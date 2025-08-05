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ТекстильСинтетикаЛюбой цвет тканиТехнология 02 / 15

DTF печать на футболках и тканях

DTF-печать (дтф печать) — это перенос полноцветного принта с плёнки на ткань: рисунок печатается на PET-плёнку, засыпается клеевым порошком и переносится термопрессом на хлопок, синтетику, тёмную и светлую ткань. Без трафаретов: от 10 штук, готово за 1–2 дня. Собственное производство в Екатеринбурге.

Коротко

DTF-печать в AEPRINT: от 10 шт (минимум 1 пог. м плёнки — 1 500 ₽), от 75 ₽ за принт A4 при 100 м, срок от 1 дня, полноцвет с белой подложкой, ширина до 56 см, 50+ стирок при 40 °C. Любая ткань.

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  • от 10 шт.минимальный тираж
  • 1–2 днясрок на тираж до 100
  • полноцветфото и градиенты
  • от 75 ₽за принт A4 при 100 м плёнки
Как печатается и переносится DTF-принт — от плёнки до футболки
0:30Как печатается и переносится DTF-принт — от плёнки до футболкиВидео с нашего производства
01 — ТЕХНОЛОГИЯ

Шесть шагов от файла до футболки

DTF не требует трафаретов и форм, поэтому цена почти не зависит от числа цветов — считаем по метрам плёнки. Чем плотнее раскладка принтов на метре, тем дешевле каждый.

  1. DTF печать на футболках и тканях: Макет
    01Макет

    Файл 300 dpi или вектор раскладываем на плёнку шириной 60 см

  2. DTF печать на футболках и тканях: Печать
    02Печать

    Принтер печатает CMYK и белую подложку на PET-плёнку

  3. DTF печать на футболках и тканях: Нанесение порошка
    03Нанесение порошка

    Свежую краску засыпаем термоклеевым порошком, лишний стряхиваем

  4. DTF печать на футболках и тканях: Полимеризация клея
    04Полимеризация клея

    Плёнка проходит печь — порошок плавится в ровный клеевой слой

  5. DTF печать на футболках и тканях: Перенос
    05Перенос

    Прижимаем плёнку к ткани термопрессом: 160 °C, 15 секунд

  6. DTF печать на футболках и тканях: Съём плёнки
    06Съём плёнки

    Снимаем PET-плёнку — принт в ткани; повторный прижим для матовости

СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО

Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге

Производим и брендируем продукцию на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.

  • 1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге

  • 50+единиц оборудования

  • с 2009 годаопыт в нанесении логотипов

  • ОТКпроверка каждой партии

DTF-принтер и шейкер-сушилка на производстве AEPRINTНаше производство на ул. Черепанова
Печать полноцветных DTF-трансферов на плёнкеСъём плёнки после термопереносаХуди и футболки с полноцветным DTF-принтом

Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад

Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной

8 (800) 707-57-06Отдел продаж

СамовывозВ день готовности заказа

Приехать на производство Как проехать →
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Экскурсии на производство

Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.

02 — КОГДА ВЫБИРАТЬ

Подходит — и когда лучше взять другое

DTF — правильный выбор
  • Тираж от 1 до 100 штукБез трафаретов и приладки — одна футболка стоит адекватно, десять — дешевле любого другого способа
  • Фото, градиенты, много цветовПолноцвет CMYK с белой подложкой — тёмная ткань не проблема
  • Разные принты в одном заказеИмена, номера, несколько макетов — всё раскладываем на одном метре плёнки
  • Любая тканьХлопок, синтетика, смесовые, деним, нейлон — один и тот же процесс
  • Срочно1–2 дня на тираж до 100 штук, макет утверждаем в день обращения
Лучше взять другое
  • Большой тираж с простым логотипомОт 100–200 штук в 1–2 цвета шелкография дешевле в 1,5–2 раза
  • Премиальная одежда, поло, кепкиВышивка выглядит дороже и служит дольше
  • Сплошные заливки на всю спинуБольшая плёнка хуже «дышит» — лучше шелкография водной краской
  • Стирка выше 40 °C, химчисткаПлёнка не любит горячую стирку — для спецодежды берите шелкографию или вышивку
  • Не текстильПластик, металл, стекло — UV-DTF или УФ-печать
03 — ЦЕНЫ

Калькулятор DTF-печати

Считаем по метрам плёнки шириной 60 см: на метре помещается 10 принтов A4, 20 — A5 или 4 — A3. В таблице — цена за один принт при плотной раскладке, без стоимости изделия.

