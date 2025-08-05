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КерамикаСинтетикаЧехлы и аксессуарыТехнология 07 / 15

Сублимационная печать на заказ

Сублимация — это перенос изображения в материал: рисунок печатается на бумагу специальными чернилами, а под термопрессом краситель переходит в газ и проникает в полимерный слой кружки или в волокна синтетики. Фотокачество без ощутимого слоя, от одной штуки — на белых кружках, футболках из полиэстера, чехлах и ковриках. Собственное производство в Екатеринбурге.

Коротко

Сублимация в AEPRINT: от 10 шт, кружка с печатью от 242 ₽ (от 200 шт; 452 ₽ за 1–10 шт), перенос на вашу кружку от 68 ₽, срок от 2 дней, полноцвет и фото, линия от 0,15 мм. Только белые и светлые изделия: керамика с полимерным слоем, синтетика от 60 %. Выдерживает посудомойку и 100+ стирок.

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  • от 10 шт.минимальный тираж
  • от 2 днейсрок нанесения
  • фотополноцвет без слоя краски
  • от 242 ₽кружка вместе с печатью, от 200 шт
Как фото оказывается внутри кружки: сублимация за 60 секунд
0:30Как фото оказывается внутри кружки: сублимация за 60 секундВидео с нашего производства
01 — ТЕХНОЛОГИЯ

Из бумаги в материал — шесть шагов

Сублимация не наносит краску поверх, а вгоняет её внутрь полимера, поэтому изображение не стирается и не чувствуется рукой. Цена почти не зависит от количества цветов — считаем по изделиям.

  1. Сублимационная печать на заказ: Макет
    01Макет

    Растр 300 dpi раскладываем по развёртке изделия и печатаем зеркально

  2. Сублимационная печать на заказ: Печать на бумаге
    02Печать на бумаге

    Сублимационные чернила на трансферной бумаге — бледные, цвет проявится при нагреве

  3. Сублимационная печать на заказ: Фиксация
    03Фиксация

    Бумагу плотно крепим к изделию термолентой — без зазоров и складок

  4. Сублимационная печать на заказ: Термопресс
    04Термопресс

    Кружечный пресс 180–200 °C, 40–60 с; для текстиля — плоский пресс

  5. Сублимационная печать на заказ: Сублимация
    05Сублимация

    Краситель переходит в газ и проникает в полимерный слой или волокно

  6. Сублимационная печать на заказ: Охлаждение и контроль
    06Охлаждение и контроль

    Снимаем бумагу, охлаждаем, проверяем цвет и упаковываем

СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО

Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге

Производим и брендируем продукцию на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.

  • 1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге

  • 50+единиц оборудования

  • с 2009 годаопыт в нанесении логотипов

  • ОТКпроверка каждой партии

Производство AEPRINT в ЕкатеринбургеНаше производство на ул. Черепанова
Производство AEPRINTПроизводство AEPRINTПроизводство AEPRINT

Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад

Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной

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СамовывозВ день готовности заказа

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Экскурсии на производство

Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.

02 — КОГДА ВЫБИРАТЬ

Подходит — и когда лучше взять другое

Сублимация — правильный выбор
  • Фото и полноцветПортреты сотрудников, коллажи, градиенты — без ограничений по цветам
  • От одной штукиНет форм и приладки — одна именная кружка в подарок считается нормально
  • Кружки для посудомойкиКраска внутри глазури — не смывается и не царапается
  • Полный запечаток текстиляAll-over на синтетике: форма, шарфы, флаги — рисунок по всей площади
  • Не чувствуется рукойНет слоя краски или плёнки — ткань дышит, кружка гладкая
Лучше взять другое
  • Тёмные и цветные изделияБелого цвета в сублимации нет — на тёмном рисунок пропадёт; берите DTF или УФ
  • ХлопокКраситель держится только в полиэстере — хлопковые футболки печатаем DTF или шелкографией
  • Металл, стекло, дерево без полимераНужен специальный полимерный слой — иначе УФ-печать или гравировка
  • Точный PantoneСублимация — фотопроцесс: фирменный цвет ±5 %, для точного попадания — шелкография
  • Тираж 500+ кружек с простым логотипомДеколь с обжигом дешевле и долговечнее на больших партиях
03 — ЦЕНЫ

Сколько стоит сублимация

Цена за готовую кружку или футболку с печатью (изделие включено) либо за перенос на изделие заказчика. Считаем по штукам; число цветов и фото на цену не влияют.

