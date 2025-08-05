Скотч с логотипом
Фирменный упаковочный скотч с логотипом для интернет-магазинов, складов, производств и служб доставки. Прозрачная, белая, коричневая и цветная основа, флексопечать в 1–3 цвета. Каждая коробка — реклама бренда. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 72 роликовтираж кратен 36
- 12–15 днейс момента согласования макета
- 1–3 цветафлексопечать по Pantone
- Клише входитв стоимость тиража
Скотч с логотипом на заказ
Выберите основу, ширину и цветность печати. Стоимость зависит от ширины и длины рулона, цветов и тиража
- Прозрачный, 48 мм × 66 м арт. SK-CLR1–3 цвета Полипропилен, акриловый клей Флексопечать · универсальный для коробок по запросуот 36 рулонов
- Белый, 48 мм × 66 м арт. SK-WHT1–3 цвета Полипропилен, непрозрачный Флексопечать · яркие цвета логотипа по запросуот 36 рулонов
- Коричневый, 48 мм × 66 м арт. SK-BRN1–2 цвета Полипропилен, крафт-цвет Флексопечать · в тон крафт-коробкам по запросуот 36 рулонов
- Ещё варианты скотча
Цветная основа (+10 %), ширина 50 и 75 мм, длина 100–150 м, усиленный клей для холода и складаНе нашли нужный вариант?Посчитаем нестандартную ширину, длину или усиленную основу под ваши коробки
- Полипропиленовая основа, акриловый клей, не отклеивается
- Ширина 48, 50 и 75 мм, длина 66–150 м
- Флексопечать 1–3 цвета по Pantone, цветная основа +10 %
- Отгрузка от 24 часов из Екатеринбурга
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем скотч с логотипом на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать скотч с логотипом
- 01Основа
Прозрачная — универсальная и самая доступная; белая — яркая печать; коричневая — в тон крафт-коробкам; цветная — фирменный цвет (+10 %).
- 02Ширина и длина
48–50 мм × 66 м — стандарт для интернет-магазинов; 75 мм — крупные коробки; 100–150 м — склады и производства.
- 03Печать
1 цвет — логотип и сайт, самый выгодный; 2–3 цвета — фирменная графика по Pantone. Раппорт повторяется по всей длине.
- 04Тираж
36 рулонов — одна коробка, минимум; от 144 рулонов — цена за рулон заметно ниже; от 360 — оптовые условия.
Как нанести логотип на скотч
- Флексопечать 1 цветЛоготип в один цвет по Pantone на всю длину рулона. Основной способ, от 36 рулонов.
- Флексопечать 2–3 цветаЛоготип и фирменная графика в 2–3 цвета. От 36 рулонов, по запросу.
- Печать на цветной основеСкотч в фирменном цвете с белым или тёмным логотипом. +10 % к цене рулона.
- Печать на белой основеНепрозрачная основа — самые яркие и чистые цвета печати. По запросу.
- Сплошная заливкаПлашка цветом по всей ширине с вывороткой логотипа. Расчёт по макету.
- Усиленный клейДля холодильных складов и тяжёлых коробок — усиленный акриловый клей. По запросу.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 36рулонов — минимальный тираж
- 24 часаминимальный срок изготовления
- 66–150 мдлина рулона
- 15технологий нанесения
Какой скотч с логотипом выбрать
Сравнили шесть вариантов по минимальному тиражу, печати, основе и задачам
|Вид скотча
|Мин. тираж
|Цена
|Печать
|Основа
|Срок
|Лучше всего подходит
|Прозрачный 48 мм × 66 мхит
|от 36 рул.
|по запросу
|флексо 1–3 цвета
|полипропилен
|от 24 часов
|интернет-магазины, посылки
|Белый 48 мм × 66 м
|от 36 рул.
|по запросу
|флексо 1–3 цвета
|полипропилен белый
|от 3 дней
|бренды, яркая печать
|Коричневый 48 мм × 66 м
|от 36 рул.