Формат принта
Плёнка
Ткань
Тираж, шт от 10 шт
110 ₽за принт

Плёнка на заказ

Перенос на изделие
по запросу
Раскладка нескольких макетов
бесплатно
Макет и цветопроба
бесплатно
Цена ориентировочная: точная — после раскладки макетов на плёнке. Минимальный заказ — 1 погонный метр.

Сколько стоит DTF-печать — прайс по форматам

₽ за принт · ступень цены — по метрам плёнки · мин. заказ 1 м
Совет технолога

Считаем по метрам плёнки, а не по штукам: на 1 м помещается 10 принтов A4 или 32 — A6. Скомпонуйте на одном метре логотип на грудь и на спину — оплатите один метр вместо двух. От 10 м цена за метр падает с 1 500 до 1 100 ₽, от 100 м — до 750 ₽.

Нажмите на цену — калькулятор подставит формат и тираж
Плёнка A520 шт на метреA410 шт на метреA34 шт на метре
1 м 1 500 ₽ за метр
от 5 м −13% 1 300 ₽ за метр
от 10 м −27% 1 100 ₽ за метр
от 50 м −47% 800 ₽ за метр
от 100 м −50% 750 ₽ за метр
  • Плёнкаширина 60 см, поле печати 570 мм
  • Светящаяся+80–100 % к цене
  • Мин. заказ1 пог. м · 1 500 ₽
  • Стиркадо 40 °C, наизнанку
  • Изделие заказчикада, любая ткань
04 — МАКЕТ

Что нужно от вас, чтобы напечатать без сюрпризов

  • Файл 300 dpi или векторPNGPDFAISVGTIFF

    PNG с прозрачным фоном в реальном размере или вектор со шрифтами в кривых

  • Полноцвет без ограничений

    CMYK или RGB, фото, градиенты и полутона допустимы

  • Линии от 0,5 мм

    Тоньше не удержится на клеевом слое; шрифт от 6 pt

  • Прозрачный фон

    Без белой подложки под макетом — иначе на ткани будет белый прямоугольник

  • Размер 1:1, ширина до 56 см

    Зазор между принтами 4–5 мм, поле плёнки 570 мм

  • Не принимаем

    Word, PowerPoint, Excel и скриншоты — не PostScript и не CMYK

Шаблоны зон печати: Футболка · PDF Худи · PDF Раскладка на метр · PDF ТЗ для дизайнера · PDF
Зоны печати на футболке Зоны печати на футболке
Грудь слева
до 100 × 100 мм
Грудь по центру
до A4 · 210 × 297
Спина
до A3 · 297 × 420
Рукав
до 80 × 80 мм

Нет макета? Отрисуем логотип и подготовим файл бесплатно.

05 — ПРИМЕРЫ

Что мы напечатали DTF

Примеры DTF-печати AEPRINT

  • Футболки с полноцветным принтом: DTF печать на футболках и тканях, работа AEPRINTФутболки с полноцветным принтом
  • Спортивная форма: фамилии и номера. Пример нанесения логотипа на производстве AEPRINTСпортивная форма: фамилии и номера
  • Шопперы с иллюстрацией, DTF печать на футболках и тканях на заказШопперы с иллюстрацией
  • Работа AEPRINT: кепки с логотипом на передней панелиКепки с логотипом на передней панели
  • Спецодежда: принт на спине, DTF печать на футболках и тканях, работа AEPRINTСпецодежда: принт на спине
  • Худи со сложным многоцветным макетом. Пример нанесения логотипа на производстве AEPRINTХуди со сложным многоцветным макетом
Отзывы

Отзывы клиентов

Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.

5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
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  • Фото автора отзыва
    Екатерина Ерфомова27 июля
    ★ 5

    Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)

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  • Фото автора отзыва
    Дарьюшка6 июля
    ★ 5

    Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные сроки

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  • Фото автора отзыва
    Аурика Добря26 июня
    ★ 5

    Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильно

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  • Фото автора отзыва
    Иван Казанцев30 сентября
    ★ 5

    Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!

