Упаковка для флешек с логотипом оптом

Производим упаковку для флешек с логотипом оптом от 50 штук, срок от 5 дней. Картонные коробочки с ложементом, деревянные пеналы, кожаные футляры, металлические кейсы, блистеры и конверты. Полноцветная печать, тиснение, гравировка. Собственное производство в Екатеринбурге.

Упаковка определяет, как воспринимается флешка: одна и та же модель в блистере выглядит как раздатка, а в деревянном пенале с ложементом — как деловой подарок. Компании заказывают упаковку, чтобы поднять воспринимаемую ценность флешки без замены самого носителя.

Виды упаковки Самый дешёвый вариант для массовой раздачи — блистер и картонный конверт. Универсальный подарочный формат — картонная коробочка с ложементом и печатью. Эко-брендам и для подарков партнёрам подходит деревянный пенал с гравировкой, деловым наборам — кожаный футляр с тиснением. Технологичные и дорогие тиражи упаковывают в металлический кейс. Упаковка как носитель бренда Площадь флешки маленькая, а упаковки — большая: на ней помещаются логотип, слоган, инструкция, QR-код и контакты. Основное брендирование часто переносят именно на упаковку, а на самой флешке оставляют компактный знак. Ложемент фиксирует флешку и не даёт ей болтаться при перевозке. Записываем ваши материалы на весь тираж бесплатно, доступны автозагрузка и защита от удаления. Работаем с юрлицами по договору с НДС.