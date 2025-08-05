Браслеты с логотипом на заказ

Браслеты с логотипом делаем от 100 штук, срок от 24 часов. 8 видов: силиконовые, контрольные Tyvek и виниловые, слэп, тканевые, LED, светоотражающие, фитнес. Силиконовые с печатью от 16 ₽ при тираже 10 000, вдавленные от 28 ₽, контрольные Tyvek от 1 000 штук. Цвета по Pantone.

Браслет — единственный носитель, который человек надевает на себя добровольно и не снимает несколько дней. На мероприятии он одновременно пропуск и символика события, в мерче — предмет, который носят вместо украшения. Ни один сувенир не даёт такого времени контакта с логотипом.

Что выбрать под задачу Доступ на мероприятие контролируют Tyvek и виниловые браслеты: одноразовый замок, передать другому невозможно, зоны кодируются цветом. Для мерча, промо, спорта и благотворительности берут силиконовые — их носят месяцами, а тиснёный логотип не стирается. Детям и молодёжи нравятся слэп-браслеты, которые хлопком фиксируются на запястье. Тканевые мягкие и не мешают спать, поэтому их выдают на фестивалях и многодневных событиях. LED светятся на ночных мероприятиях и концертах, светоотражающие нужны школам, детским учреждениям и компаниям с сотрудниками на дорогах. Одноразовые или многоразовые Это первое, что определяет выбор. Контрольный браслет нужен на один вход: его задача — отсечь тех, кто не прошёл контроль, и порваться при попытке снять. Силиконовый, тканевый и слэп рассчитаны на долгую носку: человек забирает их с собой и продолжает носить. Смешивать сценарии не стоит — силиконовый браслет легко снимается и не подходит для контроля доступа. Нанесение на силикон Печать шелкографией дешевле и допускает несколько цветов, но при активной носке со временем стирается. Тиснение внутрь не стирается никогда. Тиснение с заливкой цветом по Pantone читается издалека и защищено от истирания. Выпуклый логотип — самый заметный вариант. Для мероприятия на один день достаточно печати, для браслета, который носят месяцами, нужно тиснение. Тиражи и сроки Силиконовые браслеты с печатью делаем от 100 штук, вдавленные от 200, на складские цвета срок от 24 часов, вдавленные и выпуклые производим в Китае — от 40 дней. Контрольные Tyvek заказывают от 1 000 штук, виниловые — от 5 000. Светонакопление, колечко, дополнительный цвет и упаковка в пакетик добавляют по 4 ₽ за браслет, смена цвета нанесения или макета внутри тиража — 500 ₽.