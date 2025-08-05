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Нанесение логотипа на корпоративную продукцию

Нанесение логотипа — это перенос фирменной символики на готовое изделие одной из 15 технологий: шелкография, DTF, тампопечать, УФ-печать, вышивка, гравировка и другие. Собственное производство в Екатеринбурге; ниже — матрица «материал × технология» и прайс-ориентир по каждой.

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Производство AEPRINT: вышивка логотипа
Собственное производствоЕкатеринбург, Черепанова 28Б1000 м²площадь производства50+единиц техники
  • 15технологий нанесения
  • от 10 штминимальный тираж
  • от 2 днейсрок выполнения
  • 3 000 ₽минимальная сумма заказа
  • 17 летна рынке · с 2009 года
01 — Подбор

Что на что наносим

Слева технология, сверху материал: зелёная метка — с неё начинаем расчёт, контур — рабочая альтернатива.

  • ★ Лучшийлучший выбор для материала
  • Подходитможно, есть нюансы
  • не наносим
ТехнологияХлопок и трикотажСинтетикаПластикМеталлДеревоКерамика и стеклоБумага и картонКожа и кожзам
01Шелкография★ ЛучшийПодходитПодходитПодходит★ Лучший
02DTF-печать★ Лучший★ Лучший
03Тампопечать★ ЛучшийПодходитПодходит
04УФ-печать★ Лучший★ Лучший★ ЛучшийПодходит★ ЛучшийПодходит
05УФ-печать по окружностиПодходитПодходит★ Лучший
06UV-DTF печатьПодходитПодходитПодходит★ ЛучшийПодходит
07ТермопереносПодходитПодходитПодходитПодходит
08Сублимация★ Лучший★ Лучший
09Машинная вышивка★ ЛучшийПодходитПодходит
10Тиснение★ Лучший★ Лучший
11Лазерная гравировкаПодходит★ Лучший★ ЛучшийПодходит★ Лучший
12Цифровая печатьПодходитПодходитПодходит★ Лучший
13Деколь★ Лучший
14Объёмные наклейки★ ЛучшийПодходитПодходитПодходит
153D-печать★ Лучший
Совет технолога

цветное или синтетика — смотрите DTF и сублимацию; металл и стекло — УФ-печать и гравировка. Не нашли материал — пришлите фото, ответим.

СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО

Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге

Наносим логотипы на собственном производстве — без посредников и субподряда. 15 технологий под одной крышей, полный контроль качества и сроков.

  • 1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге

  • 50+единиц оборудования

  • с 2009 годаопыт в нанесении логотипов

  • ОТКпроверка каждой партии

Производство AEPRINT в ЕкатеринбургеНаше производство на ул. Черепанова
Производство AEPRINTПроизводство AEPRINTПроизводство AEPRINT

Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад

Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной

8 (800) 707-57-06Отдел продаж

СамовывозВ день готовности заказа

Приехать на производство Как проехать →
Карта: ул. Черепанова, 28Б ул. Черепанова, 28Б Открыть в Яндекс Картах
Экскурсии на производство

Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.

02 — 15 ТЕХНОЛОГИЙ

Каждая технология — отдельная страница с прайсом, ограничениями и требованиями к макету

03 — РАСЧЁТ

Не хотите разбираться
в технологиях?

Опишите изделие и тираж — технолог сам подберёт способ нанесения, посчитает цену и срок. Ответим в рабочее время.

  • Макет и визуализация бесплатно
  • Договор, НДС, закрывающие
  • Без обязательств
DTF-участок AEPRINT
Отзывы

Отзывы клиентов

Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.

5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
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  • Фото автора отзыва
    Екатерина Ерфомова27 июля
    ★ 5

    Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)

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  • Фото автора отзыва
    Дарьюшка6 июля
    ★ 5

    Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные сроки

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  • Фото автора отзыва
    Аурика Добря26 июня
    ★ 5

    Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильно

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  • Фото автора отзыва
    Иван Казанцев30 сентября
    ★ 5

    Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!

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  • Фото автора отзыва
    Турбиный Завод5 августа 2025
    ★ 5

    Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.

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Что спрашивают про нанесение логотипа

01

Какие есть способы нанесения логотипа на продукцию?

В AEPRINT 15 технологий: шелкография, DTF и UV-DTF, тампопечать, УФ-печать плоская и по окружности, термоперенос, сублимация, машинная вышивка, тиснение, лазерная гравировка, цифровая печать, деколь, объёмные наклейки и 3D-печать. Способ подбираем под материал изделия — см. матрицу выше.

02

Сколько стоит нанесение логотипа оптом?

Зависит от технологии, размера изображения, количества цветов и тиража: от 3,4 ₽ за штуку при тампопечати на 10 000 ручек до 150–250 ₽ при малых тиражах на текстиле. Точную цену считаем по макету и тиражу.

03

Можно ли нанести логотип на металл?

