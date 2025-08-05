Мягкие игрушки с логотипом
Пошив плюшевых игрушек по вашему эскизу — талисман компании, символ года, персонаж, а также плюшевые тапочки, подушки для шеи, перчатки и упаковка для конфет с вышивкой логотипа. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 50 штукиндивидуальный пошив — от 100
- Срок 15–30 днейскладские модели — от 7 дней
- Эскиз и образецсогласуем игрушку до тиража
- Работаем с юрлицамидоговор, счёт с НДС, закрывающие
Мягкие игрушки — все виды
Пошив по эскизу, символ года, тапочки, подушки, перчатки и упаковка для конфет — 6 категорий с вышивкой логотипа
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем мягкие игрушки на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Срок от 7 днейна складских моделях
Вышивка и нашивкилоготип не стирается
Образец до тиражаутвердим игрушку вживую
Сертификатыгипоаллергенные материалы, ЕАС
- с 2009 годана рынке сувениров и мерча
- 50+единиц оборудования на производстве
- 1000 м²собственное производство
Как брендируем мягкие игрушки
Логотип вышиваем на игрушке, крепим нашивкой или шьём талисман целиком по вашему эскизу — в фирменных цветах.
- 01Машинная вышивка Логотип нитками на груди, лапе или футболке игрушки — аккуратно и долговечно.
- 02Нашивки и шевроны Вышитая нашивка с логотипом — быстро и на складских моделях от 50 шт.
- 03Пошив по эскизу Талисман бренда или персонаж любой формы и размера — от 100 шт.
- 04Сублимация на ткани Полноцветный принт на футболке игрушки, подушке или упаковке для конфет.
- 05Бирки и ярлыки Фирменный ярлык с логотипом и составом, бирка с поздравлением.
- 06Упаковка Пакеты, коробки, коробки для конфет — готовый подарок под вручение.
Как выбрать игрушку под задачу?
Короткая шпаргалка: минимальный тираж и сильная сторона каждого варианта. Менеджер поможет выбрать под вашу задачу
|Вариант
|Тираж от
|Лучше всего подходит
|Талисман по эскизу
|100 шт.
|Маскот бренда, ивенты, подарки клиентам — узнаваемый персонаж
|Символ года
|50 шт.
|Новогодние подарки сотрудникам и партнёрам
|Складская игрушка + вышивка
|50 шт.
|Быстрый вариант: медведь, заяц в футболке с логотипом
|Подушка / тапочки
|50 шт.
|Welcome-наборы, отели, авиакомпании, спа
|Упаковка для конфет
|100 шт.
|Детские новогодние подарки с конфетами внутри
Цены на мягкие игрушки с логотипом
Ориентир по стоимости: цена зависит от размера, сложности пошива, материала и тиража. Точные цены — на странице вида, по кнопке «Подробнее».
|Вид
|Цена от
|Мин. тираж
|Нанесение
|Срок
|Подробнее
|Пошив по эскизу
|по запросу
|100 шт
|индивидуальный пошив
|15–30 дней
|Подробнее
|Символ года
|по запросу
|50 шт
|вышивка, нашивка
|от 7 дней
|Подробнее
|Плюшевые тапочки
|по запросу
|50 шт
|вышивка
|от 7 дней
|Подробнее
|Подушки для шеи
|по запросу
|50 шт
|вышивка, сублимация
|от 7 дней
|Подробнее
|Плюшевые перчатки
|по запросу
|50 шт
|вышивка
|от 7 дней
|Подробнее
|Упаковка для конфет
|по запросу
|100 шт
|вышивка, сублимация
|от 10 дней
|Подробнее
- Образецдо запуска тиража — по запросу
- СертификацияЕАС, гипоаллергенный наполнитель
- Наполнение конфетамипо запросу
- Эскиз и макетбесплатно
Примеры наших работ
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Маскот с логотипом
- Мягкие игрушки с логотипом
- Игрушки на заказ
- Мишка в фирменной футболке
- Игрушка с вышивкой логотипа
- Смотреть
все работы100+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Как мы работаем
Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в производство — вы видите результат раньше, чем платите.
- 01ЗаявкаПолучаем задачу и уточняем требованияна связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02РасчётПодбираем изделие и способ нанесенияв тот же день
- 03МакетПроверяем файл и готовим его к производствубесплатно
- 04СогласованиеПоказываем макет и вносим правки до запускабез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качество на своей площадкеот 7 дней
- 06ОтгрузкаПередаём заказ в доставку или на самовывозпо всей России
С игрушками часто заказывают
Соберём весь заказ в одном месте — один договор, одна доставка
Мягкие игрушки с логотипом
Мягкие игрушки шьём от 300 штук по вашему эскизу, срок от 20 дней. 6 видов: игрушки по эскизу, символ года, плюшевые тапочки, подушки для шеи, перчатки, мягкая упаковка для конфет. Образец обязателен до запуска тиража, лекала остаются у нас. Сертификаты соответствия предоставляем.