|по запросу
|флексо 1–2 цвета
|полипропилен крафт
|от 3 дней
|крафт-коробки, эко-бренды
|Цветной
|от 36 рул.
|по запросу +10 %
|флексо 1–2 цвета
|полипропилен цветной
|от 5 дней
|фирменный цвет упаковки
|Широкий 75 мм
|от 36 рул.
|по запросу
|флексо 1–3 цвета
|полипропилен
|от 5 дней
|крупные коробки, склады
|Длинный 100–150 м
|от 36 рул.
|по запросу
|флексо 1–3 цвета
|полипропилен
|от 5 дней
|производства, упаковочные линии
- Тираж 36–72 рулонаПрозрачный 48 мм, 1 цвет — самый выгодный старт
- Тираж от 144 рулоновЦена за рулон ниже — считаем под ваш объём
- Фирменная упаковкаСкотч + бумажный пакет + коробка в одном стиле
Сколько стоит скотч с логотипом
Цена за рулон зависит от основы, ширины, длины, цветности печати и тиража и считается индивидуально. Пришлите макет и тираж — ответим расчётом.
|Тираж
|48 мм × 66 м
|50 мм × 66 м
|75 мм × 66 м
|48 мм × 150 м
|Цветная основа
|36 рулонов
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|72 рулона
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|144 рулона
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|360 рулонов
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|по запросу
Цена за нанесение на одно изделие · Основа: Прозрачная · Печать: 1 цвет
|Тираж
|Цветная основа
|36 рулонов
|72 рулона
|144 рулона
|360 рулонов
Цена за нанесение на одно изделие
- Цена в таблице«—» — считаем под основу, ширину и цветность
- Печать на цветном скотче+10 % к стоимости рулона
- Печатная формавходит в расчёт тиража
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Пакеты для «Сбер»
- ПВД-пакеты с логотипом
- Пакет для бутика
- Пакет, полноцвет
- Бумажный пакет с логотипом
- Пакеты на заказ
- Бумажный пакет, 1 цвет
- Подарочная коробка
- Zip-пакеты с печатью
- Шопер с полноцветом
- Шопер, DTF-печать
- Смотреть
все работы200+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают скотч
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Для интернет-магазиновКаждая посылка с логотипом — узнаваемость при получении
- Для селлеров маркетплейсовФирменная упаковка выделяет товар среди тысяч коробок
- Для складов и логистикиМаркировка и защита от вскрытия — видно, если пересклеили
- Для производствСкотч на упаковочных линиях: 100–150 м без частой замены
- Для служб доставкиЕдиный стиль коробок, пакетов и скотча
- Для мебели и техникиШирокий 75 мм для тяжёлых коробок
- Для переездов и промоНедорогая реклама на каждой коробке
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём основу, ширину и печать
Другие виды упаковки
Бумажные, крафт, ПВД, zip-пакеты и шопперы с логотипом
Как заказать скотч с логотипом
Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в печать — вы видите результат раньше, чем платите.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и размер коробокна связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор видаПредлагаем основу, ширину и печать под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем рулоны, печать и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 24 часов
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
Со скотчем часто заказывают
Соберём весь заказ в одном месте — один договор, одна доставка
Скотч с логотипом оптом
Скотч с логотипом оптом печатаем от 72 роликов, тираж кратен 36. Срок 12–15 рабочих дней с момента согласования макета. Полипропиленовая лента с акриловым клеем, ширина 48 или 50 мм, толщина 40–50 мкм, намотка 66 или 200 метров. Печать флексографией в 1–3 цвета по Pantone, изготовление клише входит в стоимость. Собственное производство в Екатеринбурге.
Фирменный скотч закрывает две задачи одной покупкой: упаковывает коробку и работает как реклама. Логотип на ленте видит каждый, кто принимает или вскрывает посылку — и на складе, и в пункте выдачи, и дома у клиента. При этом лента расходуется в тех же объёмах, что и обычная.
