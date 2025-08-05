DTF печать — современный способ нанесения логотипов, принтов и полноцветных изображений на одежду, ткань и корпоративный мерч. Подходит для футболок, худи, свитшотов, спецодежды, шопперов, бейсболок и другой текстильной продукции.
- Печать от 10 штук и оптовых тиражей
- Срочное изготовление — от 1 дня
- Яркие полноцветные изображения и мелкие детали
- Подходит для хлопка, полиэстера и смесовых тканей
- Стойкость к стиркам и повседневной носке
- Собственное производство в Екатеринбурге
Изготавливаем мерч и одежду с логотипом для компаний, мероприятий, выставок, ресторанов, магазинов, производств и корпоративных подарков. Поможем подобрать лучший вариант нанесения под ваш тираж, задачу и бюджет.
Стоимость DTF печати
|Погонный метр пленки 60 см
|Стандартная
|Светящаяся
|От 1 м.
|1500 р.
|2700 р.
|От 3 м.
|1400 р.
|2700 р.
|От 5 м.
|1300 р.
|2400 р.
|От 10 м.
|1100 р.
|2100 р.
|От 20 м.
|900 р.
|1800 р.
|От 50 м.
|800 р.
|1650 р.
|От 100 м.
|750 р.
|1575 р.
|От 100 м.
|По запросу
|По запросу
Пример количества форматов А3-А6 в 1 пог. м
|Формат
|Количество
|А6
|32 шт.
|А5
|20 шт.
|А4
|10 шт.
|А3
|4 шт.
Минимальный заказ DTF печати — 1 погонный метр
Максимальная ширина DTF печати 56 см
Что такое DTF печать?
DTF печать — это технология нанесения изображения на ткань через специальную термопленку. Позволяет печатать яркие полноцветные изображения, логотипы и надписи на футболках, худи, спецодежде, шоперах и другой текстильной продукции.
На каких тканях можно делать DTF печать?
DTF подходит для хлопка, полиэстера, смесовых тканей, футера, трикотажа и большинства видов текстиля. Технология хорошо работает как на светлых, так и на темных тканях.
Сколько держится DTF печать?
При правильном уходе принт выдерживает десятки стирок, сохраняет яркость цвета и не трескается. Рекомендуем стирку при температуре до 40°C и выворачивать изделие перед стиркой.
Что лучше — DTF или шелкография?
DTF печать лучше подходит для небольших тиражей, полноцветных изображений и сложных макетов с мелкими деталями. Шелкография обычно выгоднее на больших тиражах с простыми логотипами в 1–3 цвета.
Какой минимальный тираж DTF-печати?
От 10 штук — минимальный заказ 1 погонный метр плёнки. Печатаем и небольшие партии, и крупные тиражи для компаний, мероприятий и корпоративного мерча.
Сколько времени занимает изготовление?
Стандартный срок изготовления — от 1 до 5 рабочих дней в зависимости от тиража и загрузки производства. Возможна срочная печать.
На какой одежде можно сделать DTF печать?
Наносим принты и логотипы на футболки, худи, свитшоты, толстовки, спецодежду, бейсболки, сумки, шопперы и другую текстильную продукцию.
Подходит ли DTF для корпоративной одежды?
Да, DTF печать отлично подходит для брендирования одежды сотрудников, корпоративного мерча, промо-одежды, формы для мероприятий, выставок, ресторанов, магазинов и производственных компаний.
Когда DTF печать лучше других способов нанесения
Выбор технологии зависит от тиража, материала и сложности макета. DTF печать особенно хорошо подходит для полноцветных изображений, небольших тиражей и сложных логотипов с мелкими деталями.
|Задача
|Рекомендуемая технология
|Небольшой тираж от 10 штук
|DTF печать
|Полноцветный логотип или сложный дизайн
|DTF печать
|Большой тираж с простым логотипом
|Шелкография
|Премиальная корпоративная одежда
|Вышивка
|Спецодежда и рабочая форма
|DTF или термотрансфер
|Мерч для мероприятий и выставок
|DTF печать
Если не знаете, какой способ нанесения выбрать — поможем подобрать оптимальный вариант под бюджет, сроки, ткань и тираж.
