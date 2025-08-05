Тираж Цена за шт. 10 шт. 452 р. 11-30 шт. 335 р. 31-50 шт. 293 р. 51-100 шт. 282 р. От 100 шт. 261 р. От 200 шт. 242 р. --- --- Коробка для кружки +25 р. Запечатка «В край» +20 р. Персонализация (имена) +20 р.

Белые керамические кружки с логотипом — классический вариант брендированной сувенирной продукции. Белая поверхность идеально подходит для нанесения цветных изображений, поэтому логотипы и рекламные макеты выглядят ярко и контрастно.

Такие кружки чаще всего используют для корпоративных подарков, рекламных акций и промо-мерча. В AE Print выполняется печать логотипа на белых кружках методом сублимации, что обеспечивает стойкость изображения и высокое качество печати.

Тираж Цена за шт. 10 шт. 545 р. 11-30 шт. 386 р. 31-50 шт. 342 р. 51-100 шт. 335 р. От 100 шт. 300 р. От 200 шт. 289 р. --- --- Коробка для кружки +25 р. Запечатка «В край» +20 р. Персонализация (имена) +20 р.

Цветные кружки с логотипом позволяют подчеркнуть фирменный стиль компании. Ручка и внутренняя часть кружки могут быть выполнены в разных цветах, что делает изделие более заметным и привлекательным.

Печать логотипа на цветных кружках часто заказывают для корпоративных подарков, выставок и рекламных мероприятий. Брендированные кружки хорошо подходят для создания фирменного мерча и сувенирной продукции.

Тираж Цена за шт. 10 шт. 562 р. 11-30 шт. 430 р. 31-50 шт. 362 р. 51-100 шт. 349 р. От 100 шт. 320 р. От 200 шт. 309 р. --- --- Коробка для кружки +25 р. Запечатка «В край» +20 р. Персонализация (имена) +20 р.

Кружка хамелеон с логотипом — необычный вариант рекламной сувенирной продукции. При наливании горячего напитка темное покрытие кружки становится прозрачным, и на поверхности появляется изображение или логотип.

Такие кружки часто используют для оригинальных корпоративных подарков и рекламных акций. Эффект изменения цвета делает кружку запоминающейся и привлекает внимание к бренду.

Тираж Цена за шт. 10 шт. 450 р. 11-30 шт. 430 р. 31-50 шт. 410 р. 51-100 шт. 405 р. От 100 шт. 390 р. От 200 шт. 350 р. --- --- Коробка для кружки +25 р. Запечатка «В край» +20 р. Персонализация (имена) +20 р.

Кружки латте с логотипом отличаются вытянутой формой и увеличенным объемом, что делает их удобными для кофе латте, капучино и других горячих напитков. Такая форма кружки выглядит более премиально и часто используется в кафе и кофейнях.

Нанесение логотипа на кружки латте позволяет использовать их как фирменную посуду или корпоративный сувенир. Брендированные кружки такого типа хорошо подходят для ресторанов, кофеен и рекламных подарков.

Тираж Цена за шт. 10 шт. 790 р. 11-30 шт. 750 р. 31-50 шт. 700 р. 51-100 шт. 680 р. От 100 шт. 630 р. От 200 шт. 600 р. --- --- Коробка для кружки +25 р. Запечатка «В край» +20 р. Персонализация (имена) +20 р.

Эмалированные кружки с логотипом отличаются прочностью и классическим дизайном. Такие кружки часто используют для туристических наборов, корпоративных подарков и брендированного мерча.

Металлическая основа и эмалевое покрытие делают кружку легкой и долговечной. Печать логотипа позволяет превратить ее в стильный рекламный сувенир для клиентов, сотрудников или участников мероприятий.

Тираж Цена за шт. 10 шт. 630 р. 11-30 шт. 600 р. 31-50 шт. 580 р. 51-100 шт. 550 р. От 100 шт. 520 р. От 200 шт. 490 р. --- --- Коробка для кружки +25 р. Запечатка «В край» +20 р. Персонализация (имена) +20 р.

Кофейный набор с логотипом включает чашку, блюдце и ложку, что делает его отличным вариантом для корпоративных подарков и брендированной посуды для офисов, кафе и ресторанов. Такой набор выглядит более презентабельно по сравнению с обычной кружкой и хорошо подходит для подачи кофе или эспрессо.

Нанесение логотипа на кофейный набор позволяет использовать его как фирменную посуду или сувенирную продукцию для клиентов и партнеров. Брендированные кофейные наборы часто заказывают для гостиниц, ресторанов, кофеен и корпоративных мероприятий.

Мы производим печать и гравировку на всех видах посуды. Полный выбор кружек в каталоге по ссылке ниже. Либо вы можете запросить коммерческое предложение по вашим параметрам по электронной почте info@aeprint.ru

Кружка с логотипом может быть простой офисной посудой, частью корпоративного набора или отдельным подарком клиенту. Поэтому при выборе имеет значение не только изображение на поверхности, но и сама модель: белая керамическая кружка подходит для массового корпоративного заказа, цветная — для работы с фирменной палитрой, а эмалированная или кружка-хамелеон задаёт уже другой характер продукции.

Керамическая кружка или необычная модель

Для регулярного использования в офисе чаще всего выбирают классические белые кружки. На странице AEPRINT представлены варианты с тиражом от 10 штук: при увеличении партии стоимость одного изделия снижается.

