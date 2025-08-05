Браслеты с логотипом на заказ

Браслеты с логотипом
Силиконовые, тканевые, слэп, LED и контрольные Tyvek-браслеты с печатью, тиснением или гравировкой. Для фестивалей, корпоративов, спорта и промо-акций. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 100 штуксиликон; Tyvek — от 1 000
- Срок от 24 часовсиликон и Tyvek со склада
- Работаем с юрлицамидоговор, счёт с НДС, закрывающие
- Макет бесплатнопревью с вашим логотипом
Браслеты с логотипом — все виды
Силиконовые, тканевые, контрольные, световые — 8 категорий браслетов под печать, тиснение и гравировку
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем браслеты на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Срок от 24 часовсиликон и Tyvek со склада
4 технологии нанесенияпечать, тиснение, заливка, лазер
Макет бесплатнопокажем результат до заказа
Нумерация и QR-кодыуникальный код на каждом браслете
- с 2009 годана рынке сувениров и мерча
- 50+единиц оборудования на производстве
- 1000 м²собственное производство
Технологии нанесения на браслеты
Подбираем способ под материал браслета: от печати в 1 цвет на силиконе до полноцветной сублимации на тканевых и нумерации на контрольных.
- 01Шелкография Плотный слой краски в 1–4 цвета на силиконе и ткани. Самый доступный способ для тиражей.
- 02Тампопечать Точная печать мелких логотипов и текста на изогнутой поверхности силикона.
- 03Тиснение с заливкой Логотип вдавлен в силикон и прокрашен — не стирается годами, премиальный вид.
- 04Лазерная гравировка Для слэп-браслетов и металлических элементов: стойко, без краски.
- 05Печать на Tyvek Логотип, нумерация, QR и флуоресцентная печать на контрольных браслетах.
- 06Сублимация на ткани Полноцветный рисунок по всей ленте тканевого браслета, не выцветает.
Как выбрать браслет и нанесение?
Короткая шпаргалка: минимальный тираж и сильная сторона каждой технологии. Менеджер поможет выбрать под вашу задачу
|Технология
|Тираж от
|Лучше всего подходит
|Силикон + печать
|100 шт.
|Промо-акции, мерч, спорт — дёшево и быстро
|Силикон + тиснение
|200 шт.
|Долговечный мерч бренда — логотип не сотрётся
|Tyvek
|1 000 шт.
|Контроль доступа на мероприятиях — одноразовые, с нумерацией
|Тканевые
|100 шт.
|Фестивали и конференции — полноцвет, многоразовые с фиксатором
|LED / светоотражающие
|100 шт.
|Ночные события, шоу, безопасность на дороге
Цены на браслеты с логотипом
Ориентир по стоимости для каждого вида браслетов. Точные цены с тиражами, цветами и размерами — на странице вида, по кнопке «Подробнее».
|Вид браслета
|Цена от
|Мин. тираж
|Нанесение
|Срок
|Подробнее
|Силиконовые
|от 16 ₽
|100 шт
|печать, тиснение с заливкой
|от 24 часов
|Подробнее
|Контрольные Tyvek
|от 2,1 ₽
|1 000 шт
|печать, нумерация
|от 24 часов
|Подробнее
|Слэп-браслеты
|от 40 ₽
|50 шт
|шелкография, полноцвет
|от 5 дней
|Подробнее
|Тканевые
|от 30 ₽
|100 шт
|сублимация полноцвет
|от 7 дней
|Подробнее
|LED-браслеты
|от 120 ₽
|100 шт
|тампопечать, УФ-печать
|от 2–5 дней
|Подробнее
|Светоотражающие
|от 40 ₽
|100 шт
|шелкография
|от 5 дней
|Подробнее
|Виниловые контрольные
|от 7,5 ₽
|5 000 шт
|печать, нумерация
|от 5 дней
|Подробнее
- Цена «от»за штуку при максимальном тираже
- Колечко или пакетик+4 ₽ за шт.
- Нумерация / QRпо запросу
- Макет и визуализациябесплатно
Примеры наших работ
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
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все работы150+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Как мы работаем
Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в печать — вы видите результат раньше, чем платите.
- 01ЗаявкаПолучаем задачу и уточняем требованияна связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02РасчётПодбираем тип браслета и нанесениев тот же день
- 03МакетПроверяем файл и готовим его к производствубесплатно
- 04СогласованиеПоказываем макет и вносим правки до запускабез спешки
- 05ПроизводствоПечатаем и контролируем качество на своей площадкеот 24 часов
- 06ОтгрузкаПередаём заказ в доставку или на самовывозпо всей России
С браслетами часто заказывают
Соберём весь заказ в одном месте — один договор, одна доставка
Браслеты с логотипом на заказ
Браслеты с логотипом делаем от 100 штук, срок от 24 часов. 8 видов: силиконовые, контрольные Tyvek и виниловые, слэп, тканевые, LED, светоотражающие, фитнес. Силиконовые с печатью от 16 ₽ при тираже 10 000, вдавленные от 28 ₽, контрольные Tyvek от 1 000 штук. Цвета по Pantone.
