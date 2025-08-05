Крафт-визитки на заказ
Небелёный крафт-картон с печатью в 1–2 цвета. Эко-подача для локальных брендов, кофеен и мастерских. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 100 штукминимальный тираж
- Срок от 3 днейпечать на своём производстве
- Небелёный крафтнатуральный оттенок картона
- 1–2 цветапечать чёрным и в цвет
Шаблон для макета:Визитка · 90 × 50 и 85 × 55 мм · PDFвсе шаблоны
Крафт-визитки — форматы и варианты
Крафт-картон разной плотности и оттенков, печать чёрным, белым и в один цвет.
- Крафт 300 г арт. PG-KV-300хит продаж Классический небелёный картон Печать чёрным или в один цвет по запросуцена зависит от тиража
- Плотный крафт 450 г арт. PG-KV-450плотнее Толстая карточка, держит форму Печать и тиснение по крафту по запросуцена зависит от тиража
- С белой печатью арт. PG-KV-BLконтрастная Белила по тёмному крафту Печать белым по натуральному фону по запросуцена зависит от тиража
- Ещё варианты
Плотности, оттенки крафта, белила, тиснение и скругление углов.Не нашли нужный формат?Опишите задачу и тираж — подберём материал, формат и отделку.
- Натуральный небелёный оттенок картона
- Печать чёрным, в один цвет и белилами
- Тиснение фольгой хорошо смотрится на крафте
- Скругление углов и фигурная вырубка
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем крафт-визитки на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать крафт-визитки
- 01Тираж
До 500 штук выгоднее цифровая печать, дальше офсет: цена за экземпляр падает в разы.
- 02Материал
Плотность и фактура определяют, как изделие ощущается в руках и сколько стоит.
- 03Красочность
Односторонняя печать дешевле, двусторонняя работает лучше — на обороте контакты и QR-код.
- 04Отделка
Ламинация, фольга, лак и вырубка поднимают восприятие, но добавляют к сроку.
Отделка и постпечать для крафт-визиток
- ЛаминацияМатовая или глянцевая плёнка защищает от истирания и влаги.
- Тиснение фольгойЗолото, серебро или цвет — акцент на логотипе и заголовке.
- Выборочный УФ-лакГлянцевый лак по отдельным элементам поверх матовой ламинации.
- ВырубкаФигурная форма по вашему макету, скругление углов.
- Биговка и фальцовкаСгибы без залома для буклетов, папок и открыток.
- НумерацияСквозные номера для купонов, билетов и бланков строгой отчётности.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 100 шт.минимальный тираж
- от 3 днейминимальный срок печати
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какую печать выбрать
Сравнили технологии печати под разные тиражи.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Цифровая печатьхит
|от 100 шт.
|по запросу
|любая бумага
|полноцвет
|от 2 дней
|малые тиражи и срочные заказы
|Офсет
|от 1 000 шт.
|по запросу
|любая бумага
|полноцвет
|от 5 дней
|большие тиражи, низкая цена за экземпляр
|УФ-печать
|от 50 шт.
|по запросу
|пластик, картон
|полноцвет
|от 3 дней
|плотные материалы и нестандартные основы
|Ризография
|от 500 шт.
|по запросу
|офсетная
|1–2 цвета
|от 3 дней
|бланки и внутренние документы
|Широкий формат
|от 10 шт.
|по запросу
|баннер, плёнка
|полноцвет
|от 1 дня
|постеры, баннеры, стенды
|Пантон
|от 1 000 шт.
|по запросу
|любая бумага
|точный цвет
|от 7 дней
|точное попадание в фирменный цвет
- МакетПроверяем и готовим к печати бесплатно
- СрочноОт 1 дня по договорённости
- ПантонТочный фирменный цвет на офсете
Цены на крафт-визитки
Цена зависит от формата, материала, красочности и тиража. Пришлём расчёт в день обращения.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
- Цена в таблицеза печать, отделка считается отдельно
- Макетпроверяем и готовим к печати бесплатно
- Срочная печатьот 1 дня по договорённости
- Доставка по городуот 30 000 ₽ бесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Фирменная полиграфия
- Настольный календарь
- Календарь-круг
- Блокнот с логотипом
- Наклейки на заказ
- Стикерпак с вашим дизайном
- Объёмные наклейки
- Открытки на заказ
- Новогодняя открытка
- Закладки на заказ
- Бумажные браслеты
- Смотреть
все работы1000+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают крафт-визитки
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Кофейни и пекарниПодача, совпадающая с крафтовой упаковкой.
