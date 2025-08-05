Кружки с логотипом
Керамические, цветные, хамелеоны, латте и эмалированные кружки с печатью логотипа. Сублимация, деколь, УФ-печать и гравировка. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 10 штукминимальный тираж любой модели
- Срок от 3 днейсобственное производство в Екатеринбурге
- 6 моделейкерамика, металл и кофейные наборы
- От 242 ₽с печатью, тираж от 200 шт.
Шаблон для макета:Кружка — развёртка · 200 × 90 мм · PDFвсе шаблоны
Кружки с логотипом на заказ
Выберите модель и способ нанесения. Стоимость зависит от модели, тиража и печати
- Металлическая кружка Guaya арт. AGMD4082S160в наличии 50 000+ шт Двойные стенки Лазерная гравировка или УФ-печать от 513 ₽цена без нанесения
- Кружка Modern арт. TWP434.054в наличии 50 000+ шт Подарочная коробка Сублимация или деколь от 789 ₽цена без нанесения
- Металлическая кружка Kiwan арт. AGMD4083S105в наличии 10 000+ шт Двойные стенки Лазерная гравировка или УФ-печать от 788 ₽цена без нанесения
- Кружка Ceramic Luxe арт. TWP437.2225в наличии 10 000+ шт Подарочная коробка Сублимация или деколь от 1 568 ₽цена без нанесения
- Пластиковая кружка Lino арт. AGTZ1362S106в наличии 10 000+ шт Универсальная модель для нанесения УФ-печать или тампопечать от 138 ₽цена без нанесения
- Кружка металлическая арт. NNTEU9-529503в наличии 50 000+ шт Удобная ручка Лазерная гравировка или УФ-печать от 1 056 ₽цена без нанесения
- Кружка Eastpresso арт. G18364.30в наличии 10 000+ шт Универсальная модель для нанесения Сублимация или деколь от 248 ₽цена без нанесения
- Кружка Kulmer арт. HG345836/06в наличии 10 000+ шт Приборы в комплекте Сублимация или деколь от 559 ₽цена без нанесения
- Керамическая кружка Jack арт. AGMD4010S10301в наличии 10 000+ шт Подарочная коробка Сублимация или деколь от 367 ₽цена без нанесения
- Кружка Good Morning арт. G17653.40в наличии 10 000+ шт Покрытие софт-тач Деколь или сублимация от 378 ₽цена без нанесения
- Кружка Visari арт. G18365.60в наличии 10 000+ шт Удобная ручка Сублимация или деколь от 438 ₽цена без нанесения
- Кружка Promo Plus арт. G6579.42в наличии 10 000+ шт Подарочная коробка Сублимация или деколь от 253 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни кружек в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- 6 моделей в работе — керамика, металл и кофейные наборы
- Сублимация, деколь, УФ-печать и лазерная гравировка
- Коробка под кружку, запечатка «в край», имена сотрудников
- Отгрузка от 3 дней с собственного производства в Екатеринбурге
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем кружки на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать кружку под задачу
- Модель
Белая керамика — универсально и дешевле; цветная — под фирменный цвет; хамелеон — вау-эффект.
- 02Тираж
От 10 шт. — для подарков и тестов. От 100 шт. цена за кружку падает почти вдвое.
- 03Нанесение
Сублимация — полноцвет и фото. Деколь — стойкость к посудомойке. Гравировка — по металлу.
- 04Упаковка
Коробка под кружку +25 ₽, запечатка «в край» +20 ₽, имена сотрудников +20 ₽.
Как нанести логотип на кружку
- СублимацияПолноцвет и фотопечать по всей поверхности. Основной способ, от 10 шт.
- ДекольОбжиг при высокой температуре. Не боится посудомойки, не стирается.
- УФ-печатьПолноцвет по керамике и металлу. Быстро, подходит малым тиражам.
- ГравировкаДля металлических и эмалированных кружек. Стойко и премиально.
- Запечатка «в край»Рисунок по всей окружности без белых полей. +20 ₽ к цене.