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  • Фото автора отзыва
    Турбиный Завод5 августа 2025
    ★ 5

    Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.

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06 — ГДЕ ПРИМЕНЯЕМ

Изделия под DTF-печать

07 — АЛЬТЕРНАТИВЫ

Другие технологии нанесения

Также печатаем на:Детская одеждаСпецодеждаРюкзакиВетровкиПледыНоскиФартуки

DTF печать с логотипом в AEPRINT — производство в Екатеринбурге

DTF-печатьот 10 шт.полноцвет1–2 дня

DTF, или дтф печать (direct-to-film): печать полноцветного изображения на плёнку с последующим переносом на ткань под прессом. Минимальный заказ — 1 погонный метр плёнки, печатаем от 10 штук. Цена от 750 ₽ за метр при заказе от 100 метров и 1 500 ₽ за метр от одного. На одном метре помещается 10 принтов А4, 20 А5 или 32 А6 — на одну футболку выходит от 75 до 150 ₽. Наносим на хлопок, полиэстер, смесовые ткани, деним, нейлон и флис, включая тёмные: белила печатаются отдельным слоем. Срок 1–2 дня на тираж до 100 штук.

Как считается цена

Стоимость считается не по количеству цветов, а по длине израсходованной плёнки: полноцветная фотография стоит столько же, сколько одноцветный логотип того же размера. Поэтому на DTF выгодно печатать сложные макеты и невыгодно — крупные простые плашки, для них дешевле шелкография от 50 штук. Принт держит 50+ стирок при 40 °C: стирать наизнанку, не отбеливать, не гладить по изображению. Печатаем на изделиях заказчика: привозите свои футболки или худи, распаковка и упаковка +5 ₽ за штуку. Доступны светонакопительная плёнка и металлик.

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Проверил технолог AEPRINT эксперт17 лет на производстве · отвечает за цвет и приладку

Частые вопросы о DTF-печати

01

Дтф печать и DTF-печать: это одно и то же?

Да, это одна технология. DTF расшифровывается как direct to film, «прямо на плёнку», а в поиске её пишут и латиницей, и по-русски: дтф печать. Печатаем от 10 штук, принт A4 от 75 ₽, срок 1-2 дня.

02

Какой минимальный тираж DTF-печати?

От 10 штук: минимальный заказ — 1 погонный метр плёнки (1 500 ₽), на нём помещается 10 принтов A4. Можно разложить разные макеты — например, 5 принтов на грудь и 5 на спину.

03

На какие ткани можно наносить DTF?

На любые: хлопок, полиэстер, смесовые, деним, нейлон, флис. Цвет ткани не важен — белая подложка печатается автоматически.

04

Где заказать дтф печать на футболках в Екатеринбурге?

На нашем производстве в Екатеринбурге, ул. Черепанова, 28Б. Печатаем на своих футболках, худи и шопперах или на ваших изделиях, тираж до 100 штук готов за 1-2 дня. Отправляем по всей России.

05

Сколько держится DTF-принт при стирке?

50+ стирок при 40 °C, стирать наизнанку, не отбеливать, не гладить по принту, без сушильной машины и химчистки.

06

Печатаете ли на изделиях заказчика?

Да, привозите свои футболки или худи — перенесём принт. Для незнакомой ткани делаем пробный перенос.

07

Какой макет нужен для DTF?

PNG с прозрачным фоном 300 dpi в реальном размере или вектор (PDF, AI, SVG). Линии от 0,5 мм, шрифт от 6 pt, между принтами 4–5 мм.

08

Сколько стоит DTF-печать на футболке?

От 75 до 150 ₽ за принт A4 в зависимости от количества метров плёнки; принт A5 — от 38 ₽, A3 — от 188 ₽. Стоимость футболки считается отдельно.

09

Чем DTF отличается от шелкографии и сублимации?

Нужен полноцвет на любой ткани от 10 штук — это DTF. От 100 штук с простым логотипом шелкография выйдет дешевле: краска уходит в волокно, плёнки нет. Сублимация работает только на белой синтетике, зато рисунок оказывается внутри ткани и не ощущается на ощупь.

10

Как быстро сделаете тираж?

