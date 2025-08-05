Электроника с логотипом
Пауэрбанки, беспроводные зарядки, наушники, колонки, увлажнители и наборы электроники с гравировкой или УФ-печатью. Проверенные поставщики, тестирование каждой партии. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 20 штукскладские позиции
- Срок от 7 днейнанесение + упаковка
- Работаем с юрлицамидоговор, счёт с НДС, закрывающие
- Макет бесплатнопревью с вашим логотипом
Электроника с логотипом — все виды
Пауэрбанки, зарядки, аудио, гаджеты для дома и авто — 12 категорий из 17 под гравировку, УФ-печать и тампопечать
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем электронику на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Срок от 7 днейнанесение, тест и упаковка
4 технологии нанесениягравировка, УФ, тампо, шелкография
Макет бесплатнопокажем результат до заказа
Проверенные поставщикитестируем каждую партию
- с 2009 годана рынке сувениров и мерча
- 50+единиц оборудования на производстве
- 1000 м²собственное производство
Технологии нанесения на электронику
Подбираем способ под материал корпуса: гравировка для металла и софт-тач, УФ-печать для полноцвета на пластике, тампопечать для монохромных логотипов.
- 01Лазерная гравировка Логотип на металле и покрытии soft-touch — премиально, не стирается со временем.
- 02УФ-печать Полноцветный логотип, градиенты и мелкие детали на пластиковых корпусах.
- 03Тампопечать Монохромный логотип в 1–2 цвета — экономично для больших тиражей.
- 04Шелкография на упаковке Брендируем коробки под гаджеты — подарок выглядит цельно.
- 05Именная гравировка Имя, должность или поздравление на каждом устройстве — для VIP-подарков.
- 06Подарочные наборы Пауэрбанк + зарядка + наушники в одной брендированной коробке.
Как выбрать гаджет и нанесение?
Короткая шпаргалка: минимальный тираж и сильная сторона каждого варианта. Менеджер поможет выбрать под вашу задачу
|Вариант
|Тираж от
|Лучше всего подходит
|Пауэрбанк + гравировка
|20 шт.
|Универсальный бизнес-подарок — полезен каждому
|Беспроводная зарядка + УФ
|20 шт.
|Стол сотрудника и партнёра — логотип всегда на виду
|Наушники / колонка
|20 шт.
|Подарки молодой аудитории, мотивация команды
|Увлажнитель / лампа
|20 шт.
|Подарки для дома и офиса на праздники
|Набор электроники
|20 шт.
|VIP-подарки руководителям и ключевым клиентам
Цены на электронику с логотипом
Ориентир по стоимости: цена гаджета зависит от модели и ёмкости, нанесение считается отдельно. Точные цены по моделям — на странице вида, по кнопке «Подробнее».
|Вид электроники
|Цена от
|Мин. тираж
|Нанесение
|Срок
|Подробнее
|Пауэрбанки
|по запросу
|20 шт
|гравировка, УФ-печать
|от 7 дней
|Подробнее
|Беспроводные зарядки
|по запросу
|20 шт
|УФ-печать, гравировка
|от 7 дней
|Подробнее
|Наушники
|по запросу
|20 шт
|тампопечать, гравировка
|от 7 дней
|Подробнее
|Портативные колонки
|по запросу
|20 шт
|гравировка, УФ-печать
|от 7 дней
|Подробнее
|Увлажнители и лампы
|по запросу
|20 шт
|УФ-печать
|от 7 дней
|Подробнее
|Фонарики и авто
|по запросу
|30 шт
|гравировка
|от 7 дней
|Подробнее
|Наборы электроники
|по запросу
|20 шт
|гравировка + упаковка
|от 10 дней
|Подробнее
- Гравировкаот 31 ₽/шт при 1 000
- Тест партиивходит в стоимость
- Персонализацияименная гравировка — по запросу
- Макет и визуализациябесплатно
Примеры наших работ
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Пауэрбанк с логотипом
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- Колонка с нанесением
- Колонка с логотипом
- Электроника с логотипом
- Зарядная станция
- Увлажнитель с логотипом
- Смарт-часы с логотипом
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все работы250+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Как мы работаем
Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в производство — вы видите результат раньше, чем платите.
