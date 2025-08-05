Карты памяти microSD и SD с логотипом оптом

Поставляем карты памяти microSD и SD с логотипом оптом от 100 штук, срок от 5 дней. Объём 8–128 ГБ, класс скорости до UHS-I, адаптер SD в комплекте. Печать логотипа на карте и на упаковке, запись материалов на весь тираж. Собственное производство в Екатеринбурге.

Карта памяти — носитель для задач, где флешка неудобна: фотоаппараты, видеорегистраторы, экшн-камеры, смартфоны, дроны. Компании заказывают брендированные карты для фото- и видеоотрасли, автодилеров, производителей техники и как вложение в комплект к оборудованию.

Где карта уместнее флешки Автодилеры дарят карту в видеорегистратор с логотипом салона. Производители камер, дронов и регистраторов кладут в комплект предзаписанную карту с инструкцией. Фотостудии и видеопродакшен отдают клиенту материалы на брендированной карте, а в туризме и активном отдыхе её берут под экшн-камеру. Нанесение и класс Площадь карты microSD крошечная — на ней помещается только знак или короткое название. Основное брендирование переносят на упаковку: блистер, картонный конверт, коробочку. Класс скорости важен для видео: для записи Full HD и 4K нужна карта не ниже U3, иначе запись прерывается. Записываем ваши материалы на весь тираж бесплатно, доступны автозагрузка и защита от удаления. Работаем с юрлицами по договору с НДС.