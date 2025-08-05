Скотч с логотипом оптом

Скотч с логотипом оптом печатаем от 72 роликов, тираж кратен 36. Срок 12–15 рабочих дней с момента согласования макета. Полипропиленовая лента с акриловым клеем, ширина 48 или 50 мм, толщина 40–50 мкм, намотка 66 или 200 метров. Печать флексографией в 1–3 цвета по Pantone, изготовление клише входит в стоимость. Собственное производство в Екатеринбурге.

Фирменный скотч закрывает две задачи одной покупкой: упаковывает коробку и работает как реклама. Логотип на ленте видит каждый, кто принимает или вскрывает посылку — и на складе, и в пункте выдачи, и дома у клиента. При этом лента расходуется в тех же объёмах, что и обычная.

Параметры ленты Основа скотча — полипропилен, клей акриловый. Стандартная ширина 48 и 50 мм, по запросу делаем другую. Толщина от 40 до 50 мкм: чем толще, тем прочнее лента на разрыв и тем надёжнее держит тяжёлую коробку. Намотка 66 метров — офисный формат под ручную упаковку, 200 метров — складской под диспенсер. Цвет основы и печати Прозрачная лента с цветной печатью — самый экономичный вариант, логотип читается на фоне коробки. Белая или цветная основа даёт контраст и выглядит дороже, но стоит больше. Цвета подбираем по Pantone. Печать до трёх цветов, заполнение плашкой до 30 % площади — сплошная заливка удорожает тираж и хуже переносится на плёнку. Скотч с контролем вскрытия Отдельный тип ленты: при попытке снять её остаётся видимый след или надпись «Вскрыто». Используется для отправлений с ценным содержимым, для опечатывания складских партий и там, где важно зафиксировать целостность упаковки до передачи клиенту. Кому подходит Для интернет-магазинов и служб доставки каждая посылка со скотчем становится носителем бренда. Производственные компании им маркируют партии и опечатывают их. На складах и в логистике фирменная лента отличает ваш груз от чужого. Розничные сети упаковывают им покупки на кассе и в пункте выдачи заказов.