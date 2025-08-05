Электроника с логотипом на заказ

Электронику с логотипом делаем от 20 штук, срок от 5 дней. 16 видов: пауэрбанки, беспроводные зарядки, колонки, наушники, лампы, вентиляторы, увлажнители, фонарики, автопылесосы, солнечные гаджеты. Лазерная гравировка по металлу, УФ-печать по пластику, тампопечать. Проверяем каждую единицу перед отгрузкой.

Электроника — верхняя ценовая категория мерча и самый заметный подарок: её не выбрасывают и не передаривают. Пауэрбанк лежит в сумке и достаётся при каждой разрядке телефона, колонка живёт дома, зарядка стоит на столе. Один такой подарок работает дольше, чем десяток дешёвых сувениров.

Что выбрать под задачу Партнёру или клиенту дарят пауэрбанк, колонку, наушники — предметы с понятной ценностью, которые не стыдно вручить. Сотрудникам на рабочее место берут беспроводные зарядки и настольные лампы. На конференции и выставки идут недорогие пауэрбанки малой ёмкости и кабели: такую раздатку точно заберут. Есть и отраслевые подарки: фонарики и автопылесосы для автобизнеса, солнечные гаджеты для компаний с экоповесткой. Ёмкость и характеристики Пауэрбанк 5 000 мА·ч — одна зарядка телефона и самый экономичный вариант для раздачи. Оптимум для подарка — 10 000, две зарядки. От 20 000 берут для командировок и техники, но такой заметно дороже и тяжелее. У беспроводных зарядок главное — мощность: 10 Вт хватает телефону, от 15 Вт начинается быстрая зарядка. Характеристики влияют на цену сильнее, чем способ нанесения. Нанесение на технику По алюминиевому корпусу делаем лазерную гравировку — логотип в цвете металла, не стирается. По пластику печатаем УФ полноцветом, но матовые и софт-тач поверхности требуют праймера. Мелкие элементы и простые знаки наносим тампопечатью. Перед тиражом делаем пробный оттиск: у разных партий одного и того же корпуса покрытие может отличаться. Гарантия и проверка Электроника — единственная категория, где важна работоспособность каждой единицы. Поэтому перед отгрузкой проверяем партию: подключение, зарядку, комплектность. На технику действует гарантия производителя. Упаковываем в подарочные коробки с ложементом — без упаковки техника выглядит как товар со склада, а не как подарок.