- ПерсонализацияИмя сотрудника на каждой кружке в тираже. +20 ₽ за штуку.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 10 шт.минимальный тираж кружек
- от 3 днейминимальный срок изготовления
- 6 моделейкружек под нанесение
- 15технологий нанесения
Какую кружку выбрать
Сравнили шесть моделей по минимальному тиражу, цене, нанесению и задачам
|Модель
|Мин. тираж
|Цена
|Нанесение
|Материал
|Срок
|Лучше всего подходит
|Белая керамическаяхит
|от 10 шт.
|от 242 ₽/шт
|сублимация, деколь
|керамика 330 мл
|от 3 дней
|корпоративные подарки, welcome pack, промо
|Цветная с заливкой
|от 10 шт.
|от 289 ₽/шт
|сублимация
|керамика, цветная ручка
|от 3 дней
|фирменный стиль, мерч бренда, HR-подарки
|Хамелеон
|от 10 шт.
|от 309 ₽/шт
|сублимация
|керамика, термопокрытие
|от 5 дней
|промо-акции и подарки с эффектом
|Латте
|от 10 шт.
|от 350 ₽/шт
|сублимация, деколь
|керамика, высокая форма
|от 3 дней
|кофейни, рестораны, HoReCa
|Эмалированная
|от 10 шт.
|от 600 ₽/шт
|УФ-печать, гравировка
|металл с эмалью
|от 5 дней
|туристический мерч, outdoor-бренды
|Кофейный набор
|от 10 шт.
|от 490 ₽/шт
|деколь, сублимация
|чашка, блюдце, ложка
|от 5 дней
|HoReCa, гостиницы, VIP-подарки
- Тираж 10–50 шт.Белая от 293 ₽, цветная от 342 ₽ за кружку
- Тираж от 200 шт.Белая от 242 ₽, цветная от 289 ₽ за кружку
- Премиум-подарокЭмаль или кофейный набор в подарочной коробке
Сколько стоит кружка с логотипом
Цена за кружку с печатью зависит от модели и тиража. В таблице — сублимационная печать логотипа. Кофейный набор «чашка с блюдцем»: 630 ₽ при 10 шт., 490 ₽ от 200 шт.
|Тираж
|Белые
|Цветные
|Хамелеон
|Латте
|Эмаль
|10 шт
|11–30 шт
|31–50 шт
|51–100 шт
|от 100 шт
|от 200 шт
Цена за нанесение на одно изделие · Нанесение: Сублимация · Упаковка: Без коробки
|Тираж
|Цветные
|10 шт
|11–30 шт
|31–50 шт
|51–100 шт
|от 100 шт
|от 200 шт
Цена за нанесение на одно изделие
|Тираж
|Хамелеон
|10 шт
|11–30 шт
|31–50 шт
|51–100 шт
|от 100 шт
|от 200 шт
Цена за нанесение на одно изделие
|Тираж
|Латте
|10 шт
|11–30 шт
|31–50 шт
|51–100 шт
|от 100 шт
|от 200 шт
Цена за нанесение на одно изделие
|Тираж
|Эмаль
|10 шт
|11–30 шт
|31–50 шт
|51–100 шт
|от 100 шт
|от 200 шт
Цена за нанесение на одно изделие
- Цена в таблицеза кружку с сублимационной печатью логотипа, тираж от 10 шт.
- Коробка под кружку+25 ₽
- Запечатка «в край», имена+20 ₽ каждое
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Кружки с логотипом
- Кружка с логотипом
- Кружки с дизайном
- Гравировка на кружках
- Металлические кружки
- Наборы с кружками
- Посуда с логотипом
- Посуда на заказ
- Сервиз с логотипом
- Смотреть
все работы350+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают кружки
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Для сотрудниковИменные кружки в welcome pack и к профессиональным праздникам
- Для клиентов и партнёровПолезный подарок, который каждый день стоит на рабочем столе
- Для выставок и конференцийРаздаточный сувенир с логотипом и контактами компании
- Для кафе и HoReCaФирменная посуда заведения: латте, кофейные пары, эмаль
- Для мерч-шоповКружки-хамелеоны и авторские принты под продажу аудитории
- Для учебных центровМерч для слушателей, преподавателей и участников программ
- Для HR-брендингаКружка новичка в первый рабочий день — простой рабочий ритуал
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём модель, печать и упаковку
Другие виды посуды
Термокружки, термосы, бутылки, стаканы и наборы с логотипом
Как заказать кружки с логотипом
Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в печать — вы видите результат раньше, чем платите.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и модель кружкина связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем модель, печать и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем кружки, печать, коробки и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С кружками часто заказывают
Соберём весь заказ в одном месте — один договор, одна доставка
Кружки с логотипом оптом
Кружки с логотипом оптом от 30 штук, срок от 5 дней. Керамика 330 мл, хамелеоны, модели с цветной внутренней стороной и ручкой. Деколь с обжигом выдерживает посудомоечную машину, сублимация даёт полноцвет по всей поверхности. Наносим на собственном производстве в Екатеринбурге.