- МастерскиеРемесленные бренды и хендмейд.
- Эко-брендыМатериал как часть позиционирования.
- Фотографы и творческиеВизитка с характером вместо стандартной.
- Маркеты и ярмаркиРаздача на локальных событиях.
- Малый бизнесНедорогая визитка с индивидуальностью.
- УпаковкаКарточка-вкладыш в заказ.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды полиграфии
Визитки, листовки, буклеты, каталоги, календари и наклейки — 30 видов в разделе.
Как заказать крафт-визитки
Шесть шагов от макета до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
Крафт-визитки с логотипом оптом
Печатаем крафт-визитки оптом от 100 штук, срок от 3 дней. Крафт-картон 300–350 г/м², печать в один-два цвета, тиснение, вырубка. Собственное производство в Екатеринбурге.
Крафт-визитка — для брендов с натуральным и ремесленным позиционированием: кофейни, пекарни, мастерские, эко-проекты, фермерские хозяйства. Коричневый картон сам сообщает о натуральности, поэтому визитка работает без сложной отделки.
Печать по крафту
Крафт коричневый, поэтому цвета на нём темнеют, а белый без подложки не виден. Лучше всего работает чёрная печать или тёмные цвета — контрастно и в стиле. Белая печать возможна отдельным прогоном. Тиснение чёрной фольгой или блинт — самый цельный вариант для крафта.
Плотность
300–350 г/м² — крафт-картон плотнее обычной бумаги и ощущается основательно. Скругление углов и вырубка нестандартной формы усиливают ремесленный характер. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.
Частые вопросы о крафт-визитках
Крафт-визитки с логотипом: какой минимальный тираж?
От 100 штук на цифровой печати. Офсет становится выгоднее от 1 000 экземпляров.
Крафт-визитки с логотипом: сколько стоит печать?
Цена зависит от плотности крафт-картона, количества цветов, отделки и тиража — пришлём расчёт в день обращения. Печать в 1–2 цвета на крафте обходится недорого, а тиснение и вырубка считаются отдельно. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
Крафт-визитки с логотипом: сколько занимает изготовление?
Крафт-визитки печатаем от 3 дней на своём производстве в Екатеринбурге. Белая печать отдельным прогоном и тиснение могут добавить к сроку. Точный срок назовём при расчёте. Для ярмарки или открытия точки расскажите о дате сразу.
Подготовите макет к печати?
Да, проверяем файл и готовим его к печати бесплатно, макет и визуализацию согласуем до запуска. Адаптируем дизайн под крафт: цвета на коричневом картоне темнеют, поэтому подберём контрастный вариант. Логотип принимаем в векторе (AI, EPS, PDF, CDR), растровый дизайнер отрисует.
Какой материал выбрать?
Базовый вариант — небелёный крафт-картон 300–350 г/м²: он плотнее обычной бумаги и ощущается основательно. Для более солидной визитки есть плотный крафт 450 г. Скругление углов и фигурная вырубка усиливают ремесленный характер.
Можно точный фирменный цвет?
Крафт коричневый, поэтому цвета на нём темнеют, а белый без подложки не виден — точное совпадение с фирменным цветом здесь ограничено. Лучше всего работает чёрная печать или тёмные цвета, белую делаем отдельным прогоном. Если цвет критичен, менеджер подскажет, как он ляжет на крафт.
Сделаете ламинацию и фольгу?
Ламинация для крафта не нужна — натуральная фактура и есть главная отделка. Тиснение делаем: чёрная фольга или блинт — самый цельный вариант для крафта. Также доступны скругление углов и вырубка нестандартной формы.
Есть срочная печать?
Срочная печать от 1 дня возможна по договорённости, если макет готов и не нужна сложная отделка. Стандартный срок — от 3 дней. Присылайте макет сразу — менеджер на связи Пн–Пт 10:00–18:00.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС и закрывающими документами. Отгружаем по всей России транспортными компаниями, возможен самовывоз с производства в Екатеринбурге на ул. Черепанова, 28Б.