Готовыми макетами не являются файлы, созданные в приложениях, не поддерживающие
PostScript CMYK цветоделения и не учитывающие особенности допечатной подготовки (например, это такие
программы, как: Microsoft Powerpoint, Microsoft Exel, Microsoft Word и т.п.).
|Технические особенности DTF печати
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|Форматы
|Вектор (cdr, eps, ai, pdf), растровое изображение высокого качества, 300 dpi
|Рабочая область
|Если в макете присутствуют белые элементы — наложить под макетом фон белого цвета
|Макет
|Минимальная толщина печатных и пробельных элементов — 0.5мм; Все абрисы должны быть переведены в объект; Не рекомендуется использовать шрифты меньше 6pt
|Печатная область
|Все элементы сгруппировать. Ширина печатного поля — 570 мм, расстояние между макетами — 4-5 мм
|Шрифты
|Шрифты должны быть переведены в кривые
|Цветовая модель
|CMYK
Что такое DTF печать
DTF печать — это один из самых современных и популярных способов нанесения изображений на ткани, футболки, бейсболки и другие текстильные изделия. Благодаря технологии DTF перенос изображения осуществляется через термоперенос, что позволяет создавать яркие, детализированные и долговечные рисунки. Такой метод идеально подходит для брендирования, корпоративных подарков и промо-мерча.
Преимущества технологии DTF
- DTF печать на футболках обеспечивает четкие и насыщенные цвета;
- Можно использовать флуоресцентные и плашечные цвета;
- Подходит для печати на любых тканях и материалах, включая хлопок, полиэстер и смешанные ткани;
- DTF на бейсболках и других изделиях сохраняет стойкость рисунка при стирке;
- Подходит как для малых, так и для больших тиражей;
- Технология DTF позволяет печатать сложные и детализированные изображения.
Технология DTF
DTF печать (Direct to Film) — это метод, при котором рисунок сначала печатается на специальной пленке, затем переносится на ткань с помощью термопресса. Такая технология DTF позволяет создавать стойкие изображения с высокой детализацией. DTF печать на тканях обеспечивает долговечность, насыщенность цветов и точное воспроизведение даже мелких элементов дизайна.
DTF печать на заказ
DTF печать на тканях и одежде на заказ в Екатеринбурге позволяет реализовать индивидуальные проекты: от футболок с логотипом и бейсболок до фирменного мерча. Благодаря технологии DTF вы можете печатать небольшие тиражи, создавать уникальные дизайны и брендировать одежду для сотрудников и клиентов.
DTF печать на футболках это идеальный вариант для сувенирной продукции, промо-акций и корпоративного мерча. Мы используем современные материалы и оборудование, чтобы DTF печать на тканях и бейсболках была стойкой и качественной.
Куда подходит DTF печать
- Футболки и майки на заказ;
- Бейсболки с логотипом;
- Сувенирная продукция и промо-мерч;
- Корпоративные подарки с логотипом;
- Флаги и тканевые изделия для мероприятий;
- Малые и средние тиражи с высокой детализацией;
- Футболки и кепки для частных лиц и компаний.
Почему выбирают DTF печать
DTF печать на ткани и футболках обеспечивает яркость, стойкость и точность цветопередачи. DTF печать на бейсболках позволяет наносить рисунки на выгнутые поверхности. Применение DTF на текстиле делает изделия долговечными, а ваш логотип — заметным и привлекательным. DTF печать на ткани — это идеальный инструмент для рекламных кампаний, мерча, брендирования и корпоративной продукции.
Технология DTF печати подходит для разных материалов: хлопок, полиэстер, смешанные ткани и кожа. С помощью DTF печати можно сделать эксклюзивные бейсболки на заказ, футболки с логотипом компании, сувенирную продукцию и аксессуары.
Наша компания предоставляет полный цикл DTF печати: от подготовки макета до нанесения на ткань. Мы используем передовые технологии DTF, термоперенос, УФ-печать и шелкографию, чтобы ваши изделия выглядели яркими, детализированными и долговечными. DTF печать на футболках, бейсболках и тканях — это современный способ подчеркнуть корпоративный стиль и повысить узнаваемость бренда.