Мягкая игрушка — единственный корпоративный подарок, который забирают домой дети сотрудников. Она не конкурирует с рабочими предметами и не теряется среди раздатки: у неё другая судьба и другая эмоция. Поэтому её берут к Новому году, на детские праздники и в семейные программы компаний.
Игрушка по вашему эскизу
Отшиваем маскота бренда, персонажа с упаковки, животное-символ компании. Процесс: эскиз, 3D-визуализация, изготовление образца, согласование, тираж. Образец обязателен — на плоской картинке нельзя оценить пропорции, посадку швов и мимику готовой игрушки. Лекала после отшива остаются у нас, поэтому повторный тираж запускается быстрее и дешевле первого.
Символ года и сезонные позиции
Игрушка-символ года — самая массовая позиция раздела. Заказывать её нужно с сентября: в ноябре и декабре швейные производства загружены полностью, а срок в 20 дней превращается в полтора месяца. Тираж от 100 штук на складские модели с нанесением, от 300 на индивидуальный пошив.
Материалы и безопасность
Плюш, флис, искусственный мех, наполнитель — холлофайбер или синтепон. На всю продукцию предоставляем сертификаты соответствия: для игрушек это обязательное требование, особенно если подарок предназначен детям сотрудников. Логотип наносим вышивкой, шелкографией по ткани или на бирке.
Другие изделия раздела
Плюшевые тапочки и перчатки — корпоративный мерч для дома, подарок к зимним праздникам. Подушки для шеи берут часто летающим сотрудникам в командировки и перелёты. Мягкая упаковка для конфет работает как коробка: сначала это подарок, потом предмет, который остаётся.
Вопросы о мягких игрушках с логотипом
Какой минимальный тираж игрушек с логотипом?
Складские модели с вышивкой логотипа делаем от 50 штук, срок от 7 дней. Индивидуальный пошив по эскизу — от 100 штук: изготавливаем образец, согласуем и запускаем тираж за 15–30 дней. Под Новый год бронируйте производство за 1,5–2 месяца.
Можно ли сшить игрушку по нашему эскизу?
Да. Отшиваем маскота бренда или персонажа любой формы: эскиз, 3D-визуализация, образец, согласование и тираж. Если эскиза нет, нарисуем его по вашей идее. Лекала остаются у нас — повторный тираж выйдет быстрее и дешевле.
Как наносится логотип на игрушку?
Машинной вышивкой на груди, лапе или футболке игрушки, вышитой нашивкой, сублимацией на ткани или на фирменной бирке. На игрушках по эскизу логотип и фирменные цвета становятся частью самого персонажа.
Безопасны ли материалы?
Да. Используем плюш, флис, искусственный мех и гипоаллергенный наполнитель — холлофайбер или синтепон. На продукцию предоставляем сертификаты соответствия ЕАС, что особенно важно для подарков детям.
Можно ли положить внутрь конфеты или подарок?
Да. Мягкую упаковку для конфет наполняем сладостями по вашему выбору — получается готовый детский новогодний подарок. Наполнение и состав рассчитаем по запросу.
Сколько занимает изготовление?
Складские модели с вышивкой — от 7 дней, упаковка для конфет — от 10 дней, индивидуальный пошив по эскизу — 15–30 дней с учётом изготовления образца. Перед Новым годом сроки растут — заказывайте с сентября.
Другие разделы каталога
Одежда, сувениры, электроника и полиграфия с нанесением логотипа
Мягкие игрушки на заказ
Мягкие игрушки с логотипом – это не просто милые плюшевые создания, они становятся символом уюта и радости в доме. Каждая такая игрушка несет в себе особую энергию и характер бренда, которым она украшена. Будь то маленький плюшевый медвежонок или забавный котенок, игрушки с логотипом становятся неотъемлемой частью интерьера и создают атмосферу тепла и доброты.
Когда вы дарите или получаете мягкую игрушку с логотипом, вы не просто обмениваетесь подарками, вы делитесь частичкой своего стиля и вкуса с окружающими. Такие игрушки могут стать не только декоративным элементом, но и знаком лояльности к бренду или компании, которая их выпускает.