Для компании кружка — самая дешёвая единица контакта с брендом: она стоит на рабочем столе сотрудника годами и попадает в кадр на каждом созвоне. Поэтому её берут тиражами на весь штат, в welcome pack новичкам и на раздачу клиентам.
Деколь или сублимация
Деколь — плёнка с изображением, которая запекается в печи при высокой температуре: краска становится частью глазури, не стирается и выдерживает посудомоечную машину. Основной способ для корпоративных тиражей. Сублимация переносит изображение в специальное покрытие кружки: полноцвет по всей поверхности, включая ручку и внутреннюю сторону, но покрытие менее стойко к абразиву и требует бережного мытья.
Что выбирают под задачу
Основа массовых тиражей — белая керамика 330 мл: дешевле всего, максимальная площадь под макет, берут на весь штат и в welcome pack. Если нужен фирменный цвет, берут кружку с цветной внутренней частью и ручкой при белом корпусе под печать. Хамелеон показывает скрытое изображение от горячего — его заказывают на промо и мероприятия ради эффекта. В дорогие наборы партнёрам идут двухцветные, матовые и soft touch.
Что учесть в макете
Кружка круглая, поэтому макет разворачивается в прямоугольник и по краям уходит за линию обзора: важные элементы размещаем в центральной зоне. Возле ручки остаётся непечатаемое поле около сантиметра с каждой стороны. Сплошная тёмная заливка по всей поверхности выглядит эффектно, но подчёркивает любую неровность керамики.
Тиражи и наборы
От 30 штук, срок от 5 дней на складские модели. Керамика с деколью требует обжига — на больших тиражах закладывайте больше времени. Кружку часто берут в комплекте: с чайником, с чайной парой, с коробкой конфет или кофе. Индивидуальная коробка под кружку делается от 100 штук.
Частые вопросы о кружках с логотипом
Какой минимальный тираж кружек с логотипом?
От 10 штук для любой модели. При тираже 10 шт. белая кружка с печатью стоит 452 ₽, при 51–100 шт. — 282 ₽, от 200 шт. — 242 ₽. Чем больше тираж, тем ниже цена за штуку.
Сколько стоит печать логотипа на кружке?
Цена зависит от модели и тиража. С сублимационной печатью логотипа белая кружка стоит 452 ₽ при тираже 10 шт. и 242 ₽ от 200 шт., цветная — от 289 ₽, хамелеон — от 309 ₽, латте — от 350 ₽, эмалированная — от 600 ₽. Макет и визуализация бесплатно.
Чем отличается сублимация от деколи?
Сублимация переносит изображение в специальное покрытие кружки: полноцвет и фото по всей поверхности, но покрытие требует бережного мытья. Деколь — плёнка с изображением, которая запекается в печи при высокой температуре и становится частью глазури. Деколь стойче, сублимация даёт больше свободы в дизайне.
Не сотрётся ли логотип в посудомоечной машине?
Если нужна стойкость к посудомоечной машине, выбирайте деколь: изображение запекается при высокой температуре, не стирается и выдерживает посудомойку. Сублимационное покрытие менее стойко к абразиву, такие кружки лучше мыть вручную. Подскажем способ под ваш сценарий использования.
Можно ли сделать именные кружки для сотрудников?
Да, наносим имя сотрудника на каждую кружку в тираже — это стоит +20 ₽ за штуку. Именные кружки часто берут в welcome pack новичкам и к профессиональным праздникам. Макет с именами готовим бесплатно и согласуем до запуска.
