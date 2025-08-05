Лампы с логотипом
Настольные светильники, ночники с подсветкой логотипа и модели с беспроводной зарядкой в основании. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 30 штукминимальный тираж
- Срок от 7 днейнанесение на своём производстве
- Подсветкалоготип светится на акриле
- На рабочем столелоготип в поле зрения весь день
Лампы с логотипом — модели
Настольные лампы, ночники-светильники с 3D-гравировкой и модели с зарядкой в основании.
- Лампа Maris арт. TWV5130002в наличии 10 000+ шт Из переработанного сырья УФ-печать или тампопечать от 2 782 ₽цена без нанесения
- Лампа Luming арт. TWP513.749в наличии 5 000+ шт Из переработанного сырья УФ-печать или тампопечать от 3 139 ₽цена без нанесения
- Лампа Reiki арт. AGLP1746S102в наличии 5 000+ шт Свет для рабочего стола Лазерная гравировка от 1 466 ₽цена без нанесения
- Лампа Portal 4-в-1 арт. O592206в наличии 1 000+ шт Беспроводная зарядка УФ-печать или тампопечать от 1 479 ₽цена без нанесения
- Ночник Ember арт. O401307в наличии 1 000+ шт Беспроводная зарядка УФ-печать или тампопечать от 3 125 ₽цена без нанесения
- Светильник Sandflow арт. G17279.60в наличии 1 000+ шт Беспроводная зарядка УФ-печать или тампопечать от 3 990 ₽цена без нанесения
- Лампа Power Light арт. G15767.60в наличии 1 000+ шт Беспроводная зарядка УФ-печать или тампопечать от 3 690 ₽цена без нанесения
- Светильник Knoppi арт. G18398.60в наличии 1 000+ шт Мягкий свет для интерьера УФ-печать или тампопечать от 1 490 ₽цена без нанесения
- Лампа Modicum арт. G15839.60в наличии 1 000+ шт Беспроводная зарядка УФ-печать или тампопечать от 1 999 ₽цена без нанесения
- Лампа Stark арт. AG45014.02в наличии 500+ шт Беспроводная зарядка УФ-печать или тампопечать от 1 808 ₽цена без нанесения
- Лампа Fluxia арт. G17271.10в наличии 1 000+ шт Свет для рабочего стола УФ-печать или тампопечать от 1 890 ₽цена без нанесения
- Светильник Cubini арт. G16848.00в наличии 1 000+ шт Мягкий свет для интерьера УФ-печать или тампопечать от 1 790 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни ламп и светильников в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- 3D-гравировка логотипа внутри акрила
- Подсветка логотипа при включении
- Модели с беспроводной зарядкой в основании
- Фирменная коробка с ложементом
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем лампы на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать лампы
- 01Модель и характеристики
Мощность, время работы и функции — от них зависит и цена, и восприятие подарка.
- 02Материал корпуса
Металл и софт-тач идут под гравировку, пластик — под УФ-печать полноцветом.
- 03Нанесение
Гравировка выглядит дороже и не стирается, печать даёт цвет и площадь.
- 04Упаковка
Коробка с ложементом и вкладыш с инструкцией — обязательны для техники.
Как нанести логотип на лампу
- УФ-печатьПолноцвет и градиенты по пластику и окрашенному металлу корпуса.
- Лазерная гравировкаПо металлу и софт-тач — логотип не стирается при ежедневном использовании.
- Тампопечать1–2 цвета, экономично на больших тиражах.
- УФ-DTFПеренос плёнкой на неровные и фигурные поверхности корпуса.
- ШелкографияПлотный однотонный логотип на пластике.
- Брендирование упаковкиПечать по коробке и вкладышу с вашим оформлением.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 30 шт.минимальный тираж
- от 7 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения логотипа на корпус устройства.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Гравировкахит
|от 30 шт.
|от 31 ₽/шт
|металл, софт-тач
|цвет металла
|от 5 дней
|деловые подарки и VIP
|УФ-печать
|от 30 шт.
|по запросу
|пластик, металл
|полноцвет
|от 5 дней
|цветные логотипы и градиенты
|Тампопечать
|от 300 шт.
|по запросу
|пластик
|1–2 цвета
|от 5 дней
|большие тиражи, простые логотипы
|УФ-DTF
|от 30 шт.
|по запросу
|рельеф
|полноцвет
|от 7 дней
|фигурные корпуса
|Шелкография
|от 100 шт.
|по запросу
|пластик
|1–2 цвета
|от 5 дней
|плотный логотип на цветном корпусе
|Упаковка
|от 30 шт.
|по запросу
|картон
|полноцвет
|от 7 дней
|коробка и вкладыш под бренд
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- СертификацияТехника поставляется с документами
- СрокиСкладские модели быстрее заказных
Цены на нанесение на лампу
Гравировка — по прайсу лазерной гравировки (до 10 см²). Цену изделия и печати пришлём под вашу модель и тираж.
|Тираж
|УФ-печать
|Гравировка
|Тампопечать
|УФ-DTF
|Упаковка
|30–99 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 100 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 300 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 1 000 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
Цена за нанесение на одно изделие · Корпус: Пластик · Нанесение: Гравировка
|Тираж
|Упаковка
|30–99 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 1 000 шт
Цена за нанесение на одно изделие
- Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- Распаковка/упаковка5 ₽ за изделие
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
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- Колонка с нанесением
- Колонка с логотипом
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- Зарядная станция
- Увлажнитель с логотипом
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Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают лампы
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Деловые подаркиПолезная техника партнёрам и клиентам вместо сувенира.
