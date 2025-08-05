03 — ЦЕНЫ

Сколько стоит сублимация

Цена за готовую кружку или футболку с печатью (изделие включено) либо за перенос на изделие заказчика. Считаем по штукам; число цветов и фото на цену не влияют.

Изделие Кружка белая Кружка цветная внутри Кружка-хамелеон Текстиль и другое Футболка белая, синтетика Чехол для телефона Коврик, подушка Другое · по запросу Печать Одна сторона Две стороны · +75 ₽ · на вашем изделии — от 68 ₽ Тираж50 шт 1 10 30 50 100 200 кружка белая одна сторона с изделием 50 шт 293 ₽ за кружку 14 650 ₽ за тираж · срок 2–3 дня Вторая сторона +75 ₽ Кружка цветная внутри 342 ₽ Перенос на вашу кружку от 68 ₽ Макет и цветопроба бесплатно Зафиксировать цену — получить счёт Цена ориентировочная: точная — после проверки макета. Минимальной суммы заказа нет — печатаем от одной штуки.

Полный прайс по изделиям ₽ за штуку вместе с изделием · тираж × тип

Совет технолога В цене кружки уже есть сама кружка: 293 ₽ при 50 штуках — это готовый подарок, а не только печать. Порог выгоды — 51 штука (282 ₽) и 200 (242 ₽). Цветная внутри и хамелеон дороже на 50–70 ₽, но воспринимаются как подарок другого класса. Если кружки свои — перенос от 68 ₽, но керамика должна быть с полимерным покрытием: обычная кружка из магазина рисунок не возьмёт.

Кружки цена с изделием, одна сторона ТИРАЖ, ШТ БЕЛАЯ ЦВЕТНАЯ ВНУТРИ ХАМЕЛЕОН 1–10 452 545 562 11–30 335 386 430 31–50 293 342 362 51–100 282 335 349 200+ 242 289 309 Футболки белая двухслойная синтетика, с изделием ТИРАЖ, ШТ ФУТБОЛКА 2-Я СТОРОНА ТИРАЖ 1–10 791 +75 7 910 11–30 766 +75 22 980 31–50 739 +75 36 950 51–100 715 +75 71 500 200+ 662 +75 132 400 Изделия заказчика только перенос, без изделия ИЗДЕЛИЕ ЗА ПЕРЕНОС ТРЕБОВАНИЕ СРОК Кружка 68 полимерное покрытие от 2 дн Футболка, 1 сторона 104 белая, ПЭ ≥ 60 % от 2 дн Вторая сторона +75 — — Чехол, коврик по запросу сублим. заготовка от 3 дн Подушка, плед по запросу белый полиэстер от 3 дн