Что такое кружка-хамелеон?
Это керамическая кружка с термопокрытием: в холодном виде она тёмная, а от горячего напитка проявляется скрытое изображение. Её заказывают на промо-акции и мероприятия ради эффекта. Цена с печатью — от 309 ₽ при тираже от 200 шт., срок от 5 дней.
Нужна ли подарочная коробка под каждую кружку?
Не обязательно, но коробка заметно улучшает подачу подарка и защищает кружку при доставке. Коробка под кружку стоит +25 ₽ за штуку. Индивидуальная коробка с фирменным оформлением делается от 100 штук.
Кружки с логотипом: сколько занимает изготовление?
Минимальный срок — от 3 дней на белые, цветные и латте-кружки, хамелеоны, эмаль и кофейные наборы — от 5 дней. Керамика с деколью требует обжига, поэтому на больших тиражах закладывайте больше времени. Точный срок назовёт менеджер после расчёта.
Доставляете ли кружки в другие города?
Да, доставляем по всей России транспортными компаниями — передаём заказ в ТК после изготовления. Стоимость доставки посчитаем вместе с кружками, печатью и коробками. Также можно забрать заказ самовывозом с производства в Екатеринбурге.
|Тираж
|Цена за шт.
|10 шт.
|452 р.
|11-30 шт.
|335 р.
|31-50 шт.
|293 р.
|51-100 шт.
|282 р.
|От 100 шт.
|261 р.
|От 200 шт.
|242 р.
|---
|---
|Коробка для кружки
|+25 р.
|Запечатка «В край»
|+20 р.
|Персонализация (имена)
|+20 р.
Белые керамические кружки с логотипом — классический вариант брендированной сувенирной продукции. Белая поверхность идеально подходит для нанесения цветных изображений, поэтому логотипы и рекламные макеты выглядят ярко и контрастно.
Такие кружки чаще всего используют для корпоративных подарков, рекламных акций и промо-мерча. В AE Print выполняется печать логотипа на белых кружках методом сублимации, что обеспечивает стойкость изображения и высокое качество печати.
|Тираж
|Цена за шт.
|10 шт.
|545 р.
|11-30 шт.
|386 р.
|31-50 шт.
|342 р.
|51-100 шт.
|335 р.
|От 100 шт.
|300 р.
|От 200 шт.
|289 р.
|---
|---
|Коробка для кружки
|+25 р.
|Запечатка «В край»
|+20 р.
|Персонализация (имена)
|+20 р.
Цветные кружки с логотипом позволяют подчеркнуть фирменный стиль компании. Ручка и внутренняя часть кружки могут быть выполнены в разных цветах, что делает изделие более заметным и привлекательным.
Печать логотипа на цветных кружках часто заказывают для корпоративных подарков, выставок и рекламных мероприятий. Брендированные кружки хорошо подходят для создания фирменного мерча и сувенирной продукции.
|Тираж
|Цена за шт.
|10 шт.
|562 р.
|11-30 шт.
|430 р.
|31-50 шт.
|362 р.
|51-100 шт.
|349 р.
|От 100 шт.
|320 р.
|От 200 шт.
|309 р.
|---
|---
|Коробка для кружки
|+25 р.
|Запечатка «В край»
|+20 р.
|Персонализация (имена)
|+20 р.
Кружка хамелеон с логотипом — необычный вариант рекламной сувенирной продукции. При наливании горячего напитка темное покрытие кружки становится прозрачным, и на поверхности появляется изображение или логотип.
Такие кружки часто используют для оригинальных корпоративных подарков и рекламных акций. Эффект изменения цвета делает кружку запоминающейся и привлекает внимание к бренду.
|Тираж
|Цена за шт.
|10 шт.
|450 р.
|11-30 шт.
|430 р.
|31-50 шт.
|410 р.
|51-100 шт.
|405 р.
|От 100 шт.
|390 р.
|От 200 шт.
|350 р.
|---
|---
|Коробка для кружки
|+25 р.
|Запечатка «В край»
|+20 р.
|Персонализация (имена)
|+20 р.
Кружки латте с логотипом отличаются вытянутой формой и увеличенным объемом, что делает их удобными для кофе латте, капучино и других горячих напитков. Такая форма кружки выглядит более премиально и часто используется в кафе и кофейнях.
