DTF печать — современный способ нанесения логотипов, принтов и полноцветных изображений на одежду, ткань и корпоративный мерч. Подходит для футболок, худи, свитшотов, спецодежды, шопперов, бейсболок и другой текстильной продукции.

Печать от 10 штук и оптовых тиражей

Срочное изготовление — от 1 дня

Яркие полноцветные изображения и мелкие детали

Подходит для хлопка, полиэстера и смесовых тканей

Стойкость к стиркам и повседневной носке

Собственное производство в Екатеринбурге

Изготавливаем мерч и одежду с логотипом для компаний, мероприятий, выставок, ресторанов, магазинов, производств и корпоративных подарков. Поможем подобрать лучший вариант нанесения под ваш тираж, задачу и бюджет.

Стоимость DTF печати

Погонный метр пленки 60 см Стандартная Светящаяся От 1 м. 1500 р. 2700 р. От 3 м. 1400 р. 2700 р. От 5 м. 1300 р. 2400 р. От 10 м. 1100 р. 2100 р. От 20 м. 900 р. 1800 р. От 50 м. 800 р. 1650 р. От 100 м. 750 р. 1575 р. От 100 м. По запросу По запросу

Пример количества форматов А3-А6 в 1 пог. м

Формат Количество А6 32 шт. А5 20 шт. А4 10 шт. А3 4 шт.

Минимальный заказ DTF печати — 1 погонный метр

Максимальная ширина DTF печати 56 см

Что такое DTF печать?

DTF печать — это технология нанесения изображения на ткань через специальную термопленку. Позволяет печатать яркие полноцветные изображения, логотипы и надписи на футболках, худи, спецодежде, шоперах и другой текстильной продукции.

На каких тканях можно делать DTF печать?

DTF подходит для хлопка, полиэстера, смесовых тканей, футера, трикотажа и большинства видов текстиля. Технология хорошо работает как на светлых, так и на темных тканях.

Сколько держится DTF печать?

При правильном уходе принт выдерживает десятки стирок, сохраняет яркость цвета и не трескается. Рекомендуем стирку при температуре до 40°C и выворачивать изделие перед стиркой.

Что лучше — DTF или шелкография?

DTF печать лучше подходит для небольших тиражей, полноцветных изображений и сложных макетов с мелкими деталями. Шелкография обычно выгоднее на больших тиражах с простыми логотипами в 1–3 цвета.

Какой минимальный тираж DTF-печати?

От 10 штук — минимальный заказ 1 погонный метр плёнки. Печатаем и небольшие партии, и крупные тиражи для компаний, мероприятий и корпоративного мерча.

Сколько времени занимает изготовление?

Стандартный срок изготовления — от 1 до 5 рабочих дней в зависимости от тиража и загрузки производства. Возможна срочная печать.

На какой одежде можно сделать DTF печать?

Наносим принты и логотипы на футболки, худи, свитшоты, толстовки, спецодежду, бейсболки, сумки, шопперы и другую текстильную продукцию.

Подходит ли DTF для корпоративной одежды?

Да, DTF печать отлично подходит для брендирования одежды сотрудников, корпоративного мерча, промо-одежды, формы для мероприятий, выставок, ресторанов, магазинов и производственных компаний.

Когда DTF печать лучше других способов нанесения

Выбор технологии зависит от тиража, материала и сложности макета. DTF печать особенно хорошо подходит для полноцветных изображений, небольших тиражей и сложных логотипов с мелкими деталями.

Задача Рекомендуемая технология Небольшой тираж от 10 штук DTF печать Полноцветный логотип или сложный дизайн DTF печать Большой тираж с простым логотипом Шелкография Премиальная корпоративная одежда Вышивка Спецодежда и рабочая форма DTF или термотрансфер Мерч для мероприятий и выставок DTF печать

Если не знаете, какой способ нанесения выбрать — поможем подобрать оптимальный вариант под бюджет, сроки, ткань и тираж.

