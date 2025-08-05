Флешки ПВХ с логотипом
Мягкий резиновый корпус любой формы: логотип, продукт, талисман компании. Форма делается по вашему эскизу. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 300 штукминимальный тираж формовки
- Срок от 20 днейс учётом изготовления формы
- Форма любаяпо вашему эскизу или 3D-модели
- Память 8–128 ГБподбираем под задачу
Флешки ПВХ с логотипом — модели
Мягкий ПВХ повторяет любой контур и цвет — от логотипа до фигурки-талисмана.
- Флешка Slap арт. V4041.03.4ГБв наличии 5 000+ шт Корпус под нанесение логотипа Тампопечать или УФ-печать от 487 ₽цена без нанесения
- Флешка-браслет арт. O7001.64.07в наличии 1 000+ шт Силиконовый браслет на запястье Тампопечать или УФ-печать от 1 050 ₽цена без нанесения
- Флешка Corsar Silicon арт. V4046.07.4ГБв наличии 1 000+ шт Кольцо для связки ключей Тампопечать или УФ-печать от 941 ₽цена без нанесения
- Флешка Вентиль арт. G5407.06в наличии 100+ шт Отраслевая форма для энергетиков УФ-печать или объёмный логотип от 890 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни флешек из ПВХ и силикона в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- 3D-модель и визуализация до запуска формы
- Цвета ПВХ подбираются по Pantone
- Форма остаётся у нас — повторный тираж дешевле
- Запись презентации или каталога на весь тираж
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем флешки ПВХ на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать флешки ПВХ
- 01Форма
Логотип, продукт, здание, животное или маскот — делаем по эскизу.
- 02Тираж
Изготовление формы окупается на партии от 300 штук.
- 03Объём фигуры
Плоская фигура дешевле, объёмная выглядит эффектнее и заметнее.
- 04Сроки
Закладывайте от 20 дней: 3D-модель, форма, отливка, сборка.
Как нанести логотип на флешки ПВХ
- 3D-моделированиеГотовим модель фигуры и показываем визуализацию до запуска формы.
- Формовка ПВХИзготавливаем пресс-форму и отливаем корпуса тиражом.
- Заливка цветомЦвета ПВХ подбираются по Pantone под фирменный стиль.
- ТампопечатьМелкие надписи и контакты по плоским участкам корпуса.
- УФ-печатьПолноцветные элементы на ровных поверхностях фигуры.
- Запись данныхПрезентация, каталог или видео на всю партию.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 300 шт.минимальный тираж
- от 20 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽бесплатная доставка до ТК от
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили отделку резинового корпуса.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Формовка по эскизухит
|от 300 шт.
|по запросу
|ПВХ
|по Pantone
|от 20 дней
|уникальная форма под бренд
|Объёмная фигура
|от 300 шт.
|по запросу
|ПВХ
|по Pantone
|от 20 дней
|маскоты и копии продукта
|Плоская фигура
|от 300 шт.
|по запросу
|ПВХ
|по Pantone
|от 20 дней
|логотипы простых контуров
|Тампопечать
|от 300 шт.
|от 2,9 ₽/шт
|ПВХ
|1–2 цвета
|от 20 дней
|контакты и мелкие надписи
|УФ-печать
|от 300 шт.
|по запросу
|плоские участки
|полноцвет
|от 20 дней
|цветные элементы на корпусе
|Запись данных
|от 300 шт.
|по запросу
|—
|—
|от 20 дней
|презентации, каталоги, видео
- ФормаИзготавливается один раз и остаётся под повторные тиражи
- 3D-модельСогласуем визуализацию до запуска в производство
- Повторный тиражДешевле первого — форма уже готова
Цены на флешки ПВХ
Цена складывается из формы, отливки и объёма памяти. Считаем под конкретный эскиз и тираж.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
- Цена в таблицеза флешку, изготовление формы считается отдельно
- Формаразово под проект
- 3D-модель и визуализациябесплатно
- Повторный тиражбез изготовления формы
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
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все работы300+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают флешки ПВХ
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Промо-кампанииЯркая фигурка запоминается лучше стандартного корпуса.
- Отраслевые подаркиФлешка в форме продукта, техники или объекта компании.
- Маскоты брендаПерсонаж компании в виде носителя — работает на узнаваемость.
- ВыставкиУникальная форма на стенде, которую забирают и показывают.
