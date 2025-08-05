Лампы с логотипом оптом

Производим настольные лампы с логотипом оптом от 20 штук, срок от 7 дней. Светодиодные с регулировкой яркости и цветовой температуры, со встроенной беспроводной зарядкой, органайзером и часами. Гравировка и УФ-печать по основанию. Собственное производство в Екатеринбурге.

Настольная лампа стоит на рабочем столе годами и работает каждый вечер. Для компании это подарок на рабочее место, который постоянно в поле зрения, — особенно если совмещает несколько функций.

Функции Регулировка яркости и цветовой температуры — от тёплого вечернего света до холодного рабочего — снижает нагрузку на глаза. Со встроенной беспроводной зарядкой телефон заряжается, лёжа под лампой. С органайзером для ручек и часами лампа становится центром рабочего стола. Чем больше функций, тем выше шанс, что она останется на столе, а не уйдёт в шкаф. Нанесение Логотип на основании лампы гравировкой или печатью — он виден, но не мешает свету. Проверяем каждую единицу перед отгрузкой, упаковываем в коробку с ложементом, на технику действует гарантия производителя. Работаем с юрлицами по договору с НДС.