Готовыми макетами не являются файлы, созданные в приложениях, не поддерживающие PostScript CMYK цветоделения и не учитывающие особенности допечатной подготовки (например, это такие программы, как: Microsoft Powerpoint, Microsoft Exel, Microsoft Word и т.п.).

Технические особенности DTF печати Форматы Вектор (cdr, eps, ai, pdf), растровое изображение высокого качества, 300 dpi Рабочая область Если в макете присутствуют белые элементы — наложить под макетом фон белого цвета Макет Минимальная толщина печатных и пробельных элементов — 0.5мм; Все абрисы должны быть переведены в объект; Не рекомендуется использовать шрифты меньше 6pt Печатная область Все элементы сгруппировать. Ширина печатного поля — 570 мм, расстояние между макетами — 4-5 мм Шрифты Шрифты должны быть переведены в кривые Цветовая модель CMYK

Что такое DTF печать

DTF печать — это один из самых современных и популярных способов нанесения изображений на ткани, футболки, бейсболки и другие текстильные изделия. Благодаря технологии DTF перенос изображения осуществляется через термоперенос, что позволяет создавать яркие, детализированные и долговечные рисунки. Такой метод идеально подходит для брендирования, корпоративных подарков и промо-мерча.

Преимущества технологии DTF

DTF печать на футболках обеспечивает четкие и насыщенные цвета;

Можно использовать флуоресцентные и плашечные цвета;

Подходит для печати на любых тканях и материалах, включая хлопок, полиэстер и смешанные ткани;

DTF на бейсболках и других изделиях сохраняет стойкость рисунка при стирке;

Подходит как для малых, так и для больших тиражей;

Технология DTF позволяет печатать сложные и детализированные изображения.

Технология DTF

DTF печать (Direct to Film) — это метод, при котором рисунок сначала печатается на специальной пленке, затем переносится на ткань с помощью термопресса. Такая технология DTF позволяет создавать стойкие изображения с высокой детализацией. DTF печать на тканях обеспечивает долговечность, насыщенность цветов и точное воспроизведение даже мелких элементов дизайна.

DTF печать на заказ

DTF печать на тканях и одежде на заказ в Екатеринбурге позволяет реализовать индивидуальные проекты: от футболок с логотипом и бейсболок до фирменного мерча. Благодаря технологии DTF вы можете печатать небольшие тиражи, создавать уникальные дизайны и брендировать одежду для сотрудников и клиентов. DTF печать на футболках это идеальный вариант для сувенирной продукции, промо-акций и корпоративного мерча. Мы используем современные материалы и оборудование, чтобы DTF печать на тканях и бейсболках была стойкой и качественной.

Куда подходит DTF печать

Футболки и майки на заказ;

Бейсболки с логотипом;

Сувенирная продукция и промо-мерч;

Корпоративные подарки с логотипом;

Флаги и тканевые изделия для мероприятий;

Малые и средние тиражи с высокой детализацией;

Футболки и кепки для частных лиц и компаний.

Почему выбирают DTF печать

DTF печать на ткани и футболках обеспечивает яркость, стойкость и точность цветопередачи. DTF печать на бейсболках позволяет наносить рисунки на выгнутые поверхности. Применение DTF на текстиле делает изделия долговечными, а ваш логотип — заметным и привлекательным. DTF печать на ткани — это идеальный инструмент для рекламных кампаний, мерча, брендирования и корпоративной продукции. Технология DTF печати подходит для разных материалов: хлопок, полиэстер, смешанные ткани и кожа. С помощью DTF печати можно сделать эксклюзивные бейсболки на заказ, футболки с логотипом компании, сувенирную продукцию и аксессуары.

Наша компания предоставляет полный цикл DTF печати: от подготовки макета до нанесения на ткань. Мы используем передовые технологии DTF, термоперенос, УФ-печать и шелкографию, чтобы ваши изделия выглядели яркими, детализированными и долговечными. DTF печать на футболках, бейсболках и тканях — это современный способ подчеркнуть корпоративный стиль и повысить узнаваемость бренда.