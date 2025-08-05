Сублимационная печать в AEPRINT — производство в Екатеринбурге
Сублимационная печать — перенос изображения в материал: макет печатается сублимационными чернилами на бумаге, затем под термопрессом при 180–200 °C краситель переходит в газообразное состояние и проникает в полимерное покрытие кружки или в волокна полиэстера. Изображение получается фотографическим, не имеет ощутимого слоя, не смывается в посудомоечной машине и выдерживает 100+ стирок. Печатаем на белых и светлых кружках (в том числе цветных внутри и хамелеонах), футболках и форме из синтетики от 60 %, чехлах, ковриках, подушках, флагах — от одной штуки. Собственное производство в Екатеринбурге, срок от 2 рабочих дней.
Как считается цена
Цена указана за готовое изделие с печатью: белая кружка — 452 ₽ за 1–10 шт, 293 ₽ за 31–50, 242 ₽ от 200; цветная внутри — 545 → 289 ₽; хамелеон — 562 → 309 ₽; белая двухслойная футболка — 791 → 662 ₽. Вторая сторона +75 ₽. Перенос на изделие заказчика — 68–104 ₽ при условии полимерного покрытия или полиэстера от 60 %. Число цветов и фото на цену не влияют, минимальной суммы заказа нет.