- 01ЗаявкаПолучаем задачу и уточняем требованияна связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02РасчётПодбираем изделие и способ нанесенияв тот же день
- 03МакетПроверяем файл и готовим его к производствубесплатно
- 04СогласованиеПоказываем макет и вносим правки до запускабез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качество на своей площадкеот 7 дней
- 06ОтгрузкаПередаём заказ в доставку или на самовывозпо всей России
С электроникой часто заказывают
Соберём весь заказ в одном месте — один договор, одна доставка
Электроника с логотипом на заказ
Электронику с логотипом делаем от 20 штук, срок от 5 дней. 16 видов: пауэрбанки, беспроводные зарядки, колонки, наушники, лампы, вентиляторы, увлажнители, фонарики, автопылесосы, солнечные гаджеты. Лазерная гравировка по металлу, УФ-печать по пластику, тампопечать. Проверяем каждую единицу перед отгрузкой.
Электроника — верхняя ценовая категория мерча и самый заметный подарок: её не выбрасывают и не передаривают. Пауэрбанк лежит в сумке и достаётся при каждой разрядке телефона, колонка живёт дома, зарядка стоит на столе. Один такой подарок работает дольше, чем десяток дешёвых сувениров.
Что выбрать под задачу
Партнёру или клиенту дарят пауэрбанк, колонку, наушники — предметы с понятной ценностью, которые не стыдно вручить. Сотрудникам на рабочее место берут беспроводные зарядки и настольные лампы. На конференции и выставки идут недорогие пауэрбанки малой ёмкости и кабели: такую раздатку точно заберут. Есть и отраслевые подарки: фонарики и автопылесосы для автобизнеса, солнечные гаджеты для компаний с экоповесткой.
Ёмкость и характеристики
Пауэрбанк 5 000 мА·ч — одна зарядка телефона и самый экономичный вариант для раздачи. Оптимум для подарка — 10 000, две зарядки. От 20 000 берут для командировок и техники, но такой заметно дороже и тяжелее. У беспроводных зарядок главное — мощность: 10 Вт хватает телефону, от 15 Вт начинается быстрая зарядка. Характеристики влияют на цену сильнее, чем способ нанесения.
Нанесение на технику
По алюминиевому корпусу делаем лазерную гравировку — логотип в цвете металла, не стирается. По пластику печатаем УФ полноцветом, но матовые и софт-тач поверхности требуют праймера. Мелкие элементы и простые знаки наносим тампопечатью. Перед тиражом делаем пробный оттиск: у разных партий одного и того же корпуса покрытие может отличаться.
Гарантия и проверка
Электроника — единственная категория, где важна работоспособность каждой единицы. Поэтому перед отгрузкой проверяем партию: подключение, зарядку, комплектность. На технику действует гарантия производителя. Упаковываем в подарочные коробки с ложементом — без упаковки техника выглядит как товар со склада, а не как подарок.
Вопросы об электронике с логотипом
Какой минимальный тираж электроники с логотипом?
Складские позиции — пауэрбанки, зарядки, наушники, колонки — брендируем от 20–30 штук. Более крупные тиражи заметно снижают стоимость единицы. Для VIP-подарков делаем и единичные именные экземпляры по согласованию.
Какими способами наносится логотип на электронику?
Лазерной гравировкой — по металлу и покрытию soft-touch, УФ-печатью — полноцвет на пластиковых корпусах, тампопечатью — простые логотипы в 1–2 цвета. Упаковку брендируем шелкографией. Перед тиражом делаем пробный оттиск на корпусе.
Безопасна ли электроника, которую вы предлагаете?
Работаем с проверенными поставщиками. Перед отгрузкой проверяем партию: подключение, зарядку и комплектность. На технику действует гарантия производителя.
Сколько времени занимает производство?
Нанесение, проверка и упаковка складских позиций — от 7 дней, подарочные наборы электроники — от 10 дней. Точный срок зависит от тиража и наличия модели, назовём его вместе с расчётом.
Можно ли сделать именную персонализацию?
Да. Гравируем имя, должность или поздравление на каждом устройстве по вашему списку — популярный формат для VIP-подарков руководителям и ключевым клиентам.
Подходит ли электроника с логотипом для корпоративных подарков?
Да, это один из самых ценимых подарков: пауэрбанк, колонку или беспроводную зарядку используют каждый день, и логотип остаётся на виду годами. В подарочной коробке с ложементом электроника выглядит как полноценный подарок, а не товар со склада.
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