Нанесение логотипа на кружки латте позволяет использовать их как фирменную посуду или корпоративный сувенир. Брендированные кружки такого типа хорошо подходят для ресторанов, кофеен и рекламных подарков.
|Тираж
|Цена за шт.
|10 шт.
|790 р.
|11-30 шт.
|750 р.
|31-50 шт.
|700 р.
|51-100 шт.
|680 р.
|От 100 шт.
|630 р.
|От 200 шт.
|600 р.
|---
|---
|Коробка для кружки
|+25 р.
|Запечатка «В край»
|+20 р.
|Персонализация (имена)
|+20 р.
Эмалированные кружки с логотипом отличаются прочностью и классическим дизайном. Такие кружки часто используют для туристических наборов, корпоративных подарков и брендированного мерча.
Металлическая основа и эмалевое покрытие делают кружку легкой и долговечной. Печать логотипа позволяет превратить ее в стильный рекламный сувенир для клиентов, сотрудников или участников мероприятий.
|Тираж
|Цена за шт.
|10 шт.
|630 р.
|11-30 шт.
|600 р.
|31-50 шт.
|580 р.
|51-100 шт.
|550 р.
|От 100 шт.
|520 р.
|От 200 шт.
|490 р.
|---
|---
|Коробка для кружки
|+25 р.
|Запечатка «В край»
|+20 р.
|Персонализация (имена)
|+20 р.
Кофейный набор с логотипом включает чашку, блюдце и ложку, что делает его отличным вариантом для корпоративных подарков и брендированной посуды для офисов, кафе и ресторанов. Такой набор выглядит более презентабельно по сравнению с обычной кружкой и хорошо подходит для подачи кофе или эспрессо.
Нанесение логотипа на кофейный набор позволяет использовать его как фирменную посуду или сувенирную продукцию для клиентов и партнеров. Брендированные кофейные наборы часто заказывают для гостиниц, ресторанов, кофеен и корпоративных мероприятий.
Мы производим печать и гравировку на всех видах посуды. Полный выбор кружек в каталоге по ссылке ниже. Либо вы можете запросить коммерческое предложение по вашим параметрам по электронной почте info@aeprint.ru
Кружка с логотипом может быть простой офисной посудой, частью корпоративного набора или отдельным подарком клиенту. Поэтому при выборе имеет значение не только изображение на поверхности, но и сама модель: белая керамическая кружка подходит для массового корпоративного заказа, цветная — для работы с фирменной палитрой, а эмалированная или кружка-хамелеон задаёт уже другой характер продукции.
Керамическая кружка или необычная модель
Для регулярного использования в офисе чаще всего выбирают классические белые кружки. На странице AEPRINT представлены варианты с тиражом от 10 штук: при увеличении партии стоимость одного изделия снижается.
Если важно связать посуду с фирменным цветом компании, можно выбрать цветную кружку. Для подарочных проектов доступны кружки-хамелеоны, которые меняют внешний вид при нагревании, модели «Латте», эмалированные кружки и кофейные наборы с чашкой и блюдцем.
Таким образом, одна и та же задача — изготовить посуду с логотипом — может решаться совершенно разными моделями. Для ежедневного использования важнее практичность, а для подарочного набора — внешний вид и соответствие всей комплектации.
Печать логотипа зависит от поверхности
На кружках используются разные технологии нанесения. Для полноцветной графики подходит УФ-печать. Если требуется стойкое изображение на керамике, можно использовать деколь с последующим обжигом. Для металлических моделей применяется лазерная гравировка.
Поэтому макет лучше подбирать уже после выбора кружки. Один и тот же логотип может выглядеть по-разному на белой керамике, цветной поверхности или эмали, а для сложной графики может потребоваться другая технология.
Цветная кружка как часть фирменной айдентики
У цветной модели сам корпус становится частью оформления. В этом случае логотип можно сделать контрастным, а цвет кружки использовать как один из элементов корпоративной палитры.
Для подарочных серий можно сочетать несколько цветов одной модели. Например, разные оттенки могут использоваться для отдельных подразделений или формировать небольшую коллекцию корпоративного мерча.