До 100 штук — 1–2 рабочих дня после утверждения макета, крупные тиражи — 3–5 дней. Срочные заказы обсуждаем отдельно.

11

Что такое светящаяся и металлик DTF-плёнка?

Специальные плёнки: светонакопительная светится в темноте после подзарядки светом, металлик и голографик дают блеск. Стоят примерно вдвое дороже стандартной, считаем по запросу.

DTF печать — современный способ нанесения логотипов, принтов и полноцветных изображений на одежду, ткань и корпоративный мерч. Подходит для футболок, худи, свитшотов, спецодежды, шопперов, бейсболок и другой текстильной продукции.

  • Печать от 10 штук и оптовых тиражей
  • Срочное изготовление — от 1 дня
  • Яркие полноцветные изображения и мелкие детали
  • Подходит для хлопка, полиэстера и смесовых тканей
  • Стойкость к стиркам и повседневной носке
  • Собственное производство в Екатеринбурге

Изготавливаем мерч и одежду с логотипом для компаний, мероприятий, выставок, ресторанов, магазинов, производств и корпоративных подарков. Поможем подобрать лучший вариант нанесения под ваш тираж, задачу и бюджет.

Стоимость DTF печати

Погонный метр пленки 60 см Стандартная Светящаяся
От 1 м. 1500 р. 2700 р.
От 3 м. 1400 р. 2700 р.
От 5 м. 1300 р. 2400 р.
От 10 м. 1100 р. 2100 р.
От 20 м. 900 р. 1800 р.
От 50 м. 800 р. 1650 р.
От 100 м. 750 р. 1575 р.
От 100 м. По запросу По запросу

Пример количества форматов А3-А6 в 1 пог. м

Формат Количество
А6 32 шт.
А5 20 шт.
А4 10 шт.
А3 4 шт.

Минимальный заказ DTF печати — 1 погонный метр

Максимальная ширина DTF печати 56 см

Что такое DTF печать?

DTF печать — это технология нанесения изображения на ткань через специальную термопленку. Позволяет печатать яркие полноцветные изображения, логотипы и надписи на футболках, худи, спецодежде, шоперах и другой текстильной продукции.

На каких тканях можно делать DTF печать?

DTF подходит для хлопка, полиэстера, смесовых тканей, футера, трикотажа и большинства видов текстиля. Технология хорошо работает как на светлых, так и на темных тканях.

Сколько держится DTF печать?

При правильном уходе принт выдерживает десятки стирок, сохраняет яркость цвета и не трескается. Рекомендуем стирку при температуре до 40°C и выворачивать изделие перед стиркой.

Что лучше — DTF или шелкография?

DTF печать лучше подходит для небольших тиражей, полноцветных изображений и сложных макетов с мелкими деталями. Шелкография обычно выгоднее на больших тиражах с простыми логотипами в 1–3 цвета.

Какой минимальный тираж DTF-печати?

От 10 штук — минимальный заказ 1 погонный метр плёнки. Печатаем и небольшие партии, и крупные тиражи для компаний, мероприятий и корпоративного мерча.

Сколько времени занимает изготовление?

Стандартный срок изготовления — от 1 до 5 рабочих дней в зависимости от тиража и загрузки производства. Возможна срочная печать.

На какой одежде можно сделать DTF печать?

Наносим принты и логотипы на футболки, худи, свитшоты, толстовки, спецодежду, бейсболки, сумки, шопперы и другую текстильную продукцию.

Подходит ли DTF для корпоративной одежды?

Да, DTF печать отлично подходит для брендирования одежды сотрудников, корпоративного мерча, промо-одежды, формы для мероприятий, выставок, ресторанов, магазинов и производственных компаний.

Когда DTF печать лучше других способов нанесения

Выбор технологии зависит от тиража, материала и сложности макета. DTF печать особенно хорошо подходит для полноцветных изображений, небольших тиражей и сложных логотипов с мелкими деталями.

Задача Рекомендуемая технология
Небольшой тираж от 10 штук DTF печать
Полноцветный логотип или сложный дизайн DTF печать
Большой тираж с простым логотипом Шелкография
Премиальная корпоративная одежда Вышивка
Спецодежда и рабочая форма DTF или термотрансфер
Мерч для мероприятий и выставок DTF печать

Если не знаете, какой способ нанесения выбрать — поможем подобрать оптимальный вариант под бюджет, сроки, ткань и тираж.

