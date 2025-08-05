3D-печать на заказ

3D-печать на заказ позволяет быстро изготовить изделия любой сложности по готовой модели или разработанному проекту. Технология идеально подходит для создания прототипов, брендированных сувениров, деталей и корпоративной продукции с высокой точностью.

Срок изготовления от 3 дней.

Изготовление от 10 штук.

Термоперенос

Главная особенность флекс-нанесения — это многообразие используемых техник и возможность печати на любых участках изделия. Чаще всего термоперенос флекс плёнкой используют для нанесения изображения на текстильные изделия.

Срок изготовления от 2 дней.

Тираж от 30 штук.

Тиснение

Тиснение предназначено для работы с мягкими материалами: кожи, кожзаменителя, а также бумаги с высокой плотностью. Это делает её незаменимым инструментом для брендирования офисной продукции, аксессуаров и промо материалов.

Срок изготовления от 2 дней.

Тираж от 10 штук.

УФ-печать

Этот вид печати позволяет переносить изображения большого размера с высоким разрешением. Чаще всего её применяют для оформления и брендирования маркетинговой и B2B продукции из пластика, бумаги, кожзама, дерева или металла.

Тампопечать логотипа на заказ

Это универсальный и распространенный способ перенести двухмерное изображение на любую поверхность. С помощью неё вы сможете легко сделать так, чтобы любая продукция соответствовала айдентике организации, компании или события.

Срок изготовления от 2 дней.

Тираж от 50 штук.

Шелкография

Это один из самых распространенных способов нанесения изображения на бизнес-сувениры. Секрет её популярности — в универсальности: изображение можно нанести на изделие практически из любого материала: ткани, металла или дерева.

Сублимационная печать на заказ

Эта технология позволяет перенести изображение со специальной бумаги на изделие под воздействием термопресса. Её можно использовать для керамики (кружки, тарелки) или синтетических тканей (футболки, толстовки) светлых цветов.

Объёмные наклейки на заказ оптом

Наклейки с эффектом объёма активно используются для украшения сувенирной и фирменной продукции. Особенность данной технологии делает её идеально подходящей для нанесения на поверхности со сложным рельефом.

Срок изготовления от 5 дней.

Тираж от 50 штук.

Вышивка

Это популярный способ переноса изображения на одежду и аксессуары: сумки и кепки, спортивную форму и майки, толстовки и куртки. Владельцы гостиниц и отелей также любят украшать вышивкой пледы, полотенца и халаты.

Срок изготовления от 5 дней.

Тираж от 20 штук.

Деколь

Для нанесения изображений на посуду, особенно из керамики, фарфора и стекла чаще всего используют деколь, несмотря на трудоёмкость этого процесса. Эта технология востребована не только при изготовлении промо-продукции, но и в промышленности.

Цифровая печать

C помощью цифровой печати брендируют пластик и бумагу, а затем используют эти полиграфические вставки для украшения бейджей, часов и прочей продукции. Также можно нанести изображение на одежду, для этого используют трансферную бумагу.

Срок изготовления от 2 дней.

Тираж от 100 штук.

Лазерная гравировка логотипа на заказ

Это идеальный вариант если для вас важнее всего стойкость изображения, наносимого на продукцию из твёрдого материала (металла, дерева, кожи, стекла). Изображение можно нанести почти на любой предмет: от призового кубка до простого карандаша.

УФ-печать по окружности

UV-DTF печать

Простой и эффективный способ привлечь внимание к вашему бренду. UV-DTF наклейки просты в изготовлении, имеют маленькую стоимость и долгий срок службы.

Срок изготовления от 2 дней.

Тираж от 10 листов.

DTF печать на футболках и тканях

Один из самых популярных вариантов переноса полноцветных изображений на изделия из текстиля. Подходит почти для всех видов материалов, а конечный продукт получается ярким, долговечным и приятным на ощупь. Также при этом методе возможно использовать плашечные цвета.

Нанесение логотипа в AEPRINT — производство в Екатеринбурге

AEPRINT — производитель корпоративной продукции с нанесением логотипа. Собственное производство в Екатеринбурге. Работаем напрямую с компаниями и заводами по всей России: Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Краснодар и другие города.

Наносим логотип на сувенирную продукцию, корпоративную одежду, бумажную и пластиковую упаковку, офисные аксессуары, промо-материалы. Подбираем технологию под задачу: УФ-печать для пластика и металла, DTF для текстиля, лазерная гравировка для металлических изделий, тампопечать для серийных тиражей, шелкография для одежды, вышивка для премиум-сегмента.

Работаем только с оптовыми заказами. Минимальный заказ — 30 000 рублей. Для крупных корпоративных клиентов индивидуальные условия и персональный менеджер. Расчёт стоимости за 30 минут, согласование макета, изготовление образца перед тиражом, отгрузка с собственного склада.

Какие есть способы нанесения логотипа на продукцию?

AEPRINT использует 14 технологий нанесения. Для текстиля подходят DTF-печать, термоперенос, шелкография и вышивка. Для пластика и металла — УФ-печать, тампопечать и лазерная гравировка. Для керамики и стекла — сублимация и деколь. Для кожи и плотной бумаги — тиснение. Подберём способ под ваш материал и тираж.

Какой минимальный тираж для нанесения логотипа?

Минимальный тираж зависит от технологии. Тиснение, УФ-печать и цифровая печать — от 10 штук. Термоперенос, шелкография и вышивка — от 20–30 штук. Тампопечать, сублимация и деколь — от 50 штук. При этом минимальная сумма заказа — 30 000 рублей.

Сколько стоит нанесение логотипа оптом?

Стоимость нанесения зависит от выбранной технологии, размера логотипа, количества цветов и объёма тиража. Чем больше тираж, тем ниже цена за единицу. Точную стоимость рассчитываем за 30 минут после получения макета и технического задания.

Какая технология нанесения лучше для футболок?

Для футболок подходят три основных способа. DTF-печать передаёт яркие цвета и мелкие детали, годится для тиражей от 10 штук. Шелкография оптимальна по цене для тиражей от 100 штук с простым логотипом. Вышивка выглядит дороже всего и подходит для премиальной корпоративной одежды.

Можно ли нанести логотип на металл?

Да. На металл наносим логотип тремя способами. Лазерная гравировка даёт долговечный результат, не стирается и подходит для ежедневников, флешек, брелков и подарочных изделий. УФ-печать передаёт цвет и фотографические изображения. Тампопечать применяется для серийных тиражей небольших металлических сувениров.

Сколько времени занимает нанесение логотипа?

Срок изготовления зависит от технологии и тиража. Большинство видов нанесения готовы от 2 рабочих дней. Объёмные наклейки, вышивка, деколь и сложные комбинированные работы — от 5 рабочих дней. Срочные заказы возможны при предварительном согласовании.

Делаете ли вы нанесение логотипа на готовую продукцию заказчика?

Да, работаем с давальческим сырьём. Можете прислать свою продукцию для нанесения логотипа: одежду, ежедневники, упаковку, сувениры. Согласуем технологию под материал, проведём тестовое нанесение на одном изделии, после утверждения запускаем основной тираж.