Мягкие игрушки с логотипом стали важным элементом корпоративного имиджа. Они не только радуют детей, но и эффективно выполняют роль рекламных инструментов для компаний. Этот текст рассматривает различные аспекты производства мягких игрушек: от печати логотипа на игрушках до индивидуального пошива.
Производство мягких игрушек
Изготавливать мягкие игрушки можно с использованием ряда технологий. Производители выбирают материалы, исходя из целевой аудитории и назначения продукта. Важно учесть факторы, такие как безопасность, долговечность и возможность нанесения логотипа.
Первый этап производства — это проектирование игрушки. На этом этапе определяются ее форма, размеры и функционал. Далее переходим к выбору материалов. Чаще всего используются гипоаллергенные ткани и нетоксичные наполнители для обеспечения безопасного использования.
Следующий шаг — это процесс пошива. Современные технологии позволяют создавать игрушки любой сложности, включая 3D-модели и персонажей с уникальными чертами. Мастера по пошиву работают вручную, что обеспечивает высокое качество и исключает брак.
После завершения пошива следует этап нанесения логотипа. Печать логотипа на игрушках обычно выполняется с помощью термопечати, вышивки или сублимационной печати. Каждая из этих технологий имеет свои преимущества и недостатки, которые стоит учитывать при выборе способа нанесения.
Печать логотипа на игрушках
Печать логотипа — ключевой момент в производстве мягких игрушек с логотипом. Существует несколько методик, которые обеспечивают долговечность и четкость изображения.
Одним из популярных методов является термопечать. Она обеспечивает высокую стойкость к износу и расположена поверх ткани. Однако данный метод не подходит для изделий, который предполагают частую стирку.
Вышивка — еще один вариант нанесения логотипа. Этот метод отличает высокая прочность. Вышивка сохраняет свою четкость даже после многоразовых стирок. Это делает ее идеальной для корпоративных подарков и рекламных акций.
Сублимационная печать также обладает своими преимуществами. Она обеспечивает яркие и насыщенные цвета, однако лучше подходит для легких тканей.
Мягкие игрушки с логотипом на заказ
Сегодня многие компании предпочитают мягкие игрушки с логотипом на заказ. Это позволяет создать уникальные продукты, отражающие индивидуальность и ценности бренда. Заказывая игрушки, компании могут учитывать различные аспекты — от дизайна до цвета, размеров и материалов.
Процесс управления проектом начинается с консультации с производителем. Специалисты обсуждают идеи, разрабатывают эскизы и прорабатывают технические элементы. Мягкие игрушки, выполненные по индивидуальному заказу, могут включать в себя символику компании или даже стать прототипами корпоративных персонажей.
Важно также учитывать специфику целевой аудитории. Например, для детей может подойти игрушка в форме животного, тогда как для взрослой аудитории возможен стильный и современный дизайн, который будет актуален в офисе.
Игрушка символ года
Каждый год приносит новое животное-символ. Поэтому производители мягких игрушек с логотипом часто предлагают специальные серии, посвященные символам года. Такие игрушки становятся чудесными подарками и отлично работают как в качестве корпоративных сувениров, так и в рамках рекламных кампаний.
Выбирая игрушку символ года, важно помнить о ее качестве и безопасности. Особое внимание стоит уделить материалам, а также технологии пошива и нанесения логотипа. Игрушка, которая является символом года, должна не только выглядеть привлекательно, но и быть безопасной для детей, так как часто такие подарки получают именно для самых маленьких.
Мягкие игрушки с логотипом на заказ оптом
Корпоративные партнеры и компании, которые организуют массовые акции, часто выбирают оптовые закупки мягких игрушек с логотипом. Это позволяет существенно сократить расходы и упростить процесс. Оптом обычно выставляются более привлекательные цены, что делает эту опцию особенно выгодной для бизнеса.
При заказе игрушек оптом компании получают возможность индивидуального подхода к каждому изделию. Это особенно важно, когда речь идет о создании уникальных подарков для клиентов и партнеров. Заказывая игрушки в больших количествах, можно выполнить различные пожелания, связанные с дизайном, упаковкой и логистикой.
Пошив собственного корпоративного персонажа: что нужно знать
Создание корпоративного персонажа — это не только интересный, но и эффективный способ привлечения аудитории. Персонаж может стать символом компании, он может быть использован на рекламных материалах, сайтах или даже в социальных сетях.
Процесс пошива собственного персонажа начинается с идеи. Важно продумать, каким образом персонаж будет отражать ценности и характер компании. Далее идет разработка концепции и дизайна. Профессионалы помогут создать оригинальную игрушку, которая станет узнаваемым элементом вашего бренда.