Если важно связать посуду с фирменным цветом компании, можно выбрать цветную кружку. Для подарочных проектов доступны кружки-хамелеоны, которые меняют внешний вид при нагревании, модели «Латте», эмалированные кружки и кофейные наборы с чашкой и блюдцем.

Таким образом, одна и та же задача — изготовить посуду с логотипом — может решаться совершенно разными моделями. Для ежедневного использования важнее практичность, а для подарочного набора — внешний вид и соответствие всей комплектации.

Печать логотипа зависит от поверхности

На кружках используются разные технологии нанесения. Для полноцветной графики подходит УФ-печать. Если требуется стойкое изображение на керамике, можно использовать деколь с последующим обжигом. Для металлических моделей применяется лазерная гравировка.

Поэтому макет лучше подбирать уже после выбора кружки. Один и тот же логотип может выглядеть по-разному на белой керамике, цветной поверхности или эмали, а для сложной графики может потребоваться другая технология.

Цветная кружка как часть фирменной айдентики

У цветной модели сам корпус становится частью оформления. В этом случае логотип можно сделать контрастным, а цвет кружки использовать как один из элементов корпоративной палитры.

Для подарочных серий можно сочетать несколько цветов одной модели. Например, разные оттенки могут использоваться для отдельных подразделений или формировать небольшую коллекцию корпоративного мерча.

Когда нужна кружка-хамелеон

Кружка-хамелеон отличается от обычной керамической модели покрытием, которое меняет внешний вид под воздействием температуры. Такой вариант подходит для мероприятий, промо-наборов и корпоративного мерча, когда сама продукция должна иметь дополнительный визуальный эффект.

При выборе этой модели особенно важно учитывать расположение изображения и его контраст с поверхностью. Макет лучше проверять именно на выбранной кружке, а не ориентироваться только на экранный вариант.

Кружка может стать частью набора

Для сотрудников и клиентов кружку можно объединить с кофе, чаем, сладостями, ежедневником, ручкой или другой брендированной продукцией. Для более презентационного подарка вместо отдельной кружки можно использовать кофейный набор с чашкой и блюдцем.

В таком комплекте важно заранее согласовать оформление всех предметов. Один логотип, одинаковые цвета и единая графика позволяют собрать набор без визуально разрозненных элементов.

Тираж влияет на стоимость сильнее, чем кажется

На текущей странице AEPRINT расчёт начинается от 10 экземпляров. Для белых кружек указана цена от 452 ₽ за штуку при тираже 10 штук и от 261 ₽ при тираже от 100 штук. Для цветных моделей — от 545 ₽ при 10 экземплярах и от 300 ₽ при заказе от 100.

Для кружек-хамелеонов, моделей «Латте», эмалированных кружек и кофейных наборов предусмотрены отдельные цены. Поэтому сравнивать стоимость разных вариантов корректно уже после выбора конкретной модели и технологии нанесения.

Кружки для офиса, мероприятий и подарков

Брендированную посуду используют в офисах, welcome-наборах, корпоративных подарках, на выставках и мероприятиях. Для большого количества сотрудников обычно выбирают одну модель с единым оформлением. Для партнёров и клиентов можно собрать более индивидуальную серию или подарочный комплект.

AEPRINT выполняет печать и гравировку на посуде и работает с корпоративными заказами. Производство компании находится в Екатеринбурге, заказы отправляются транспортными компаниями по Свердловской области и России. Для расчёта достаточно определить модель кружки, тираж и способ нанесения — после этого можно подобрать подходящий вариант под макет и задачу.

Сколько стоит печать на кружках?

Цена печати на кружках зависит от типа кружки, тиража и сложности изображения. Чем больше количество изделий в заказе, тем ниже стоимость одной кружки. Точную цену можно рассчитать по прайсу на странице или уточнить у менеджера.

Какой минимальный тираж кружек с логотипом?

Минимальный тираж зависит от технологии печати и модели кружки. Обычно заказать кружки с логотипом можно от 10 штук, а при больших тиражах действует более выгодная цена.

Можно ли заказать кружку со своим дизайном?

Да, вы можете заказать кружку со своим дизайном. Для печати можно использовать логотип компании, фотографию, надпись или любое изображение. Наши специалисты при необходимости помогут подготовить макет для печати.

Какие кружки подходят для печати логотипа?

Для печати логотипов используются различные модели кружек: классические керамические кружки, цветные кружки, кружки хамелеон, кружки латте и эмалированные кружки. Выбор модели зависит от задачи и бюджета.

Какой способ печати используется для кружек?

Наиболее популярный способ — сублимационная печать. Она позволяет наносить яркие изображения с высокой детализацией, которые не стираются и не выцветают со временем. Также может использоваться цифровая печать или шелкография.

Сколько времени занимает изготовление кружек на заказ?

Срок изготовления кружек зависит от тиража и сложности макета. В среднем производство занимает от 2 до 5 рабочих дней после согласования дизайна и подтверждения заказа.

Можно ли заказать кружки с фотографией?

Да, мы выполняем печать фотографий на кружках. Кружка с фотографией на заказ — популярный вариант подарка или сувенирной продукции. Современные технологии печати позволяют передавать изображение с высокой четкостью и насыщенными цветами.

Для чего используют кружки с логотипом?

Кружки с логотипом компании используют как корпоративные подарки, рекламные сувениры и фирменный мерч. Такие кружки часто заказывают для сотрудников, клиентов, партнеров, выставок и рекламных мероприятий.