Да, тремя способами: лазерная гравировка (самая стойкая, цвет металла), УФ-печать (полноцвет на плоских поверхностях) и тампопечать (мелкие логотипы, 1–2 цвета). На термосах и бутылках — УФ-печать по окружности.

04

Делаете ли нанесение на готовую продукцию заказчика?

Да, работаем с давальческим сырьём: привозите свои изделия — наносим логотип. Для нестандартных поверхностей делаем сигнальный образец (от 300 ₽), на изделия заказчика может действовать повышающий коэффициент.

05

Какой минимальный тираж для нанесения логотипа?

Зависит от технологии. Цифровую печать и сублимацию делаем даже на одно изделие; УФ-печать, гравировку, DTF и объёмные наклейки — от 10 штук. Шелкографии нужен тираж от 50, тампопечати и тиснению — от 100: там есть клише и приладка, на единичных штуках они не окупаются. Минимальная сумма заказа на нанесение — 3 000 ₽.

06

Какая технология лучше для футболок?

Если тираж небольшой или макет полноцветный, берите DTF: печатаем от 10 штук. От 100 штук с логотипом в один-три цвета дешевле выходит шелкография. На поло, кепках и дорогой одежде лучше смотрится вышивка.

07

Сколько времени занимает нанесение логотипа?

От 2 до 5 рабочих дней в зависимости от технологии: DTF — от 1 дня, шелкография, тампопечать, УФ и гравировка — от 2 дней, вышивка, деколь и объёмные наклейки — от 5 дней. Срочные тиражи обсуждаем отдельно.

Нанесение логотипа в AEPRINT — производство в Екатеринбурге

С 2009 года1000 м² производства15 технологийДоговор · НДС · закрывающиеДавальческое сырьё

Технологии и подбор под материал

Наносим логотипы 15 технологиями на собственном производстве 1 000 м² в Екатеринбурге. Тампопечать от 2,9 ₽ за штуку при тираже 5 000, лазерная гравировка от 31 ₽ при 1 000, DTF-печать от 145 ₽ за изделие, шелкография от 24 ₽ за цвет. Срок от 1 дня, минимальный тираж от 5 изделий на DTF и от 10 на большинстве остальных. Подбираем способ под материал, тираж, макет и условия эксплуатации — не предлагаем одну технологию на все задачи.

Как работаем с бизнесом

Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС и полным пакетом закрывающих документов, участвуем в тендерах и работаем через ЭДО. Наносим на продукцию заказчика: привозите свои изделия — распаковка и упаковка +5 ₽ за штуку, перед тиражом делаем пробный оттиск и проверяем сцепление краски с конкретной партией. Макет и визуализацию готовим бесплатно до запуска. Отгружаем по всей России, минимальная сумма заказа 30 000 ₽.

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Проверил технолог AEPRINT эксперт17 лет на производстве · подбирает технологию под изделие

3D-печать на заказ

3D-печать на заказ позволяет быстро изготовить изделия любой сложности по готовой модели или разработанному проекту. Технология идеально подходит для создания прототипов, брендированных сувениров, деталей и корпоративной продукции с высокой точностью.

  • Срок изготовления от 3 дней.
  • Изготовление от 10 штук.

Термоперенос

Главная особенность флекс-нанесения — это многообразие используемых техник и возможность печати на любых участках изделия. Чаще всего термоперенос флекс плёнкой используют для нанесения изображения на текстильные изделия.

  • Срок изготовления от 2 дней.
  • Тираж от 30 штук.

Тиснение

Тиснение предназначено для работы с мягкими материалами: кожи, кожзаменителя, а также бумаги с высокой плотностью. Это делает её незаменимым инструментом для брендирования офисной продукции, аксессуаров и промо материалов.

  • Срок изготовления от 2 дней.
  • Тираж от 10 штук.

УФ-печать

Этот вид печати позволяет переносить изображения большого размера с высоким разрешением. Чаще всего её применяют для оформления и брендирования маркетинговой и B2B продукции из пластика, бумаги, кожзама, дерева или металла.

Тампопечать логотипа на заказ

Это универсальный и распространенный способ перенести двухмерное изображение на любую поверхность. С помощью неё вы сможете легко сделать так, чтобы любая продукция соответствовала айдентике организации, компании или события.

  • Срок изготовления от 2 дней.
  • Тираж от 50 штук.

Шелкография

Это один из самых распространенных способов нанесения изображения на бизнес-сувениры. Секрет её популярности — в универсальности: изображение можно нанести на изделие практически из любого материала: ткани, металла или дерева.

Сублимационная печать на заказ

Эта технология позволяет перенести изображение со специальной бумаги на изделие под воздействием термопресса. Её можно использовать для керамики (кружки, тарелки) или синтетических тканей (футболки, толстовки) светлых цветов.

Объёмные наклейки на заказ оптом

Наклейки с эффектом объёма активно используются для украшения сувенирной и фирменной продукции. Особенность данной технологии делает её идеально подходящей для нанесения на поверхности со сложным рельефом.

  • Срок изготовления от 5 дней.
  • Тираж от 50 штук.