Параметры ленты
Основа скотча — полипропилен, клей акриловый. Стандартная ширина 48 и 50 мм, по запросу делаем другую. Толщина от 40 до 50 мкм: чем толще, тем прочнее лента на разрыв и тем надёжнее держит тяжёлую коробку. Намотка 66 метров — офисный формат под ручную упаковку, 200 метров — складской под диспенсер.
Цвет основы и печати
Прозрачная лента с цветной печатью — самый экономичный вариант, логотип читается на фоне коробки. Белая или цветная основа даёт контраст и выглядит дороже, но стоит больше. Цвета подбираем по Pantone. Печать до трёх цветов, заполнение плашкой до 30 % площади — сплошная заливка удорожает тираж и хуже переносится на плёнку.
Скотч с контролем вскрытия
Отдельный тип ленты: при попытке снять её остаётся видимый след или надпись «Вскрыто». Используется для отправлений с ценным содержимым, для опечатывания складских партий и там, где важно зафиксировать целостность упаковки до передачи клиенту.
Кому подходит
Для интернет-магазинов и служб доставки каждая посылка со скотчем становится носителем бренда. Производственные компании им маркируют партии и опечатывают их. На складах и в логистике фирменная лента отличает ваш груз от чужого. Розничные сети упаковывают им покупки на кассе и в пункте выдачи заказов.
Частые вопросы о скотче с логотипом
Какой минимальный тираж скотча с логотипом?
Минимальный заказ — 36 рулонов, это одна стандартная коробка скотча 48 мм × 66 м. Цена за рулон зависит от основы, ширины, длины и цветности печати и заметно снижается от 144 рулонов. Пришлите макет и тираж — рассчитаем.
Сколько стоит скотч с логотипом?
Цена за рулон считается индивидуально: она зависит от основы, ширины, длины намотки, количества цветов и тиража. Клише входит в стоимость тиража, печать на цветной основе добавляет 10 % к цене рулона. От 144 рулонов цена заметно ниже. Пришлите макет и тираж, и мы подготовим расчёт.
Прозрачная, белая или коричневая основа — что выбрать?
Прозрачная основа — самый экономичный вариант: логотип читается на фоне коробки, подходит для интернет-магазинов и посылок. Белая основа непрозрачная и даёт самые яркие и чистые цвета печати. Коричневая гармонирует с крафт-коробками и эко-брендами, цветная (+10 %) — для фирменного цвета упаковки.
Какие ширина и длина рулона есть?
Стандартная ширина — 48 и 50 мм, для крупных коробок и складов есть 75 мм. Длина намотки — 66 м для ручной упаковки, а также 100–150 м и 200 м под диспенсеры и упаковочные линии. Толщина ленты 40–50 мкм: чем толще, тем прочнее на разрыв.
Сколько цветов можно напечатать?
Флексопечать по Pantone — от 1 до 3 цветов на прозрачной и белой основе, на коричневой и цветной — 1–2 цвета. Заполнение плашкой допускается до 30 % площади, сплошная заливка с вывороткой логотипа рассчитывается по макету и удорожает тираж.
Держится ли скотч на морозе и на складе?
Стандартный скотч на полипропиленовой основе с акриловым клеем подходит для обычной упаковки коробок. Для холодильных складов и тяжёлых коробок предлагаем скотч с усиленным акриловым клеем, его стоимость рассчитаем по запросу. Условия хранения и эксплуатации лучше обсудить с менеджером заранее.
Как подготовить макет?
Пришлите логотип в векторе: AI, EPS, PDF или CDR, растровый файл дизайнер отрисует. Для скотча важно учесть ширину ленты и шаг повтора логотипа, а цвета подобрать по Pantone. Макет и визуализацию подготовим бесплатно и согласуем до запуска.
Скотч с логотипом: сколько занимает изготовление?