- Награды сотрудникамПодарок по итогам года или за выполнение плана.
- Welcome packГаджет новичку вместе с корпоративными материалами.
- ВыставкиРозыгрыш на стенде и подарок ключевым посетителям.
- Программы лояльностиПодарок за покупку или накопленные баллы.
- Новый годКорпоративный подарок ключевым клиентам.
- Мерч-шопыПозиция для фирменного магазина компании.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды электроники
Пауэрбанки, зарядки, наушники, колонки, лампы и гаджеты — 17 видов в разделе.
Как заказать лампы
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 7 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С лампами часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Лампы с логотипом оптом
Производим настольные лампы с логотипом оптом от 20 штук, срок от 7 дней. Светодиодные с регулировкой яркости и цветовой температуры, со встроенной беспроводной зарядкой, органайзером и часами. Гравировка и УФ-печать по основанию. Собственное производство в Екатеринбурге.
Настольная лампа стоит на рабочем столе годами и работает каждый вечер. Для компании это подарок на рабочее место, который постоянно в поле зрения, — особенно если совмещает несколько функций.
Функции
Регулировка яркости и цветовой температуры — от тёплого вечернего света до холодного рабочего — снижает нагрузку на глаза. Со встроенной беспроводной зарядкой телефон заряжается, лёжа под лампой. С органайзером для ручек и часами лампа становится центром рабочего стола. Чем больше функций, тем выше шанс, что она останется на столе, а не уйдёт в шкаф.
Нанесение
Логотип на основании лампы гравировкой или печатью — он виден, но не мешает свету. Проверяем каждую единицу перед отгрузкой, упаковываем в коробку с ложементом, на технику действует гарантия производителя. Работаем с юрлицами по договору с НДС.
Частые вопросы о лампах
Лампы с логотипом: какой минимальный тираж?
От 30 штук на складские модели. Гравировка на тираже до 49 штук считается за партию — 2 500 ₽.
Лампы с логотипом: сколько стоит с нанесением?
Лампы и светильники стоят от 1 466 ₽ (Reiki) до 3 990 ₽ (Sandflow) без нанесения, модели с беспроводной зарядкой — например, Power Light от 3 690 ₽. Гравировка — от 47 ₽ за штуку на 30–99 шт. и от 31 ₽ от 1 000, до 49 шт. — 2 500 ₽ за партию. Итоговую цену с печатью и упаковкой рассчитаем под модель.
Лампы с логотипом: каким способом лучше нанести логотип?
Логотип размещаем на основании лампы — он виден, но не мешает свету. По металлу и софт-тач делаем лазерную гравировку, по пластику — УФ-печать полноцветом. На ночниках с акрилом логотип может светиться при включении — подберём такие модели под задачу.
Есть ли гарантия на технику?
Да, на лампы действует гарантия производителя, техника поставляется с документами. Каждую единицу проверяем перед отгрузкой. Поможем выбрать функции: регулировку яркости и цветовой температуры, встроенную беспроводную зарядку, органайзер или часы.
Лампы с логотипом: сколько занимает изготовление?
Изготовление ламп с логотипом — от 7 дней, складские модели получаются быстрее заказных. Точный срок назовём после выбора модели, способа нанесения и согласования макета.
Можно подобрать цвет корпуса под бренд?
Лампы выпускаются в нескольких цветах и материалах корпуса, подберём ближайший к вашему фирменному стилю. Возможность выполнить корпус точно в цвете бренда на заказной партии и минимальный тираж уточнит менеджер.
Сделаете фирменную упаковку?
Да. Лампы упаковываем в коробку с ложементом и вкладышем, коробку брендируем полноцветной печатью по вашему оформлению — от 30 шт., срок от 7 дней. Распаковка и упаковка — 5 ₽ за изделие.
Соберёте набор из нескольких гаджетов?
Да, соберём набор для рабочего места: лампа вместе с беспроводной зарядкой, органайзером или другими гаджетами. Подходит для наград сотрудникам и подарков ключевым клиентам — предложим состав, нанесение и упаковку под бюджет.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС и закрывающими документами. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Доставляем транспортными компаниями по всей России, возможен самовывоз с производства в Екатеринбурге.