Браслет — единственный носитель, который человек надевает на себя добровольно и не снимает несколько дней. На мероприятии он одновременно пропуск и символика события, в мерче — предмет, который носят вместо украшения. Ни один сувенир не даёт такого времени контакта с логотипом.
Что выбрать под задачу
Доступ на мероприятие контролируют Tyvek и виниловые браслеты: одноразовый замок, передать другому невозможно, зоны кодируются цветом. Для мерча, промо, спорта и благотворительности берут силиконовые — их носят месяцами, а тиснёный логотип не стирается. Детям и молодёжи нравятся слэп-браслеты, которые хлопком фиксируются на запястье. Тканевые мягкие и не мешают спать, поэтому их выдают на фестивалях и многодневных событиях. LED светятся на ночных мероприятиях и концертах, светоотражающие нужны школам, детским учреждениям и компаниям с сотрудниками на дорогах.
Одноразовые или многоразовые
Это первое, что определяет выбор. Контрольный браслет нужен на один вход: его задача — отсечь тех, кто не прошёл контроль, и порваться при попытке снять. Силиконовый, тканевый и слэп рассчитаны на долгую носку: человек забирает их с собой и продолжает носить. Смешивать сценарии не стоит — силиконовый браслет легко снимается и не подходит для контроля доступа.
Нанесение на силикон
Печать шелкографией дешевле и допускает несколько цветов, но при активной носке со временем стирается. Тиснение внутрь не стирается никогда. Тиснение с заливкой цветом по Pantone читается издалека и защищено от истирания. Выпуклый логотип — самый заметный вариант. Для мероприятия на один день достаточно печати, для браслета, который носят месяцами, нужно тиснение.
Тиражи и сроки
Силиконовые браслеты с печатью делаем от 100 штук, вдавленные от 200, на складские цвета срок от 24 часов, вдавленные и выпуклые производим в Китае — от 40 дней. Контрольные Tyvek заказывают от 1 000 штук, виниловые — от 5 000. Светонакопление, колечко, дополнительный цвет и упаковка в пакетик добавляют по 4 ₽ за браслет, смена цвета нанесения или макета внутри тиража — 500 ₽.
Вопросы о браслетах с логотипом
Какой минимальный тираж браслетов с логотипом?
Силиконовые, слэп, тканевые, LED и светоотражающие браслеты делаем от 100 штук. Контрольные Tyvek-браслеты одноразовые, их заказывают для мероприятий целыми пачками, поэтому минимум — 1 000 штук. Для теста дизайна возможен уменьшенный тираж, уточните у менеджера.
Чем отличаются силиконовые браслеты от Tyvek?
Силиконовый браслет многоразовый: его носят месяцами, логотип печатают или вдавливают с заливкой. Tyvek — одноразовый контрольный браслет из прочного синтетического материала с клеевым замком: снять его можно только разорвав, поэтому он подходит для контроля доступа на мероприятиях.
Сколько служат браслеты и выцветает ли логотип?
Силиконовый браслет служит годами. Печать при активной носке со временем стирается, тиснение и тиснение с заливкой не стираются. Сублимация на тканевых браслетах не выцветает. Tyvek и виниловые браслеты рассчитаны на одно мероприятие.
Можно ли нанести нумерацию или QR-код на браслеты?
Да. Сквозную нумерацию и уникальные QR-коды наносим на контрольные Tyvek и виниловые браслеты, нумерацию — также на силиконовые. Стоимость зависит от тиража, рассчитаем по запросу.
Для каких мероприятий подходят браслеты с логотипом?
Контрольные — для фестивалей, концертов, выставок и конференций с контролем доступа. Силиконовые и слэп — для промо-акций, спортивных и благотворительных событий, корпоративов. Тканевые — для многодневных фестивалей. LED — для ночных шоу и концертов, светоотражающие — для школ и безопасности на дороге.
Сколько стоят силиконовые браслеты с логотипом?
Стандартные силиконовые браслеты с печатью — от 16 ₽ за штуку при тираже 10 000 и от 40 ₽ при тираже 100. Вдавленные с заливкой — от 28 ₽. Дополнительный цвет, колечко, светонакопление или пакетик — +4 ₽ за штуку. Точный расчёт — на странице силиконовых браслетов.
