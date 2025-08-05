Печатаем крафт-визитки оптом от 100 штук, срок от 3 дней. Крафт-картон 300–350 г/м², печать в один-два цвета, тиснение, вырубка. Собственное производство в Екатеринбурге.

Крафт-визитка — для брендов с натуральным и ремесленным позиционированием: кофейни, пекарни, мастерские, эко-проекты, фермерские хозяйства. Коричневый картон сам сообщает о натуральности, поэтому визитка работает без сложной отделки.

Печать по крафту

Крафт коричневый, поэтому цвета на нём темнеют, а белый без подложки не виден. Лучше всего работает чёрная печать или тёмные цвета — контрастно и в стиле. Белая печать возможна отдельным прогоном. Тиснение чёрной фольгой или блинт — самый цельный вариант для крафта.

Плотность

300–350 г/м² — крафт-картон плотнее обычной бумаги и ощущается основательно. Скругление углов и вырубка нестандартной формы усиливают ремесленный характер. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.