Вышивка

Это популярный способ переноса изображения на одежду и аксессуары: сумки и кепки, спортивную форму и майки, толстовки и куртки. Владельцы гостиниц и отелей также любят украшать вышивкой пледы, полотенца и халаты.

  • Срок изготовления от 5 дней.
  • Тираж от 20 штук.

Деколь

Для нанесения изображений на посуду, особенно из керамики, фарфора и стекла чаще всего используют деколь, несмотря на трудоёмкость этого процесса. Эта технология востребована не только при изготовлении промо-продукции, но и в промышленности.

Цифровая печать

C помощью цифровой печати брендируют пластик и бумагу, а затем используют эти полиграфические вставки для украшения бейджей, часов и прочей продукции. Также можно нанести изображение на одежду, для этого используют трансферную бумагу.

  • Срок изготовления от 2 дней.
  • Тираж от 100 штук.

Лазерная гравировка логотипа на заказ

Это идеальный вариант если для вас важнее всего стойкость изображения, наносимого на продукцию из твёрдого материала (металла, дерева, кожи, стекла). Изображение можно нанести почти на любой предмет: от призового кубка до простого карандаша.

УФ-печать по окружности

UV-DTF печать

Простой и эффективный способ привлечь внимание к вашему бренду. UV-DTF наклейки просты в изготовлении, имеют маленькую стоимость и долгий срок службы.

  • Срок изготовления от 2 дней.
  • Тираж от 10 листов.

DTF печать на футболках и тканях

Один из самых популярных вариантов переноса полноцветных изображений на изделия из текстиля. Подходит почти для всех видов материалов, а конечный продукт получается ярким, долговечным и приятным на ощупь. Также при этом методе возможно использовать плашечные цвета.

Нанесение логотипа в AEPRINT — производство в Екатеринбурге

AEPRINT — производитель корпоративной продукции с нанесением логотипа. Собственное производство в Екатеринбурге. Работаем напрямую с компаниями и заводами по всей России: Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Краснодар и другие города.

Наносим логотип на сувенирную продукцию, корпоративную одежду, бумажную и пластиковую упаковку, офисные аксессуары, промо-материалы. Подбираем технологию под задачу: УФ-печать для пластика и металла, DTF для текстиля, лазерная гравировка для металлических изделий, тампопечать для серийных тиражей, шелкография для одежды, вышивка для премиум-сегмента.

Работаем только с оптовыми заказами. Минимальный заказ — 30 000 рублей. Для крупных корпоративных клиентов индивидуальные условия и персональный менеджер. Расчёт стоимости за 30 минут, согласование макета, изготовление образца перед тиражом, отгрузка с собственного склада.

Какие есть способы нанесения логотипа на продукцию?

AEPRINT использует 14 технологий нанесения. Для текстиля подходят DTF-печать, термоперенос, шелкография и вышивка. Для пластика и металла — УФ-печать, тампопечать и лазерная гравировка. Для керамики и стекла — сублимация и деколь. Для кожи и плотной бумаги — тиснение. Подберём способ под ваш материал и тираж.

Какой минимальный тираж для нанесения логотипа?

Минимальный тираж зависит от технологии. Тиснение, УФ-печать и цифровая печать — от 10 штук. Термоперенос, шелкография и вышивка — от 20–30 штук. Тампопечать, сублимация и деколь — от 50 штук. При этом минимальная сумма заказа — 30 000 рублей.

Сколько стоит нанесение логотипа оптом?

Стоимость нанесения зависит от выбранной технологии, размера логотипа, количества цветов и объёма тиража. Чем больше тираж, тем ниже цена за единицу. Точную стоимость рассчитываем за 30 минут после получения макета и технического задания.

Какая технология нанесения лучше для футболок?

Для футболок подходят три основных способа. DTF-печать передаёт яркие цвета и мелкие детали, годится для тиражей от 10 штук. Шелкография оптимальна по цене для тиражей от 100 штук с простым логотипом. Вышивка выглядит дороже всего и подходит для премиальной корпоративной одежды.

Можно ли нанести логотип на металл?

Да. На металл наносим логотип тремя способами. Лазерная гравировка даёт долговечный результат, не стирается и подходит для ежедневников, флешек, брелков и подарочных изделий. УФ-печать передаёт цвет и фотографические изображения. Тампопечать применяется для серийных тиражей небольших металлических сувениров.

Сколько времени занимает нанесение логотипа?

Срок изготовления зависит от технологии и тиража. Большинство видов нанесения готовы от 2 рабочих дней. Объёмные наклейки, вышивка, деколь и сложные комбинированные работы — от 5 рабочих дней. Срочные заказы возможны при предварительном согласовании.

Делаете ли вы нанесение логотипа на готовую продукцию заказчика?

Да, работаем с давальческим сырьём. Можете прислать свою продукцию для нанесения логотипа: одежду, ежедневники, упаковку, сувениры. Согласуем технологию под материал, проведём тестовое нанесение на одном изделии, после утверждения запускаем основной тираж.

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