При выборе производителя обратите внимание на его опыт и портфолио. Качественно выполненный пошив игрушки может стать успешным вложением средств, так как индивидуальные игрушки не только укрепляют корпоративный имидж, но и увеличивают лояльность клиентов.
В чем преимущество корпоративных мягких игрушек?
Корпоративные мягкие игрушки способны привнести много положительных моментов в имидж вашей компании. Они становятся не только приятными сувенирами, но и эффективными инструментами для продвижения бренда.
Один из основных плюсов — это тактильность. Мягкие игрушки доставляют положительные эмоции и создают уютную атмосферу. Их можно легко использовать на выставках, мероприятиях и акциях, что делает их отличными рекламными инструментами.
К тому же, каждое взаимодействие с игрушкой создает возможность повышения узнаваемости бренда. Чем чаще человек видит логотип, тем лучше он его запоминает. Таким образом, игрушка становится своеобразным меморандумом.
Заказать игрушку в Екатеринбурге: удобно и быстро
С развитием технологий заказывать мягкие игрушки с логотипом стало легче, чем когда-либо. В Москве множество компаний предлагают возможность заказать игрушку онлайн. Это значит, что вам не нужно тратить время на поездки и встречи.
Премьерные площадки предоставляют все необходимое: от выбора дизайна до сфере доставки. Просто выберите понравившийся вариант, добавьте логотип, укажите количество и оплатите заказ. Команда профессионалов возьмет на себя все остальные заботы.
При выборе онлайн-площадки обратите внимание на отзывы и репутацию компании. Это гарантирует, что ваш заказ будет обработан быстро и качественно.
Мягкие игрушки с логотипом — это не просто милые сувениры, а мощные рекламные инструменты, которые способны улучшить имидж вашей компании и повысить лояльность клиентов. Выбор самостоятельного производства, индивидуального пошива или оптовых закупок позволяет подстраиваться под потребности вашего бизнеса и точно соответствовать целевой аудитории.
Не упускайте возможности создать уникальный продукт, который вместит в себе начальную идею и ценности вашей компании. Качественные мягкие игрушки смогут укрепить ваше присутствие на рынке и вызвать положительные эмоции у потребителей. Заказ игрушек онлайн позволяет сэкономить время и силы, оставив весь процесс в руках опытных профессионалов. Выбор за вами!
Мягкие игрушки с логотипом могут стать отличным сувениром или корпоративным подарком, подчеркивающим уникальность и ценности вашего бренда. Ведь даже самая маленькая игрушка может нести в себе массу положительных эмоций и ассоциаций, связанных с вашим брендом или компанией.
Мягкие игрушки с логотипом – это не просто игрушки, это особенные предметы, которые могут стать символом вашего стиля, вкуса и ценностей. Дарите радость и уют с помощью этих уникальных мягких созданий, и они навсегда останутся в сердцах тех, кому вы их подарили.
Какие мягкие игрушки с логотипом можно заказать?
Мы изготавливаем плюшевых медведей, зайчиков, персонажей бренда и игрушки-символы года. Дизайн и форма полностью подстраиваются под ваш бренд.
Как наносится логотип на игрушку?
Логотип можно выполнить с помощью вышивки, термопечати или бирки. Способ выбираем исходя из ткани и дизайна игрушки.
Можно ли создать индивидуального корпоративного персонажа?
Да. Мы разрабатываем персонажей с нуля — от эскиза до готовой игрушки. Это отличный вариант для фирменного маскота компании.
Из каких материалов шьются игрушки?
Мы используем гипоаллергенные материалы и мягкие наполнители, безопасные для детей. Все ткани сертифицированы.
Какой минимальный тираж для заказа?
Минимальный тираж начинается от 50 штук. Индивидуальное производство персонажей обсуждается отдельно.
Можно ли сделать игрушку-символ года?
Да, мы выпускаем сезонные линейки, например, символ года для подарков к Новому году или корпоративным праздникам.
Подходят ли мягкие игрушки для детей?
Да, игрушки соответствуют стандартам безопасности. При необходимости мы предоставляем сертификаты на материалы.
По желанию мы добавляем подарочную упаковку — пакеты, коробки с логотипом, ленточки и открытки.
Сколько времени занимает производство?
Срок изготовления — от 10 до 25 дней в зависимости от тиража и сложности дизайна.
Можно ли заказать игрушки с доставкой по России?
Да, мы доставляем заказы по всей России транспортными компаниями. Игрушки упаковываются для безопасной перевозки.