Когда нужна кружка-хамелеон
Кружка-хамелеон отличается от обычной керамической модели покрытием, которое меняет внешний вид под воздействием температуры. Такой вариант подходит для мероприятий, промо-наборов и корпоративного мерча, когда сама продукция должна иметь дополнительный визуальный эффект.
При выборе этой модели особенно важно учитывать расположение изображения и его контраст с поверхностью. Макет лучше проверять именно на выбранной кружке, а не ориентироваться только на экранный вариант.
Кружка может стать частью набора
Для сотрудников и клиентов кружку можно объединить с кофе, чаем, сладостями, ежедневником, ручкой или другой брендированной продукцией. Для более презентационного подарка вместо отдельной кружки можно использовать кофейный набор с чашкой и блюдцем.
В таком комплекте важно заранее согласовать оформление всех предметов. Один логотип, одинаковые цвета и единая графика позволяют собрать набор без визуально разрозненных элементов.
Тираж влияет на стоимость сильнее, чем кажется
На текущей странице AEPRINT расчёт начинается от 10 экземпляров. Для белых кружек указана цена от 452 ₽ за штуку при тираже 10 штук и от 261 ₽ при тираже от 100 штук. Для цветных моделей — от 545 ₽ при 10 экземплярах и от 300 ₽ при заказе от 100.
Для кружек-хамелеонов, моделей «Латте», эмалированных кружек и кофейных наборов предусмотрены отдельные цены. Поэтому сравнивать стоимость разных вариантов корректно уже после выбора конкретной модели и технологии нанесения.
Кружки для офиса, мероприятий и подарков
Брендированную посуду используют в офисах, welcome-наборах, корпоративных подарках, на выставках и мероприятиях. Для большого количества сотрудников обычно выбирают одну модель с единым оформлением. Для партнёров и клиентов можно собрать более индивидуальную серию или подарочный комплект.
AEPRINT выполняет печать и гравировку на посуде и работает с корпоративными заказами. Производство компании находится в Екатеринбурге, заказы отправляются транспортными компаниями по Свердловской области и России. Для расчёта достаточно определить модель кружки, тираж и способ нанесения — после этого можно подобрать подходящий вариант под макет и задачу.
Сколько стоит печать на кружках?
Цена печати на кружках зависит от типа кружки, тиража и сложности изображения. Чем больше количество изделий в заказе, тем ниже стоимость одной кружки. Точную цену можно рассчитать по прайсу на странице или уточнить у менеджера.
Какой минимальный тираж кружек с логотипом?
Минимальный тираж зависит от технологии печати и модели кружки. Обычно заказать кружки с логотипом можно от 10 штук, а при больших тиражах действует более выгодная цена.
Можно ли заказать кружку со своим дизайном?
Да, вы можете заказать кружку со своим дизайном. Для печати можно использовать логотип компании, фотографию, надпись или любое изображение. Наши специалисты при необходимости помогут подготовить макет для печати.
Какие кружки подходят для печати логотипа?
Для печати логотипов используются различные модели кружек: классические керамические кружки, цветные кружки, кружки хамелеон, кружки латте и эмалированные кружки. Выбор модели зависит от задачи и бюджета.
Какой способ печати используется для кружек?
Наиболее популярный способ — сублимационная печать. Она позволяет наносить яркие изображения с высокой детализацией, которые не стираются и не выцветают со временем. Также может использоваться цифровая печать или шелкография.
Сколько времени занимает изготовление кружек на заказ?
Срок изготовления кружек зависит от тиража и сложности макета. В среднем производство занимает от 2 до 5 рабочих дней после согласования дизайна и подтверждения заказа.
Можно ли заказать кружки с фотографией?
Да, мы выполняем печать фотографий на кружках. Кружка с фотографией на заказ — популярный вариант подарка или сувенирной продукции. Современные технологии печати позволяют передавать изображение с высокой четкостью и насыщенными цветами.
Для чего используют кружки с логотипом?
Кружки с логотипом компании используют как корпоративные подарки, рекламные сувениры и фирменный мерч. Такие кружки часто заказывают для сотрудников, клиентов, партнеров, выставок и рекламных мероприятий.