Срок изготовления — 12–15 рабочих дней с момента согласования макета, так как печать идёт флексографией с изготовлением клише. Точный срок зависит от основы, ширины и тиража, его назовёт менеджер при расчёте. Если скотч нужен к запуску упаковки, заложите время заранее.
Доставляете ли скотч в другие города?
Да, отправляем скотч по всей России транспортными компаниями, стоимость доставки посчитаем вместе с заказом. Можно забрать тираж самовывозом с производства в Екатеринбурге на ул. Черепанова, 28Б. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС.
+10% к стоимости каждого ролика.
Скотч с логотипом используют там, где упаковка должна сразу показывать, от какой компании или бренда отправлено изделие. Им можно заклеивать коробки, упаковочные материалы и другие отправления, сохраняя фирменное оформление непосредственно на упаковке. Для компаний с регулярными отгрузками это практичный способ объединить обычный упаковочный материал с фирменной графикой.
Фирменный скотч для упаковки
Брендированный скотч особенно уместен при отправке заказов клиентам, партнёрам и сотрудникам. Логотип или другая графика располагается непосредственно на упаковке, поэтому не требуется наносить фирменную символику отдельно на каждую коробку.
Такой вариант можно использовать для интернет-магазинов, производственных компаний, служб комплектации, корпоративных подарков и других задач, где регулярно формируются упакованные отправления. Один и тот же скотч подходит для серии коробок, поэтому оформление сохраняется от заказа к заказу.
Что напечатать на скотче
Для макета можно использовать логотип, название компании, фирменную графику или короткую надпись. Если скотч применяется на упаковке с небольшими размерами, лучше не перегружать изображение мелкими деталями: повторяющийся рисунок должен оставаться различимым после наклеивания на коробку.
Можно построить дизайн как повторяющийся фирменный паттерн или сделать акцент на логотипе. Выбор зависит от того, как именно скотч будет выглядеть на готовой упаковке и какое количество информации необходимо разместить.
Печать на цветном скотче
Помимо стандартного оформления, на странице AEPRINT предусмотрена печать на цветном скотче. Для такого варианта указана дополнительная стоимость — 10% к цене каждого ролика.
Цвет основы можно учитывать уже на этапе подготовки макета. Фирменная графика должна хорошо различаться с выбранным фоном, особенно если скотч будет использоваться на коробках разных размеров и наклеиваться на участки с различным освещением.
Скотч для отправки корпоративных заказов
Брендированный упаковочный материал подходит не только для обычной транспортной упаковки. Его можно использовать при комплектации корпоративных подарков, отправке продукции партнёрам, оформлении наборов для мероприятий и подготовке заказов интернет-магазина.
Если компания использует несколько типов упаковки, один фирменный скотч может связать их визуально. Коробка, пакет или другой внешний материал при этом могут отличаться по конструкции, а повторяющийся элемент с логотипом остаётся единым.
Скотч в системе фирменной упаковки
Брендированный скотч можно сочетать с другими упаковочными элементами: пакетами, коробками, наклейками, вкладышами и полиграфией. При разработке всей системы лучше заранее определить единый набор цветов и графических элементов, чтобы упаковка разных форматов выглядела как одна линейка.
Для регулярных отправок это особенно удобно: меняется содержимое коробки, но внешний принцип оформления остаётся одинаковым. Такой подход позволяет использовать один макет скотча для разных партий продукции.
Производство и подготовка макета
AEPRINT работает с корпоративными заказами на собственном производстве в Екатеринбурге. Собственный парк оборудования для нанесения позволяет выполнять различные виды брендирования, а штатные дизайнеры и менеджеры сопровождают макет и заказ внутри компании.
Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Для отдельных позиций действуют условия по минимальному тиражу. Работа с юридическими лицами ведётся по договору, предоставляется полный пакет закрывающих документов, с НДС и без.
При подготовке макета важно учитывать повторяемость изображения по длине ролика и место, на котором скотч будет располагаться после упаковки. Это позволяет заранее оценить, как логотип и графика будут выглядеть не на плоском макете, а уже на собранной коробке.