Другие разделы каталога
Одежда, сувениры, электроника и полиграфия с нанесением логотипа
Браслеты с логотипом в Екатеринбурге
Компания AEPRINT изготавливает браслеты с логотипом для мероприятий, брендов и рекламных кампаний. Браслеты используются как промо-сувениры, элементы корпоративного мерча или пропуска на события. Мы производим различные виды браслетов с нанесением логотипа и индивидуальным дизайном.
В каталоге представлены популярные виды продукции, включая силиконовые браслеты и контрольные браслеты для мероприятий. Вы можете выбрать цвет браслета, способ нанесения логотипа и нужный тираж.
Виды браслетов
Мы предлагаем несколько типов браслетов для разных задач:
- Силиконовые браслеты с логотипом — популярный рекламный сувенир и элемент корпоративного мерча.
- Контрольные браслеты — используются для фестивалей, концертов и мероприятий.
- ПВХ браслеты с индивидуальным дизайном.
- Промо браслеты для рекламных акций и брендинга.
Нанесение логотипа на браслеты
Для брендирования браслетов используются современные технологии нанесения. Это позволяет получить яркое и долговечное изображение, которое не стирается при использовании.
В зависимости от типа браслета могут применяться разные методы нанесения логотипа:
- тампопечать
- шелкография
- гравировка
- заливка краской
Где используются браслеты
Браслеты с логотипом востребованы в различных сферах:
- фестивали и концерты
- корпоративные мероприятия
- клубы и вечеринки
- рекламные акции
- корпоративный мерч
Минимальный тираж изготовления обычно начинается от 100 штук. Сроки производства зависят от типа браслетов и сложности нанесения логотипа. Мы осуществляем доставку готовой продукции по всей России.
Выберите подходящий вариант браслетов в каталоге: силиконовые браслеты или контрольные браслеты. Наши специалисты помогут подобрать оптимальное решение для вашего мероприятия или бренда.
Печать на браслетах
Светоотражающие браслеты являются важными аксессуарами для обеспечения безопасности в темное время суток. Они содержат светоотражающую полосу или элементы, которые делают носителя видимым в условиях ограниченной видимости. Светоотражающие браслеты пользуются популярностью среди пешеходов, велосипедистов и бегунов, которые стремятся обезопасить себя и быть заметными на дороге.
LED браслеты оснащены светодиодными лампами, которые создают эффектное световое шоу. Они могут менять цвета и режимы работы, что делает их интересным аксессуаром на вечеринках, концертах и других развлекательных мероприятиях. LED браслеты также могут служить сигнальным устройством в случае экстренных ситуаций или для привлечения внимания. Каждый из этих видов браслетов обладает своими уникальными особенностями и применениями. Они предлагают стильные и функциональные возможности для самовыражения, продвижения бренда или обеспечения безопасности. Браслеты стали неотъемлемой частью нашей культуры, и их популярность продолжает расти.
Какие виды браслетов с логотипом вы производите?
Мы изготавливаем силиконовые, слэп-браслеты, контрольные Tyvek, светоотражающие и LED браслеты — каждый тип подходит для разных задач: от рекламы до контроля доступа.
На какие браслеты можно нанести логотип?
Мы наносим логотип, текст, номера или QR-коды на силиконовые браслеты, слэп-браслеты, контрольные браслеты Tyvek и светоотражающие браслеты. Брендирование выполняется методом печати, тиснения, заливки краской или лазерной гравировки.
Для каких мероприятий подходят браслеты с логотипом?
Браслеты популярны для фестивалей, концертов, корпоративных событий, спортивных команд, промо-акций и благотворительных кампаний.
Чем отличаются силиконовые браслеты от Tyvek?
Силиконовые — мягкие и многоразовые, удобны для мерча и промоакций. Tyvek — одноразовые и прочные, используются для контроля доступа и идентификации гостей.
Слэп-браслеты — это браслеты со специальной металлической пластиной внутри, которые защёлкиваются на запястье одним движением. Чаще всего они делаютcя светоотражающими и используются как рекламные браслеты, сувениры или элементы безопасности.
Можно ли заказать браслеты с уникальным дизайном?
Да, вы можете выбрать цвет, форму и полностью персонализировать дизайн. При необходимости мы разработаем макет бесплатно.
Какой минимальный тираж для заказа браслетов с логотипом?
Минимальный заказ зависит от типа браслета. Обычно тираж начинается от 50–100 штук. Точный минимальный тираж зависит от материала браслета и способа нанесения логотипа.
Сколько служат браслеты и выцветает ли логотип?
Силиконовые и тканевые браслеты долговечны, а печать устойчива к износу. Tyvek рассчитаны на однодневные мероприятия. LED браслеты служат до 12–24 часов непрерывной работы.
Как оформить заказ на браслеты с логотипом?
Вы можете оставить заявку на сайте или связаться по телефону. Укажите количество, тип браслета и желаемый дизайн — мы подготовим расчет и предложим варианты.