Изделие
Текстиль и другое
Печать
Тираж50 шт
1103050100200
кружка белаяодна сторонас изделием50 шт
293 ₽за кружку

14 650 ₽ за тираж · срок 2–3 дня

Вторая сторона
+75 ₽
Кружка цветная внутри
342 ₽
Перенос на вашу кружку
от 68 ₽
Макет и цветопроба
бесплатно
Цена ориентировочная: точная — после проверки макета. Минимальной суммы заказа нет — печатаем от одной штуки.

Полный прайс по изделиям

₽ за штуку вместе с изделием · тираж × тип
Совет технолога

В цене кружки уже есть сама кружка: 293 ₽ при 50 штуках — это готовый подарок, а не только печать. Порог выгоды — 51 штука (282 ₽) и 200 (242 ₽). Цветная внутри и хамелеон дороже на 50–70 ₽, но воспринимаются как подарок другого класса. Если кружки свои — перенос от 68 ₽, но керамика должна быть с полимерным покрытием: обычная кружка из магазина рисунок не возьмёт.

Кружкицена с изделием, одна сторона
ТИРАЖ, ШТБЕЛАЯЦВЕТНАЯ ВНУТРИХАМЕЛЕОН
1–10452545562
11–30335386430
31–50293342362
51–100282335349
200+242289309
Футболкибелая двухслойная синтетика, с изделием
ТИРАЖ, ШТФУТБОЛКА2-Я СТОРОНАТИРАЖ
1–10791+757 910
11–30766+7522 980
31–50739+7536 950
51–100715+7571 500
200+662+75132 400
Изделия заказчикатолько перенос, без изделия
ИЗДЕЛИЕЗА ПЕРЕНОСТРЕБОВАНИЕСРОК
Кружка68полимерное покрытиеот 2 дн
Футболка, 1 сторона104белая, ПЭ ≥ 60 %от 2 дн
Вторая сторона+75
Чехол, коврикпо запросусублим. заготовкаот 3 дн
Подушка, пледпо запросубелый полиэстерот 3 дн
  • Вторая сторона+75 ₽
  • Изделие заказчикаперенос 68–104 ₽
  • Белый цветтолько светлые изделия
  • Мин. сумма заказанет · от 10 шт
  • Упаковка кружки в коробкупо запросу
04 — МАКЕТ

Что нужно от вас, чтобы напечатать без сюрпризов

Скачать ТЗ · PDF Развёртка кружки · PDF
  • Растр 300 dpi или векторPDFAITIFFPNGJPG

    В реальном размере развёртки; вектор — шрифты в кривых

  • Без белого цвета

    Белым останется цвет изделия; светлые оттенки на ткани бледнеют — усиливайте насыщенность

  • Линии от 0,15 мм

    Инверсные — от 0,3 мм; мелкий текст на ткани — от 8 pt

  • Вылеты 3 мм и без важного у краёв

    Для all-over и чехлов — заливка с запасом: край запечатывается не идеально

  • Размер 1:1 под развёртку

    Кружка — 200 × 90 мм, футболка — A4 грудь / A3 спина, чехол — по шаблону модели

  • Не принимаем

    Word, PowerPoint, Excel и скриншоты — не PostScript и не CMYK Шаблоны зон печати: Кружка, развёртка · PDF Футболка · PDF Чехол · PDF ТЗ для дизайнера · PDF

Зоны печати на типовых изделиях
Кружка стандартная
200 × 90 мм · вокруг
Кружка, одна сторона
до 90 × 90 мм
Футболка
грудь A4 · спина A3 · all-over
Чехол, коврик
вся площадь

Нет макета? Отрисуем и разложим по развёртке бесплатно.