Готовыми макетами не являются файлы, созданные в приложениях, не поддерживающие PostScript CMYK цветоделения и не учитывающие особенности допечатной подготовки (например, это такие программы, как: Microsoft Powerpoint, Microsoft Exel, Microsoft Word и т.п.).

Технические особенности DTF печати
Форматы Вектор (cdr, eps, ai, pdf), растровое изображение высокого качества, 300 dpi
Рабочая область Если в макете присутствуют белые элементы — наложить под макетом фон белого цвета
Макет Минимальная толщина печатных и пробельных элементов — 0.5мм; Все абрисы должны быть переведены в объект; Не рекомендуется использовать шрифты меньше 6pt
Печатная область Все элементы сгруппировать. Ширина печатного поля — 570 мм, расстояние между макетами — 4-5 мм
Шрифты Шрифты должны быть переведены в кривые
Цветовая модель CMYK

Что такое DTF печать

DTF печать — это один из самых современных и популярных способов нанесения изображений на ткани, футболки, бейсболки и другие текстильные изделия. Благодаря технологии DTF перенос изображения осуществляется через термоперенос, что позволяет создавать яркие, детализированные и долговечные рисунки. Такой метод идеально подходит для брендирования, корпоративных подарков и промо-мерча.

Преимущества технологии DTF

  • DTF печать на футболках обеспечивает четкие и насыщенные цвета;
  • Можно использовать флуоресцентные и плашечные цвета;
  • Подходит для печати на любых тканях и материалах, включая хлопок, полиэстер и смешанные ткани;
  • DTF на бейсболках и других изделиях сохраняет стойкость рисунка при стирке;
  • Подходит как для малых, так и для больших тиражей;
  • Технология DTF позволяет печатать сложные и детализированные изображения.

Технология DTF

DTF печать (Direct to Film) — это метод, при котором рисунок сначала печатается на специальной пленке, затем переносится на ткань с помощью термопресса. Такая технология DTF позволяет создавать стойкие изображения с высокой детализацией. DTF печать на тканях обеспечивает долговечность, насыщенность цветов и точное воспроизведение даже мелких элементов дизайна.

DTF печать на заказ

DTF печать на тканях и одежде на заказ в Екатеринбурге позволяет реализовать индивидуальные проекты: от футболок с логотипом и бейсболок до фирменного мерча. Благодаря технологии DTF вы можете печатать небольшие тиражи, создавать уникальные дизайны и брендировать одежду для сотрудников и клиентов. DTF печать на футболках это идеальный вариант для сувенирной продукции, промо-акций и корпоративного мерча. Мы используем современные материалы и оборудование, чтобы DTF печать на тканях и бейсболках была стойкой и качественной.

Куда подходит DTF печать

  • Футболки и майки на заказ;
  • Бейсболки с логотипом;
  • Сувенирная продукция и промо-мерч;
  • Корпоративные подарки с логотипом;
  • Флаги и тканевые изделия для мероприятий;
  • Малые и средние тиражи с высокой детализацией;
  • Футболки и кепки для частных лиц и компаний.

Почему выбирают DTF печать

DTF печать на ткани и футболках обеспечивает яркость, стойкость и точность цветопередачи. DTF печать на бейсболках позволяет наносить рисунки на выгнутые поверхности. Применение DTF на текстиле делает изделия долговечными, а ваш логотип — заметным и привлекательным. DTF печать на ткани — это идеальный инструмент для рекламных кампаний, мерча, брендирования и корпоративной продукции. Технология DTF печати подходит для разных материалов: хлопок, полиэстер, смешанные ткани и кожа. С помощью DTF печати можно сделать эксклюзивные бейсболки на заказ, футболки с логотипом компании, сувенирную продукцию и аксессуары.

Наша компания предоставляет полный цикл DTF печати: от подготовки макета до нанесения на ткань. Мы используем передовые технологии DTF, термоперенос, УФ-печать и шелкографию, чтобы ваши изделия выглядели яркими, детализированными и долговечными. DTF печать на футболках, бейсболках и тканях — это современный способ подчеркнуть корпоративный стиль и повысить узнаваемость бренда.

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