Флешки ПВХ (резиновые) с логотипом оптом

Производим флешки из ПВХ по индивидуальной форме оптом от 300 штук, срок от 20 дней. Мягкий резиновый корпус, отливается по контуру вашего логотипа, персонажа или продукта. Цвета по Pantone, объём 8–64 ГБ. Собственное производство в Екатеринбурге.

ПВХ-флешка — самый доступный способ получить носитель в форме своего знака: литьё из мягкого полимера дешевле металла, а корпус повторяет любой контур. Её выбирают для маскотов брендов, продуктовых форм и массовых тиражей с узнаваемым силуэтом.

Почему ПВХ Мягкий корпус не бьётся и не царапается, выдерживает падения и ношение в кармане с ключами. Изображение отливается послойно по цветам, поэтому рисунок объёмный и не стирается. Цвета подбираются по Pantone — фирменный стиль воспроизводится точно. По цене за штуку ПВХ заметно дешевле металлической флешки индивидуальной формы. Ограничения Тонкие линии и мелкие детали в литье не воспроизводятся — макет упрощаем. Индивидуальная форма требует пресс-формы, поэтому выгодна от 300 штук. Визуализацию согласуем до изготовления формы: потом геометрию не изменить. Записываем ваши материалы на весь тираж бесплатно: презентацию, каталог, видео. Доступны автозагрузка при подключении и защита от удаления. Работаем с юрлицами по договору с НДС.