05 — ПРИМЕРЫ

Что мы напечатали сублимацией

Реальные тиражи с производства — не рендеры

  • Кружки с фото сотрудников · 60 шт: сублимационная печать на заказ, работа AEPRINTКружки с фото сотрудников · 60 шт
  • Чехлы с логотипом. Пример нанесения логотипа на производстве AEPRINTЧехлы с логотипом
Отзывы

Отзывы клиентов

Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.

5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
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  • Фото автора отзыва
    Екатерина Ерфомова27 июля
    ★ 5

    Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)

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  • Фото автора отзыва
    Дарьюшка6 июля
    ★ 5

    Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные сроки

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  • Фото автора отзыва
    Аурика Добря26 июня
    ★ 5

    Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильно

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  • Фото автора отзыва
    Иван Казанцев30 сентября
    ★ 5

    Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!

    Читать на Яндекс Картах
  • Фото автора отзыва
    Турбиный Завод5 августа 2025
    ★ 5

    Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.

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06 — ГДЕ ПРИМЕНЯЕМ

Изделия под сублимацию

07 — АЛЬТЕРНАТИВЫ

Другие технологии нанесения

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Сублимационная печать в AEPRINT — производство в Екатеринбурге

Сублимацияот 10 шт.фото-качествопосудомойка

Сублимационная печать — перенос изображения в материал: макет печатается сублимационными чернилами на бумаге, затем под термопрессом при 180–200 °C краситель переходит в газообразное состояние и проникает в полимерное покрытие кружки или в волокна полиэстера. Изображение получается фотографическим, не имеет ощутимого слоя, не смывается в посудомоечной машине и выдерживает 100+ стирок. Печатаем на белых и светлых кружках (в том числе цветных внутри и хамелеонах), футболках и форме из синтетики от 60 %, чехлах, ковриках, подушках, флагах — от одной штуки. Собственное производство в Екатеринбурге, срок от 2 рабочих дней.

Как считается цена

Цена указана за готовое изделие с печатью: белая кружка — 452 ₽ за 1–10 шт, 293 ₽ за 31–50, 242 ₽ от 200; цветная внутри — 545 → 289 ₽; хамелеон — 562 → 309 ₽; белая двухслойная футболка — 791 → 662 ₽. Вторая сторона +75 ₽. Перенос на изделие заказчика — 68–104 ₽ при условии полимерного покрытия или полиэстера от 60 %. Число цветов и фото на цену не влияют, минимальной суммы заказа нет.

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Проверил технолог AEPRINT эксперт17 лет на производстве · отвечает за цветопередачу и режимы пресса

Частые вопросы о сублимации

01

Какой минимальный тираж сублимации?

Одна штука: форм и приладки нет, поэтому одна именная кружка или футболка — обычный заказ. Цена за штуку снижается от 11, 31, 51 и 200 штук.

02

На какие изделия наносится сублимация?

Белые и светлые кружки с полимерным покрытием, футболки и форма из полиэстера (от 60 %), чехлы, коврики, подушки, флаги, магниты, пазлы, металлические заготовки с сублимационным слоем. Тёмные изделия и хлопок — нет.

03

Почему нельзя печатать на тёмных и хлопковых изделиях?

У сублимации нет белого цвета: рисунок получается полупрозрачным и виден только на светлом фоне. К тому же краситель закрепляется только в полимере, хлопок его не держит. Для таких изделий подойдут DTF или УФ-печать.

04

Печатаете ли на кружках и футболках заказчика?

Да, если они предназначены для сублимации: кружка с полимерным покрытием, футболка белая из синтетики. Перенос — 68–104 ₽, пробу делаем бесплатно.