- Детские проектыМягкий безопасный корпус для образовательных и детских программ.
- ЮбилеиФигура с символикой события вместо стандартного сувенира.
- Мерч-шопыПозиция для фирменного магазина компании.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды флешек
Пластик, металл, дерево, браслеты и упаковка — 23 вида в разделе.
Как заказать флешки ПВХ
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 20 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С флешками ПВХ часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Флешки ПВХ (резиновые) с логотипом оптом
Производим флешки из ПВХ по индивидуальной форме оптом от 300 штук, срок от 20 дней. Мягкий резиновый корпус, отливается по контуру вашего логотипа, персонажа или продукта. Цвета по Pantone, объём 8–64 ГБ. Собственное производство в Екатеринбурге.
ПВХ-флешка — самый доступный способ получить носитель в форме своего знака: литьё из мягкого полимера дешевле металла, а корпус повторяет любой контур. Её выбирают для маскотов брендов, продуктовых форм и массовых тиражей с узнаваемым силуэтом.
Почему ПВХ
Мягкий корпус не бьётся и не царапается, выдерживает падения и ношение в кармане с ключами. Изображение отливается послойно по цветам, поэтому рисунок объёмный и не стирается. Цвета подбираются по Pantone — фирменный стиль воспроизводится точно. По цене за штуку ПВХ заметно дешевле металлической флешки индивидуальной формы.
Ограничения
Тонкие линии и мелкие детали в литье не воспроизводятся — макет упрощаем. Индивидуальная форма требует пресс-формы, поэтому выгодна от 300 штук. Визуализацию согласуем до изготовления формы: потом геометрию не изменить. Записываем ваши материалы на весь тираж бесплатно: презентацию, каталог, видео. Доступны автозагрузка при подключении и защита от удаления. Работаем с юрлицами по договору с НДС.
Частые вопросы о флешках ПВХ
Флешки ПВХ с логотипом: какой минимальный тираж?
От 300 штук — на меньшей партии не окупается изготовление пресс-формы под индивидуальную фигуру.
Сколько стоит флешка ПВХ по своей форме?
Цена складывается из изготовления формы, отливки и объёма памяти, поэтому считаем её под конкретный эскиз и тираж. Форма оплачивается разово под проект. По цене за штуку ПВХ заметно дешевле металлической флешки индивидуальной формы, а расчёт для вас бесплатный.
Что нужно прислать для расчёта?
Пришлите эскиз фигуры, логотип или фото продукта, желаемый тираж, объём памяти и цвета бренда по Pantone. Логотип принимаем в векторе (AI, EPS, PDF, CDR), а растровый дизайнер отрисует. Также подскажите, нужна плоская или объёмная фигура — плоская дешевле.
Флешки ПВХ с логотипом: сколько занимает изготовление?
Закладывайте от 20 дней: в этот срок входят 3D-модель, изготовление формы, отливка и сборка. Визуализацию согласуем до изготовления формы. Если флешки нужны к мероприятию, назовите дату сразу — менеджер спланирует график.
Покажете, как будет выглядеть фигура?
Да, готовим 3D-модель фигуры и бесплатно показываем визуализацию до запуска формы. Согласовать её важно заранее: после изготовления формы геометрию изменить нельзя. Тонкие линии и мелкие детали в литье не воспроизводятся, поэтому макет при необходимости упрощаем.
Можно повторить тираж позже?
Да, форма изготавливается один раз и остаётся у нас под повторные тиражи. Повторный тираж обходится дешевле первого, так как изготавливать форму заново не нужно. Просто свяжитесь с менеджером и назовите нужное количество.
Насколько точно повторяются цвета бренда?
Цвета ПВХ подбираются по Pantone, поэтому фирменный стиль воспроизводится точно. Изображение отливается послойно по цветам — рисунок получается объёмным и не стирается. Мелкие надписи можно добавить тампопечатью, а полноцветные элементы — УФ-печатью на ровных участках.
Запишете наши файлы на весь тираж?
Да, запишем на всю партию презентацию, каталог или видео бесплатно. Доступны автозагрузка при подключении и защита от удаления, чтобы получатель не стёр материалы случайно. Файлы можно передать менеджеру на этапе согласования.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Доставляем по всей России транспортными компаниями, при заказе от 30 000 ₽ доставка до ТК бесплатная. Возможен самовывоз с производства в Екатеринбурге.