросу
|дерево
|гравировка
|от 7 дней
|премиальные и эко-подарки
|Картонный холдер
|от 100 шт.
|по запросу
|картон
|полноцвет
|от 5 дней
|флешки-визитки и промо
|Пакетик
|от 100 шт.
|от 4 ₽/шт
|полипропилен
|—
|от 3 дней
|массовая раздача
|Тиснение фольгой
|от 100 шт.
|по запросу
|картон
|золото/серебро
|от 7 дней
|акцент на логотипе крышки
- Тираж до 100 шт.Минимальная стоимость нанесения 2 000 ₽
- Смена макета1 000 ₽ за тираж
- Свыше 5 000 шт.Цена договорная — считаем под тираж
Цены на упаковку для флешек
Цена упаковки зависит от вида, материала и тиража. Пришлём расчёт под ваш заказ.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
- Цена в таблицеза упаковку, флешки считаются отдельно
- Ложементпод конкретную модель
- Сборка комплектовпо запросу
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Флешки с логотипом
- Флешки на заказ
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- Флешки с дизайном
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- Флешки-визитки
- Флешки-браслеты
- Флешки слэп-браслеты
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все работы300+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают упаковку для флешек
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Деловые подаркиФлешка в коробке выглядит как подарок, а не как расходник.
- VIP-наборыФутляр с ложементом для первых лиц и партнёров.
- НаградыУпаковка с тиснением под вручение на мероприятии.
- Welcome packКомплект новичку: флешка, блокнот и ручка в одной коробке.
- ВыставкиХолдер под флешку-визитку в раздаточных материалах.
- Новый годПодарочная упаковка под корпоративные наборы.
- Мерч-шопыТоварный вид позиции для фирменного магазина.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды флешек
Пластик, металл, дерево, визитки и упаковка — 23 вида в разделе.
Как заказать упаковку для флешек
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 5 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С упаковкой для флешек часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Упаковка для флешек с логотипом оптом
Производим упаковку для флешек с логотипом оптом от 50 штук, срок от 5 дней. Картонные коробочки с ложементом, деревянные пеналы, кожаные футляры, металлические кейсы, блистеры и конверты. Полноцветная печать, тиснение, гравировка. Собственное производство в Екатеринбурге.
Упаковка определяет, как воспринимается флешка: одна и та же модель в блистере выглядит как раздатка, а в деревянном пенале с ложементом — как деловой подарок. Компании заказывают упаковку, чтобы поднять воспринимаемую ценность флешки без замены самого носителя.
Виды упаковки
Самый дешёвый вариант для массовой раздачи — блистер и картонный конверт. Универсальный подарочный формат — картонная коробочка с ложементом и печатью. Эко-брендам и для подарков партнёрам подходит деревянный пенал с гравировкой, деловым наборам — кожаный футляр с тиснением. Технологичные и дорогие тиражи упаковывают в металлический кейс.
Упаковка как носитель бренда
Площадь флешки маленькая, а упаковки — большая: на ней помещаются логотип, слоган, инструкция, QR-код и контакты. Основное брендирование часто переносят именно на упаковку, а на самой флешке оставляют компактный знак. Ложемент фиксирует флешку и не даёт ей болтаться при перевозке. Записываем ваши материалы на весь тираж бесплатно, доступны автозагрузка и защита от удаления. Работаем с юрлицами по договору с НДС.
Частые вопросы о упаковке для флешек
Какой минимальный тираж упаковки?
От 50 штук. Ложемент вырезается под конкретную модель флешки, поэтому пришлите её артикул или образец.
Сколько стоит упаковка?
Цена упаковки зависит от вида, материала и тиража: например, прозрачный кармашек ПВХ — от 24 ₽, пластиковый футляр — от 82 ₽, металлический футляр — от 119 ₽, коробочка металлическая G04 — от 177 ₽. Пакетик для массовой раздачи стоит от 4 ₽ за штуку. Флешки считаются отдельно, а расчёт под ваш заказ пришлём бесплатно.
Сделаете ложемент под нашу модель флешки?
Да, ложемент вырезаем под конкретную модель флешки — он фиксирует её и не даёт болтаться при перевозке. Для этого пришлите артикул модели или образец. Футляр с ложементом доступен от 50 штук, срок — от 7 дней.
Какие материалы возможны?
Делаем картонные коробочки и холдеры, футляры с ложементом, деревянные коробки и пеналы, кожаные футляры, металлические кейсы, а также блистеры, конверты и пакетики. Для массовой раздачи подходят пакетик и конверт, для подарков — коробка с ложементом или деревянный пенал. Подберём материал под задачу и бюджет.
Можно тиснение фольгой?
Да, тиснение фольгой золотом, серебром или в цвет фирменного стиля делаем на крышке упаковки. Доступно от 100 штук, срок — от 7 дней. Для премиальных наборов крышку можно дополнительно покрыть бархатистым софт-тачем.
Соберёте флешки в упаковку?
Да, разложим флешки по упаковке и отгрузим готовые комплекты — сборку выполняем по запросу. Это удобно, если флешки и упаковку заказываете у нас вместе. Стоимость сборки менеджер рассчитает вместе с заказом.
Упаковка для флешек с логотипом: сколько занимает изготовление?
Минимальный срок — от 5 дней для картонных коробочек и холдеров, от 7 дней для футляров с ложементом, деревянных коробок и тиснения фольгой. Пакетики — от 3 дней. Точный срок под ваш тираж менеджер назовёт при расчёте.
Печатаете полноцветом по всей коробке?
Да, по картону печатаем в полноцвете — фотографии, паттерны и фирменные цвета без ограничений, в том числе по крышке. На упаковке помещаются логотип, слоган, инструкция, QR-код и контакты. Печать можно защитить матовой или глянцевой ламинацией.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Доставляем по всей России транспортными компаниями, а также возможен самовывоз с производства в Екатеринбурге. Макет и визуализацию упаковки готовим бесплатно.