05

Какой макет нужен для сублимации?

Растр 300 dpi в реальном размере развёртки (кружка 200 × 90 мм) или вектор; без белого цвета, линии от 0,15 мм, вылеты 3 мм для all-over.

06

Сколько стоит кружка с фото?

Белая кружка с полноцветной печатью: 452 ₽ за 1–10 шт, 335 ₽ за 11–30, 293 ₽ за 31–50, 282 ₽ за 51–100, 242 ₽ от 200. Кружка входит в цену.

07

Чем сублимация отличается от деколи и УФ-печати на кружках?

Сублимация прячет фото под глазурь и доступна от 10 штук, но только на белых кружках. Деколь обжигается в печи, подходит кружкам любого цвета и становится выгодной от 500 штук. УФ-печать по окружности даёт полноцвет на цветной и металлической посуде, но слой лежит поверх поверхности.

08

Выдержит ли кружка посудомоечную машину?

Да: краситель находится внутри полимерного слоя, а не на поверхности. Не рекомендуем только абразивы и микроволновку для кружек с металлизированным покрытием.

09

Что такое кружка-хамелеон?

Кружка с термочувствительным покрытием: холодная — чёрная, от горячего напитка проявляется напечатанное изображение. Печатается сублимацией, стоит на 50–70 ₽ дороже белой.

Сублимационная печать, которую также называют дисперсной, позволяет перенести изображение со специальной бумаги на изделие под воздействием термопресса. Её можно использовать для керамики (кружки, тарелки) или синтетических тканей (футболки, толстовки) светлых цветов.

Кружки

Тираж 1-10 шт. 11-30 шт. 31-50 шт. 51-100 шт. От 100 шт. От 200 шт.
Белая премиум 452 р. 335 р. 293 р. 282 р. 261 р. 242 р.
Цветная внутри + цветная ручка 545 р. 386 р. 342 р. 335 р. 300 р. 289 р.
Хамелеон 562 р. 430 р. 362 р. 349 р. 320 р. 309 р.
Печать на изделиях Заказчика > 200 шт. 79 р.
Печать на изделиях Заказчика < 200 шт. 68 р.

Футболки

Тираж 1-10 шт. 11-30 шт. 31-50 шт. 51-100 шт. От 100 шт. От 200 шт.
Белая двухслойная 791 р. 766 р. 739 р. 715 р. 691 р. 662 р.
Печать на 2 стороне футболки (размер печати А4) 75 р./ шт.
Печать на изделиях Заказчика > 200 шт. 104 р.
Печать на изделиях Заказчика < 200 шт. 98 р.

Цена указана за печать с учетом стоимости изделия.

На тиражи свыше 200 штук — цена договорная

Первым делом рисунок в зеркальном отображении печатают на фототрансферной бумаге водными или масляными чернилами. Затем его кладут лицевой стороной на изделие, на которое хотят перенести изображение или логотип, и нагревают в термопрессе под температурой 180-200° градусов и держат от 1 до 3 минут.

  • Фотографическое качество изображения;
  • Высокая скорость нанесения;
  • Устойчивость к многоразовым стиркам;

  • Безопасна и не наносит вреда здоровью.

  • Минимальная толщина линий 0,15 мм;

  • Минимальная толщина инверсных линий 0,3 мм;
  • Подходит только для изделий белых цветов;
  • Ткань для нанесения должна содержать как минимум 60% синтетики.

Используя сублимационную печать, можно получить полноцветное изображение в высоком качестве, но передача цветов может быть немного искажена, а белый с помощью неё перенести на поверхность изделия невозможно. Технология нанесения обеспечивает долговечность и устойчивость к абразивному воздействию, хотя изделию лучше не попадать под прямые солнечные лучи. Кроме того с помощью сублимационной печати можно легко сделать кружку хамелеон, которая меняет изображение при нагревании.

Коды Описание
SB1 Cублимациионная печать на посуде
SB2 Cублимационная печать на текстиле
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